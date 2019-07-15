Изучение толкование и применение Библии - Уолтер Хенриксен - Гейл Джексон

Хенриксен - Изучение, толкование и применение Библии
В этой книге авторы постарались как можно проще сформулировать основные правила толкования Библии. Книга построена таким образом, чтобы ни в коей мере не препятствовать проявлению ваших творческих способностей. Вы можете выбирать из предложенного материала, экспериментировать и вырабатывать свой собственный метод изучения. Но, независимо от выбранного метода, вы обязательно долны осуществлять все четыре основные этапа изучения Библии: наблюдение, толкование, соотношение и применение.
Уолтер Хенриксен, Гейл Джексон - Изучение, толкование и применение Библии
Хенриксен, Уолтер - Изучение, толкование и применение Библии: СПб.: Мирт, 2005. - 326 с.
ISBN 5-888869-177-1
Уолтер Хенриксен, Гейл Джексон - Изучение, толкование и применение Библии - Оглавление
Предисловие к русскому изданию
Часть I. ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Раздел А. Как изучать Библию
- Глава 1. Исследование Библии, доступное каждому
- Глава 2. Метод изучения Библии: анализ стиха
- Глава 3. Аналитический метод изучения Библии
- Глава 4. Синтетический метод изучения Библии
- Глава 5. Тематический метод изучения Библии
- Глава 6. Биографический метод изучения Библии
Часть Б. Совершенстование навыков изучения Библии
- Глава 7. Совершенствование, доступное каждому
- Глава 8. Наблюдение: роль детектива
- Глава 9. Толкование: роль принимающего решение
- Глава 10. Соотношение: роль координатора
- Глава 11. Применение: роль исполнителя
- Глава 12. Два плана для долгосрочного изучения Библии: семилетний и девятилетний
Часть II. ТОЛКОВАНИЕ БИБЛИИ
Раздел В. Как толковать Библию
- Глава 13. Толкование, доступное каждому
- Глава 14. Общие принципы толкования
- Глава 15. Грамматические принципы толкования
- Глава 16. Исторические принципы толкования
- Глава 17. Теологические принципы толкования
Раздел Г. Совершенствование навыков толкования Библии
- Глава 18. Практическое применение навыков толкования
Часть III. ПРИМЕНЕНИЕ БИБЛИИ
Раздел Д. Принципы применения Библии
- Глава 19. Основные принципы практического применения
- Глава 20. Принципы личной отвественности
- Глава 21. Принципы познания Слова Божьего
- Глава 22. Принципы, касающиеся результатов непослушания
- Глава 23. Принципы, касающиеся жизни, основанной на применении Библии
- Глава 24. Принципы о людях, с которыми вы общаетесь в процессе применения Писания
- Глава 25. Пример применения Библии, взятый из жизни Давида
Заключение
Уолтер Хенриксен, Гейл Джексон - Изучение, толкование и применение Библии - Предисловие к русскому изданию
В этой книге авторы постарались как можно проще сформулиро вать основные правила толкования Библии, которые могут помочь вам разработать наиболее правильную и, следовательно, наиболее результативную программу изучения Библии.
Возможно, когда-то давно, — скажем, несколько поколений назад, — не было необходимости писать такие очевидные, сами собой разумеющиеся правила. Но в современном обществе положение дел изменилось; наше поколение, для которого все относительно, подвергает сомнению абсолютные истины и ясное делает неясным; по этому формулирование правил толкования Библии стало необходи мостью. То, что само собой разумеется для библейски грамотных людей, поражает новизной тех, кто не знаком с Библией.
Это имеет свои положительные и отрицательные стороны. Несомненно, что Писание сегодня является новым и живым для рядового человека. Молодые люди, отказываясь от релятивистского мышления, все чаще обращаются к действенным истинам Библии. То, что для наших дедов и прадедов было «очевидным» до сухости, сегодня воспринимается как новое и интересное, — и это действует на людей.
Но, к сожалению, мы вырастили поколение библейски неграмотных людей, которые не только не знакомы с великими истинами Писания, но и не знают, как подойти к их открытию. Поэтому знание основных принципов толкования Библии сегодня весьма необходимо.
Надеемся, что теоретический и практический материал, изложенный в этой книге, поможет вам при изучении Библии.
Книга состоит из трех частей и пяти разделов. В разделе А дается общее представление о том, как изучать Библию. Авторы рекомендуют использовать один из пяти методов: аналитический, синтетический, тематический, биографический или метод анализа стиха; о каждом из них вы узнаете из этого раздела. Но независимо от того, какой метод вы возьмете за основу, ваша работа над Библией всегда должна включать в себя четыре основных этапа: НАБЛЮДЕНИЕ, ТОЛКОВАНИЕ, СООТНОШЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ.
Подробно о каждом из этих этапов говорится в разделе Б. Цель данного раздела — помочь вам усовершенствовать навыки, приобретенные в процессе практического использования методов, описанных в разделе А.
В разделе В речь вновь пойдет о ТОЛКОВАНИИ Библии. Но на этот раз вам будут предложены 24 правила толкования, которые делятся на четыре принципа: общие, грамматические, исторические и теологические.
Внимательно изучив эти правила, вы сможете перейти к разделу Г, где найдете небольшие практические задания на каждое правило толкования. Применяя эти правила, вы должны помнить, что правильность этих принципов еще не обусловливает их правильного использования. Нет никакой гарантии, что всякая попытка толкования приведет вас к верным выводам. Поначалу ошибки неизбежны, но с практикой появится уверенность в своих силах, и это обязательно даст положительные результаты.
В разделе Д подробно рассматриваются принципы ПРИМЕНЕНИЯ Библии, которые объединены в 27 правилах: основные принципы являются основополагающими в любых вопросах применения Писания. Их необходимо усвоить, чтобы начать процесс послушания Богу; принципы личной ответственности предполагают определенные обязательства, которые нужно принять, чтобы продвигаться вперед в процессе применения Писания; принципы познания Слова Божьего необходимы для непрерывного и осмысленного роста в духовной практике; принципы, которые касаются результатов непослушания, показывают, какую цену надо платить за непослушание; принципы о жизни, основанной на применении Писания, исключают всякую возможность самим измерять свои успехи в применении, т. к. цель применения Слова Божьего в нашей жизни — угождение Богу, стремление к нравственному совершенству и передача благочестивого наследия последую щим поколениям. Мы должны учиться ждать и смотреть с точки зрения Бога на плоды нашего практического применения; принципы о людях, с которыми мы общаемся в процессе применения, показывают, как Бог использует людей, чтобы помочь нашему духовному росту.
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