Эта книга рассказывает о трех основных направлениях пасторского служения и наставничества — способности помочь, богословском подходе и использовании христианских источников, — объединяя их в трехступенчатую модель общения пастора с людьми.

Такая структура называется принципом метанойи («метанойя» в переводе с греческого означает «изменить чье–то мнение, чей–то подход»), потому что она помогает людям разрешать жизненные проблемы путем изменения их взглядов. Поскольку при разрешении той или иной ситуации модель метанойи опирается прежде всего на веру, пасторы вполне могут применять для этой цели такие религиозные источники, как Писание и христианское учение, призванные воздействовать на умы людей. И хотя богословы могут счесть такие дискуссии по богословскому подходу и религиозным источникам полезными только для просвещения, а сочетание теорий прямого и косвенного наставничества — сложным, эту модель могут понять и применять на практике те, у кого нет ни богословского, ни психологического образования. Эта книга не касается глубинных проблем наставничества, которыми занимаются специально подготовленные наставники и учителя. Главное внимание она уделяет каждодневной работе пастора и затрагивает лишь некоторые аспекты наставничества, необходимые как тем, кто проявляет заботу о людях дома, на работе, в миру, в семинариях и среди духовенства, так и тем, кто проводит служение в церкви.

Способность помочь составляет канву принципа метанойи. О важности этой способности в работе с людьми написано и сказано очень много. Вирклер (1980) согласен с тем, что многим рукоположенным пасторам недостает этой способности, и в этом плане им требуется специальная подготовка. Пытаясь восполнить этот пробел, пасторы и преподаватели семинарий обращаются к многочисленным нерелигиозным трудам. Но в таких работах ничего не говорится о том, как привести людей к вере, как укрепить в них христианские ценности — то есть, как достичь главной цели служения.

В то время как обучение такой способности составляет канву настоящей книги, богословский подход — ее главная тема. В теологическом плане проблема миропонимания чрезвычайно важна, поэтому в своей работе с людьми пасторы могут обратиться к мудрости христианского наследия. Действительно, при психологическом подходе к той или иной проблеме прибегают исключительно к психологическим источникам, христианские же источники или используют как добавление, или отвергают. Но когда какой–то вопрос рассматривается с богословской точки зрения, христианские источники выступают в его решении как фундаментальные. Более того, богословский подход помогает человеку решить, какие источники и каким образом лучше использовать в том или ином случае.

Эта книга, таким образом, полезна по трем причинам. Во–первых, в ней в простой форме, ясной даже для начинающих, говорится, как с богословской точки зрения можно решить различные проблемы. Я заметил, что студенты предпочитают использовать простые методы. Однако после того, как они на практике убеждаются в надежности богословского подхода, им хочется пополнять свой арсенал более сложными методами. Во–вторых, эта книга исходит из того, что богословские вопросы — главные в решении человеческих трудностей. Калечащее душу чувство вины, парализующее волю чувство тревоги и разрушающая человека злоба — болезненные эмоции, преобладающие в большинстве человеческих проблем, рассматриваются как результат и неотъемлемая часть низких моральных ценностей, которым поклоняется человек. В–третьих, принцип, предложенный этой книгой, объединяет вспомогательные умения и богословский подход, что делает последний естественной частью общения пастора с людьми. Таким образом, богословский подход можно будет легко использовать в любой беседе.