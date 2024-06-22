Политика Британии и США разворачивается в сторону национализма. Это многих беспокоит, особенно в образованных кругах, где глобальная интеграция долгое время виделась как требование политической разумности и морального приличия. С их точки зрения голосование Великобритании за выход из Европейского союза и риторика Вашингтона "Америка прежде всего" знаменуют возврат к более примитивному этапу истории, когда призывы к войне и расизм высказывались открыто и могли определять политическую повестку наций. Опасаясь худшего, общественные деятели, журналисты и ученые самым суровым образом осуждают возвращение национализма в американскую и британскую общественную жизнь.

Но национализм не всегда понимался как зло, в отличие от нынешнего общественного дискурса. Всего лишь несколько десятилетий назад национализм в политике ассоциировался с широтой взглядов и великодушием. Сторонники прогресса считали "Четырнадцать пунктов" Вудро Вильсона и Атлантическую хартию Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля декларациями чаяний человечества, обещающими национальную независимость и самоопределение порабощенным народам мира, и именно поэтому считались выражением национализма. Консерваторы от Тедди Рузвельта до Дуайта Эйзенхауэра также говорили о национализме как о благе, и в свое время, консерваторы приветствовали Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер за "новый национализм", который они привнесли в политическую жизнь. В других странах государственные деятели от Махатмы Ганди до Давида Бен-Гуриона возглавляли национальные политические движения и завоевали всеобщее восхищение и уважение, приведя свои народы к свободе.

Несомненно, государственные деятели и интеллектуалы, проповедовавшие национализм несколько поколений назад, знали о нем что-то значительное, а не просто пытались вернуть нас к более примитивному этапу истории, к разжиганию войны и к расизму. Что же такое они видели в национализме? Есть на удивление мало попыток ответить на этот вопрос, как в общественной сфере, так и в академических кругах.

Мой собственный опыт позволяет мне немного разобраться в предмете. Ибо я всю свою жизнь был еврейским националистом и сионистом. Как и большинство израильтян, я унаследовал это политическое мировоззрение от своих родителей, бабушек и дедушек. Моя семья приехала в еврейскую Палестину в 1920-х, начале 1930-х гг. с целью создания там независимого еврейского государства. Им это удалось, и я прожил большую часть своей жизни в стране, основанной националистами и до сих пор управляемой, в основном, националистами. За эти годы я был знаком с очень многими националистами, в том числе общественными деятелями и интеллектуалами как в Израиле, так и в других странах. И хотя не все в них мне было по вкусу, в целом я глубоко восхищался этими людьми за их преданность и отвагу, их здравый смысл и моральную порядочность. Для них национализм это не какая-то непонятная политическая болезнь, периодически захватывающая страны без уважительной причины и плохо заканчивающаяся, как, кажется, думают ныне многие в Америке и Великобритании. Для них это была известная политическая теория, на которой они выросли. Это была теория того, как должен быть устроен мир политически. О чем же говорит эта националистическая политическая теория? Национализм, на котором я вырос, это принцип, согласно которому мир считается управляемым наилучшим образом, когда нации могут определять свой собственный независимый курс, культивируя свои собственные традиции, и беспрепятственно следовать собственным интересам. Он противоположен империализму, стремящемуся принести мир и процветание, максимально объединив человечество в единый политический режим. Я не думаю, что аргументы говорят однозначно в пользу национализма. Аргументы могут быть приведены в пользу каждой из этих теорий. Чего нельзя сделать, не напуская тумана, так это избежать выбора между двумя этими позициями. Либо вы в принципе поддерживаете, как идеал, международное правительство, т.е. режим, навязывающий свою волю подчиненным нациям в тех случаях, когда официальные представители режима считают это необходимым; либо вы считаете, что нации должны иметь право свободно выбирать свой собственный курс в отсутствии такого международного правительства и режима.

Йорам Хазони – Достоинство национализма

Пер. с англ. Марк Эппель. – Б.в.д. – 139 с. – Оригинал: Yoram Hazony, The Virtue of Nationalism

Йорам Хазони – Достоинство национализма - Содержание

Часть I. Национализм и западная свобода

I: Два видения мирового порядка

II: Римская церковь и ее Видение Империи

III: Протестантская организация Запада

IV: Джон Локк и либеральный миропорядок

V: Дискредитация национализма

VI: Либерализм как империализм

VII: Националистические альтернативы либерализму

Часть II. Аргументы в пользу национального государства

VIII: Два типа политической философии

IX: Основы политического строя

Х: Как в реальности рождаются государства

XI: Бизнес и семья

XII: Империя и анархия

XIII: Национальная независимость как принцип политического порядка

XIV: Достоинства национального государства

XV: Миф о Федеральном Государстве

XVI: Миф о нейтральном государстве

XVII: Право на Национальную Независимость?

XVIII: Некоторые принципы режима национальных государств

Часть III. Анти-национализм и ненависть

XIX: Является ли наличие ненависти аргументом против национализма?

XX: Антиизраильские кампании бичевания

XXI: Иммануил Кант и Парадигма Анти-национализма

XXII: Два урока Аушвица

XXIII: Почему нет протестов против гнусностей Третьего мира и ислама

XXIV: Великобритания, Америка и другие вызывающие сожаление нации

XXV: Почему империалисты ненавидят

Заключение. Достоинство национализма