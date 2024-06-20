Хомская – Нейропсихология
Успехи психологии, нейрофизиологии и медицины (неврологии, нейрохирургии) начала XX века подготовили почву для формирования новой дисциплины — нейропсихологии. Эта отрасль психологической науки начала складываться в 20–40-е годы XX века в разных странах и особенно интенсивно — в нашей стране.
Первые нейропсихологические исследования проводились еще в 20-е годы Л. С. Выготским, однако основная заслуга создания нейропсихологии как самостоятельной отрасли психологического знания принадлежит А. Р. Лурия.
Работы Л. С. Выготского в области нейропсихологии явились продолжением его общепсихологических исследований. На основе изучения различных форм психической деятельности ему удалось сформулировать основные положения:
- о развитии высших психических функций;
- о смысловом и системном строении сознания (Л. С. Выготский, 1956, 1960).
Исходя из этих теоретических положений, он обратился к исследованию изменений, возникающих в высших психических функциях при локальных поражениях мозга. Им было начато изучение роли различных отделов мозга в осуществлении разных форм психической деятельности. Л. С. Выготскому не удалось оставить законченных работ по вопросу о мозговых основах психической деятельности, однако того, что он сделал и частично опубликовал, достаточно, чтобы с полным основанием считать его, как и А. Р. Лурия, одним из основоположников отечественной нейропсихологии.
Ранние работы Л. С. Выготского по нейропсихологии были посвящены системным нарушениям психических процессов, возникающим в результате поражения отдельных участков коры головного мозга, и их особенностям у ребенка и взрослого человека. В его первых нейропсихологических исследованиях, проводившихся им совместно с А. Р. Лурия, делалась попытка установить, какие более элементарные нарушения (в зрительном восприятии, в организации простых двигательных актов и др.) наблюдаются при нарушении речевых процессов, т. е. выяснить на патологическом материале зависимость между относительно несложными формами психических процессов и наиболее высокими уровнями организации психической деятельности.
На материале поражений подкорковых структур при паркинсонизме Л. С. Выготский и А. Р. Лурия выделили особые формы компенсации двигательных дефектов, которые осуществляются при участии сложно опосредованных корковых уровней организации действия (с помощью смысловой системы опор).
Хомская Е. Д. – Нейропсихология - Учебник для вузов
4-е изд. (+CD). — СПб.: Питер, 2014. — 496 с.: ил. — (Серия «Классический университетский учебник»).
ISBN 978-5-496-00164-9
Хомская Е. Д. – Нейропсихология – Содержание
Предисловие к третьему изданию
Раздел I Нейропсихология: теоретические основы и практическое значение
- Глава 1. Нейропсихология и ее место в ряду социальных и биологических наук
- Глава 2. Теория системной динамической локализации высших психических функций
- Глава 3. Основные принципы строения мозга
- Глава 4. Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия
- Глава 5. Нейропсихология и практика
- Глава 6. Отечественная нейропсихология — нейропсихология нового типа
Раздел II Нейропсихологический анализ нарушений высших психических функций при локальных поражениях мозга
- Глава 7. Проблема высших психических функций в нейропсихологии
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Глава 8. Сенсорные и гностические зрительные расстройства. Зрительные агнозии
- Общие принципы работы анализаторных систем
- Зрительный анализатор. Сенсорные зрительные расстройства
- Гностические зрительные расстройства
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Глава 9. Сенсорные и гностические кожно-кинестетические расстройства. Тактильные агнозии
- Кожно-кинестетический анализатор. Сенсорные кожно-кинестетические расстройства
- Гностические кожно-кинестетические расстройства
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Глава 10. Сенсорные и гностические слуховые расстройства. Слуховые агнозии
- Слуховой анализатор. Сенсорные слуховые расстройства
- Гностические слуховые расстройства
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Глава 11. Нарушения произвольных движений и действий. Проблема апраксий
- Двигательный анализатор: афферентные и эфферентные механизмы. Элементарные двигательные расстройства
- Нарушения произвольных движений и действий
- Глава 12. Нарушения произвольной регуляции высших психических функций и поведения в целом
- Глава 13. Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема афазий
- Глава 14. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. Проблема амнезий
- Глава 15. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга
- Глава 16. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга
Раздел III Нейропсихологический анализ нарушений эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных поражениях мозга
- Глава 17. Эмоционально-личностная сфера и сознание как проблемы нейропсихологии
- Глава 18. Нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях мозга
- Глава 19. Нейропсихологический подход к изучению нарушений сознания при локальных поражениях мозга
Раздел IV Нейропсихологические синдромы при локальных поражениях мозга
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Глава 20. Синдромный анализ нарушений высших психических функций
- Проблема факторов в нейропсихологии
- Глава 21. Нейропсихологические синдромы поражения корковых отделов больших полушарий
- Глава 22. Нейропсихологические синдромы поражения глубоких подкорковых структур мозга
Послесловие
- Приложение 1. Схема нейропсихологического исследования высших психических функций и эмоционально-личностной сферы
- Приложение 2. Опросник для оценки ситуативной тревожности (по методике Спилбергера—Ханина)
- Приложение 3. Опросник для определения личностной тревожности (по методике Спилбергера—Ханина)
- Приложение 4. Опросник для оценки сниженного настроения (по методике Зунга)
- Приложение 5. Опросник для оценки эмоциональности как черты личности (по методике Е. А. Ольшанниковой и Л. А. Рабинович)
Литература
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