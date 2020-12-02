Хрестоматия посвящена вопросам богословия образа. В одном издании собраны наиболее значимые высказывания христианских авторов, касающиеся теории церковного искусства. Предлагаемые тексты из творений Святых Отцов, соборных постановлений и летописных источников должны составить общее представление об основных тенденциях развития иконопочитания.

«Хрестоматия по иконоведению» предназначена для учащихся факультета дополнительного образования ПСТГУ и призвана помочь слушателям в написании контрольных работ и сдаче зачета. Данная хрестоматия составлена в соответствии с концепцией программы «Теология», разработанной на ФДО.

Максим Анатольевич Ходаков - Хрестоматия по иконоведению

М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. - 172 с.

ISBN 978-5-7429-1250-7

Максим Анатольевич Ходаков - Хрестоматия по иконоведению - Содержание

Вступление

I. Осмысление церковного искусства в христианской письменности II—VII веков

Оценка греческой культуры и искусства в трудах христианских апологетов II—III веков

Иустин Мученик, св .

. Апология 1

Татиан Сириец

Речь против эллинов

Афинагор Афинский

Прошение о христианах

Марк Минуций Феликс

Октавий

Климент Александрийский

Педагог

Протрептик

Тертуллиан

Об идолопоклонстве

Взгляды на искусство христианских авторов IV—V веков

Василий Великий, свт.

Беседы на Шестоднев

Григорий Нисский, свт.

Похвальное слово в честь великомученика Феодора Тирона

Об устроении человека

Нил Синайский, прп.

Письмо епарху Олимпиадору

Правила Трулльского Собора 691—692 года о церковном искусстве

Апологеты иконопочитания VIII—IX веков

Иоанн Дамаскин, прп.

Три слова в защиту иконопочитания

Феодор Студит, прп.

Некоторые вопросы иконоборцам, утверждающим, что Господь наш Иисус Христос неописуем по телесному образу

Деяния и правила Седьмого Вселенского Собора

Ход собора в Никее

II. Осмысление церковного искусства в русской письменной традиции XI-XIX веков

Киево-Печерский Патерик

Житие преподобного отца нашего Алипия иконописца (30/17 августа)

Вопросы иконописания и иконопочитанияв русской иконописи XV-XVII веков

Иосиф Волоцкий, прп.

Послание иконописцу и три «слова» о почитании святых икон

Максим Грек, прп.

О святых иконах

Паки о иконописцах

Против лютеран (слово о поклонении святым иконам)

Вопросы церковного искусства на Стоглавом Соборе 1551 г.

Большой Московский Собор 1666-1667 гг.

Иосиф Владимиров

Послание некоего изуграфа Иосифа к цареву изуграфу и мудрейшему живописцу Симону Федоровичу

Симон Ушаков

Слово к люботщательному иконного писания

Большой Требник Петра Могилы

Чин благословения и освящения иконы пресвятыя живоначальныя Троицы, во образе триех ангелов, или крещения, или сошествия Святаго Духа

Чин благословения и освящения иконы Христовы, праздников Господских, единыя или многих

Чин благословения и освящения иконы пресвятыя Богородицы, единыя или многих

Чин благословения иконы святаго, единаго или многих

Чин благословения и освящения разноличных икон, предложенных вкупе

Церковные иерархи XIX века о современной им иконописи и труде иконописца

Игнатий (Брянчанинов), свт.

Понятие о ереси и расколе

Христианский пастырь и христианский художник

Размышления святителя Игнатия Брянчанинова о живописи церковной

Филарет (Дроздов), свт.

Слово в день Успения Пресвятыя Богородицы, 1847 г.

Слово по освящении храма Святыя великомученицы Екатерины при Екатерининском Институте

Источники и литература

Максим Анатольевич Ходаков - Хрестоматия по иконоведению - Осмысление церковного искусства в христианской письменности II—VII веков

Оценка греческой культуры и искусства в трудах христианских апологетов II-III веков

Иустин Мученик, св.

