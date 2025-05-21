Сведения о фантастических существах содержатся в разных культурах разных эпох повсеместно. Возможно, их породил страх, а возможно — неистребимый интерес, о чём свидетельствует их неизменное присутствие в изобразительных и литературных традициях, письменных и устных, научных и популярных, вплоть до наших дней. С этой точки зрения Япония особенно богата; её фольклор и изобразительное искусство полны сказочных существ, иногда страшных, иногда комичных, а иногда и вызывающих жалость. На японском архипелаге издавна бытовало множество традиций, они не могли не породить огромное количество необычных существ и духов. В японской культуре отчётливо прослеживается влияние культуры китайской, также присутствуют элементы индийской, пришедшие в Японию вместе с буддизмом. Из сочетания буддизма и местных верований родился огромный пантеон, включающий множество оригинальных представлений.

Не этот ли «космополитизм» персонажей японской фэнтези-культуры соблазнил Лафкадио Хирна (1850—1904)? Хирн, британский подданный (отец Хирна — ирландец, мать — гречанка), писатель и журналист, прибыл в Японию в 1890 году после не самой спокойной молодости и восхитился «простой и бедной человечностью», так не похожей на мир Запада.

«Наивные» верования японцев включают неизменное поклонение кáми (духам и божествам), подателям всяческих благ. Молитвы, обращённые к многочисленным буддам ради спасения души, показались Хирну кратчайшим путём к человечности, утраченной на промышленном Западе. На протяжении всего времени, проведённого в Японии, Хирн помогал своим читателям открывать для себя этот «заколдованный» мир, существование которого, по его ощущениям, подходило к концу. Благодаря своим сборникам, сочетающим описания, рассказы и адаптации сказок и легенд, отчасти рассказанных женой, отчасти почерпнутых из фольклора, литературных и театральных источников, он одним из первых познакомил западный мир с формами японских верований и с огромным бестиарием нечеловеческих сущностей. Во Франции произведения Хирна получили распространение благодаря переводам Марка Логе (под таким псевдонимом писала Мари-Сесиль Логе).

Призрачная Япония» Хирна населена многими странными существами, весьма разнообразными по природе и происхождению. Призраки умерших (юрэй) и внезапные появления оборотней (обакэ) соседствуют с ограми из средневековых легенд (они), горными духами (тэнгу) или существами, живущими в море или реках, такими, как человек-акула (самэбито) или каппа из настоящего сборника. Все эти сущности в целом теперь именуются одним термином: ёкаи. Это понятие охватывает все виды не-людей, которые не являются объектами положительного поклонения и, следовательно, не принадлежат к божественному миру. «В целом», потому что, как видно из приведённых в этой книге историй, грань между призрачными существами и определёнными местными божествами (или «демонами») иногда очень тонкая. Так же, как и ками, ёкаи могут привлекаться для объяснения некоторых непонятых или опасных природных явлений. Таким образом, они являются выражением дикой, угрожающей, непредсказуемой и неконтролируемой природы, которая может карать, а может и миловать тех, кто поклоняется ей и бережёт её.

Лафкадио Хирн, Бенжамен Лакомб - Духи и существа Японии

пер. с фр. В. И. Грушецкий

М.: Издательство АСТ, 2024, 172 с.

Серия "Шедевры иллюстрации"

ISBN 978-5-17-158785-7

Лафкадио Хирн, Бенжамен Лакомб - Духи и существа Японии - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

ДУХИ И СУЩЕСТВА ЯПОНИИ

Признание Человека-акулы

Каппа

Смерть дикой утки

Вишнёвое дерево шестнадцатого дня

История «Зелёной ивы»

Кицунэ

Белый слон с шестью бивнями

Убийство фазана

Сон о бабочке и муравье (Сон Акиносукэ)

ИГРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДУХАМИ

ПРИМЕЧАНИЯ

БИОГРАФИИ И БИБЛИОГРАФИИ