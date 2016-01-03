Хегглунд - История западного богословия
Апологеты занимают важное место в догматической истории, отчасти потому что именно они впервые описали христианство как истинное мировоззрение, отчасти в результате их попытки объяснить богословские учения с помощью современной им философской терминологии (например, в так называемом учении «Христологии Логоса»).
Мы находим здесь первую попытку логического определения содержания христианской веры и установления связи между богословием и наукой, между христианством и греческой философией.
Апологеты отражали нападки на христианство.
Афинагор в своем «Прошении о христианах» назвал три основных обвинения, которые выдвигались против христиан — в безбожии, в противоестественных обычаях и во враждебности государству.
В ответ христиане критиковали греческую культуру, зачастую очень сурово (Татиан, «Против эллинов»; Феофил Антиохийский). Однако наиболее важным их вкладом с точки зрения догматической истории стало представление христианства как истинного мировоззрения.
Бент Хэгглунд - История западного богословия
2008, Фонд «Лютеранское Наследие»
Перевод на русский язык: Ольга Розенберг, стр 470
Бент Хэгглунд - История западного богословия - Содержание
Из предисловия ко второму изданию
Предисловие к третьему изданию
ЧАСТЬ I ЭПОХА ОТЦОВ ЦЕРКВИ
-
ГЛАВА 1 МУЖИ АПОСТОЛЬСКИЕ
-
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БИБЛИИ
-
УЧЕНИЕ О БОГЕ. ХРИСТОЛОГИЯ
-
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЦЕРКВИ
-
ЭСХАТОЛОГИЯ
ГЛАВА 2 АПОЛОГЕТЫ
-
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
-
ХРИСТИАНСТВО И ФИЛОСОФИЯ
-
ХРИСТОЛОГИЯ ЛОГОСА
ГЛАВА 3 ИУДЕЙСТВУЮЩИЕ ХРИСТИАНЕ Й ГНОСТИКИ
-
ИУДЕЙСТВУЮЩИЕ ХРИСТИАНЕ
-
ГНОСТИЦИЗМ
ГЛАВА 4 ЦЕРКОВНЫЕ ОТЦЫ - АНТИГНОСТИКИ
-
ИРИНЕЙ
-
ТЕРТУЛЛИАН
-
ИППОЛИТ
ГЛАВА 5 АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
-
АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ПЛАТОНИЗМ
-
КЛИМЕНТ
-
ОРИГЕН
ГЛАВА 6 МОНАРХИАНСТВО. ПРОБЛЕМА ТРИЕДИНСТВА
-
ДИНАМИЗМ
-
МОДАЛИЗМ
-
ПОЗИЦИЯ ЦЕРКВИ
ГЛАВА 7 АРИАНСТВО. НИКЕЙСКИЙ СОБОР.
ГЛАВА 8 АФАНАСИЙ. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕНИЯ О ТРИЕДИНСТВЕ БОЖИЕМ
-
АФАНАСИЙ
-
ТРИ КАППАДОКИЙЦА
-
УЧЕНИЕ АВГУСТИНА О ТРИЕДИНСТВЕ БОЖИЕМ.
-
АФАНАСЬЕВСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ
ГЛАВА 9 ПРОБЛЕМА ХРИСТОЛОГИИ
-
АПОЛЛИНАРИЙ
-
АНТИОХИЯ И АЛЕКСАНДРИЯ
-
НЕСТОРИЙ И КИРИЛЛ
-
ЕВТИХИЙ. ХАЛКИДОНСКИЙ СОБОР
-
СЕВЕР. МОНОФИЗИТСТВО
-
ЛЕОНТИЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ. СПОР С МОНОФЕЛИТАМИ
-
ИОАНН ДАМАСКИН
ГЛАВА 10 РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О ЦЕРКВИ
ГЛАВА 11 АВГУСТИН
-
ВВЕДЕНИЕ
-
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ АВГУСТИНА
-
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АВГУСТИНА О ХРИСТИАНСТВЕ
-
УЧЕНИЕ АВГУСТИНА О ЦЕРКВИ
-
УЧЕНИЕ АВГУСТИНА О ГРЕХЕ И БЛАГОДАТИ
ЧАСТЬ II СРЕДНИЕ ВЕКА. ОТ АВГУСТИНА ДО ЛЮТЕРА
ГЛАВА 12 СПОРЫ ОБ АВГУСТИНСТВЕ. ОРАНСКИЙ СОБОР 529 ГОДА
ГЛАВА 13 ПЕРЕХОД ОТ ПЕРИОДА РАННЕЙ ЦЕРКВИ К СРЕДНЕВЕКОВЬЮ. ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИЙ
ГЛАВА 14 БОГОСЛОВИЕ ЭПОХИ КАРОЛИНГОВ
ГЛАВА 15 УЧЕНИЕ О ПРИЧАСТИИ В ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
ГЛАВА 16 УЧЕНИЕ О ПОКАЯНИИ В ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