Св. мн. Иустин Философ (ок. 100-165) — раннехристианский апологет. Родился в древнем самарийском городе Сихеме. Выходец из иудейского окружения, Иустин знал древнегреческих философов, в том числе труды Платона, но не удовлетворился ими. Христианство принял в Эфесе после встречи и разговора на берегу моря с одним старцем-христианином. Всю свою жизнь после обращения посвятил миссионерству. Уже по обращении в христианство Иустин получил свой «паллиум» (одежда, которую носили философы) в Эфесе. Много путешествовал и побывал, в частности, в Александрии. Вправление императора Антонина Пия (138-161) Иустин прибыл в Рим, где и провел последние годы жизни. Там он открыл одну из первых христианских школ, созданную, скорее всего, по типу частных философских школ. Привлек к себе немало учеников. Св. Иустин вместе с шестью учениками своими по доносу был арестован префектом Рима Рустиком. После суда мученики были обезглавлены. Память его празднуется 1 (14) июня.

Апология I

Мы не приносим множества жертв не делаем венков из цветов в честь тех, которых сделали люди, и поставивши в храмах, назвали богами; ибо знаем, что они бездушны и мертвы, и образа Божия не им имеют (мы не думаем, чтобы Бог походил на такие изображения, в которых — говорят некоторые - они представили Его для почитания); но они имеют имена и виды злых демонов, которые являлись людям. Да и нужно ли сказывать вам, когда вы сами знаете, как художники обделывают вещество, обтесывают и вырезают, плавят и куют, и нередко из негодных сосудов, посредством искусства переменивши только вид и давши им образ, делают то, что называют богами? Вот что мы считаем не только противным разуму, но и оскорбительным для Бога, Который имеет неизреченную славу и образ, между тем как имя Его усвояется вещам тленным и требующим постоянного попечения. Вы очень хорошо знаете также, что художники их люди не потребные и чтоб не перечислять подробно — преданы всем пророкам; они даже растлевают собственных служанок, которые помогают им в их работах. И какое безумие! Люди распутные делают и переделывают богов для поклонения; и такие же люди поставляются стражами к храмам, где помещаются боги, — несмотря на то, что нечестиво помыслить и сказать, чтобы люди были стражами богов.

А нам предано, что Бог не имеет нужды в вещественных приношениях от людей, Он, Который как мы видим, Сам все подает нам. Мы научены и убеждены и веруем, что Ему приятны только те, которые подражают Ему в Его совершенствах, — в целомудрии, правде и человеколюбии, и во всем, что достойно Бога, Который не именуется никаким определенным именем. Мы научены также, что Он по благости Своей в начале все устроил из безубразного вещества для человеков, и что они, если по своим делам окажутся достойными Его назначения, удостоятся жить с Ним и царствовать с Ним, сделавшись свободными от тления и страдания. Ибо как создал Он нас в начале, когда мы не существовали, — таким же, думаем, образом тех, которые избрали благоугодное Ему, удостоить за это избрание нетления и сожития с собою. Что мы сотворены в начале, это было не наше дело, но чтобы мы избирали следовать тому, что Ему приятно, Он посредством дарованных нам разумных способностей убеждаете нас и ведет к вере (9—10).

...мы не почитаем ваших богов, не приносим умершим воскурений и курений, ни венков на их статуи, ни жертв <...> (24).

...по вознесении Христа на небо, демоны выставляли некоторых людей, которые называли себя богами; и они не только не были гонимы вами, но и удостоились почестей <...> (26).

...ибо Господь велик и весьма достохвален. Он страшен над всеми богами, ибо боги народов суть идолы демонов, а Бог сотворил небеса <...>(41).

Крест, как предсказал пророк, есть величайший символ силы и власти Христовой, как это видно и из предметов, подлежащих нашему наблюдению. Ибо рассмотрите все вещи в мире, устрояется ли что без этой формы, и может ли быть без нее взаимная связь? По морю нельзя плавать, если на корабле не цел тот трофей, который называется парусом; земли нельзя орать без формы крестообразной; копающие землю, равно как и ремесленники, не иначе производят свою работу, как посредством орудий, имеющих эту форму. И наружный вид человека отличается от вида животных неразумных только тем, что он прям и имеет возможность протягивать свои руки, — и на своем лице имеет простирающиеся ото лба так называемый нос, посредством которого совершается у животного дыхание, и который не другое что представляет, как фигуру креста. Об этом сказано пророком так: «...дыхание пред лицом нашим Христос Господь» (Плач 4. 20). И ваши символы представляют силу крестообразной формы. Я разумею знамена и трофеи, с которыми повсюду вы совершаете свои торжественные шествия, являя в них знаки вашей власти и силы, хотя вы делаете это, сами не помышляя о том <...> (55).