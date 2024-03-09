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Хоге - Иероглифика или символы мифов и религий древних народов

Ромейн де Хоге - Иероглифика или символы мифов и религий древних народов
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, History, Esotericism Mysticism Kabbalah, Occultism Paganism Witchcraft
Series A terra ad solem (12 books)
Дорогие друзья!
Дабы не задерживать вас надолго этим предисловием, я не стану говорить о важности древних символов для древних народов и для нас. Об этом вы сможете прочитать в самой работе. Скажу лишь, что из-за недостатка знаний многие авторы неверно излагали учение о символах: времена, причины, обстоятельства – все перемешивалось самым невероятным образом, на что сразу же, конечно, обращал внимание эрудированный читатель и критик Ведь авторы зачастую не думают о том, что вещь, животное, растение или жест, избранные каким-либо народом в качестве символа, в определенных случаях никак не могли использоваться другими народами. Это одна из причин, по которой я решился на написание данного труда: представить ораторам, поэтам, художникам и другим людям искусства по-возможности наиболее точное соответствие всех обстоятельств, представлений и причин, побудивших эти представления, в той мере, в какой они были распространены в конкретной стране в конкретной эпохе. Тем самым они смогут избежать ошибки, которую допускали многие знаменитые мастера, правильно передавая на своих полотнах эмоции и формы, однако зачастую путая народы разных эпох — смешивая мидийцев, евреев, греков, римлян и германцев. Примером может послужить гравюра на меди одного известного мастера, где изображена битва израельтян с племенем амалекитов1. Евреи, не имевшие в то время конницы, изображены конными всадниками в римском облачении и с римским оружием. Но следовало бы знать, что закон запрещал евреям заниматься размножением лошадей, поэтому Иешуа приходилось калечить тех лошадей, которые доставались от побежденных врагов. Такой обычай сохранялся и во времена Саломона2, велевшего закупать лошадей у египтян. Другой, не менее известный мастер, изобразил римскую конницу без сбруи, а всадников во главе с Севером без поводьев в руках, словно это были нубийцы или ливийцы. Третий же мастер, наоборот, изобразил греческих и македонских всадников в седлах со стременами, чего не имел в то время ни один народ. Только у Зонара3, но не ранее, мы встречаем упоминание о данной детали конской упряжи, когда он рассказывает, что Констанц выбил своего брата Константина из седла и сбросил его с лошади. Еще более странной выглядит осада Бетулии с тяжелыми орудиями и мушкетами, как это изображено на немецких изразцах; и тому подобные несуразности. Поэтому художники, писатели, скульпторы и т.д. должны прилагать все усилия, дабы с полной достоверностью передать соответствие образа с местом и временем. Такое подражание первозданному виду, идущее от внутреннего к внешнему — вот истинная основа любого произведения искусства, будь то профиль, черно-белый или цветной портрет или скульптура. Однако одни люди обладают меньшей, а другие большей способностью к точному копированию и отображению (иногда на это указывает даже умение рассказывать: одаренный человек способен рассказать настолько живописно о какой-то вещи, настолько точно описать и представить ее, что кажется словно мы сами увидели эту вещь и дотронулись до нее. Подобный рассказ способен вызвать у нас слезы или другие эмоции и душевные переживания. А другой человек: рассказчик, поет, художник или скульптор столь холодно изображает то, что представляет, что его творения вовсе не находят отклика в нашей душе). Так и некоторые из этих иероглифов придуманы столь искусно, извлечены из самого основания Природы, и столь точно и красочно передают сходство, что вызывают в наших мыслях именно то, что с их помощью хотели отобразить.
Иногда же случается так, что мы, дабы похвастаться собственным умом, видим в них больше, чем задумывали их создатели. В качестве примера можно привести жизнеописания, составленные Тацитом и другими искусными государственными правоведами, историками, которые приводят в своих трудах изречения и мысли великих людей.
Я не сомневаюсь, что подобным образом поступают и современные толкователи символов на обелисках, пирамидах и в пещерах с иероглифами.

Ромейн де Хоге - Иероглифика или символы мифов и религий древних народов

Пер. с нем. — К: ИП Береза С.И., 2009· - 496 с.: ил. — (A terra ad solem).
ISBN 978-966-195-002-2

Ромейн де Хоге - Иероглифика или символы мифов и религий древних народов – Содержание

Предисловие
Предисловие автора
Пояснение к титульной гравюре
  • Глава I. Изложение символов и представлений древних египтян
  • Глава II. О названиях и происхождении иероглифов
  • Глава III. О зарождении и развитии символов
  • Глава IV. О домостроительстве Божьем и Его решении
  • Глава V. О судьбе и неминуемой участи
  • Глава VI. О развертывании Хаоса или бесформенной массы
  • Глава VII. О движении небес
  • Глава VIII. О беге планет
  • Глава IX. О Небесах и Земле
  • Глава X. Первое продолжение о Небе и Земле
  • Глава XI. Второе продолжение о Небе и Земле
  • Глава XII. О движении небес и земли
  • Глава XIII. О сотворении человека
  • Глава XIV О народе Божьем
  • Глава XV. О семени Каиновом
  • Глава XVI. О четырех Веках
  • Глава XVII. О потопе
  • Глава XVIII. О праотцах до и после Всемирного Потопа
  • Глава XIX. О народе Божьем и власти царей над этим народом
  • Глава XX. О предсказании и исполнении времен
  • Глава XXI. О бедственном положении народа Божьего
  • Глава XXII. О становлении идолопоклонства
  • Глава XXIII. О развитии изображений идолов
  • Глава XXIV О финикийских и греческих богах
  • Глава XXV. О греческих богах
  • Глава XXVI. О греческих и римских богах
  • Глава XXVII. О карающих богах
  • Глава XXVIII. О добрых и злых богах
  • Глава XXIX. О злых богах
  • Глава XXX. О божественном Слове
  • Глава XXXI. О положении иудеев во времена Христа
  • Глава XXXII. О Христе во плоти
  • Глава XXXIII. О первой Церкви
  • Глава XXXIV. О языческих оракулах
  • Глава XXXV. О мире Церкви Божьей
  • Глава XXXVI. Об установленной вере
  • Глава XXXVII. Об истине и ее врагах
  • Глава XXXVIII. Об упадке Истины
  • Глава XXXIX. О падении в ересь
  • Глава XL. О церковном правлении
  • Глава XLI. О возникновении и развитии монашеских орденов
  • Римской Церкви
  • Глава XLII. О раздоре Церквей
  • Глава XLIII. О продвижении римского престола к высшей власти
  • Глава XLIV Об антихристианской церкви
  • Глава XLV. Об отделившихся Церквях
  • Глава XLVI. О началах магометанства
  • Глава XLVII. О магометанском богослужении
  • Глава XLVIII. О крестоносцах и других орденах
  • Глава XLIX. О могуществе римского престола
  • Глава L. О церковных Соборах и традициях
  • Глава LI. Об отлучении от Церкви
  • Глава LII. О семи таинствах
  • Глава LUI. О превратном католическом усердии
  • Глава LIV О католических святых
  • Глава LV. О католических праздниках
  • Глава LVI. О началах Реформации
  • Глава LVII. Об истинном Учении
  • Глава LVIII. О семи временах
  • Глава LIX. О Реформации
  • Глава LX. О падении Реформации
  • Глава LXI. О реформированном богослужении
  • Глава LXII. О различных мнимых небесах и об истинном небе
  • Глава LXIII. Применение
Указатель наиболее достойных внимания вещей
Views 386
Rating 5.0 / 5
Added 09.03.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (7)

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