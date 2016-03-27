Хелм - Богословие Жана Кальвина для начинающих
От автора. Моя главная цель — дать Кальвину говорить о самом себе.
Я уделяю главное внимание «Наставлению» 1559 года издания, то есть книге, которую Кальвин считал своим главным богословским трудом, который он неоднократно тщательно дорабатывал и переиздавал.
По замыслу Кальвина эта книга должна была служить — и служила — богословским ключом к его многотомным комментариям на Библию, а также к другим его сочинениям.
Я лишь кратко описываю жизнь Кальвина до момента его появления в Женеве, а также уделяю некоторое внимание обстоятельствам его смерти. Другие биографические детали если и упоминаются, то между прочим.
Таким образом я стремлюсь сконцентрировать внимание читателя на идеях Жана Кальвина — в основном богословских, но иногда и философских. Если в богословии Кальвина присутствует философский элемент или из него следуют философские выводы, я рассматриваю их в историческом контексте.
Читатели, которые хотели бы более подробно исследовать связь богословия Кальвина с философией, могут обратиться к двум другим моим книгам, а именно, John Calvin’s Ideas (Oxford University Press, 2004) и Calvin at the Centre (Oxford University Press, 2010).
Пол Хелм - Богословие Жана Кальвина для начинающих
Пер. с англ. Я. Г. Вязовский. — Мн.: Позитив-центр, 2016. — 224 с.
ISBN 978-0-567-03202-7 (англ.)
ISBN 978-985-6983-71-2 (рус.)
Перевод осуществлен по изданию:
Calvin: A Guide for the Perplexedby Paul Helm
Published by T&T ClarkThe Tower Building11 York RoadLondon SE1 7NXFirst published 2008
Пол Хелм - Богословие Жана Кальвина для начинающих - Содержание
Предисловие
Глава 1. Первое знакомство
Глава 2. Знание Бога и самих себя
Глава 3. Бог в Троице
Глава 4. Сын
Глава 5. Благодать и вера
Глава 6. Христианская жизнь
Глава 7. Церковь и общество
Глава 8. Кальвин и кальвинизм
Библиография
Пол Хелм - Богословие Жана Кальвина для начинающих - Кальвин, богословие и философия
В дни Кальвина, во время диспутов о Троице и об оправдании верой, некоторые богословы требовали от участников диспута использовать только те слова, которые есть в Писании. Хотя Кальвин, как мы увидим в главе 2, строго придерживался Писания как единственного авторитета в вопросах веры, он все же не принимал такого наивного библицизма.
Что же называют они «чуждыми словами»? Все то, чего нельзя найти в Св. Писании с точностью до буквы. Но тем самым они ставят нам жесткие условия, так как при этом осуждению подвергается любая проповедь, не повторяющая Писание дословно... Но что мешает нам яснее изложить то, о чем в Писании сказано туманно и непонятно? Конечно, при условии, что наше изложение не искажает истины Писания, говорится к месту и без излишних вольностей. Мы сталкиваемся с такими примерами каждый день.
Затем Кальвин объясняет, что наше мышление должно соответствовать Писанию, однако, мы можем, особенно в спорных ситуациях, выражать свои мысли словами, которых нет в Писании. Кальвин защищает добавление слова «одной» в выражении «оправдание одной верой», потому что, хотя этого слова и нет в Писании, оно верно передает смысл слов Павла. В то же время он был против использования слова «заслуга». Обычно богословы заимствуют новую терминологию из философской лексики или из логики, поэтому появились такие богословские термины, как «субстанция», «природа», и т.д. Кальвин унаследовал такой способ мышления от предшествовавшей традиции и не возражал против него. Тем самым он вступал в мир философии.
Этот мир философии не был чужд Кальвину, получившему философское и юридическое образование, а не богословское. Некоторые исследователи предполагают, что он проходил обучение у шотландского философа-скотиста по имени Джон Мэйр (или Мэйджор) (ок. 1467—1550), однако убедительных доказательств данной гипотезы нет. Ясно одно, что Кальвин не был исключительно «библейским» богословом, как его иногда представляют. Надо признать, что он постоянно и язвительно отвергает «измышления» философов, но это не значит, что он отвергал философию в целом. Философы, которых высмеивает Кальвин, — это совсем не древние философы и даже не средневековые схоласты, а, главным образом, современные ему sorbonnistes (католические богословы из университета Сорбонны. — Примеч. пер.), прилагавшие немало стараний, чтобы помешать Реформации во Франции.
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