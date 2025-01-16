Среди корпусов университета, в котором я работаю преподавателем философии уже более двадцати лет, есть один, который я называю порталом. Через это ничем не примечательное здание проходили и проходят многие студенты и преподаватели, совершенствуя свои профессиональные навыки, добиваясь успеха, совершая ошибки и стараясь их исправить. Кроме пространства профессионального роста корпус становится местом знакомства людей друг с другом, обретения крепких личностных связей, настоящей дружбы и настоящей любви.

Но как это происходит? Почему десятки и сотни людей проходят мимо друг друга, не задевая души, не меняя жизни, но встреча с одним из них однажды становится особенной, изменяющей все? Как обычное здание становится местом встречи? Почему в какой-то момент оно как бы перерастает само себя, давая место тайне? Так однажды и для меня это здание, один из множества корпусов в одном из множества университетов, стало чем-то большим, чем здание, стало местом встречи с человеком, изменившим мою жизнь. Я не знаю, как объяснить этот опыт перерастания предметами самих себя, но я не могу сомневаться в нем. Он является одним из самых достоверных, неоспоримых приобретений моей жизни. При этом я уже слышу в глубине моего разума голос скептика – ««просто» корпус, «просто» человек, «просто» встреча – какая же может быть в этом тайна?». Пожалуй, есть в описанной ситуации нечто, напоминающее полемику между верующим и неверующим человеком. Первый повествует о переживаемой им вере как об «осуществлении ожидаемого и уверенности в невидимом» (Евреям 11:1), в то время как второй искренне недоумевает, о каком еще «видении невидимого» идет речь? Хотя в обыденном языке и закрепилось выражение «слепая вера», но, если обратиться к словам апостола, вера представляется в них особым зрением и ни в каком смысле не может быть названа слепой.

Как писал известный французский философ Александр Кожев, расхождения между теистом и атеистом, в конце концов, сводятся к наличию у первого и отсутствию у второго некой теистической интуиции. Опираясь на нее, теист прозревает за пределами мира эмпирического мир духовный. Атеисту же такое прозрение не доступно – не дано. «С точки зрения теиста, – писал А. Кожев, – атеист слепой, дефективный человек, который не видит того, что должно быть всем и ему самому очевидно: атеист не видит Божественное точно так же, как слепой не видит красок. Для теиста Бог несомненно реален, реален более или, во всяком случае, не менее, чем окружающий его мир. И он не только реален для абстрактной мысли (или для веры по откровению или авторитету), но и непосредственно дан как таковой (с большей или меньшей степенью совершенства) в живой интуиции всякого нормального человека».

Екатерина Хитрук - Теизм и атеизм в современной философии религии

«Автор», 2024

Екатерина Хитрук - Теизм и атеизм в современной философии религии - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

«Сражение с лернейской гидрой»: теизм против натурализма и постмодернизма

«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас» (Мф. 5:44)

1. ДОКТОР ТАДДЕУС И ЕГО МЕМЫ:

Зарождение меметической теории в работах Ричарда Докинза

Дэниел Деннет: философия «опасной идеи»

Мем-машина

Критика меметической теории

2. «ТОМ ВСЕМОГУЩИЙ!»: ДИСКУССИЯ Д. ДЕННЕТА И А. ПЛАНТИНГИ ОБ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ ТЕИЗМА И НАТУРАЛИЗМА

3. ДЕБАТЫ О ЗАКОНАХ ПРИРОДЫ В ЗАБРОШЕННОМ САДУ. Аргумент «от простых законов природы»

Реализм и антиреализм в понимании «законов природы»

4. СВЕТЛАЯ ДОРОГА В ЭММАУС: РЕЛИГИЯ И АТЕИЗМ В ПЕРСПЕКТИВЕ ПОСТМОДЕРНА

Религиозный опыт после «смерти Бога»: Ричард Рорти и Джанни Ваттимо

Социальная надежда

Религия в публичной сфере: стоп-диалог. Критика концепции приватизации. Личный контекст

Перспектива постмодерна

ЛИТЕРАТУРА