ГЛАВА 17 РАННЯЯ СХОЛАСТИКА
-
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
-
ПРИЧАСТИЕ ГОСПОДНЕ
-
ДИСКУССИЯ МЕЖДУ НОМИНАЛИСТАМИ И РЕАЛИСТАМИ
-
РАЗВИТИЕ БОГОСЛОВСКОГО МЕТОДА
-
ВЕРА И РАЗУМ
-
УЧЕНИЕ АНСЕЛЬМА ОБ ИСКУПЛЕНИИ
-
ВОПРОС О БЛАГОДАТИ И ПРИРОДЕ
ГЛАВА 18 ЗРЕЛАЯ СХОЛАСТИКА
-
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
-
АВГУСТИНСТВО И АРИСТОТЕЛИЗМ
-
РАННИЕ ФРАНЦИСКАНЦЫ
-
ДОМИНИКАНСКАЯ ШКОЛА
-
УЧЕНИЕ ФОМЫ АКВИНСКОГО
-
ФОМА АКВИНСКИЙ О БОГОСЛОВИИ И НАУКЕ
-
ДУНС СКОТ И ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВЕРЕ
-
ДУНС СКОТ И ФОМА АКВИНСКИЙ
-
УЧЕНИЕ О БЛАГОДАТИ В ЗРЕЛОЙ СХОЛАСТИКЕ
-
ТАИНСТВА В ПЕРИОД ЗРЕЛОЙ СХОЛАСТИКИ
ГЛАВА 19 ПОЗДНЯЯ СХОЛАСТИКА
-
ОККАМИЗМ
-
ОППОЗИЦИЯ ПЕРИОДА ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
ГЛАВА 20 СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МИСТИЦИЗМ
ЧАСТЬ III НОВОЕ ВРЕМЯ. ОТ РЕФОРМАЦИИ ДО НАШИХ ДНЕЙ
ГЛАВА 21 ЛЮТЕР
-
РАЗВИТИЕ ЛЮТЕРА ДО ВОРМСКОГО СЕЙМА
-
ОТНОШЕНИЕ ЛЮТЕРА К ОККАМИЗМУ
-
ЧЕРТЫ ЛЮТЕРОВСКОГО БОГОСЛОВИЯ
ГЛАВА 22 МЕЛАНХТОН
ГЛАВА 23 ЦВИНГЛИ
ГЛАВА 24 КАЛЬВИН
ГЛАВА 26 БОГОСЛОВИЕ РЕФОРМАЦИИ ДО НАПИСАНИЯ «ФОРМУЛЫ»
-
ОЛАУС ПЕТРИ
-
ИОГАНН БРЕНЦ
-
БИБЛЕЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
-
УЧЕНИКИ МЕЛАНХТОНА
-
БОГОСЛОВСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ГЛАВА 27 ФОРМУЛА СОГЛАСИЯ
ГЛАВА 28 КОНТРРЕФОРМАЦИЯ. РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
ГЛАВА 29 БОГОСЛОВИЕ РЕФОРМАЦИИ В АНГЛИИ
ГЛАВА 30 ЛЮТЕРАНСКАЯ ОРТОДОКСИЯ
-
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
-
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛЮТЕРАНСКОЙ ОРТОДОКСИИ
-
ЧЕРТЫ ОРТОДОКСАЛЬНОГО ЛЮТЕРАНСКОГО БОГОСЛОВИЯ
-
БОРЬБА С СОЦИНИАНСТВОМ
ГЛАВА 31 ПИЕТИЗМ
-
МЕСТО ПИЕТИЗМА В ИСТОРИИ БОГОСЛОВИЯ
-
БОГОСЛОВИЕ ШПЕНЕРА
-
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИЕТИЗМА
-
ПИЕТИЗМ В ГАЛЛЕ
-
РАДИКАЛЬНЫЙ ПИЕТИЗМ
-
ГЕРНГУТЕРЫ
-
ВЮРТЕМБЕРГСКИЙ ПИЕТИЗМ
-
ДИСКУССИЯ С ПИЕТИЗМОМ
ГЛАВА 32 ПРОСВЕЩЕНИЕ
-
ОБЩИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
-
АНГЛИЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
-
БОГОСЛОВИЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
-
БОГОСЛОВСКОЕ ВОЛЬФИАНСТВО
-
НЕОЛОГИЯ
-
РАЦИОНАЛИЗМ И СУПЕРНАТУРАЛИЗМ
ГЛАВА 33 РАЗВИТИЕ БОГОСЛОВИЯ В XIX ВЕКЕ
-
ШЛЕЙЕРМАХЕР
-
ГЕГЕЛЬ И УМОЗРИТЕЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ
-
БОГОСЛОВИЕ РЕСТАВРАЦИИ
-
«КОМПРОМИССНОЕ» БОГОСЛОВИЕ
-
ЭРЛАНГЕНСКАЯ ШКОЛА
-
КЬЕРКЕГОР
-
РИЧЛЬ И ЕГО УЧЕНИКИ
-
АНГЛИЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ XIX ВЕКА
-
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ XIX ВЕКА
-
ПРОБУЖДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В XIX ВЕКЕ
ГЛАВА 34 БОГОСЛОВИЕ НАЧАЛА XX ВЕКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
-
ГАРНАК, КЁЛЕР И БИЛЛИНГ
-
ИСТОРИКО-РЕЛИГИОЗНАЯ ШКОЛА
-
ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
-
ПАУЛЬ ТИЛЛИХ
-
РУДОЛЬФ БУЛЬТМАН. ДИСКУССИЯ О КЕРИГМЕ И ИСТОРИИ
Бент Хэгглунд - История западного богословия - Из предисловия ко второму изданию
Данный очерк истории богословия представляет собой своеобразное введение в христианскую догматическую литературу и описание этапов ее развития. История богословия, таким образом, является частью истории мысли. В ней отражено происхождение христианской традиции и развитие связанных с нею идей.
