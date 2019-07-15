Изучение толкование и применение Библии - Уолтер Хенриксен - Гейл Джексон

В этой книге авторы постарались как можно проще сформулировать основные правила толкования Библии. Книга построена таким образом, чтобы ни в коей мере не препятствовать проявлению ваших творческих способностей. Вы можете выбирать из предложенного материала, экспериментировать и вырабатывать свой собственный метод изучения. Но, независимо от выбранного метода, вы обязательно долны осуществлять все четыре основные этапа изучения Библии: наблюдение, толкование, соотношение и применение.

Уолтер Хенриксен, Гейл Джексон - Изучение, толкование и применение Библии

Хенриксен, Уолтер - Изучение, толкование и применение Библии: СПб.: Мирт, 2005. - 326 с.

ISBN 5-888869-177-1

Уолтер Хенриксен, Гейл Джексон - Изучение, толкование и применение Библии - Оглавление

Предисловие к русскому изданию

Часть I. ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ

Раздел А. Как изучать Библию

Глава 1. Исследование Библии, доступное каждому

Глава 2. Метод изучения Библии: анализ стиха

Глава 3. Аналитический метод изучения Библии

Глава 4. Синтетический метод изучения Библии

Глава 5. Тематический метод изучения Библии

Глава 6. Биографический метод изучения Библии

Часть Б. Совершенстование навыков изучения Библии

Глава 7. Совершенствование, доступное каждому

Глава 8. Наблюдение: роль детектива

Глава 9. Толкование: роль принимающего решение

Глава 10. Соотношение: роль координатора

Глава 11. Применение: роль исполнителя

Глава 12. Два плана для долгосрочного изучения Библии: семилетний и девятилетний

Часть II. ТОЛКОВАНИЕ БИБЛИИ

Раздел В. Как толковать Библию

Глава 13. Толкование, доступное каждому

Глава 14. Общие принципы толкования

Глава 15. Грамматические принципы толкования

Глава 16. Исторические принципы толкования

Глава 17. Теологические принципы толкования

Раздел Г. Совершенствование навыков толкования Библии

Глава 18. Практическое применение навыков толкования

Часть III. ПРИМЕНЕНИЕ БИБЛИИ

Раздел Д. Принципы применения Библии

Глава 19. Основные принципы практического применения

Глава 20. Принципы личной отвественности

Глава 21. Принципы познания Слова Божьего

Глава 22. Принципы, касающиеся результатов непослушания

Глава 23. Принципы, касающиеся жизни, основанной на применении Библии

Глава 24. Принципы о людях, с которыми вы общаетесь в процессе применения Писания

Глава 25. Пример применения Библии, взятый из жизни Давида

Заключение

Уолтер Хенриксен, Гейл Джексон - Изучение, толкование и применение Библии - Предисловие к русскому изданию

В этой книге авторы постарались как можно проще сформулиро­ вать основные правила толкования Библии, которые могут помочь вам разработать наиболее правильную и, следовательно, наиболее ре­зультативную программу изучения Библии.

Возможно, когда-то давно, — скажем, несколько поколений на­зад, — не было необходимости писать такие очевидные, сами собой разумеющиеся правила. Но в современном обществе положение дел изменилось; наше поколение, для которого все относительно, под­вергает сомнению абсолютные истины и ясное делает неясным; по­ этому формулирование правил толкования Библии стало необходи­ мостью. То, что само собой разумеется для библейски грамотных лю­дей, поражает новизной тех, кто не знаком с Библией.

Это имеет свои положительные и отрицательные стороны. Несо­мненно, что Писание сегодня является новым и живым для рядового человека. Молодые люди, отказываясь от релятивистского мышле­ния, все чаще обращаются к действенным истинам Библии. То, что для наших дедов и прадедов было «очевидным» до сухости, сегодня воспринимается как новое и интересное, — и это действует на людей.

Но, к сожалению, мы вырастили поколение библейски неграмот­ных людей, которые не только не знакомы с великими истинами Пи­сания, но и не знают, как подойти к их открытию. Поэтому знание основных принципов толкования Библии сегодня весьма необходимо.

Надеемся, что теоретический и практический материал, изложен­ный в этой книге, поможет вам при изучении Библии.

Книга состоит из трех частей и пяти разделов. В разделе А дается общее представление о том, как изучать Библию. Авторы рекоменду­ют использовать один из пяти методов: аналитический, синтетиче­ский, тематический, биографический или метод анализа стиха; о ка­ждом из них вы узнаете из этого раздела. Но независимо от того, какой метод вы возьмете за основу, ваша работа над Библией всегда должна включать в себя четыре основных этапа: НАБЛЮДЕНИЕ, ТОЛКОВАНИЕ, СООТНОШЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ.

Подробно о каждом из этих этапов говорится в разделе Б. Цель дан­ного раздела — помочь вам усовершенствовать навыки, приобретен­ные в процессе практического использования методов, описанных в разделе А.

В разделе В речь вновь пойдет о ТОЛКОВАНИИ Библии. Но на этот раз вам будут предложены 24 правила толкования, которые де­лятся на четыре принципа: общие, грамматические, исторические и теологические.

Внимательно изучив эти правила, вы сможете перейти к разделу Г, где найдете небольшие практические задания на каждое правило тол­кования. Применяя эти правила, вы должны помнить, что правиль­ность этих принципов еще не обусловливает их правильного исполь­зования. Нет никакой гарантии, что всякая попытка толкования при­ведет вас к верным выводам. Поначалу ошибки неизбежны, но с практикой появится уверенность в своих силах, и это обязательно даст положительные результаты.