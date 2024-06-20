Хомская – Нейропсихология

Успехи психологии, нейрофизиологии и медицины (неврологии, нейрохирургии) начала XX века подготовили почву для формирования новой дисциплины — нейропсихологии. Эта отрасль психологической науки начала складываться в 20–40-е годы XX века в разных странах и особенно интенсивно — в нашей стране.

Первые нейропсихологические исследования проводились еще в 20-е годы Л. С. Выготским, однако основная заслуга создания нейропсихологии как самостоятельной отрасли психологического знания принадлежит А. Р. Лурия.

Работы Л. С. Выготского в области нейропсихологии явились продолжением его общепсихологических исследований. На основе изучения различных форм психической деятельности ему удалось сформулировать основные положения:

- о развитии высших психических функций;

- о смысловом и системном строении сознания (Л. С. Выготский, 1956, 1960).

Исходя из этих теоретических положений, он обратился к исследованию изменений, возникающих в высших психических функциях при локальных поражениях мозга. Им было начато изучение роли различных отделов мозга в осуществлении разных форм психической деятельности. Л. С. Выготскому не удалось оставить законченных работ по вопросу о мозговых основах психической деятельности, однако того, что он сделал и частично опубликовал, достаточно, чтобы с полным основанием считать его, как и А. Р. Лурия, одним из основоположников отечественной нейропсихологии.

Ранние работы Л. С. Выготского по нейропсихологии были посвящены системным нарушениям психических процессов, возникающим в результате поражения отдельных участков коры головного мозга, и их особенностям у ребенка и взрослого человека. В его первых нейропсихологических исследованиях, проводившихся им совместно с А. Р. Лурия, делалась попытка установить, какие более элементарные нарушения (в зрительном восприятии, в организации простых двигательных актов и др.) наблюдаются при нарушении речевых процессов, т. е. выяснить на патологическом материале зависимость между относительно несложными формами психических процессов и наиболее высокими уровнями организации психической деятельности.

На материале поражений подкорковых структур при паркинсонизме Л. С. Выготский и А. Р. Лурия выделили особые формы компенсации двигательных дефектов, которые осуществляются при участии сложно опосредованных корковых уровней организации действия (с помощью смысловой системы опор).

Хомская Е. Д. – Нейропсихология - Учебник для вузов

4-е изд. (+CD). — СПб.: Питер, 2014. — 496 с.: ил. — (Серия «Классический университетский учебник»).

ISBN 978-5-496-00164-9

Хомская Е. Д. – Нейропсихология – Содержание

Предисловие к третьему изданию

Раздел I Нейропсихология: теоретические основы и практическое значение

Глава 1. Нейропсихология и ее место в ряду социальных и биологических наук

Глава 2. Теория системной динамической локализации высших психических функций

Глава 3. Основные принципы строения мозга

Глава 4. Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия

Глава 5. Нейропсихология и практика

Глава 6. Отечественная нейропсихология — нейропсихология нового типа

Раздел II Нейропсихологический анализ нарушений высших психических функций при локальных поражениях мозга

Глава 7. Проблема высших психических функций в нейропсихологии

Глава 8. Сенсорные и гностические зрительные расстройства. Зрительные агнозии Общие принципы работы анализаторных систем Зрительный анализатор. Сенсорные зрительные расстройства Гностические зрительные расстройства

Глава 9. Сенсорные и гностические кожно-кинестетические расстройства. Тактильные агнозии Кожно-кинестетический анализатор. Сенсорные кожно-кинестетические расстройства Гностические кожно-кинестетические расстройства

Глава 10. Сенсорные и гностические слуховые расстройства. Слуховые агнозии Слуховой анализатор. Сенсорные слуховые расстройства Гностические слуховые расстройства

Глава 11. Нарушения произвольных движений и действий. Проблема апраксий Двигательный анализатор: афферентные и эфферентные механизмы. Элементарные двигательные расстройства Нарушения произвольных движений и действий

Глава 12. Нарушения произвольной регуляции высших психических функций и поведения в целом

Глава 13. Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема афазий

Глава 14. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. Проблема амнезий

Глава 15. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга

Глава 16. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга

Раздел III Нейропсихологический анализ нарушений эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных поражениях мозга

Глава 17. Эмоционально-личностная сфера и сознание как проблемы нейропсихологии

Глава 18. Нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях мозга

Глава 19. Нейропсихологический подход к изучению нарушений сознания при локальных поражениях мозга

Раздел IV Нейропсихологические синдромы при локальных поражениях мозга

Глава 20. Синдромный анализ нарушений высших психических функций Проблема факторов в нейропсихологии

Глава 21. Нейропсихологические синдромы поражения корковых отделов больших полушарий

Глава 22. Нейропсихологические синдромы поражения глубоких подкорковых структур мозга

Послесловие

Приложение 1. Схема нейропсихологического исследования высших психических функций и эмоционально-личностной сферы

Приложение 2. Опросник для оценки ситуативной тревожности (по методике Спилбергера—Ханина)

Приложение 3. Опросник для определения личностной тревожности (по методике Спилбергера—Ханина)

Приложение 4. Опросник для оценки сниженного настроения (по методике Зунга)

Приложение 5. Опросник для оценки эмоциональности как черты личности (по методике Е. А. Ольшанниковой и Л. А. Рабинович)

Литература