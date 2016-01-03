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Хегглунд - История западного богословия

Хэгглунд - История западного богословия
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, History
Апологеты занимают важное место в догматической истории, отчасти потому что именно они впервые описали христианство как истинное мировоззрение, отчасти в результате их попытки объяснить богословские учения с помощью современной им философской терминологии (например, в так называемом учении «Христологии Логоса»).
Мы находим здесь первую попытку логического определения содержания христианской веры и установления связи между богословием и наукой, между христианством и греческой философией.
Апологеты отражали нападки на христианство.
Афинагор в своем «Прошении о христианах» назвал три основных обвинения, которые выдвигались против христиан — в безбожии, в противоестественных обычаях и во враждебности государству.
В ответ христиане критиковали греческую культуру, зачастую очень сурово (Татиан, «Против эллинов»; Феофил Антиохийский). Однако наиболее важным их вкладом с точки зрения догматической истории стало представление христианства как истинного мировоззрения.

Бент Хэгглунд - История западного богословия

2008, Фонд «Лютеранское Наследие»
Перевод на русский язык: Ольга Розенберг, стр 470

Бент Хэгглунд - История западного богословия - Содержание

Из предисловия ко второму изданию
Предисловие к третьему изданию
ЧАСТЬ I ЭПОХА ОТЦОВ ЦЕРКВИ
  • ГЛАВА 1 МУЖИ АПОСТОЛЬСКИЕ
  • ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БИБЛИИ
  • УЧЕНИЕ О БОГЕ. ХРИСТОЛОГИЯ
  • ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЦЕРКВИ
  • ЭСХАТОЛОГИЯ
ГЛАВА 2 АПОЛОГЕТЫ
  • ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  • ХРИСТИАНСТВО И ФИЛОСОФИЯ
  • ХРИСТОЛОГИЯ ЛОГОСА
ГЛАВА 3 ИУДЕЙСТВУЮЩИЕ ХРИСТИАНЕ Й ГНОСТИКИ
  • ИУДЕЙСТВУЮЩИЕ ХРИСТИАНЕ
  • ГНОСТИЦИЗМ
ГЛАВА 4 ЦЕРКОВНЫЕ ОТЦЫ - АНТИГНОСТИКИ
  • ИРИНЕЙ
  • ТЕРТУЛЛИАН
  • ИППОЛИТ
ГЛАВА 5 АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
  • АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ПЛАТОНИЗМ
  • КЛИМЕНТ
  • ОРИГЕН
ГЛАВА 6 МОНАРХИАНСТВО. ПРОБЛЕМА ТРИЕДИНСТВА
  • ДИНАМИЗМ
  • МОДАЛИЗМ
  • ПОЗИЦИЯ ЦЕРКВИ
ГЛАВА 7 АРИАНСТВО. НИКЕЙСКИЙ СОБОР.
ГЛАВА 8 АФАНАСИЙ. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕНИЯ О ТРИЕДИНСТВЕ БОЖИЕМ
  • АФАНАСИЙ
  • ТРИ КАППАДОКИЙЦА
  • УЧЕНИЕ АВГУСТИНА О ТРИЕДИНСТВЕ БОЖИЕМ.
  • АФАНАСЬЕВСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ
ГЛАВА 9 ПРОБЛЕМА ХРИСТОЛОГИИ
  • АПОЛЛИНАРИЙ
  • АНТИОХИЯ И АЛЕКСАНДРИЯ
  • НЕСТОРИЙ И КИРИЛЛ
  • ЕВТИХИЙ. ХАЛКИДОНСКИЙ СОБОР
  • СЕВЕР. МОНОФИЗИТСТВО
  • ЛЕОНТИЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ. СПОР С МОНОФЕЛИТАМИ
  • ИОАНН ДАМАСКИН
ГЛАВА 10 РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О ЦЕРКВИ
ГЛАВА 11 АВГУСТИН
  • ВВЕДЕНИЕ
  • РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ АВГУСТИНА
  • ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АВГУСТИНА О ХРИСТИАНСТВЕ
  • УЧЕНИЕ АВГУСТИНА О ЦЕРКВИ
  • УЧЕНИЕ АВГУСТИНА О ГРЕХЕ И БЛАГОДАТИ
ЧАСТЬ II СРЕДНИЕ ВЕКА. ОТ АВГУСТИНА ДО ЛЮТЕРА
ГЛАВА 12 СПОРЫ ОБ АВГУСТИНСТВЕ. ОРАНСКИЙ СОБОР 529 ГОДА
