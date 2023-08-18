В книге ясно и доступно объясняется, как научить детей послушанию и ответственности, максимально развить их характер и интеллект и сформировать чувство собственного достоинства.

Здесь вы прочтете, какими качествами должны обладать родители, какую атмосферу они должны поддерживать в семье, сколько детям требуется заботы и внимания, и какие тесные дружеские отношения с детьми необходимо иметь, чтобы быть хорошим отцом или матерью.

Сталкиваясь с трудными задачами, многие родители чувствуют, что им не хватает необходимых знаний и умений.

Может быть, сами по себе они замечательные люди, движимые самыми лучшими намерениями и любовью к своим детям, но далеко не факт, что они хорошие родители. Возможно, это так потому, что они не понимают детей или не знают, как стимулировать их к хорошему поведению.

В одной из важнейших сфер человеческой жизни — в воспитании детей — родители сталкиваются со множеством различных проблем и часто оказываются не в состоянии справиться с ними.

Хелен Анделин - Все о детях - Исчерпывающее руководство по воспитанию детей и заботе о них от рождения до совершеннолетия

Пер. с англ. — СПб.: МРОХВЕП«Христианская Миссия», 2012

Издание на русском языке. Издательский Дом «Христофор», 2010

Электронная версия книги. Издательский Дом «Христофор», 2014

Хелен Анделин - Все о детях - Исчерпывающее руководство по воспитанию детей и заботе о них от рождения до совершеннолетия - Содержание

Особая благодарность

Введение

Часть 1 Семейная обитель

Семья

Какими должны быть родители

Родительская любовь

Помогите детям совладать с эмоциями

Когда у детей проблемы

Постройте хорошие отношения

Часть 2 Основные принципы воспитания

Методы воспитания

Хорошее поведение

Труд и ответственность

Часть 3 Становление характера

Формирование личности

Развитие интеллекта

Поощрение чувства собственного достоинства

Уверенность в себе

Обучение самостоятельности и независимости

Пробуждение талантов

Раскрытие творческих способностей

Научите детей ценить деньги

Развитие навыков общения

Часть 4 Повседневные заботы

Питание семьи

Болезни и травмы

Праздники и подарки

Наши женатые и замужние дети

К чему мы должны стремиться в воспитании детей? Во-первых, на нас лежит серьезное обязательство помочь им быть счастливыми. Для того чтобы счастье стало возможным, мы должны способствовать их успеху в важных сферах повседневной жизни: в учебе, работе, личных достижениях и отношениях.

Чтобы преуспеть во всех этих сферах, мы должны созидать ребенка. Мы обязаны развивать его характер так, чтобы он вырос ответственным и достойным человеком с твердыми и непоколебимыми моральными ценностями. Наш долг — научить его быть культурным, вежливым, воздержанным и внимательным к нуждам и чувствам других людей. Мы должны развивать его ум, чтобы он мог здраво рассуждать, сосредоточиваться, выносить объективные суждения и принимать мудрые решения. Мы должны внушать ребенку уверенность, что ему под силу осуществить задуманное, и учить его самостоятельности, чтобы он умел сам восполнять свои потребности и твердо стоять на ногах. Мы должны культивировать в нем творческое начало, чтобы он был способен нестандартно мыслить и действовать, и зажечь в нем желание прожить свою жизнь с пользой.

Если мы достигнем этих целей, что это даст нашим детям? Во-первых, это обеспечит им успех и счастье. Это вовсе не означает, что у них в жизни все будет гладко, но они будут обладать внутренними ресурсами, чтобы эффективно справляться с любыми проблемами. Вместо того чтобы обузой лечь на плечи общества, как это делают многие, они будут созидать и поддерживать его.

Родители получат от этого большую пользу. Они будут избавлены от тревоги, беспокойства и обычных невзгод, которые выпадают на долю тех, у кого «трудные дети». Они будут испытывать гордость и удовлетворение, видя, что их дети выросли достойными и счастливыми людьми. Они порадуются добрым плодам, которые взойдут после многих лет посвящения и самопожертвования. Успех детей будет успехом и их родителей. Царством отца будет его семья, а славой матери — счастье детей.

Всего одно поколение выдающихся детей могло бы оказать огромное влияние на наше общество. Мы могли бы искоренить пороки, коррупцию, насилие и большинство проблем современного общества. Тогда наша молодежь повела бы страну по правильному пути. Наши дети стали бы величайшим достоянием страны. Как сказал однажды ныне покойный религиозный деятель Дэвид МакКей: «Самое драгоценное сокровище страны — не бескрайние равнины, на которых пасутся стада, не процветающие фермерские хозяйства, не леса, не шахты, рудники или нефтяные скважины, приносящие сказочное богатство. Величайшее сокровище страны — это дети».

Какова вероятность того, что нам удастся правильно воспитать детей? Достижимо ли все то, чего мы для них желаем? Кажется, достижимо — если верить следующей теории.

Скульптура

Я взял кусок глины однажды

И стал задумчиво его лепить,

Я пальцами разминал его, и он

Превратился в некий образ.

Прошло с тех пор времени много:

И кусок глины затвердел.

Но образ прежний в нем сохранился.

И изменить я его не мог!

Потом я взял кусок живой глины

И день за днем мягко разминал в руках,

И своей силой и искусством

Формировал податливое и мягкое детское сердце.

Прошли годы и я снова вернулся:

Тот мальчик вырос и стал мужчиной.

Но он по-прежнему носил тот образ,

И изменить его я не мог.

Автор неизвестен

Нам дана огромная власть формировать личность ребенка. Мы можем «лепить» его характер, вдохновлять его веру в Бога, развивать чувство собственного достоинства и практически гарантировать его дальнейший успех и благополучие. Однако же ребенок не так пластичен, как кусок глины. От самого рождения в нем уже заложены некие черты. Успех в воспитании ребенка зависит от того, сумеем ли мы распознать уникальность его личности и направить его по верному пути. Помимо прочего, мы способны добиваться высоких целей, находить и развивать самые лучшие, благороднейшие его качества.

С таким отношением нужно подходить к воспитанию всех детей, а не только подающих самые радужные надежды. Было бы серьезной ошибкой махнуть рукой на какого-то ребенка только потому, что с ним подчас нелегко справиться. Некоторые родители позволяют себе пренебречь одним трудным ребенком, утешаясь тем, что у них есть и другие дети, которые вполне оправдывают ожидания. Когда речь идет о воспитании детей, нам не следует довольствоваться статистикой. Мы обязаны как следует воспитать каждого из них.

Роль родителей требует усердия, жертвенности и мудрой расстановки приоритетов. Однако успеха можно достичь и не принося всю свою жизнь в жертву. Если честно, это даже немудро — становиться заложниками семейной жизни. Не в меру заботливых родителей, которые живут исключительно ради своих детей, хорошими не назовешь. У отца и матери должна быть разносторонняя жизнь, всяческие интересы, и они должны приносить пользу людям за пределами семьи.

Родителям вполне возможно иметь собственную жизнь даже при наличии большой семьи. Когда дети правильно воспитаны и обучены, ими легко управлять. По мере того, как они учатся самостоятельности и ответственности, они становятся полезны своим родителям и дают им возможность заниматься другими делами. Родители могут наслаждаться жизнью уже сейчас, вместо того чтобы дожидаться, когда же их ненаглядные чада вырастут. Способы достижения успеха в деле воспитания детей описаны в четырех разделах этой книги.