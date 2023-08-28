Хаим Бенцион Хейн – Пятикнижие – Субботы, праздники и особые даты

С книгами рава Хаима Бенциона Хейна «Простые ответы на непростые вопросы (мировоззрение иудаизма» и «Пятикнижие (субботы, праздники и особые даты)» я познакомился совсем недавно. Эти труды (первый в 2-х, и второй - в 5-ти томах) представляют в сущности популярную энциклопедию религиозного иудаизма, причём не только для людей, в силу исторических обстоятельств воспитанных обществом, исповедующим материалистические идеи и стези, но и для более широкого круга русскоязычных читателей, стремящихся расширить свой общий и научный кругозор.

Писать сложно всегда легче, нежели писать просто, ибо религиозное мировоззрение не всем понятно и не всем доступно. А особенно такое первозданное как иудаизм - первооснова трёх главных религий планеты: еврейской, христианской и мусульманской. Это я об авторе.

А с читателем, с его, порой, установкой даже не попытаться вникнуть в рассуждения автора и понять его, пытающегося популярно изложить основы мировоззрения иудаизма, найти контакт нередко во сто крат труднее.

Вот с таким предубеждением я открыл книги рава Хейна... и неожиданно для себя увлёкся ими а, главное, понял, что хотел автор. Он взял на себя нелёгкий труд рассказать об иудаизме, его происхождении, содержании, развитии в прошлом и настоящем. Автор сумел сопоставить известные научные положения, открытия и гипотезы с имеющимися в Торе словами, фразами, разделами, заповедями, которые предшествовали или сейчас совпадают со многими научными открытиями современности.

То же касается политических событий предполагаемых раньше, давным-давно на страницах Торы, и оказавшихся актуальными, произошедшими в «новой» истории или совершающихся сейчас, на наших глазах.

Совершенно обоснованы в соответствии с сегодняшним уровнем научных знаний, правильности требований иудаизма о соблюдении религиозных праздников, как сохранения традиций народа. Для доказательства правильности своих предположений и выводов, автор часто использует правила гиматрии, касается секретов Каббалы, особенно при обращении к теме образования мироздания, т.е. всего сущего -неба, земли, света и тьмы, животных и человека. Своими примерами он даёт возможность самому прийти к выводу, что ничего не может быть создано из ничего, без предшествующего, утверждая тем самым принцип креационизма, т.е. учения, что мир создан Творцом.

Сопротивление читателя-атеиста вызывает отсутствие доказательств объективного характера о Б.-ге и совершённых Им деяниях. Ибо к Всевышнему есть много вопросов среди тех, который задавал и на которые пытался ответить сам автор.

Но автор апеллирует к единственному положению и доказательству своих взглядов и, естественно, мировоззрению иудаизма, основанных на понятии Веры. Ибо без веры никогда не будет достигнут никакой консенсус между атеистом и религиозным человеком. Вместо консенсуса тогда останется корректный и легитимный компромисс.

На этом мы сошлись во мнении с автором. И я с большим уважением к нему и к его труду, могу сказать, что его книги весьма полезны и нужны. Они просто необходимы для того, чтобы каждый еврей, не соблюдающий или соблюдающий традиции, но не молящийся, мог понять автора и почерпнуть из его книг недостающие ему сведения и информацию, чтобы считаться широко образованным человеком.

Семён Талесник. Нейрохирург, доктор медицины, доктор философии.

Хаим Бенцион Хейн – Пятикнижие – Субботы, праздники и особые даты

Литературная редакция доктор Александр Скупник

Издательство "Яхад"

Хаим Бенцион Хейн – Пятикнижие – Субботы, праздники и особые даты - Часть первая Брейшит

Издательство "Яхад"

2014 - 5774

Иерусалим - Израиль

Хаим Бенцион Хейн – Пятикнижие – Субботы, праздники и особые даты - Часть первая Брейшит - Содержание

Введение

Первая суббота

Брейшит

Hoax

Лех Леха

Ваейра

Хаей Сара

Толдот

Ваейце

Ваишлах

Ваейшев

Праздник освобождения 19-го Кислева

Ханука

Микец

Ваигаш

Вайхи

Нитл

Хаим Бенцион Хейн – Пятикнижие – Субботы, праздники и особые даты - Часть первая Брейшит - Первая суббота

Суббота, следующая за праздником Симхат Тора, особая, т.к. с неё начинается новый цикл чтения глав Торы.

Некоторые комментаторы называют её Новым годом для глав Торы. Среди большинства еврейских общин, она получила название - Первая суббота. На каждую из суббот года приходится определённый отрывок (недельная глава) Торы. Таким образом, каждый еврей прочитывает в течение года весь текст Торы.

