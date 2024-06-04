Хеймс - Гулдбурн - Кросс - Бути церквою

Це книга про те, що означає бути християнською церквою. Але чи справді нам потрібна ще одна книга на цю, інколи не зовсім захопливу, тему? Для більшості наших сучасників, включно з тими, що залюбки називають себе християнами, сама думка про церкву є чимось периферійним, можливо навіть нудним і недоречним - як ті речі, що їх більшість людей ігнорують без жодних серйозних втрат у своєму житті. Інколи зазначають, що за наявності інтересу до того, що загалом називають «духовністю» - а цей інтерес може відбивати глибинну властивість людського життя - дуже небагато людей припускають, що доречним контекстом для пошуку відповідних ресурсів та задоволення таких потреб є християнська церква. Серйозніша проблема в тому, що ігнорування церкви також відсуває на периферію думки про Бога, так що Божа Добра звістка стає секретом, який тішить лише тих небагатьох, що обрали відповідний варіант на широкому ринку релігійних послуг.

Трьох авторів цієї книги турбує таке становище. Між нами є чимало спільного. Ми - британці, хоча лише двоє з нас англійці. Ми рукопокладені на християнське служіння і визнані як служителі нашою деномінацією. Ми маємо вчені ступені у богослов'ї. Ми служили пасторами у місцевих громадах і викладали у богословських коледжах. Ми - баптисти за переконанням; ми всі поодинці писали про свою традицію, яку цінуємо, хоча всіх нас, як баптистів, кривдили інші баптисти, а інколи наші стосунки з церквою були сумішшю любові та ненависті. Ми всі одружені християнським шлюбом. Отже, нас всіх турбує церква, яку ми цінуємо, але й ставимося до неї критично. Ми не уявляємо собі життя без неї - без Божого життя у Христі.

Ми виношували ідею написання цієї книги упродовж кількох років. Весь цей час регулярно зустрічалися, щоб обмінятися думками та досвідом. Ми віримо, що церква важлива для Божих цілей, і хочемо пояснити, чому це так. Теперішня слабкість церкви у Великій Британії, де ми живемо, турбує нас, але не засмучує. Ми вважаємо, що головним клопотом сьогоднішньої церкви має бути її богослов' я - маючи на увазі і те, що вона проголошує, і також те, що визначає її кафолічне життя та апостольську практику. Нас дедалі більше тривожить реакція церкви на її занепад в Європі, особливо її зрозуміле, але непродуктивне прагнення відновити свій вплив і свою чисельність, використовуючи майже будь-які засоби. Ці відчайдушні спроби призвели до майже маніакального борсання зі сторони в сторону, аби лише кількість членів церкви не зменшувалася, а зростала.1 Ми визнаємо силу таких прагнень, які зазвичай мають лише добрі наміри. Проте їхнім наслідком стало пригнічення багатьох християн, зокрема служителів місцевих громад, позаяк жодна з цих надій не справдилася, попри вкладені великі зусилля та кошти. То, може, від нас потрібно щось інше? Ми питаємо це як ті, хто знає у своєму серці, що позірній слабкості сьогоднішньої церкви неможливо зарадити швидко. Ми стережемося ідеї «спробувати будь-що», хай би якими зрозумілими були мотиви тих, хто звертається до неї. Ми маємо сумнів, чи наголос на зростанні чисельності церкви настільки важливий, як це декому здається.

Хеймс Браян, Гулдбурн Рут, Кросс Ентоні - Бути церквою: переосмислення баптистської ідентичності

Переднє слово Пола Фідеса . — К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2024. — 312 с. (Серія «Сучасна протестантська теологія»)

ISBN 978-966-378-971-2

Хеймс Браян, Гулдбурн Рут, Кросс Ентоні - Бути церквою – Зміст

ПЕРЕДМОВА ДО УКРАЇНСЬКОГО ВИДАННЯ

ПЕРЕДНЄ СЛОВО ЧАС ДЛЯ ПОГЛЯДУ ТА ПЕРЕГЛЯДУ

ПЕРЕДМОВА АВТОРІВ

ВСТУП

З чого почати? Визначення деяких засновків Почнімо з Бога Значення церкви Біблія Онтологія



РОЗДІЛ 1. БОГ НАРОДУ

Бог закликає Свій народ

Хто такий Бог?

РОЗДІЛ 2. НАРОД БОЖИЙ

Власний народ Бога

Церква помісна, вселенська та містична

Єдина церква Божа

Способи бути церквою

Спільність святих

Божа церква

РОЗДІЛ 3. ВЛАДА

Влада Ісуса Христа

Знайти мудрість Господа Христа

Слухати і навчатися разом

А фактично

Державна влада

РОЗДІЛ 4. ХРЕЩЕННЯ: ЯК ЛЮДИНА СТАЄ ХРИСТИЯНИНОМ

Таїнство хрещення

Заперечення проти сакраментального розуміння хрещення

Нотатка про Кальвіна

Контекст місії

Хрещення і церква

Хрещення і членство у церкві

Зауваження про заклики до реформи хрещення

РОЗДІЛ 5. УЧНІВСТВО

Баптистська ідентичність і учнівство Відданість Взаємність Спільнота Поведінка Віра Буття

Баптистська ідентичність та її відмітні ознаки Ресурси Взаємність і спільнота: традиція дисципліни Аспекти дисципліни: сповідання віри Аспекти дисципліни: учнівське життя Дисциплінарні практики: підзвітність Важливість, присутність та розуміння Віра Поведінка Буття Учнівство як тривалий шлях Розпізнавання дарів Мандрівна спільнота Розмір спільноти



РОЗДІЛ 6. ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ

Розповідь

Минуле: анамнеза та ідентичність

Теперішнє: анамнеза та місія

Майбутнє: анамнеза і есхатологія

Койнонія Койнонія та присутність Койнонія та дисципліна Койнонія та служіння Койнонія та спільність святих

Дія Втілення і творіння Втілення і втілений Господь Індивідуальність і тілесність

Божа праця Благодать і суд Сопричастя Благодать як те, чим Бог є, а не що Він робить

Висновок

РОЗДІЛ 7. СЛУЖІННЯ

РОЗДІЛ 8. ЄДИНА, СВЯТА, КАФОЛІЧНА І АПОСТОЛЬСЬКА ЦЕРКВА

Богослужіння - первинне завдання

Поширення Доброї звістки

Три приклади

Яку відповідальність за світ має церква?

Благовісництво

РОЗДІЛ 9. ІНСТИТУЦІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ

Межі прагматизму

Осердя церкви

Збори і об’єднання

Рух і організація

Ми разом, бо ми Христові

Висновки

БІБЛІОГРАФІЯ

ПОКАЖЧИК ІМЕН І НАЗВ