ГЛАВА 13 ПЕРЕХОД ОТ ПЕРИОДА РАННЕЙ ЦЕРКВИ К СРЕДНЕВЕКОВЬЮ. ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИЙ
ГЛАВА 14 БОГОСЛОВИЕ ЭПОХИ КАРОЛИНГОВ
ГЛАВА 15 УЧЕНИЕ О ПРИЧАСТИИ В ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
ГЛАВА 16 УЧЕНИЕ О ПОКАЯНИИ В ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
ГЛАВА 17 РАННЯЯ СХОЛАСТИКА
  • ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
  • ПРИЧАСТИЕ ГОСПОДНЕ
  • ДИСКУССИЯ МЕЖДУ НОМИНАЛИСТАМИ И РЕАЛИСТАМИ
  • РАЗВИТИЕ БОГОСЛОВСКОГО МЕТОДА
  • ВЕРА И РАЗУМ
  • УЧЕНИЕ АНСЕЛЬМА ОБ ИСКУПЛЕНИИ
  • ВОПРОС О БЛАГОДАТИ И ПРИРОДЕ
ГЛАВА 18 ЗРЕЛАЯ СХОЛАСТИКА
  • ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
  • АВГУСТИНСТВО И АРИСТОТЕЛИЗМ
  • РАННИЕ ФРАНЦИСКАНЦЫ
  • ДОМИНИКАНСКАЯ ШКОЛА
  • УЧЕНИЕ ФОМЫ АКВИНСКОГО
  • ФОМА АКВИНСКИЙ О БОГОСЛОВИИ И НАУКЕ
  • ДУНС СКОТ И ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВЕРЕ
  • ДУНС СКОТ И ФОМА АКВИНСКИЙ
  • УЧЕНИЕ О БЛАГОДАТИ В ЗРЕЛОЙ СХОЛАСТИКЕ
  • ТАИНСТВА В ПЕРИОД ЗРЕЛОЙ СХОЛАСТИКИ
ГЛАВА 19 ПОЗДНЯЯ СХОЛАСТИКА
  • ОККАМИЗМ
  • ОППОЗИЦИЯ ПЕРИОДА ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
ГЛАВА 20 СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МИСТИЦИЗМ
ЧАСТЬ III НОВОЕ ВРЕМЯ. ОТ РЕФОРМАЦИИ ДО НАШИХ ДНЕЙ
ГЛАВА 21 ЛЮТЕР
  • РАЗВИТИЕ ЛЮТЕРА ДО ВОРМСКОГО СЕЙМА
  • ОТНОШЕНИЕ ЛЮТЕРА К ОККАМИЗМУ
  • ЧЕРТЫ ЛЮТЕРОВСКОГО БОГОСЛОВИЯ
ГЛАВА 22 МЕЛАНХТОН
ГЛАВА 23 ЦВИНГЛИ
ГЛАВА 24 КАЛЬВИН
ГЛАВА 26 БОГОСЛОВИЕ РЕФОРМАЦИИ ДО НАПИСАНИЯ «ФОРМУЛЫ»
  • ОЛАУС ПЕТРИ
  • ИОГАНН БРЕНЦ
  • БИБЛЕЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
  • УЧЕНИКИ МЕЛАНХТОНА
  • БОГОСЛОВСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ГЛАВА 27 ФОРМУЛА СОГЛАСИЯ
ГЛАВА 28 КОНТРРЕФОРМАЦИЯ. РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
ГЛАВА 29 БОГОСЛОВИЕ РЕФОРМАЦИИ В АНГЛИИ
ГЛАВА 30 ЛЮТЕРАНСКАЯ ОРТОДОКСИЯ
  • ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
  • ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛЮТЕРАНСКОЙ ОРТОДОКСИИ
  • ЧЕРТЫ ОРТОДОКСАЛЬНОГО ЛЮТЕРАНСКОГО БОГОСЛОВИЯ
  • БОРЬБА С СОЦИНИАНСТВОМ
ГЛАВА 31 ПИЕТИЗМ
  • МЕСТО ПИЕТИЗМА В ИСТОРИИ БОГОСЛОВИЯ
  • БОГОСЛОВИЕ ШПЕНЕРА
  • ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИЕТИЗМА
  • ПИЕТИЗМ В ГАЛЛЕ
  • РАДИКАЛЬНЫЙ ПИЕТИЗМ
  • ГЕРНГУТЕРЫ
  • ВЮРТЕМБЕРГСКИЙ ПИЕТИЗМ
  • ДИСКУССИЯ С ПИЕТИЗМОМ
ГЛАВА 32 ПРОСВЕЩЕНИЕ
  • ОБЩИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
  • АНГЛИЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
  • БОГОСЛОВИЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
  • БОГОСЛОВСКОЕ ВОЛЬФИАНСТВО
  • НЕОЛОГИЯ
  • РАЦИОНАЛИЗМ И СУПЕРНАТУРАЛИЗМ
ГЛАВА 33 РАЗВИТИЕ БОГОСЛОВИЯ В XIX ВЕКЕ
  • ШЛЕЙЕРМАХЕР
  • ГЕГЕЛЬ И УМОЗРИТЕЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ
  • БОГОСЛОВИЕ РЕСТАВРАЦИИ
  • «КОМПРОМИССНОЕ» БОГОСЛОВИЕ
  • ЭРЛАНГЕНСКАЯ ШКОЛА
  • КЬЕРКЕГОР
  • РИЧЛЬ И ЕГО УЧЕНИКИ
  • АНГЛИЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ XIX ВЕКА
  • РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ XIX ВЕКА
  • ПРОБУЖДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В XIX ВЕКЕ
ГЛАВА 34 БОГОСЛОВИЕ НАЧАЛА XX ВЕКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
  • ГАРНАК, КЁЛЕР И БИЛЛИНГ
  • ИСТОРИКО-РЕЛИГИОЗНАЯ ШКОЛА
  • ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
  • ПАУЛЬ ТИЛЛИХ
  • РУДОЛЬФ БУЛЬТМАН. ДИСКУССИЯ О КЕРИГМЕ И ИСТОРИИ

