Хоге - Иероглифика или символы мифов и религий древних народов

Дорогие друзья!

Дабы не задерживать вас надолго этим предисловием, я не стану говорить о важности древних символов для древних народов и для нас. Об этом вы сможете прочитать в самой работе. Скажу лишь, что из-за недостатка знаний многие авторы неверно излагали учение о символах: времена, причины, обстоятельства – все перемешивалось самым невероятным образом, на что сразу же, конечно, обращал внимание эрудированный читатель и критик Ведь авторы зачастую не думают о том, что вещь, животное, растение или жест, избранные каким-либо народом в качестве символа, в определенных случаях никак не могли использоваться другими народами. Это одна из причин, по которой я решился на написание данного труда: представить ораторам, поэтам, художникам и другим людям искусства по-возможности наиболее точное соответствие всех обстоятельств, представлений и причин, побудивших эти представления, в той мере, в какой они были распространены в конкретной стране в конкретной эпохе. Тем самым они смогут избежать ошибки, которую допускали многие знаменитые мастера, правильно передавая на своих полотнах эмоции и формы, однако зачастую путая народы разных эпох — смешивая мидийцев, евреев, греков, римлян и германцев. Примером может послужить гравюра на меди одного известного мастера, где изображена битва израельтян с племенем амалекитов1. Евреи, не имевшие в то время конницы, изображены конными всадниками в римском облачении и с римским оружием. Но следовало бы знать, что закон запрещал евреям заниматься размножением лошадей, поэтому Иешуа приходилось калечить тех лошадей, которые доставались от побежденных врагов. Такой обычай сохранялся и во времена Саломона2, велевшего закупать лошадей у египтян. Другой, не менее известный мастер, изобразил римскую конницу без сбруи, а всадников во главе с Севером без поводьев в руках, словно это были нубийцы или ливийцы. Третий же мастер, наоборот, изобразил греческих и македонских всадников в седлах со стременами, чего не имел в то время ни один народ. Только у Зонара3, но не ранее, мы встречаем упоминание о данной детали конской упряжи, когда он рассказывает, что Констанц выбил своего брата Константина из седла и сбросил его с лошади. Еще более странной выглядит осада Бетулии с тяжелыми орудиями и мушкетами, как это изображено на немецких изразцах; и тому подобные несуразности. Поэтому художники, писатели, скульпторы и т.д. должны прилагать все усилия, дабы с полной достоверностью передать соответствие образа с местом и временем. Такое подражание первозданному виду, идущее от внутреннего к внешнему — вот истинная основа любого произведения искусства, будь то профиль, черно-белый или цветной портрет или скульптура. Однако одни люди обладают меньшей, а другие большей способностью к точному копированию и отображению (иногда на это указывает даже умение рассказывать: одаренный человек способен рассказать настолько живописно о какой-то вещи, настолько точно описать и представить ее, что кажется словно мы сами увидели эту вещь и дотронулись до нее. Подобный рассказ способен вызвать у нас слезы или другие эмоции и душевные переживания. А другой человек: рассказчик, поет, художник или скульптор столь холодно изображает то, что представляет, что его творения вовсе не находят отклика в нашей душе). Так и некоторые из этих иероглифов придуманы столь искусно, извлечены из самого основания Природы, и столь точно и красочно передают сходство, что вызывают в наших мыслях именно то, что с их помощью хотели отобразить.

Иногда же случается так, что мы, дабы похвастаться собственным умом, видим в них больше, чем задумывали их создатели. В качестве примера можно привести жизнеописания, составленные Тацитом и другими искусными государственными правоведами, историками, которые приводят в своих трудах изречения и мысли великих людей.

Я не сомневаюсь, что подобным образом поступают и современные толкователи символов на обелисках, пирамидах и в пещерах с иероглифами.

Ромейн де Хоге - Иероглифика или символы мифов и религий древних народов

Пер. с нем. — К: ИП Береза С.И., 2009· - 496 с.: ил. — (A terra ad solem).

ISBN 978-966-195-002-2

Ромейн де Хоге - Иероглифика или символы мифов и религий древних народов – Содержание

Предисловие

Предисловие автора

Пояснение к титульной гравюре

Глава I. Изложение символов и представлений древних египтян

Глава II. О названиях и происхождении иероглифов

Глава III. О зарождении и развитии символов

Глава IV. О домостроительстве Божьем и Его решении

Глава V. О судьбе и неминуемой участи

Глава VI. О развертывании Хаоса или бесформенной массы

Глава VII. О движении небес

Глава VIII. О беге планет

Глава IX. О Небесах и Земле

Глава X. Первое продолжение о Небе и Земле

Глава XI. Второе продолжение о Небе и Земле

Глава XII. О движении небес и земли

Глава XIII. О сотворении человека

Глава XIV О народе Божьем

Глава XV. О семени Каиновом

Глава XVI. О четырех Веках

Глава XVII. О потопе

Глава XVIII. О праотцах до и после Всемирного Потопа

Глава XIX. О народе Божьем и власти царей над этим народом

Глава XX. О предсказании и исполнении времен

Глава XXI. О бедственном положении народа Божьего

Глава XXII. О становлении идолопоклонства

Глава XXIII. О развитии изображений идолов

Глава XXIV О финикийских и греческих богах

Глава XXV. О греческих богах

Глава XXVI. О греческих и римских богах

Глава XXVII. О карающих богах

Глава XXVIII. О добрых и злых богах

Глава XXIX. О злых богах

Глава XXX. О божественном Слове

Глава XXXI. О положении иудеев во времена Христа

Глава XXXII. О Христе во плоти

Глава XXXIII. О первой Церкви

Глава XXXIV. О языческих оракулах

Глава XXXV. О мире Церкви Божьей

Глава XXXVI. Об установленной вере

Глава XXXVII. Об истине и ее врагах

Глава XXXVIII. Об упадке Истины

Глава XXXIX. О падении в ересь

Глава XL. О церковном правлении

Глава XLI. О возникновении и развитии монашеских орденов

Римской Церкви

Глава XLII. О раздоре Церквей

Глава XLIII. О продвижении римского престола к высшей власти

Глава XLIV Об антихристианской церкви

Глава XLV. Об отделившихся Церквях

Глава XLVI. О началах магометанства

Глава XLVII. О магометанском богослужении

Глава XLVIII. О крестоносцах и других орденах

Глава XLIX. О могуществе римского престола

Глава L. О церковных Соборах и традициях

Глава LI. Об отлучении от Церкви

Глава LII. О семи таинствах

Глава LUI. О превратном католическом усердии

Глава LIV О католических святых

Глава LV. О католических праздниках

Глава LVI. О началах Реформации

Глава LVII. Об истинном Учении

Глава LVIII. О семи временах

Глава LIX. О Реформации

Глава LX. О падении Реформации

Глава LXI. О реформированном богослужении

Глава LXII. О различных мнимых небесах и об истинном небе

Глава LXIII. Применение

Указатель наиболее достойных внимания вещей