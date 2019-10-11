Восхитительная жизнь Витгенштейна и его сложная личность являются подходящим объектом будущих великих исторических романов. Имея в виду его личностные качества, а также принимая во внимание жизнь его соседа и современника Роберта Мюзиля, биограф мог бы вполне дать книге о жизненной истории Витгенштейна название Der Mann mit Eigenschaften. Но помогают ли эти свойства понять его философские идеи? В свете имеющихся свидетельств единственно возможный ответ мог бы быть отрицательным. Не похоже, что какой-либо другой философ, кроме Витгенштейна, дал повод для столь произвольных интерпретаций. Но, вероятно, вина за это не может быть возложена только на интерпретаторов.

Сочинения Витгенштейна весьма трудно понять в некотором объективном смысле, по крайней мере, с первого взгляда. Даже их формат необычен. «Трактат» состоит из иерархически занумерованных утверждений. Имеется семь главных утверждений под номерами 1-7. Предложения, объясняющие или защищающие предложение под номером п, нумеруются как п.1, п.2, ... и подобным образом для всех десятичных чисел. Не представлено ясных аргументов для любого из этих утверждений, и структура аргументации всей работы - если она вообще есть - не ясна. Посмертно опубликованные работы Витгенштейна в типичном случае состоят их коротких параграфов, иногда пронумерованных самим Витгенштейном, а иногда его редакторами. Нет заглавий ни для глав, ни для разделов. Нет философских тезисов в обычном смысле слова, и весьма мало четкой аргументации. Витгенштейн сам утверждает, что никогда не выдвигал каких-либо философских доктрин, а просто оказывал помощь себе и своим читателям в избавлении от путаницы и умственных судорог.

Хинтикка Яаакко - О Витгенштейне. Людвиг Витгенштейн - Из «лекций» и «заметок»

Составление и редакция В. А. Суровцева

М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2015. 272 с.

ISBN 978-5-883735־324־

Хинтикка Яаакко - О Витгенштейне. Людвиг Витгенштейн - Из «лекций» и «заметок» - Содержание

1. Хинтикка Я. О Витгенштейне (перевод В. В. Целищева, редакция В.А. Суровцева)

Предисловие

1. Кто же такой Людвиг Витгенштейн?

2. Как читать Витгенштейна

3. Мысли Рассела под заглавием Логико-философский трактат

4. Изобразительная теория Витгенштейна

5. Витгенштейн в переходный период

6. Правило правил?

7. Правило языковых игр?

8. Остальной Витгенштейн

9. Логика, грехи и ад

10. Библиография

2. Из лекций Л. Витгенштейна 1932-1935 гг. (перевод В.А. Суровцева)

3. Витгенштейн Л. Заметки к лекциям об «индивидуальном переживании» и «чувственных данных» (перевод В.А. Суровцева)

4. Витгенштейн Л. Замечания по основаниям математики. Раздел VI (перевод В.А. Суровцева и В.А. Ладова)

Хинтикка Яаакко - О Витгенштейне. Людвиг Витгенштейн - Из «лекций» и «заметок» - Предисловие

После вручения королем Георгом VI Дж. Муру ордена «За заслуги» в 1951 году, Мур поделился с женой своим удивлением: «Можешь себе представить - король никогда не слышал о Витгенштейне!» В конце нынешнего века такое удивление должно быть еще большим. Людвиг Витгенштейн (1889-1951) является, вероятно, наиболее известным философом двадцатого века. О нем написано огромное число книг. «Витгенштейн» является одной из наиболее четких категорий специализации на кафедрах философии в США. И все же возникает вполне допустимый вопрос, понята ли мысль Витгенштейна адекватно хотя бы наполовину. Этот вопрос поднимался и самим Витгенштейном, выражавшим опасение, что единственным наследием его философии окажется просто некоторый жаргон. Не мне судить о том, в какой степени оправданы его страхи. В любом случае неоспоримо то, что было сделано много попыток поставить его философию на службу таким целям, которые не только не совпадали с его собственными, но и вызвали бы его неприятие. Следовательно, весьма важно попытаться понять, что представляет собой его мысль сама по себе и каков Витгенштейн как мыслитель. Сам Витгенштейн отвергнул большую часть традиционных философских проблем и идей как бессмысленные и шутливо сравнивал интеллектуальные и моральные достоинства ведущего британского философского журнала Mind с детективным чтивом американских журналов.

Поэтому вряд ли будет уместным обсуждать Витгенштейна, обращаясь к общепринятым философским идеям и проблемам, хотя именно это делается в типичных академических сочинениях о Витгенштейне. На последующих страницах я попытаюсь локализовать наиболее важные идеи Витгенштейна в различные периоды его философской карьеры и проследить развитие этих идей. Большую часть из того, что я собираюсь сказать, можно уподобить философской лестнице Витгенштейна, которую следует отбросить, после того как читатель взберется по ней. Однако я все же верю, что такое упражнение необходимо для правильного понимания мира Витгенштейна. Нет нужды говорить, что при написании этой книги я использовал множество источников и других материалов, которым премного обязан. И все же три источника следует упомянуть особо. Г. X. фон Вригт ввел меня в мир философии Витгенштейна (и познакомил с самим Витгенштейном), и, с моей точки зрения, он понимал Витгенштейна более глубоко, чем кто-либо еще. Он также внес наибольший вклад в сохранение для потомства рукописей Витгенштейна (Nachlass) и также в то, чтобы сделать их доступными для философов. Касательно диагноза и следствий дислексии Витгенштейна меня проконсультировала Анна Майя Хинтикка. Наконец, я обязан Мерилл Бристоу Хин- тикка. Работа с ней над книгой о Витгенштейне была одним из наиболее восхитительных интеллектуальных приключений моей жизни. Я надеюсь, что смог передать читателям ощущение этого наслаждения.