Богословские исследования

Некоторые высказывания Писания, на первый взгляд, настолько противоречат практике рукоположения женщин, что в евангелических церквах, опирающихся на принцип sola scriptura, они могут восприниматься как пренебрежение Библией. Документы же, в которых руководство евангелических церквей утверждает не только допустимость, но и необходимость ординации женщин, редко содержат убедительную библейскую аргументацию. Вместо нее, как правило, указывают на изменившееся положение женщины в современном обществе либо на достигнутый в последнее время внутрицерковный консенсус. Однако эти аргументы, не связанные с твердым библейским обоснованием, не кажутся ни убедительными, ни привлекательными для тех церквей, которые до сих пор отказываются от рукоположения женщин или даже отменили его. При этом по мере интенсивного и серьезного изучения Писания в таком ракурсе понимаешь, что на оновании Библии никак нельзя прийти к отрицанию рукоположения женщин в современном контексте, наоборот, оно Библией обосновывается. К такому выводу я пришел благодаря тщательной работе, уже давно проделанной до меня экзегетами и систематическими богословами. Но мне казалось, что книгу, подводящую итоги таких исследований и делающую из них нужные выводы, должна была написать женщина. Лишь в 2016 году я осознал несообразность этого предубеждения.

Вильфрид Хэрле - По поручению Христа? Рукоположение женщин: pro et contra

(Серия «Богословские исследования»)

М.: Издательство ББИ, 2020. -хii + 139 с.

ISBN 978-5-89647-392-3

Вильфрид Хэрле - По поручению Христа? Рукоположение женщин: pro et contra - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Введение

Примечания

Глава 1. Отношения между мужчиной и женщиной с библейско-христианской точки зрения

1.1. Мужчина и женщина в библейских высказываниях о творении

1.2. Мужчина и женщина после грехопадения

1.3. Мужчина и женщина во Христе Иисусе

Примечания

Глава 2. Библейские высказывания о женском служении провозвестия

2.1. Высказывания из Павловой литературы

2.2. Высказывания из Евангелий и Деяний

2.3. Высказывания о наделении женщин Духом

Примечания

Глава 3. Всеобщее священство

3.1. Библейские истоки всеобщего священства

3.2. Возрождение всеобщего священства в эпоху Реформации

3.3. Служение рукоположенных как защита всеобщего священства

Примечания

Глава 4. Возможно ли рукоположение для женщин?

4.1. Смысл и значение рукоположения

4.2. Бытие во Христе и рукоположение женщин

4.3. Значение аргумента традиции по отношению к женской ординации

Примечания

Глава 5. Чем мы можем руководствоваться в вопросе о рукоположении женщин?

5.1. Из библейских рассказов о сотворении мира в Быт 1 и 2

5.2. Из пророка Иоиля и Деяний

5.3. Из 1 Послания к Коринфянам

5.4. Из 1 Послания к Тимофею

5.5. Из понимания всеобщего священства Лютером

5.6. У папы Иоанна Павла II и у папы Франциска

5.7. У воскресшего Господа Иисуса Христа

5.8. Выводы из 5:1-7

Примечания

Указатель библейских источников

Указатель имен и топонимов

Литература

Вильфрид Хэрле - По поручению Христа? Рукоположение женщин: pro et contra - Значение аргумента традиции по отношению к женской ординации

Исходя из аргумента традиции, утверждающего, что в первые девятнадцать веков в христианских церквах (за очень редкими исключениями) не было формального рукоположения в священники или ординации женщин на пасторское служение, невозможно обосновать практику исключения женщин из пасторского и священнического служения. Во всех церквах (даже в православных, где традиция играет огромную, ни с чем не сравнимую роль) на протяжении истории мы видим те или иные нововведения, то есть что-то постоянно добавлялось. Тем не менее отмахиваться от аргумента традиции не следует. Его значимость заключается в двух аспектах, с одной стороны, в понимании правильного момента времени, когда ситуация изменяется настолько, что прежнее адекватное (или хотя бы понятное) установление перестает таковым быть, а с другой стороны - в понимании того, как можно изменить то, что долгое время было привычно подавляющему большинству, и одновременно избежать ненужного раздражения, разочарования и обид.

В живых церквах неизбежны перемены, процессы роста и развития. Эти процессы подталкиваются и запускаются как внутренними церковными или богословскими причинами, так и внешними общественными или историческими обстоятельствами.

Например, определение учения о пресуществлении на IV Латеранском соборе 1215 года привело к существенному изменению в понимании и практике причастия, а именно к отмене чаши для мирян, то есть к (временному) прекращению причащения под обоими видами. Это не было распоряжением сверху, изданным без согласия «церковного народа» или тем более вопреки ему, но соответствовало желанию и воле верующих.

Также и смена власти вследствие войны или смена конфессии в правящей династии (как в Пруссии в начале XIX века) влекли за собой глубинные изменения в литургии церкви - причем против явно выраженной воли и вопреки сопротивлению членов церкви и ее пасторов (отчасти даже с помощью военной силы).

Такие перемены либо зреют подспудно и совершаются постепенно, либо приходят неожиданно и молниеносно. В случае постепенного развития нужны мудрость и чуткость, чтобы понять, когда наступит правильный момент для решения. В случае резких изменений решение зачастую вырывается из рук церкви и ее руководства. Тогда задача состоит прежде всего в том, чтобы конструктивно отнестись к новому положению дел, приспособиться к нему либо оказать сопротивление.