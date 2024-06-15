Таков лейтмотив нашего времени. Тысячелетиями люди жили практически в основном в одних и тех же условиях. Физический труд, колесо, телега и тягловая сила животных определяли ритм жизни. Но вот уже на протяжении 150 лет человечеству приходится постоянно переживать все новые и новые перевороты. С развитием техники неизбежно изменяется и облик Земли. Невероятный прогресс ускоряет ход истории, низвергает идеалы, существовавшие тысячелетиями, и находит в науке гаранта мира и счастья.

У порога третьего тысячелетия каждые пять лет удваивается объем знаний человечества. Если в 1300 году знаменитая библиотека Сорбонны насчитывала ровно 1338 томов, то сегодня к услугам любознательного человека Библиотека конгресса США с ее более 98 миллионами томов и периодических изданий. На жетоне размером не более ногтя пальца сегодня можно разместить четыре миллиона единиц информаций. И неудивительно, что человек за всю свою историю впервые страдает не от недостатка информации, а от ее избытка.

И в самом деле, прогресс науки поистине головокружителен. С тех пор, как Теодор Биллрот провел свои первые операции на желудке, прошло немногим более ста лет. Сегодня же медицинская наука гигантскими шагами приближается к границам своих возможностей. Успехи техники трансплантации позволяют использовать тела умерших в качестве биологических "запасных частей". Пересаживаются почки, печень, сердце - все пересаживается, и на многое из всего этого смотрят сегодня как на обычное дело. Фанатики науки помышляют сегодня о пересадке мозга.

150 лет тому назад знаменитый английский физик Дальтон пытался как-то упорядочить свои теоретические познания об атоме. Сегодня же ученые свободно расщепляют и соединяют ядра атома, растворяют материю, высвобождают энергию, которая, по мнению одних, превратит нашу Землю в рай, а по утверждению других - в кладбище.

В 1781 году Уильям Гершель с помощью самодельного бинокля открыл планету Уран, которая удалена от Земли на 2 870 000 000 км и при хороших погодных условиях видна невооруженным глазом. Сегодня же астрономы имеют возможность всматриваться в необозримые глубины Вселенной. Космический телескоп, установленный на спутнике, вращающемся в космосе на расстоянии 590 км от Земли, обладает такой разрешающей способностью, что смог бы сфотографировать мышь на расстоянии 700 км. Один из самых больших зеркальных телескопов, установленный на вершине горы Паломар, зеркало которого более 5 м в диаметре, воспринимает столько света, сколько его может охватить один миллион человеческих глаз - это в 16 000 раз больше, чем телескоп Галилея, диаметр которого составлял 40 мм.

Ханс Хейнц – Бог и грядущие изменения мира

Издательство «Весть надежды». – Издание Христианской ассоциации служения осужденным, 1992. – 84 с.

ISBN 5-86320-003-0

Ханс Хейнц – Бог и грядущие изменения мира – Содержание