В европейском богословии различают «историю догматов», связанную с развитием учений до Реформации, и «историю богословия», относящуюся к послереформационному периоду. Такое деление едва ли можно доказательно обосновать. При этом оно ясно демонстрирует несостоятельность применения термина «история догматов» к данной области исследования. Учитывая особенности современного деления богословских дисциплин, выражение «история богословия» также может показаться непригодным для данного контекста. Но, понимая под словом «богословие» толкование христианского вероучения как в его древних, так и в современных формах, можно уверенно применять термин «история богословия».
В более ранних изложениях истории догматов — например, в трех заслуженно известных работах Адольфа фон Гарнака, Рейнхольда Зееберга и Фридриха Луфа — догматы определяются как учения, официально принятые церковью. Гарнак видел в них вторичную, научную обработку вероучений, или, по его собственным словам, «результат трудов греческого духа на почве Евангелия». Он рассматривал это лишь как ограниченный период в церковной истории, последствия которого в целом были преодолены во времена Реформации, и основывал свою критику догматов на критериях, по его мнению, найденных им в изначальном Евангелии. Зееберг также полагал, что догматы сформировались в определенный период времени, который для протестантов закончился Формулой согласия и Дортским синодом. Однако, догматы Зееберг рассматривал еще и как выражение христианского вероучения, и он искал основания для критики в самих догматах, постольку поскольку они являлись выражением фундаментальной истины о спасении во Христе.
Следует отметить, что в этих серьезных трудах исследованы не только догматы в узком смысле слова, но и христианское богословие в целом. Однако, более новые изыскания не признавались частью догматической истории с точки зрения того времени.
В наши дни не существует единого значения термина «догмат». В целом, оно значительно расширилось по сравнению с вышеупомянутым определением, включив в себя и достижения современной богословской мысли. Догмат рассматривается уже не как нечто унаследованное от прежних времен, но и как современная реальность, тесно связанная с провозглашением Слова. Иногда его считают даже трансцендентным принципом откровения (напр., у Карла Барта), или научным завершением проповеди Церкви. В такой ситуации нетрудно оценить сложность четкого описания на основании современных предпосылок области исследования и задач истории догматов.
Однако, очень важно, несмотря на эти трудности, проследить историю богословской мысли просто как сферы идей и представлений, не оценивая и не поддаваясь предубеждениям какой бы то ни было «критики догматов». В качестве общего начала или руководящего принципа такого исследования предпочтительнее было бы использовать первоначальное христианское исповедание, а не неоднозначные догматические концепции. Это исповедание, христианское «правило веры», с самого начала имело четкие границы не в отношении формы, но в отношении содержания (для сравнения см. Kelly, Christian Doctrines, 1958, стр. 37: «Краткое изложение, изменчивое в словесном выражении, но непоколебимое содержательно, представляющее ключевые моменты христианского откровения в качестве правила»). Это правило веры нашло отражение в употребляемых нынче символах веры, но может быть выражено и в других доктринальных формах. В текстах ранней Церкви оно предстает не как постепенно развивающийся догмат, но как выражение истинной веры и краткое изложение Писания. Богословие церкви является толкованием изначального правила веры и того, что в нем является наиболее существенным. Следовательно, история богословия показывает интерпретацию христианского правила веры в различные исторические периоды и различными группами людей. Тот факт, что подобная точка зрения не произвольна и не навязана извне, доказан настойчивым стремлением разнообразных богословских школ к разъяснению христианского вероисповедания.
Огромное спасибо!