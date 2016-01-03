Апологеты занимают важное место в догматической истории, отчасти потому что именно они впервые описали христианство как истинное мировоззрение, отчасти в результате их попытки объяснить богословские учения с помощью современной им философской терминологии (например, в так называемом учении «Христологии Логоса»).

Мы находим здесь первую попытку логического определения содержания христианской веры и установления связи между богословием и наукой, между христианством и греческой философией.

Апологеты отражали нападки на христианство.

Афинагор в своем «Прошении о христианах» назвал три основных обвинения, которые выдвигались против христиан — в безбожии, в противоестественных обычаях и во враждебности государству.

В ответ христиане критиковали греческую культуру, зачастую очень сурово (Татиан, «Против эллинов»; Феофил Антиохийский). Однако наиболее важным их вкладом с точки зрения догматической истории стало представление христианства как истинного мировоззрения.

Бент Хэгглунд - История западного богословия

2008, Фонд «Лютеранское Наследие»

Перевод на русский язык: Ольга Розенберг, стр 470

Бент Хэгглунд - История западного богословия - Содержание

Из предисловия ко второму изданию

Предисловие к третьему изданию

ЧАСТЬ I ЭПОХА ОТЦОВ ЦЕРКВИ

ГЛАВА 1 МУЖИ АПОСТОЛЬСКИЕ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БИБЛИИ

УЧЕНИЕ О БОГЕ. ХРИСТОЛОГИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЦЕРКВИ

ЭСХАТОЛОГИЯ

ГЛАВА 2 АПОЛОГЕТЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ХРИСТИАНСТВО И ФИЛОСОФИЯ

ХРИСТОЛОГИЯ ЛОГОСА

ГЛАВА 3 ИУДЕЙСТВУЮЩИЕ ХРИСТИАНЕ Й ГНОСТИКИ

ИУДЕЙСТВУЮЩИЕ ХРИСТИАНЕ

ГНОСТИЦИЗМ

ГЛАВА 4 ЦЕРКОВНЫЕ ОТЦЫ - АНТИГНОСТИКИ

ИРИНЕЙ

ТЕРТУЛЛИАН

ИППОЛИТ

ГЛАВА 5 АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ПЛАТОНИЗМ

КЛИМЕНТ

ОРИГЕН

ГЛАВА 6 МОНАРХИАНСТВО. ПРОБЛЕМА ТРИЕДИНСТВА

ДИНАМИЗМ

МОДАЛИЗМ

ПОЗИЦИЯ ЦЕРКВИ

ГЛАВА 7 АРИАНСТВО. НИКЕЙСКИЙ СОБОР.

ГЛАВА 8 АФАНАСИЙ. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕНИЯ О ТРИЕДИНСТВЕ БОЖИЕМ

АФАНАСИЙ

ТРИ КАППАДОКИЙЦА

УЧЕНИЕ АВГУСТИНА О ТРИЕДИНСТВЕ БОЖИЕМ.

АФАНАСЬЕВСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ

ГЛАВА 9 ПРОБЛЕМА ХРИСТОЛОГИИ

АПОЛЛИНАРИЙ

АНТИОХИЯ И АЛЕКСАНДРИЯ

НЕСТОРИЙ И КИРИЛЛ

ЕВТИХИЙ. ХАЛКИДОНСКИЙ СОБОР

СЕВЕР. МОНОФИЗИТСТВО

ЛЕОНТИЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ. СПОР С МОНОФЕЛИТАМИ

ИОАНН ДАМАСКИН

ГЛАВА 10 РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О ЦЕРКВИ

ГЛАВА 11 АВГУСТИН

ВВЕДЕНИЕ

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ АВГУСТИНА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АВГУСТИНА О ХРИСТИАНСТВЕ

УЧЕНИЕ АВГУСТИНА О ЦЕРКВИ

УЧЕНИЕ АВГУСТИНА О ГРЕХЕ И БЛАГОДАТИ

ЧАСТЬ II СРЕДНИЕ ВЕКА. ОТ АВГУСТИНА ДО ЛЮТЕРА

ГЛАВА 12 СПОРЫ ОБ АВГУСТИНСТВЕ. ОРАНСКИЙ СОБОР 529 ГОДА

ГЛАВА 13 ПЕРЕХОД ОТ ПЕРИОДА РАННЕЙ ЦЕРКВИ К СРЕДНЕВЕКОВЬЮ. ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИЙ

ГЛАВА 14 БОГОСЛОВИЕ ЭПОХИ КАРОЛИНГОВ

ГЛАВА 15 УЧЕНИЕ О ПРИЧАСТИИ В ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