Пять Книг Торы разделены на 54 главы. Еврейский год состоит из 51-54 недель. Кроме того, в праздники, приходящиеся на субботу, читаются другие тексты. Суббот обычно "не хватает" и поэтому некоторые главы объединяются в пары и читаются вместе.

В недельной главе мы находим не только рассказ о том, что случилось с нашими предками тысячелетия назад и не только законы Всевышнего, регламентирующие нашу жизнь. Читаемая глава Торы объективно связана с временем, в котором мы живём, и содержит информацию, способную помочь нам в решении реальных современных проблем. Мудрецы называли этот подход: "Посоветоваться с Торой."

В эту субботу мы благословляем месяц Мархешван. Подошли к концу праздники Сукот и Симхат Тора, кончилась целая "обойма" осенних праздников: Рош Ашана, Йом Кипур, Шмини Аце-рет. Месяц Тишрей, обильный праздниками, переходит в обычные будни. Мы, по словам Ребе, возвращаемся домой с ярмарки. Весь год предстоит нам распаковывать чемоданы, "набитые" покупками с этой ярмарки.

В Рош Ашана мы запаслись богобоязненностью, в Йом Кипур - умением прощать ближнего и строго спрашивать с себя, а в Сукот - радостью жизни на весь год.

Интересно отметить, что единственный месяц, в котором нет праздников, это Мархешван, приходящий на смену месяцу Тишрей, так богатому и "напичканному" праздниками. Получается, что с праздника мы как бы сразу окунаемся в серые будни. И это для того, чтобы подчеркнуть, что настоящий экзамен того, насколько глубоко мы пропитались всем тем, что дал нам предыдущий месяц, начинается именно сейчас.

В эту субботу мы благословляем месяц Мархешван или сокращённо -Хешван. Приставка "мар" не имеет в виду "господин" по арамейски. В данном случае, слово "мар" означает "капля". В этом месяце обычно начинается сезон дождей - важнейшая пора для земли Израиля. Дожди определяют, каков будет урожай. От запаса воды в нашей стране зависит, сколько можно будет выделить её сельскому хозяйству для искусственного орошения, для промышленности и для бытовых нужд.

Зимой идёт дождь, а летом выпадает роса. В чём различие между ними?

Между дождём и росой имеется значительная разница. Это ещё отмечали известные комментаторы Торы. Росу посылает нам Всевышний всегда в равной степени и обильно.

Дождь же, по мнению многих авторитетов Торы, является в определённом смысле вознаграждением за заслуги людей и ответом на их молитвы. Если, не дай Б.-г, люди ведут себя недостойно, Всевышний наказывает их засухой.

Летнее время, когда земля орошается выпавшей росой, отличается от зимы с дождями не только физическим, природным изобилием и теплом, но и особой духовной атмосферой.

Кончается лето и приходит зима. - Летом служить Творцу легче, чем зимой, - говорил Ребе Раяц. - Кончается пора, когда человек живёт небесной благодатью, теперь его судьба зависит уже от него самого, от степени его служения Б-гу.

Суббота, когда мы благословляем месяц Мархешван, даёт нам силу и энергию, которые позволяют спокойно пережить период зимы материально и духовно.

Рассказывал р. Хаим из Цанз.

- В местечке жила очень бедная семья. Хозяйке как-то удалось раздобыть куриное яйцо.

- Что сделать, как поступить с ним? - раздумывает она.

- Сварить, приготовить яичницу или что - либо другое? -

- Нет, - решила она, перекладывая его из руки в руку.

- Я отнесу его в курятник к соседке. Там положу это яичко под наседку, и через некоторое время из него вылупится цыплёнок. Этот цыплёнок будет расти и со временем превратится в большую курицу, которая будет нести яйца, из которых вылупится множество цыплят, которые со временем превратятся в кур и петухов. Их будет так много, что продав их, я смогу купить маленького телёночка, который со временем превратится в большую дойную корову.

Эта корова будет давать много молока и народит много телят, которые со временем превратятся в больших коров и быков. У меня появятся большие стада скота, которые я смогу продать и на вырученные деньги купить прекрасный дом и открыть большой магазин. -Так она мечтала, перекладывая яичко из одной руки в другую. И вдруг... яичко упало на пол и разбилось. Все, такие сладкие мысли и желания, в один миг превратились в ноль, в ничто.

- Так, - говорил р. Хаим из Цанз,- с наступлением осенних праздников евреи обещают и берутся тщательно исполнять все предписания Торы, за которое Б.-г даст им всё необходимое.

Однако, к сожалению случается, что праздники проходят, и от добрых мыслей и пожеланий ничего не остаётся, - лишь одно пустое место. Стоит хорошо подумать об этом.