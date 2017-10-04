Забытые моменты - Рой Хэшн

Никакой другой грех не причиняет столько страданий, стыда и осложнений как в личной, так и в общественной жизни, как грех сладострастия. Объехав за последние 40 лет все Британские острова, США и другие части света, проповедуя Евангелие Христово, я часто сталкивался с затруднительными ситуациями, печальными и требующими срочного решения, вызванными тем, что я назвал в подзаголовке книги «неправильное сексуальное поведение». Мне встретилось множество таких ситуаций в самой церкви, как среди новообращённых, которые ещё не порвали с некоторыми старыми привычками, так и среди старых прихожан, попавших в опасную ловушку.

Цель 1-й главы — определить значение и тему этой небольшой книги с весьма странным подзаголовком на весь титульный лист: «Помощь глубокому покаянию в забытых моментах неправильного сексуального поведения». Даже рассматривая проблемы и несчастья, вызванные грехом человека, мы помним (или должны помнить), что благодать Божья полностью устраняет такие проблемы.

Рой Хэшн - Забытые моменты

Originally published in English as Forgotten Factors ...an aid to deeper repentance by Roy Hession

1976 Christian Literature Crusade, London

1993 Russian Edition by Operation Mobilisation.

82с.

Рой Хэшн - Забытые моменты - Содержание

Предисловие

1. Странный заголовок?

2. Забытые моменты

3. Забытый момент в прелюбодеянии

4. Забытый момент в блуде

5. Забытый момент преувеличенного двуличия

6. Забытые моменты в гомосексуализме

7. О том, как человек бесчестит свое тело

8. Вопиющее зло, которое мы приносим Богу

9. Удивительная благодать —беспорядок устранён!

10. Глубокое покаяние

11. Вы должны прощать

12. Бракоразводный процесс или крест

13. Грех не должен над вами господствовать

Рой Хэшн - Забытые моменты - Глубокое покаяние

Читая предыдущие главы, вы, возможно, обратили внимание на одно повторяющееся слово, которое, без сомнений, очень важно. От этого слова, как было подчёркнуто, зависит результат исцеляющей благодати Божией. Это слово — «покаяние». Нам необходимо дать ему определение и рассказать, что требуется от нас при покаянии. Это ещё более важно, поскольку подзаголовок нашей книги — «Помощь глубокому покаянию». Для этого обратимся к Писанию. Из любого справочника мы узнаем, что греческое слово, переведенное как «покаяться», значит «передумать».

Мы можем употребить его, говоря не только об изменении отношения к греху, но и к чему-либо другому. О Боге говорится, что «не человек Он, чтобы раскаяться Ему» (1 Царств 15:29). Он не может передумать. И еще: «Дары и призвание Божие непреложны» (Рим.11:29), то есть Он не меняет Своего отношения к призванию, которое Он дал нам. И опять Исав «не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами» (Евр. 12:17). Это не значит, что Исав не мог покаяться, он не мог заставить покаяться своего оца, Исаака, то есть заставить его изменить свое отношение. Исаак дал родительское благословение Иакову, со всеми вытекающими из этого благами, и не собирался ничего менять.

Обычно же мы употребляем это слово, говоря о человеке, который изменил своё отношение к вопросам морали. Сказав, что он в чём-то прав, он позже допускает, что ошибся; он осуждает себя за то, чему раньше находил оправдание. Такое изменение взглядов мы осуждаем: ведь не могут быть одновременно истинными зло и любовь. Кажется, мы можем перечислить три основных момента, в которых Бог призывает человека покаяться. Во-первых, человек призван к «покаянию пред Богом» (Деян. 20:21). Это основное, в чём человек должен покаяться, к этому Бог призывает всех грешников.

Они должны покаяться в том, что стремятся сами управлять своей жизнью и избрали свой собственный путь, независимый от Бога, считая, что поступают правильно. Им необходимо изменить свои взгляды, признать, что неправы, и обратиться к Богу. Они должны исповедаться не в том, что свернули с пути святости по какой-то причине, но в том, что они не были на этом пути, а шли по пути, ведущему к гибели. Затем следует покаяться в индивидуальных грехах и взглядах, так Пётр сказал Симону волхву: «Итак покайся в сем грехе твоем и молись Богу: может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего» (Деян. 8:22).

К такому покаянию Бог призывает не только того, кто в первый раз обращается к Нему, но и христианина, который также нередко в этом нуждается. Обращаясь не менее чем к пяти или семи церквам в первых главах Откровения, Господь говорит: «Покайся» (Откр. 2:5; 2:6; 2:21; 3:3; 3:19).В-третьих, нам известна фраза «обращение от мёртвых дел» (Евр. 6:1). Я думаю, смысл этой фразы в том, что мы должны искать мир с Богом «не в вере, а в делах закона» (Рим. 9:32).