ГЛАВА 16 УЧЕНИЕ О ПОКАЯНИИ В ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

ГЛАВА 17 РАННЯЯ СХОЛАСТИКА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРИЧАСТИЕ ГОСПОДНЕ

ДИСКУССИЯ МЕЖДУ НОМИНАЛИСТАМИ И РЕАЛИСТАМИ

РАЗВИТИЕ БОГОСЛОВСКОГО МЕТОДА

ВЕРА И РАЗУМ

УЧЕНИЕ АНСЕЛЬМА ОБ ИСКУПЛЕНИИ

ВОПРОС О БЛАГОДАТИ И ПРИРОДЕ

ГЛАВА 18 ЗРЕЛАЯ СХОЛАСТИКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

АВГУСТИНСТВО И АРИСТОТЕЛИЗМ

РАННИЕ ФРАНЦИСКАНЦЫ

ДОМИНИКАНСКАЯ ШКОЛА

УЧЕНИЕ ФОМЫ АКВИНСКОГО

ФОМА АКВИНСКИЙ О БОГОСЛОВИИ И НАУКЕ

ДУНС СКОТ И ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВЕРЕ

ДУНС СКОТ И ФОМА АКВИНСКИЙ

УЧЕНИЕ О БЛАГОДАТИ В ЗРЕЛОЙ СХОЛАСТИКЕ

ТАИНСТВА В ПЕРИОД ЗРЕЛОЙ СХОЛАСТИКИ

ГЛАВА 19 ПОЗДНЯЯ СХОЛАСТИКА

ОККАМИЗМ

ОППОЗИЦИЯ ПЕРИОДА ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

ГЛАВА 20 СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МИСТИЦИЗМ

ЧАСТЬ III НОВОЕ ВРЕМЯ. ОТ РЕФОРМАЦИИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

ГЛАВА 21 ЛЮТЕР

РАЗВИТИЕ ЛЮТЕРА ДО ВОРМСКОГО СЕЙМА

ОТНОШЕНИЕ ЛЮТЕРА К ОККАМИЗМУ

ЧЕРТЫ ЛЮТЕРОВСКОГО БОГОСЛОВИЯ

ГЛАВА 22 МЕЛАНХТОН

ГЛАВА 23 ЦВИНГЛИ

ГЛАВА 24 КАЛЬВИН

ГЛАВА 26 БОГОСЛОВИЕ РЕФОРМАЦИИ ДО НАПИСАНИЯ «ФОРМУЛЫ»

ОЛАУС ПЕТРИ

ИОГАНН БРЕНЦ

БИБЛЕЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

УЧЕНИКИ МЕЛАНХТОНА

БОГОСЛОВСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

ГЛАВА 27 ФОРМУЛА СОГЛАСИЯ

ГЛАВА 28 КОНТРРЕФОРМАЦИЯ. РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

ГЛАВА 29 БОГОСЛОВИЕ РЕФОРМАЦИИ В АНГЛИИ

ГЛАВА 30 ЛЮТЕРАНСКАЯ ОРТОДОКСИЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛЮТЕРАНСКОЙ ОРТОДОКСИИ

ЧЕРТЫ ОРТОДОКСАЛЬНОГО ЛЮТЕРАНСКОГО БОГОСЛОВИЯ

БОРЬБА С СОЦИНИАНСТВОМ

ГЛАВА 31 ПИЕТИЗМ

МЕСТО ПИЕТИЗМА В ИСТОРИИ БОГОСЛОВИЯ

БОГОСЛОВИЕ ШПЕНЕРА

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИЕТИЗМА

ПИЕТИЗМ В ГАЛЛЕ

РАДИКАЛЬНЫЙ ПИЕТИЗМ

ГЕРНГУТЕРЫ

ВЮРТЕМБЕРГСКИЙ ПИЕТИЗМ

ДИСКУССИЯ С ПИЕТИЗМОМ

ГЛАВА 32 ПРОСВЕЩЕНИЕ

ОБЩИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

АНГЛИЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

БОГОСЛОВИЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

БОГОСЛОВСКОЕ ВОЛЬФИАНСТВО

НЕОЛОГИЯ

РАЦИОНАЛИЗМ И СУПЕРНАТУРАЛИЗМ

ГЛАВА 33 РАЗВИТИЕ БОГОСЛОВИЯ В XIX ВЕКЕ

ШЛЕЙЕРМАХЕР

ГЕГЕЛЬ И УМОЗРИТЕЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ

БОГОСЛОВИЕ РЕСТАВРАЦИИ

«КОМПРОМИССНОЕ» БОГОСЛОВИЕ

ЭРЛАНГЕНСКАЯ ШКОЛА

КЬЕРКЕГОР

РИЧЛЬ И ЕГО УЧЕНИКИ

АНГЛИЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ XIX ВЕКА

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ XIX ВЕКА

ПРОБУЖДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В XIX ВЕКЕ

ГЛАВА 34 БОГОСЛОВИЕ НАЧАЛА XX ВЕКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

