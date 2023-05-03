Хейкок - Библейские истины в школьных предметах
Часто говорят: «От юного христианина, посещающего светскую школу, скрывают истину; и поэтому он растет, подчиняясь скорее светским правилам, чем признавая авторитет Христа». В широком смысле те из нас, кто связан с христианской школой, немедленно соглашаются с этим мнением, понимая, что ребенка обманывают, если не учат его записанному Слову Божию и живому Слову Иисуса Христа. Он не получает того, что является самым главным в жизни для человека, желающего стать таким, каким его задумал Бог.
Однако даже в христианской школе от ребенка могут скрыть истину, особенно на занятиях из обычной школьной программы. Он может ходить в библейский класс и участвовать в школьных богослужениях, придерживаться христианского поведения и дисциплины, активно участвовать в христианском служении и все же, в основном, получать светское академическое образование. Чему его учат и как его учат, может быть настолько похоже на то, что делается в соседней нехристианской школе, что посторонний просто не заметит разницы.
По мере того как увеличивалось количество христианских школ, многие признающие Библию преподаватели переходили из государственных школ в христианские. Они радовались, что теперь могут говорить о Господе и обо всем, что им дорого. Они были счастливы, что новая шкала соответствует более высоким стандартам дисциплины и обучения. И все же во многих случаях они принесли в нее старые взгляды на свои предметы. Свой предмет они знают лучше всего. Они изучали любимый предмет сами, когда учились в государственной школе. Они углубляли знания в колледже. Они научились преподавать и в течение нескольких лет пользовались светскими, написанными с позиций мирского человека учебниками и пособиями для учителей, которые к ним прилагались.
Молодые учителя также зачастую обучались либо в светских учебных заведениях, либо в христианских колледжах, где преподаватели, которые читали лекции и вели семинары, сами были выпускниками светских колледжей и аспирантур. Слишком часто они считают, что, «в конце концов, общественные науки - это общественные науки, и не важно, где их преподавать, а следовательно, стоит ли думать, что в христианской школе общественные науки надо преподавать по-другому?».
Если мы действительно верим, что авторитет Библии распространяется на все сферы жизни, о которых она говорит, на историю и науку в той же степени, что и на спасение и молитву, то мы обязаны найти, что говорит Библия о любом предмете, который мы преподаем. Если мы не узнаем, что говорит Бог, и будем учить другим сторонам своего предмета, то мы тем самым скроем от учеников истину, покажем им только часть действительности.
Руфь Хейкок - Библейские истины в школьных предметах – Том 1. Жизнь общества
Киев: Центр просветительских программ международной ассоциации христианских школ, 1995. - 158 с.
Руфь Хейкок - Библейские истины в школьных предметах – Том 1. Жизнь общества - Содержание
От автора
Введение
- Раздел 1. ИСТОРИЯ
- Раздел 2. ГЕОГРАФИЯ
- Раздел 3. ЭКОНОМИКА
- Раздел 4. ПРАВИТЕЛЬСТВО
- Раздел 5. РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
- Раздел 6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
- Раздел 7. Социальные институты: СЕМЬЯ
- Раздел 8. Социальные институты: ЦЕРКОВЬ
- Раздел 9. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Литература для преподавателей
Руфь Хейкок - Библейские истины в школьных предметах – Том 2. Язык человека
Киев: Центр просветительских программ международной ассоциации христианских школ, 1995. 100 с.
Серия "Библейские истины в школьных предметах" - Том 2
Руфь Хейкок - Библейские истины в школьных предметах – Том 2 - Содержание
Предисловие
От автора
Введение
- Раздел 1. ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКОМ
- Раздел 2. ЧТЕНИЕ
- Раздел 3. ПИСЬМЕННОСТЬ
- Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА
- Раздел 5. УСТНАЯ РЕЧЬ
- Раздел 6. УМЕНИЕ СЛУШАТЬ
- Раздел 7. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Руфь Хейкок – Библейские истины в школьных предметах – Том 3. Науки о природе. Математика
АСТРОНОМИЯ, НАУКА О ЗЕМЛЕ, ФИЗИКА И ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ЗООЛОГИЯ, БОТАНИКА, БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА, МАТЕМАТИКА. – Пер. с англ. - Киев: Центр просветительских программ Международной ассоциации христианских школ, 1995. – 123 с.
Руфь Хейкок – Библейские истины в школьных предметах – Том 3 - Содержание
Предисловие
От автора
Введение
- Раздел 1. НАУКИ О ПРИРОДЕ: общие положения
- Раздел 2. АСТРОНОМИЯ
- Раздел 3. НАУКА О ЗЕМЛЕ
- Раздел 4. ФИЗИКА И ХИМИЯ
- Раздел 5. БИОЛОГИЯ
- Раздел 6. ЗООЛОГИЯ
- Раздел 7. БОТАНИКА
- Раздел 8. БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
- Раздел 9. МАТЕМАТИКА
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