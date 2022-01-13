Джон Херст – Краткая история Европы

Европейская цивилизация уникальна, поскольку только ей удалось распространить свое влияние на весь остальной мир. Она добилась этого благодаря завоеваниям и мирной колонизации, сильной экономике, могуществу порожденных ею идей. К тому же именно эта цивилизация смогла предоставить людям то, чего хотели все остальные. В наши дни все страны земного шара используют европейские научные открытия и связанные с ними технологии, а наука в её нынешнем виде — это изобретение европейцев.

Европейская цивилизация в своей основе имеет три составляющие:

1. Культура Древней Греции и Рима.

2. Христианство — причудливое ответвление иудаизма, религии евреев.

3. Культура германских воинов, захвативших Римскую империю.

Таким образом, европейская цивилизация представляла собой некий «сплав» из разных элементов. Важность этого обстоятельства будет раскрываться по мере нашего повествования.

Ищем ли мы истоки нашей философии, нашего искусства, нашей литературы, наших математических и естественных наук, нашей медицины или наших политических учений. — говоря о каждом из этих интеллектуальных начинаний, мы неизбежно возвращаемся к античной Греции.

В свои лучшие годы Греция не была единым государством. В нее входило множество разных маленьких государств, или городов-государств (полисов), как мы их сейчас называем. Эти «государства» состояли из единственного города и прилежащей к нему сельской местности. Любой житель полиса мог добраться до города в течение дня. Греки ощущали свою принадлежность государству примерно так же. как мы ощущаем принадлежность клубу. Для них это было товарищество. Именно в греческих полисах возникли первые демократические режимы. Правда, они не были представительными здесь не избирали депутатов в Парламент. Все граждане мужского пола просто собирались вместе. чтобы обсудить общественные вопросы и путем голосования утвердить законы или выработать ту млн иную политическую линию.

По мере того как росло население этих греческих городов-государств, они отправляли в другие части Средиземноморья поселенцев, чтобы те основывали там колонии. Греческие поселения возникали на территории современной Турции, вдоль северного побережья Африки, на западе Испании, на юге Франции и в Южной Италии. Именно в Италии латины, которые тогда были крайне отсталым народом, имевшим небольшой полис с центром в Риме, впервые встретились с греками, их будущими учителями.

Со временем римляне построили огромную империю, которая поглотила и саму Грецию, и все греческие колонии. Па севере ее границы проходили вдоль двух крупных рек — Рейна и Дуная, хотя иногда расширялись н дальше. На западе границей служил Атлантический океан. Англия входила в Римскую империю, а вот Шотландия и Ирландия покорены не были. Естественной границей на юге стали пустыни Северной Африки. На востоке интересы римлян сталкивались с интересами других крупных империй, и потому эта граница была наиболее неустойчивой и уязвимой. Римская империя занимала значительную часть современной Европы. в том числе все Средиземноморье, но также и множество неевропейских территорий в Турции, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Римляне превосходили греков в военном деле. Опережали они эллинов и но части законодательства. с помощью которого им удавалось управлять огромной империей. Лучше у римлян было развито и инженерное дело, одинаково важное как для ведения войны, так и для руководства государством. В то же время они признавали, что во всех остальных областях греки превосходили их. и потому послушно повторяли за ними. Представители римской элиты говорили и на греческом, и на латыни — языке римлян. Они отправляли своих сыновей учиться в Афинскую академию или же нанимали рабов из числа греков, чтобы те обучали их детей дома. Так что если сейчас мы называем Римскую империю греко-римской, то это потому, что так хотели сами римляне.

Джон Херст – Краткая история Европы

Москва: Эксмо, 2020. — 320 с.

ISBN 978-5-04-114160-8

Джон Херст – Краткая история Европы – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

КРАТЧАЙШАЯ ИСТОРИЯ

Глава 1. Европа в Античности и в Средние века

Глава 2. Европа в Новое время

ИНТЕРМЕДИЯ. Чувство классики

А ТЕПЕРЬ ПОДРОБНЕЕ

Глава 3. Нашествия и завоевания

Глава 4. Формы правления (Часть I)

Глава 5. Формы правления (Часть II)

Глава 6. Императоры и папы

Глава 7. Языки

Глава 8. Простые люди

ИНТЕРМЕДИЯ. Что же такого в Европе?

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