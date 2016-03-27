От автора. Моя главная цель — дать Кальвину говорить о самом себе.

Я уделяю главное внимание «Наставлению» 1559 года издания, то есть книге, которую Кальвин считал своим главным богословским трудом, который он неоднократно тщательно дорабатывал и переиздавал.

По замыслу Кальвина эта книга должна была служить — и служила — богословским ключом к его многотомным комментариям на Библию, а также к другим его сочинениям.

Я лишь кратко описываю жизнь Кальвина до момента его появления в Женеве, а также уделяю некоторое внимание обстоятельствам его смерти. Другие биографические детали если и упоминаются, то между прочим.

Таким образом я стремлюсь сконцентрировать внимание читателя на идеях Жана Кальвина — в основном богословских, но иногда и философских. Если в богословии Кальвина присутствует философский элемент или из него следуют философские выводы, я рассматриваю их в историческом контексте.

Читатели, которые хотели бы более подробно исследовать связь богословия Кальвина с философией, могут обратиться к двум другим моим книгам, а именно, John Calvin’s Ideas (Oxford University Press, 2004) и Calvin at the Centre (Oxford University Press, 2010).

Пол Хелм - Богословие Жана Кальвина для начинающих

Пер. с англ. Я. Г. Вязовский. — Мн.: Позитив-центр, 2016. — 224 с.

ISBN 978-0-567-03202-7 (англ.)

ISBN 978-985-6983-71-2 (рус.)

Перевод осуществлен по изданию:

Calvin: A Guide for the Perplexedby Paul Helm

Published by T&T ClarkThe Tower Building11 York RoadLondon SE1 7NXFirst published 2008

Пол Хелм - Богословие Жана Кальвина для начинающих - Содержание

Предисловие

Глава 1. Первое знакомство

Глава 2. Знание Бога и самих себя

Глава 3. Бог в Троице

Глава 4. Сын

Глава 5. Благодать и вера

Глава 6. Христианская жизнь

Глава 7. Церковь и общество

Глава 8. Кальвин и кальвинизм

Библиография