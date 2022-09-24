«Логика» — обычно под этим названием с давних пор понимают «учение о правильном мышлении». И сегодня изучать «логику» для нас означает: учиться правильно мыслить, узнавая о структуре, формах и правилах мышления; запечатлевать их в своей памяти, чтобы потом в тех или иных случаях применять. Одна, правда, несколько вульгарная поговорка гласит: «У него нет никакой "логики" в утробе». Обычно здесь подразумевается двоякое: во-первых, способность правильно мыслить — врожденная, она сидит в утробе человека, и правильное мышление, по сути дела, должно было появиться само собой; во-вторых, в этой поговорке все-таки подразумевается, что человеку следовало бы научиться «логике» и путем некоего особого воспитания «запустить» ее в свою «утробу», чтобы его мышление вживую вырастало из «логики» и всегда было правильным.

Стоит только человеку — согласно этому представлению — хорошо ознакомиться с «логикой» и как бы освоиться в ней, и вот он, в случае необходимости, уже легко понимает, что «логично», а что нет. Говорят: «это логично», подразумевая, что нечто становится ясным как вывод, как следствие из имеющегося положения дел и предшествующих обстоятельств, известных каждому. Таким образом, «логичное» —- это последовательное: то, что соответствует «логике». Но здесь под «логикой» мы подразумеваем не столько законность мышления и его соответствие установленным правилам, сколько внутреннюю последовательность самой вещи, положения, процесса. Тогда получается, что сами вещи имеют в себе некую «логику», свою «логику». Значит, мы только тогда мыслим «логично» — в правильно понятом смысле этого слова — когда следуем логике, заключенной в самой вещи, и мыслим из нее.

Мартин Хайдеггер - Гераклит - 1. Начало западного мышления - 2. Логика. Учение Гераклита о Логосе

Санкт-Петербург, «ВЛАДИМИР ДАЛЬ», 2011

ISBN 978-5-93615-115-6

Мартин Хайдеггер - Гераклит - 1. Начало западного мышления - 2. Логика. Учение Гераклита о Логосе - Содержание

НАЧАЛО ЗАПАДНОГО МЫШЛЕНИЯ. Летний семестр 1943 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ. Философия как подлинное мышление того, что должно-быть-помысленным. О начале «западного» мышления

ВВЕДЕНИЕ Подготовительное размышление о начальном и слове

§ 1. Две истории о Гераклите как введение в его слово

§ 2. Слово в начале мышления

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Истина бытия

§ 3. Начало того, что должно-быть-помысленным изначально. Фрагмент

§ 4. Основные слова изначального мышления (φύσιςζωή). Их отношение к метафизическому мышлению и к мышлению бытия

§ 5. Экспозиция сущностной взаимосвязи между восхождением и захождением. Фрагмент

§ 6. Восхождение и захождение. Благосклонность (φιλία) как залог взаимообразного предоставления своего существа другому. Фрагменты 35 и 32

§ 7. φύσις как глубинное соединение (αρμονία) восхождения и захождения (самосокрытия) во взаимном исполнении их существа. Признаки единого в восхождении и захождении. Фрагменты 54, 8 и 51

§ 8. Существо φύσις и истина бытия, φύσις в контексте огня и космоса, αλήθεια, помысленная в μήδυνόνποτέ (φύσις). Как расскрытие в несокрытость бытия. Фрагменты 64, 66, 30 и 124

ЛОГИКА. УЧЕНИЕ ГЕРАКЛИТА О ЛОГОСЕ. Летний семестр 1944 г.

Предуведомление

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. Логика: ее имя и дело

§ 1. Титул «логика»

§ 2. Логика, επιστήμη, τέχνη. Смысловое родство слов επιστήμη и τέχνη. О проблематичной взаимосвязи мышления и логики

§ 3. Логика и λόγος. Специальность и «предмет». Логика и западноевропейская метафизика

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. Отсутствие исконного логоса и пути подступа к нему

§ 4. Подготовка к слушанию «логоса»

§ 5. Три пути к ответу на вопрос: что есть Λόγος ?

§ 6. Отсутствующее присутствие «Логоса» для человека и признак предметно не очерченного (бес-крайнего) края исконного «Логоса»

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. Возвращение в исконный край логики

§ 7. К разъяснению бытия, постигаемого в русле изначального мышления. Фрагменты 108, 41, 64, 78, 119, 16, 115, 50, 112

§ 8. Человек, Λόγος, существо и истина бытия. Завершение истолкования 112 речения

Дополнение

Послесловие немецкого издателя

Примечание попечителя над наследственным имуществом

Послесловие переводчика