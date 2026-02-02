Кен Хэм - Основания - Пособие для лидера

В Псалме 10:3 звучит вопрос: «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Важно понимать взаимосвязь, которую псалмопевец приводит в данном стихе. Общество зиждется на нравственных основаниях. В упорядоченном и цивилизованном обществе человек устанавливает правила и границы собственного поведения, моральные, социальные нормы. Нарушение моральных норм рассматривается общественностью как покушение на устои общества, ведь в таком случае закон терпит крах, а порядок сменяется хаосом. Что в таких условиях может сделать человек, ищущий мира? Псалмопевец наблюдает за праведными людьми: что они делают, чтобы предотвратить приближающийся крах общества, когда разрушены основания.

Писание говорит, что Иисус Христос — это то основание, которое никогда не будет разрушено. Но контекст Псалма 10 подразумевает основополагающие знания конкретного человека, на которых базируется его нравственность. Некоторые люди вычёркивают из своего сознания тот факт, что Иисус Христос — Творец. То, что кто-то отрицает господство Христа, не означает, что Он перестал быть Творцом или свержен с престола. Это значит, что народы, которые отвергают это основание, будут пожинать последствия своего отвержения. Если разрушить фундамент, то всё строение завалится. Самый простой и надёжный способ разрушить здание — нарушить целостность фундамента.

Чтобы уничтожить христианство, нужно разрушить основания, заложенные в книге Бытие. Стоит ли удивляться тому, что в наше время сатана подвергает нападкам книгу Бытие больше, чем любую другую книгу Библии? Библейское учение о происхождении, содержащееся в книге Бытие, — основополагающее по отношению ко всем остальным доктринам Писания. Каждая библейская доктрина богословия, прямо или косвенно имеет основание в книге Бытие. Опровергните или подорвите каким-либо образом библейское учение о происхождении, и будет подорвано доверие ко всей Библии.

Бытие — единственная книга, в которой изложено повествование о происхождении всех основных вопросов жизни и Вселенной: происхождение жизни, человека, власти, брака, культуры, народов, смерти, избранного народа, греха, питания и одежды, Солнечной системы… Этот список можно продолжать почти до бесконечности. Значение всех этих понятий зависит от их происхождения. Подобным образом, значение и цель Евангелия зависит от происхождения проблемы, решить которую можно только через смерть Спасителя. Та же проблема строения без фундамента отображена и другим образом. Многие христиане выступают против абортов, сексуальных извращений и других нравственных проблем в обществе, но не могут дать должного обоснования своего противостояния. У многих христиан есть представление о том, что такое хорошои что такое плохо, но они не понимают, почему это так. Подобное отсутствие оснований для нашей позиции ведёт к тому, что другие рассматривают наши убеждения просто как «мнения». А почему наше мнение должно считаться более правомерным, чем чьё-либо другое?

Но это не вопрос мнения, моего или вашего. Имеет значение то, что говорит Бог. Основой нашего мышления должны быть принципы из Слова Божьего. Именно они должны определять наши действия. Чтобы понять это, мы должны также осознать, что Бытие является основанием для всего христианского мировосприятия. Большая проблема наших церквей в том, что многие не доверяют тому, что записано в книге Бытие. Как следствие, они не знают, чему ещё доверять в Библии. Они относятся к Библии просто как к интересной книге, содержащей некую абстрактную религиозную истину. Такой взгляд разрушает церковь и общество, и нам давно пора пробудиться и понять этот факт. Не верить тому, что написано в 1–11 главах Бытия, — значит ставить под сомнение всё Писание.

Программа «Основания» задумана для того, чтобы объяснить верующим (молодёжи и взрослым), насколько важно признавать авторитет Писания и воспринимать Божье Слово так, как оно написано, начиная с Бытия. Мы хотим помочь Церкви восстановить и сохранить авторитет Божьего Слова. Хотя автор и касается некоторых научных доказательств в поддержку буквального взгляда на Бытие, основной акцент курса «Основания» сделан на опустошающих последствиях, которые пожинает западный мир там, где влияние Библии в культуре и в церквах ослабевает! Кен Хэм затрагивает глубокие, основополагающие проблемы нашей культуры и показывает, как заново отстроить разрушенные основания, начав с самого себя, своей семьи, с церкви, и, в конечном счёте, отстроить эти основания в обществе через эффективную проповедь Евангелия, когда сердца и умы изменятся силой Святого Духа.