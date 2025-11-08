Херманс - Херманс-Джансен - Self-Narratives

В данной книге рассматриваются три уровня понимания: теория, метод и практика. Теоретическая основа - теория валюации (ценностной оценки), которая основана на метафоре человека как мотивированного рассказчика, то есть человека, которому есть что рассказать о своей собственной жизни. Рассказывая эту историю, человек придает особое значение конкретным событиям (или группам событий), которые функционируют как «смысловые единицы» или, используя более динамичный термин, как «валюации». Термин «валюация» или «ценностная оценка» предполагает, что человек придает событиям своего прошлого, настоящего и будущего позитивные, негативные или амбивалентные значения. Различные валюации организованы в систему, которая зависит от характера взаимодействия человека и ситуации и с течением времени перестраивается. Более того, предполагается, что базовые мотивы влияют на организацию и перестройку системы валюации. Два мотива особенно заметны: стремление к самоутверждению и самосовершенствованию (самозащите, самообеспечению и саморазвитию) и стремление к контакту и единению с кем-то или чем-то другим. Вместе эти элементы (основные мотивы, влияющие на то, как люди оценивают собы- тия своей жизни) образуют составляющие метафору человека как мотивированного рассказчика.

Организацию и реорганизацию системы валюации, отражающей рассказ о себе, систематически исследуют с помощью метода самоконфронтации - формы самоисследования, проводимого в сотрудничестве с психологом. Этот метод фокусируется не только на содержании и организации различных ценностных оценок, но и на их скрытой мотивационной основе. Мотивационные характеристики системы валюации раскрываются и используются таким образом, чтобы обеспечить плавный переход от ассессмента к изменению. Характер процесса изменений оценивают в ходе повторного самоисследования, чтобы можно было продолжить или скорректировать направление процесса.

За годы работы метод самоконфронтации позволил выработать множество практических идей, процедур, рекомендаций и путей изменений, которые мы представляем в данной книге вместе с наглядными примерами.

Губерт Г. М. Херманс, Элс Херманс-Джансен - Self-Narratives. Самоописание. Конструирование значений в психотерапии

Изд-во «Общество любителей интеллектуальной книги», 2025 г. - 416 с.

ISBN 978-5-6051109-6-5

Губерт Г. М. Херманс, Элс Херманс-Джансен - Self-Narratives - Содержание

Благодарности

Предисловие

Введение

Человек как мотивированный рассказчик: базовая метафора

История метафоры контекстуализма

Рассказ и пересказ собственной истории

Мотивация, структура сюжета и сюжетные темы

«Я» как организованный процесс конструирования значения

Теория валюации. Ценностное оценивание

Конструктивная природа валюации: манифестированный уровень События и нлліогщии Контекстуальная природа валюации Ценности и валюации

Психологическая мотивация: латентный уровень Греческий философ Эмпедокл: «Вражда» и «Любовь» Бакан: «агентивность» и «причастность» Ангьял: «автономия» и «гомономия» Клагес: «затвердевание» и «растворение»

За пределами самооценки

Аффект: связь между мотивацией и валюацией

Рассказывание и пересказ «Я»-нарратива

Метод самоконфронтации: Конструирование и реконструирование «Я»-нарратива

Первое самоисследование: содержание и структура системы валюации Дух и суть метода Инструкция Формулирование валюации

Изучение аффектов с позиции базовых мотивов Показатели самоутверждения самосовершенствования Показатели контакта и единения с другим Показатели позитивного аффекта Показатели негативного аффекта Происхождение терминов аффекта Матрица и индексы

Обсуждение результатов с клиентом Процесс валидации/инвалидации Присутствие Создание Закрепление

Второе самоисследование

Пример из практики

Ассессмент, продвижение процесса, оценка Ассессмент Продвижение процесса изменений Дополнительные поговорки Ценностные оценки, созданные и предоставленные психологом Оценка Оценка успешного продвижения изменений: Пример



Природа ценностной оценки: структура и процесс

Автономное качество самоутверждения и самосовершенствования

Противостояние: гнев и ненависть как защитные формы самоутверждения и самосовершенствования

Единство и любовь: за пределами самооценки

Несбывшаяся тоска: Fugit Amor

Беспомощность и изоляция: базовая тревога

Сочетание высокого уровня самоутверждения/самосовершенствования и контакта/единения с другим

Две системы ценностной оценки: их диалогическое изменение

Роль образных фигур в ценностной оценке

Воображаемая фигура имеет свою собственную систему ценностной оценки

Резюме

Последствия для психологического здоровья

Сны и мифы: Пути к менее осознанным областям «Я»

Сны как личные истории

Непрерывность между бодрствованием и сновидениями

Процедура исследования сновидений

Повторяющийся травматический сон

Последовательный прогрессивный сон

Интерпретация на уровне субъекта или на уровне объекта

Сон, заполняющий пробел в сознании

Убийца как антагонист: Противоборствующие силы в росширенном «Я»

Границы между «Я» и не-«Я» в множественном «Я»

Коллективные истории: сюжеты в греческой мифологии Одиссей кок герой (+S) Новый взгляд но «Одиссею» Эринии: Богини мести (-S) Музы: Богини искусство (+0) Орфей в подземном мире (-0) Муки Тантала (-LL) Афродита: Regina Caeli (+НН)

Миф о Нарциссе и проблемы клиентов; актуальность различия между манифестированным и латентным

Резюме

Диссоциации и дисфункции

Диссоциация: предпосылка к дисфункции Формы диссоциации Пропуск Фрагментация Подавление Искажение Осознание диссоциаций Диссоциации и психоаналитические защиты

Дисфункциональные системы валюации Три формы депрессии Депрессивная скорбь Депрессия с сомонопровленной враждебностью Депрессивная беспомощность и безнадежность Сравнение трех типов депрессии Сценарий выхода из депрессивного состояния Три типа самоубийств Другие формы дисфункции Враждебность, направленная на другого Грандиозность как тупик Зависимость и отсутствие самостоятельности Безграничность: Нереалистичные стремления и чрезмерная вовлеченность в контакт Психосоматические жалобы и язык тело Расщепление «Я»: дело ведьмы

Обсуждение: связь между диссоциацией и дисфункцией

Мотивационные характеристики личности: развитие в течение всей жизни

Младенчество: ранняя дифференциация себя и других Я и Другой Потребность в привязанности и ее качество Личное пространство и тревога из-за незнакомцев

Ранее детство: растущая самоинтеграция Мир действий: просоциольное и антисоциальное Половые различия и гендерные роли

Среднее детство: власть сверстников Компетентность как стандарт оценки Дружба как двусторонние отношения Тонкий баланс между сотрудничеством и соперничеством

Подростковый возраст: интеграция сложного нового опыта От внешнего к внутреннему локусу самопознания Романтическая любовь и героизм Моральное созревание Смута и стресс или переходный период?

Ранний и средний взрослый возраст Карьера и различия в половых ролях Переходный период в середине жизни

Поздний взрослый возраст Утрата и риск перегрузки в связи с тяжелой утратой... Пересмотр жизни и сбалансированная рефлексия Смерть как соперник и спутник

Резюме: гибкость и жизненный цикл

Подведение итогов и перспектива

Руководство

Формулировка валюаций

Исследование и анализ аффектов

Беседа с клиентом

Процесс валидации/невалидации

Второе самоисследование

Рекомендации для психолога по обучению

Адаптация и расширение метода самоконфронтации