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Хенриксен - Изучение, толкование и применение Библии

Изучение толкование и применение Библии - Уолтер Хенриксен - Гейл Джексон
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, Educational, Reference
В этой книге авторы постарались как можно проще сформулировать основные правила толкования Библии. Книга построена таким образом, чтобы ни в коей мере не препятствовать проявлению ваших творческих способностей. Вы можете выбирать из предложенного материала, экспериментировать и вырабатывать свой собственный метод изучения. Но, независимо от выбранного метода, вы обязательно долны осуществлять все четыре основные этапа изучения Библии: наблюдение, толкование, соотношение и применение.

Уолтер Хенриксен, Гейл Джексон - Изучение, толкование и применение Библии

Хенриксен, Уолтер - Изучение, толкование и применение Библии: СПб.: Мирт, 2005. - 326 с.
ISBN 5-888869-177-1

Уолтер Хенриксен, Гейл Джексон - Изучение, толкование и применение Библии - Оглавление

Предисловие к русскому изданию
Часть I. ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Раздел А. Как изучать Библию
  • Глава 1. Исследование Библии, доступное каждому
  • Глава 2. Метод изучения Библии: анализ стиха
  • Глава 3. Аналитический метод изучения Библии
  • Глава 4. Синтетический метод изучения Библии
  • Глава 5. Тематический метод изучения Библии
  • Глава 6. Биографический метод изучения Библии
Часть Б. Совершенстование навыков изучения Библии
  • Глава 7. Совершенствование, доступное каждому
  • Глава 8. Наблюдение: роль детектива
  • Глава 9. Толкование: роль принимающего решение
  • Глава 10. Соотношение: роль координатора
  • Глава 11. Применение: роль исполнителя
  • Глава 12. Два плана для долгосрочного изучения Библии: семилетний и девятилетний
Часть II. ТОЛКОВАНИЕ БИБЛИИ
Раздел В. Как толковать Библию
  • Глава 13. Толкование, доступное каждому
  • Глава 14. Общие принципы толкования
  • Глава 15. Грамматические принципы толкования
  • Глава 16. Исторические принципы толкования
  • Глава 17. Теологические принципы толкования
Раздел Г. Совершенствование навыков толкования Библии
  • Глава 18. Практическое применение навыков толкования
Часть III. ПРИМЕНЕНИЕ БИБЛИИ
Раздел Д. Принципы применения Библии
  • Глава 19. Основные принципы практического применения
  • Глава 20. Принципы личной отвественности
  • Глава 21. Принципы познания Слова Божьего
  • Глава 22. Принципы, касающиеся результатов непослушания
  • Глава 23. Принципы, касающиеся жизни, основанной на применении Библии
  • Глава 24. Принципы о людях, с которыми вы общаетесь в процессе применения Писания
  • Глава 25. Пример применения Библии, взятый из жизни Давида
Заключение

Уолтер Хенриксен, Гейл Джексон - Изучение, толкование и применение Библии - Предисловие к русскому изданию

В этой книге авторы постарались как можно проще сформулиро­ вать основные правила толкования Библии, которые могут помочь вам разработать наиболее правильную и, следовательно, наиболее ре­зультативную программу изучения Библии.
Возможно, когда-то давно, — скажем, несколько поколений на­зад, — не было необходимости писать такие очевидные, сами собой разумеющиеся правила. Но в современном обществе положение дел изменилось; наше поколение, для которого все относительно, под­вергает сомнению абсолютные истины и ясное делает неясным; по­ этому формулирование правил толкования Библии стало необходи­ мостью. То, что само собой разумеется для библейски грамотных лю­дей, поражает новизной тех, кто не знаком с Библией.
Это имеет свои положительные и отрицательные стороны. Несо­мненно, что Писание сегодня является новым и живым для рядового человека. Молодые люди, отказываясь от релятивистского мышле­ния, все чаще обращаются к действенным истинам Библии. То, что для наших дедов и прадедов было «очевидным» до сухости, сегодня воспринимается как новое и интересное, — и это действует на людей.
Но, к сожалению, мы вырастили поколение библейски неграмот­ных людей, которые не только не знакомы с великими истинами Пи­сания, но и не знают, как подойти к их открытию. Поэтому знание основных принципов толкования Библии сегодня весьма необходимо.
Надеемся, что теоретический и практический материал, изложен­ный в этой книге, поможет вам при изучении Библии.
Книга состоит из трех частей и пяти разделов. В разделе А дается общее представление о том, как изучать Библию. Авторы рекоменду­ют использовать один из пяти методов: аналитический, синтетиче­ский, тематический, биографический или метод анализа стиха; о ка­ждом из них вы узнаете из этого раздела. Но независимо от того, какой метод вы возьмете за основу, ваша работа над Библией всегда должна включать в себя четыре основных этапа: НАБЛЮДЕНИЕ, ТОЛКОВАНИЕ, СООТНОШЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ.
Подробно о каждом из этих этапов говорится в разделе Б. Цель дан­ного раздела — помочь вам усовершенствовать навыки, приобретен­ные в процессе практического использования методов, описанных в разделе А.
В разделе В речь вновь пойдет о ТОЛКОВАНИИ Библии. Но на этот раз вам будут предложены 24 правила толкования, которые де­лятся на четыре принципа: общие, грамматические, исторические и теологические.
Внимательно изучив эти правила, вы сможете перейти к разделу Г, где найдете небольшие практические задания на каждое правило тол­кования. Применяя эти правила, вы должны помнить, что правиль­ность этих принципов еще не обусловливает их правильного исполь­зования. Нет никакой гарантии, что всякая попытка толкования при­ведет вас к верным выводам. Поначалу ошибки неизбежны, но с практикой появится уверенность в своих силах, и это обязательно даст положительные результаты.
В разделе Д подробно рассматриваются принципы ПРИМЕНЕ­НИЯ Библии, которые объединены в 27 правилах: основные принци­пы являются основополагающими в любых вопросах применения Пи­сания. Их необходимо усвоить, чтобы начать процесс послушания Бо­гу; принципы личной ответственности предполагают определенные обязательства, которые нужно принять, чтобы продвигаться вперед в процессе применения Писания; принципы познания Слова Божьего необходимы для непрерывного и осмысленного роста в духовной прак­тике; принципы, которые касаются результатов непослушания, по­казывают, какую цену надо платить за непослушание; принципы о жиз­ни, основанной на применении Писания, исключают всякую возможность самим измерять свои успехи в применении, т. к. цель применения Сло­ва Божьего в нашей жизни — угождение Богу, стремление к нравст­венному совершенству и передача благочестивого наследия последую­ щим поколениям. Мы должны учиться ждать и смотреть с точки зре­ния Бога на плоды нашего практического применения; принципы о людях, с которыми мы общаемся в процессе применения, показывают, как Бог использует людей, чтобы помочь нашему духовному росту.
Views 1 488
Rating 5.0 / 5
Added 15.07.2019
Author Vars
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5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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