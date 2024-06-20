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Хомская – Нейропсихология

Хомская Е. Д. – Нейропсихология - Учебник для вузов
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Успехи психологии, нейрофизиологии и медицины (неврологии, нейрохирургии) начала XX века подготовили почву для формирования новой дисциплины — нейропсихологии. Эта отрасль психологической науки начала складываться в 20–40-е годы XX века в разных странах и особенно интенсивно — в нашей стране.
Первые нейропсихологические исследования проводились еще в 20-е годы Л. С. Выготским, однако основная заслуга создания нейропсихологии как самостоятельной отрасли психологического знания принадлежит А. Р. Лурия.
Работы Л. С. Выготского в области нейропсихологии явились продолжением его общепсихологических исследований. На основе изучения различных форм психической деятельности ему удалось сформулировать основные положения:
- о развитии высших психических функций;
- о смысловом и системном строении сознания (Л. С. Выготский, 1956, 1960).
Исходя из этих теоретических положений, он обратился к исследованию изменений, возникающих в высших психических функциях при локальных поражениях мозга. Им было начато изучение роли различных отделов мозга в осуществлении разных форм психической деятельности. Л. С. Выготскому не удалось оставить законченных работ по вопросу о мозговых основах психической деятельности, однако того, что он сделал и частично опубликовал, достаточно, чтобы с полным основанием считать его, как и А. Р. Лурия, одним из основоположников отечественной нейропсихологии.
Ранние работы Л. С. Выготского по нейропсихологии были посвящены системным нарушениям психических процессов, возникающим в результате поражения отдельных участков коры головного мозга, и их особенностям у ребенка и взрослого человека. В его первых нейропсихологических исследованиях, проводившихся им совместно с А. Р. Лурия, делалась попытка установить, какие более элементарные нарушения (в зрительном восприятии, в организации простых двигательных актов и др.) наблюдаются при нарушении речевых процессов, т. е. выяснить на патологическом материале зависимость между относительно несложными формами психических процессов и наиболее высокими уровнями организации психической деятельности.
На материале поражений подкорковых структур при паркинсонизме Л. С. Выготский и А. Р. Лурия выделили особые формы компенсации двигательных дефектов, которые осуществляются при участии сложно опосредованных корковых уровней организации действия (с помощью смысловой системы опор).

Хомская Е. Д. – Нейропсихология - Учебник для вузов

4-е изд. (+CD). — СПб.: Питер, 2014. — 496 с.: ил. — (Серия «Классический университетский учебник»).
ISBN 978-5-496-00164-9

Хомская Е. Д. – Нейропсихология – Содержание

Предисловие к третьему изданию
Раздел I Нейропсихология: теоретические основы и практическое значение
  • Глава 1. Нейропсихология и ее место в ряду социальных и биологических наук
  • Глава 2. Теория системной динамической локализации высших психических функций
  • Глава 3. Основные принципы строения мозга
  • Глава 4. Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия
  • Глава 5. Нейропсихология и практика
  • Глава 6. Отечественная нейропсихология — нейропсихология нового типа
Раздел II Нейропсихологический анализ нарушений высших психических функций при локальных поражениях мозга
  • Глава 7. Проблема высших психических функций в нейропсихологии
  • Глава 8. Сенсорные и гностические зрительные расстройства. Зрительные агнозии
    • Общие принципы работы анализаторных систем
    • Зрительный анализатор. Сенсорные зрительные расстройства
    • Гностические зрительные расстройства
  • Глава 9. Сенсорные и гностические кожно-кинестетические расстройства. Тактильные агнозии
    • Кожно-кинестетический анализатор. Сенсорные кожно-кинестетические расстройства
    • Гностические кожно-кинестетические расстройства
  • Глава 10. Сенсорные и гностические слуховые расстройства. Слуховые агнозии
    • Слуховой анализатор. Сенсорные слуховые расстройства
    • Гностические слуховые расстройства
  • Глава 11. Нарушения произвольных движений и действий. Проблема апраксий
    • Двигательный анализатор: афферентные и эфферентные механизмы. Элементарные двигательные расстройства
    • Нарушения произвольных движений и действий
  • Глава 12. Нарушения произвольной регуляции высших психических функций и поведения в целом
  • Глава 13. Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема афазий
  • Глава 14. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. Проблема амнезий
  • Глава 15. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга
  • Глава 16. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга
Раздел III Нейропсихологический анализ нарушений эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных поражениях мозга
  • Глава 17. Эмоционально-личностная сфера и сознание как проблемы нейропсихологии
  • Глава 18. Нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях мозга
  • Глава 19. Нейропсихологический подход к изучению нарушений сознания при локальных поражениях мозга
Раздел IV Нейропсихологические синдромы при локальных поражениях мозга
  • Глава 20. Синдромный анализ нарушений высших психических функций
    • Проблема факторов в нейропсихологии
  • Глава 21. Нейропсихологические синдромы поражения корковых отделов больших полушарий
  • Глава 22. Нейропсихологические синдромы поражения глубоких подкорковых структур мозга
Послесловие
  • Приложение 1. Схема нейропсихологического исследования высших психических функций и эмоционально-личностной сферы
  • Приложение 2. Опросник для оценки ситуативной тревожности (по методике Спилбергера—Ханина)
  • Приложение 3. Опросник для определения личностной тревожности (по методике Спилбергера—Ханина)
  • Приложение 4. Опросник для оценки сниженного настроения (по методике Зунга)
  • Приложение 5. Опросник для оценки эмоциональности как черты личности (по методике Е. А. Ольшанниковой и Л. А. Рабинович)
Литература
Views 761
Rating 5.0 / 5
Added 20.06.2024
Author brat Vadim
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