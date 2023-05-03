Хейкок - Библейские истины в школьных предметах

Часто говорят: «От юного христианина, посещающего светскую школу, скрывают истину; и поэтому он растет, подчиняясь скорее светским правилам, чем признавая авторитет Христа». В широком смысле те из нас, кто связан с христианской школой, немедленно соглашаются с этим мнением, понимая, что ребенка обманывают, если не учат его записанному Слову Божию и живому Слову Иисуса Христа. Он не получает того, что является самым главным в жизни для человека, желающего стать таким, каким его задумал Бог.

Однако даже в христианской школе от ребенка могут скрыть истину, особенно на занятиях из обычной школьной программы. Он может ходить в библейский класс и участвовать в школьных богослужениях, придерживаться христианского поведения и дисциплины, активно участвовать в христианском служении и все же, в основном, получать светское академическое образование. Чему его учат и как его учат, может быть настолько похоже на то, что делается в соседней нехристианской школе, что посторонний просто не заметит разницы.

По мере того как увеличивалось количество христианских школ, многие признающие Библию преподаватели переходили из государственных школ в христианские. Они радовались, что теперь могут говорить о Господе и обо всем, что им дорого. Они были счастливы, что новая шкала соответствует более высоким стандартам дисциплины и обучения. И все же во многих случаях они принесли в нее старые взгляды на свои предметы. Свой предмет они знают лучше всего. Они изучали любимый предмет сами, когда учились в государственной школе. Они углубляли знания в колледже. Они научились преподавать и в течение нескольких лет пользовались светскими, написанными с позиций мирского человека учебниками и пособиями для учителей, которые к ним прилагались.

Молодые учителя также зачастую обучались либо в светских учебных заведениях, либо в христианских колледжах, где преподаватели, которые читали лекции и вели семинары, сами были выпускниками светских колледжей и аспирантур. Слишком часто они считают, что, «в конце концов, общественные науки - это общественные науки, и не важно, где их преподавать, а следовательно, стоит ли думать, что в христианской школе общественные науки надо преподавать по-другому?».

Если мы действительно верим, что авторитет Библии распространяется на все сферы жизни, о которых она говорит, на историю и науку в той же степени, что и на спасение и молитву, то мы обязаны найти, что говорит Библия о любом предмете, который мы преподаем. Если мы не узнаем, что говорит Бог, и будем учить другим сторонам своего предмета, то мы тем самым скроем от учеников истину, покажем им только часть действительности.

Руфь Хейкок - Библейские истины в школьных предметах – Том 1. Жизнь общества

Киев: Центр просветительских программ международной ассоциации христианских школ, 1995. - 158 с.

Руфь Хейкок - Библейские истины в школьных предметах – Том 1. Жизнь общества - Содержание

От автора

Введение

Раздел 1. ИСТОРИЯ

Раздел 2. ГЕОГРАФИЯ

Раздел 3. ЭКОНОМИКА

Раздел 4. ПРАВИТЕЛЬСТВО

Раздел 5. РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Раздел 6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Раздел 7. Социальные институты: СЕМЬЯ

Раздел 8. Социальные институты: ЦЕРКОВЬ

Раздел 9. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Литература для преподавателей

Руфь Хейкок - Библейские истины в школьных предметах – Том 2. Язык человека Киев: Центр просветительских программ международной ассоциации христианских школ, 1995. 100 с. Серия "Библейские истины в школьных предметах" - Том 2 Руфь Хейкок - Библейские истины в школьных предметах – Том 2 - Содержание Предисловие От автора Введение Раздел 1. ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКОМ

Раздел 2. ЧТЕНИЕ

Раздел 3. ПИСЬМЕННОСТЬ

Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА

Раздел 5. УСТНАЯ РЕЧЬ

Раздел 6. УМЕНИЕ СЛУШАТЬ

Раздел 7. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Руфь Хейкок – Библейские истины в школьных предметах – Том 3. Науки о природе. Математика

АСТРОНОМИЯ, НАУКА О ЗЕМЛЕ, ФИЗИКА И ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ЗООЛОГИЯ, БОТАНИКА, БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА, МАТЕМАТИКА. – Пер. с англ. - Киев: Центр просветительских программ Международной ассоциации христианских школ, 1995. – 123 с.

Руфь Хейкок – Библейские истины в школьных предметах – Том 3 - Содержание

Предисловие

От автора

Введение