Бент Хэгглунд - История западного богословия - Из предисловия ко второму изданию

Данный очерк истории богословия представляет собой своеобразное введение в христианскую догматическую литературу и описание этапов ее развития. История богословия, таким образом, является частью истории мысли. В ней отражено происхождение христианской традиции и развитие связанных с нею идей.
В европейском богословии различают «историю догматов», связанную с развитием учений до Реформации, и «историю богословия», относящуюся к послереформационному периоду. Такое деление едва ли можно доказательно обосновать. При этом оно ясно демонстрирует несостоятельность применения термина «история догматов» к данной области исследования. Учитывая особенности современного деления богословских дисциплин, выражение «история богословия» также может показаться непригодным для данного контекста. Но, понимая под словом «богословие» толкование христианского вероучения как в его древних, так и в современных формах, можно уверенно применять термин «история богословия».
В более ранних изложениях истории догматов — например, в трех заслуженно известных работах Адольфа фон Гарнака, Рейнхольда Зееберга и Фридриха Луфа — догматы определяются как учения, официально принятые церковью. Гарнак видел в них вторичную, научную обработку вероучений, или, по его собственным словам, «результат трудов греческого духа на почве Евангелия». Он рассматривал это лишь как ограниченный период в церковной истории, последствия которого в целом были преодолены во времена Реформации, и основывал свою критику догматов на критериях, по его мнению, найденных им в изначальном Евангелии. Зееберг также полагал, что догматы сформировались в определенный период времени, который для протестантов закончился Формулой согласия и Дортским синодом. Однако, догматы Зееберг рассматривал еще и как выражение христианского вероучения, и он искал основания для критики в самих догматах, постольку поскольку они являлись выражением фундаментальной истины о спасении во Христе.
Следует отметить, что в этих серьезных трудах исследованы не только догматы в узком смысле слова, но и христианское богословие в целом. Однако, более новые изыскания не признавались частью догматической истории с точки зрения того времени.
В наши дни не существует единого значения термина «догмат». В целом, оно значительно расширилось по сравнению с вышеупомянутым определением, включив в себя и достижения современной богословской мысли. Догмат рассматривается уже не как нечто унаследованное от прежних времен, но и как современная реальность, тесно связанная с провозглашением Слова. Иногда его считают даже трансцендентным принципом откровения (напр., у Карла Барта), или научным завершением проповеди Церкви. В такой ситуации нетрудно оценить сложность четкого описания на основании современных предпосылок области исследования и задач истории догматов.
Однако, очень важно, несмотря на эти трудности, проследить историю богословской мысли просто как сферы идей и представлений, не оценивая и не поддаваясь предубеждениям какой бы то ни было «критики догматов». В качестве общего начала или руководящего принципа такого исследования предпочтительнее было бы использовать первоначальное христианское исповедание, а не неоднозначные догматические концепции. Это исповедание, христианское «правило веры», с самого начала имело четкие границы не в отношении формы, но в отношении содержания (для сравнения см. Kelly, Christian Doctrines, 1958, стр. 37: «Краткое изложение, изменчивое в словесном выражении, но непоколебимое содержательно, представляющее ключевые моменты христианского откровения в качестве правила»). Это правило веры нашло отражение в употребляемых нынче символах веры, но может быть выражено и в других доктринальных формах. В текстах ранней Церкви оно предстает не как постепенно развивающийся догмат, но как выражение истинной веры и краткое изложение Писания. Богословие церкви является толкованием изначального правила веры и того, что в нем является наиболее существенным. Следовательно, история богословия показывает интерпретацию христианского правила веры в различные исторические периоды и различными группами людей. Тот факт, что подобная точка зрения не произвольна и не навязана извне, доказан настойчивым стремлением разнообразных богословских школ к разъяснению христианского вероисповедания.
Views 822
Rating 5.0 / 5
Added 03.01.2016
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо!

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