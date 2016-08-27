Физик говорит о Боге: мне хочется говорить не об абстрактном понятии божества, но о Боге, каким Он описан на страницах Beтхого и Hовогo Завета. И я хочу заявить, что стою на позициях христианина. Как быть с непредвзятостью? Отметим, что мы можем говорить друг с другом без предрассудков, но не без предпосылок! Каждый из нас исходит из определенных исходных позиций и убеждений. Я считаю: чем отчетливее названа наша позиция, тем легче вести плодотворный разговор.

Начнем с вопроса: возможно ли вообще без внутренней раздвоенности быть одновременно физиком и христианином? Апостол Павел когда-то написал церкви в Коринфе (1 Коринфянам 14:20): "Братья, не будьте детьми умом, но будьте младенцами на злое, умом же будьте совершенны!" Здесь со всей определенностью отвергается недоразумение, что христиане сразу же перестают мыслить, как только начинают верить. Напротив, Библия призывает нас стать совершенными умом!

Возьмем на себя труд испытать некоторые мнения, бытующие в наши дни. Например, существует мнение, что естественные науки противоречат высказываниям Библии особенно в плане представлений о живом Боге, Который к тому же еще и вмешивается в происходящее. Или суждение: физике Бог не нужен! Методика естественных наук обходится без Бога, и этот так называемый "методический атеизм" по-видимому функционирует. Притом он действует настолько успешно, что постоянно продолжаются попытки перенести во все сферы жизни этот способ занятий наукой.

Многие видят в развитии естественных наук прогрессирующее вытеснение Бога. При этом вспоминают о явлениях типа молнии и грома, которые сегодня объясняют, не прибегая к помощи богов. Создается мнение, что размышления о Боге сегодня в лучшем случае заполняют такие пробелы, которые с развитием познания будут заполнены научно-рациональным.

Поэтому, делают вывод некоторые, вопрос только времени, когда эмпирические науки охватят все сферы нашей действительности и полностью вытеснят Бога за ее пределы. Должен ли тогда "методический" атеизм перерасти в "догматический" атеизм? Не станет ли вера в Бога излишней? Мне хочется показать, что это не так, и причем именно через показ в общих чертах методики естественных наук. (Специальных проблем физики микромира я здесь не коснусь.)

Петер К. Хегеле — Возможности и границы естественно-научных высказываний

Библиотека "Вера и наука", том 3.

Издательство "Логос", Билефельд. Издательство "Логос", Билефельд, 1990

Редактор серии: д-p Юрrен Шпис. Перевод с немецкоrо: И. Дик



Петер К. Хегеле — Возможности и границы естественно-научных высказываний — Содержание

Предварительные замечания

Методика естествоиспытателя

Изображения Бога и личные модели

Изображение, которое Бог дает Сам

Петер К. Хегеле — Возможности и границы естественно-научных высказываний — Изображения Бога и личные модели

Создание и применение моделей в человеческой сфере значительно сложнее, чем в физике. Человек, в отличие от куска мертвой материи, имеет возможность замкнуться, только частично открыться для моделирования. Возникает опасность того, что моя картина ближнего может стать односторонней, окостеневшей, фрагментарной, без любви. Сюда же следует отнести опасность предрассудков и обратного воздействия модели на моделируемого. Слова: "Из тебя ничего не получится" могут посодействовать тому, что говорящий окажется прав. Впечатляющие примеры тaкoгo рода вошли в мировую литературу назовем только произведения Макса Фриша и Бертольда Брехта.

Однако, прежде вceгo, подобная объективизирующая методика моделирования противоречит главному элементу межчеловеческого элементу встречи. Встречи происходят на равном уровне. При каждой настоящей встрече я активен сам и жду активности от другого участника встречи.

Если я приму позицию наблюдателя и займусь составлением модели, я создам дистанцию и сделаю другого участника встречи объектом. Я разрушу встречу.

Таким образом, здесь возникают дополнительные границы по сравнению с научной методикой физика. Эти границы помогают нам понять, почему Библия запрещает создание моделей: если уже на уровне межчеловеческого общения неприемлемо подразделение на ранги субъекта и объекта, то насколько больше проблем здесь возникнет в отношении нашей модели, нашего изображения Бога! Библия называет такие изображения по-гречески эйдолон, идолами, истуканами, кумирами, потому что они пытаются занять место между живым Богом и человеком и тем самым разрушить то, что хотел Бог: непосредственное общение!

При помощи изображений пытаются "овладеть" Богом примерно так же, как ученые пытаются при помощи моделей овладеть природой. Будем помнить, что существует очень много более утонченных и возвышенных идолов, чем золотой телец. Французский математик Блез Паскаль говорит в своем Мемориале о встрече с Богом: "Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, а не Бог философов и ученых." У Heгo состоялась встреча не с абстрактным философским продуктом отражением но с Богом, Который уже проявил Себя в истории живым и действующим.

Лично мне помог вопрос, заданный самому себе: что возникает во мне при упоминании слова "Бог"? Я хотел бы спросить и Вас: может быть, Бог для Вас не больше чем привередливый голос совести, cвoeгo рода нарушитель спокойствия? Может быть, из-за тяжелых воспоминаний о родителях Вы перенесли на Бога подсознательный страх перед авторитетом? Может быть, Ваш Бог слишком высок, чтобы заниматься какой-то отдельной человеческой жизнью? Стал ли Ваш Бог для Вас только лишь принципом упорядоченности, безличной силы? Является ли Ваш Боr так называемым "Часовщиком", Который когда-то запустил мировой механизм и теперь не вмешивается в запрограммированный ход событий? Возможно, Вам стоит спросить себя о происхождении Ваших моделей Бога, потому что все эти изображения Божии вceгo лишь карикатуры на Бога, полученные из вторых рук, от людей, которые сами не имели личных отношений с живым Богом.