ГАРНАК, КЁЛЕР И БИЛЛИНГ

ИСТОРИКО-РЕЛИГИОЗНАЯ ШКОЛА

ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

ПАУЛЬ ТИЛЛИХ

РУДОЛЬФ БУЛЬТМАН. ДИСКУССИЯ О КЕРИГМЕ И ИСТОРИИ

Бент Хэгглунд - История западного богословия - Из предисловия ко второму изданию

Данный очерк истории богословия представляет собой своеобразное введение в христианскую догматическую литературу и описание этапов ее развития. История богословия, таким образом, является частью истории мысли. В ней отражено происхождение христианской традиции и развитие связанных с нею идей.

В европейском богословии различают «историю догматов», связанную с развитием учений до Реформации, и «историю богословия», относящуюся к послереформационному периоду. Такое деление едва ли можно доказательно обосновать. При этом оно ясно демонстрирует несостоятельность применения термина «история догматов» к данной области исследования. Учитывая особенности современного деления богословских дисциплин, выражение «история богословия» также может показаться непригодным для данного контекста. Но, понимая под словом «богословие» толкование христианского вероучения как в его древних, так и в современных формах, можно уверенно применять термин «история богословия».

В более ранних изложениях истории догматов — например, в трех заслуженно известных работах Адольфа фон Гарнака, Рейнхольда Зееберга и Фридриха Луфа — догматы определяются как учения, официально принятые церковью. Гарнак видел в них вторичную, научную обработку вероучений, или, по его собственным словам, «результат трудов греческого духа на почве Евангелия». Он рассматривал это лишь как ограниченный период в церковной истории, последствия которого в целом были преодолены во времена Реформации, и основывал свою критику догматов на критериях, по его мнению, найденных им в изначальном Евангелии. Зееберг также полагал, что догматы сформировались в определенный период времени, который для протестантов закончился Формулой согласия и Дортским синодом. Однако, догматы Зееберг рассматривал еще и как выражение христианского вероучения, и он искал основания для критики в самих догматах, постольку поскольку они являлись выражением фундаментальной истины о спасении во Христе.

Следует отметить, что в этих серьезных трудах исследованы не только догматы в узком смысле слова, но и христианское богословие в целом. Однако, более новые изыскания не признавались частью догматической истории с точки зрения того времени.

В наши дни не существует единого значения термина «догмат». В целом, оно значительно расширилось по сравнению с вышеупомянутым определением, включив в себя и достижения современной богословской мысли. Догмат рассматривается уже не как нечто унаследованное от прежних времен, но и как современная реальность, тесно связанная с провозглашением Слова. Иногда его считают даже трансцендентным принципом откровения (напр., у Карла Барта), или научным завершением проповеди Церкви. В такой ситуации нетрудно оценить сложность четкого описания на основании современных предпосылок области исследования и задач истории догматов.

Однако, очень важно, несмотря на эти трудности, проследить историю богословской мысли просто как сферы идей и представлений, не оценивая и не поддаваясь предубеждениям какой бы то ни было «критики догматов». В качестве общего начала или руководящего принципа такого исследования предпочтительнее было бы использовать первоначальное христианское исповедание, а не неоднозначные догматические концепции. Это исповедание, христианское «правило веры», с самого начала имело четкие границы не в отношении формы, но в отношении содержания (для сравнения см. Kelly, Christian Doctrines, 1958, стр. 37: «Краткое изложение, изменчивое в словесном выражении, но непоколебимое содержательно, представляющее ключевые моменты христианского откровения в качестве правила»). Это правило веры нашло отражение в употребляемых нынче символах веры, но может быть выражено и в других доктринальных формах. В текстах ранней Церкви оно предстает не как постепенно развивающийся догмат, но как выражение истинной веры и краткое изложение Писания. Богословие церкви является толкованием изначального правила веры и того, что в нем является наиболее существенным. Следовательно, история богословия показывает интерпретацию христианского правила веры в различные исторические периоды и различными группами людей. Тот факт, что подобная точка зрения не произвольна и не навязана извне, доказан настойчивым стремлением разнообразных богословских школ к разъяснению христианского вероисповедания.