В Псалме 10:3 звучит вопрос: «Когда разрушены основания, что сделает праведник?»

Важно понимать взаимосвязь, которую псалмопевец приводит в данном стихе. Общество зиждется на нравственных основаниях. В упорядоченном и цивилизованном обществе человек устанавливает правила и границы собственного поведения, моральные, социальные нормы. Нарушение моральных норм рассматривается общественностью как покушение на устои общества, ведь в таком случае закон терпит крах, а порядок сменяется хаосом. Что в таких условиях может сделать человек, ищущий мира? Псалмопевец наблюдает за праведными людьми: что они делают, чтобы предотвратить приближающийся крах общества, когда разрушены основания.

Писание говорит, что Иисус Христос — это то основание, которое никогда не будет разрушено. Но контекст Псалма 10 подразумевает основополагающие знания конкретного человека, на которых базируется его нравственность. Некоторые люди вычёркивают из своего сознания тот факт, что Иисус Христос — Творец. То, что кто-то отрицает господство Христа, не означает, что Он перестал быть Творцом или свержен с престола. Это значит, что народы, которые отвергают это основание, будут пожинать последствия своего отвержения.

Если разрушить фундамент, то всё строение завалится. Самый простой и надёжный способ разрушить здание — нарушить целостность фундамента.

Чтобы уничтожить христианство, нужно разрушить основания, заложенные в книге Бытие. Стоит ли удивляться тому, что в наше время сатана подвергает нападкам книгу Бытие больше, чем любую другую книгу Библии?

Библейское учение о происхождении, содержащееся в книге Бытие, — основополагающее по отношению ко всем остальным доктринам Писания. Каждая библейская доктрина богословия, прямо или косвенно имеет основание в книге Бытие. Опровергните или подорвите каким-либо образом библейское учение о происхождении, и будет подорвано доверие ко всей Библии.

Бытие — единственная книга, в которой изложено повествование о происхождении всех основных вопросов жизни и Вселенной: происхождение жизни, человека, власти, брака, культуры, народов, смерти, избранного народа, греха, питания и одежды, Солнечной системы… Этот список можно продолжать почти до бесконечности. Значение всех этих понятий зависит от их происхождения. Подобным образом, значение и цель Евангелия зависит от происхождения проблемы, решить которую можно только через смерть Спасителя.

Кен Хэм – Основания - Пособие для лидера

Славянское Евангельское Общество, 2012. – 80 с.

ISBN 978-1-56773-069-8

Кен Хэм – Основания - Пособие для лидера - Содержание

Введение

Урок 1: Значимость книги Бытие (часть 1)

Урок 2: Значимость книги Бытие (часть 2)

Урок 3: Всегда готовы, апология (часть 1)

Урок 4: Всегда готовы, апология (часть 2)

Урок 5: Откровение неведомого Бога (часть 1)

Урок 6: Откровение неведомого Бога (часть 2)

Урок 7: За шесть дней (часть 1)

Урок 8: За шесть дней (часть 2)

Урок 9: Одна кровь, одна раса (часть 1)

Урок 10: Одна кровь, одна раса (часть 2)

Урок 11: Враг — смерть (часть 1)

Урок 12: Враг — смерть (часть 2)

Кен Хэм – Основания – Рабочая тетрадь

Славянское Евангельское Общество, 2012. – 96 с.

ISBN 978-1-56773-070-1

Кен Хэм – Основания – Рабочая тетрадь - Содержание