В истории русской духовной мысли святителю Филарету принадлежит место, которое в истории русской словесности принято отводить Пушкину. Как Пушкин обращал в поэзию все, к чему бы ни прикасался, так под пером святителя все становилось богословием. При этом его мысли была свойственна одна загадочная, на первый взгляд, черта: хотя эта мысль всегда органична, самостоятельна, точно выражена и не сводима ни к чьей чужой, она (при малом количестве прямых цитат) несет в себе множество аллюзий на сочинения самых разных церковных и не церковных авторов.

Примирить одно с другим возможно, только усвоив святителю дар синтезировать исходный материал на ином, высшем уровне. Чтобы быть принятым или отвергнутым, это интуитивное ощущение нуждается в исследовании источников, с которыми работал святитель, того, как он работал с ними, и чего в результате достиг. Как известно, формирование богословского гения святителя Филарета пришлось на первую четверть XIX столетия. Сегодня оценка этого времени двойственна: если в отношении русской культуры она однозначно положительна, то в разговорах о богословских достижениях эпохи слышатся снисходительные нотки.

Значит ли это, что так странно раздвоился национальный гений и, завоевав всемирную славу духовностью своей культуры, оказался немощным в области собственно духовной? Что, никто не изложил тогда истины веры «по внушению Духа применительно к времени»? Конечно, нет. И именно имя святителя Филарета должно быть названо здесь первым, как имя великого не только в слове, но и в жизни, кратко сказать — в святости. Что по сей день мешает этому? Более всего, кажется, лежащая на синодальном богословии «тень Запада».

Протоиерей Павел Хондзинский – Святитель Филарет Московский: богословский синтез эпохи: Историко-богословское исследование

2-е издание

Издательство – «ПСТГУ» – 304 с.

Москва – 2012 г.

ISBN 978-5-7429-0710-7

Протоиерей Павел Хондзинский – Святитель Филарет Московский: богословский синтез эпохи: Историко-богословское исследование – Оглавление

Введение

Глава первая. Контекст

Историческая преамбула

«Реформа» богословия — преосвященный Феофан Прокопович («Theologia Christiana» и другие сочинения)

Авторы школы

Святитель Георгий Конисский

Святитель Тихон Задонский

Архиепископ Анастасий (Братановский)

Митрополит Платон (Левшин)

«Мирское» богословие

И. В. Лопухин

Гр. Сковорода

А. Ф. Лабзин

Западные мистико-аскетические учения. Фенелон

Богословские итоги XVIII в

Глава вторая. Метод

Формирование стиля

Характерные черты личности и среда

Первые опыты

От филологии к богословию

Святитель в Петербурге

Работа с западными источниками

Академическая экзегеза

Отношение к платонизму

Преодоление школы

Учение о слове

Определение метода

Глава третья. Синтез

Формирование экклесиологической концепции

Исходная позиция

Исторические основания

Догматические основания

Библейская экклесиология свт. Филарета

Церковь и храм

Священное царство

Глава четвертая. Вперед - к святителю Филарету

Учение свт. Филарета и Предание вселенской Церкви

Итоги

Список библиографических сокращений

Список источников и литературы

Протоиерей Павел Хондзинский – Святитель Филарет Московский: богословский синтез эпохи: Историко-богословское исследование – Святитель Георгий Конисский

«В 1751 г. Георгий Конисский в Киеве» стал читать «догматическое богословие по системе Феофана, с некоторыми, впрочем, изменениями...» Недавно прославленный святитель Георгий (1717-1795) — выдающийся деятель русской Церкви, на выход в свет посмертного собрания сочинений которого откликнулся Пушкин, — был человеком искреннего благочестия и глубокой веры. Возглавляя Могилевскую епархию, до первого раздела Польши находившуюся на территории Речи Посполитой, он немало сделал для защиты и возрождения православия в крае. Известно, что не один раз на жизнь его совершались покушения. Известно также, что в XIX веке дважды вскрывалась его гробница и оба раза было засвидетельствовано нетление его мощей.

Тем важнее проследить рецепцию Феофанова научного богословия в его творениях. В 1751 году он составил для Киево-Могилянской академии «систематический курс богословия Christiana orthodoxa Theologia... присоединив к нему в качестве вводной части герменевтику и библиологию». Труд остался неизданным, опубликован только конспект его — вполне согласный с Феофановой системой. Однако, и не прибегая к нему, возможно реконструировать богословские воззрения свт. Георгия, рассмотрев, какие всходы дала у него система Феофана на поле «открытого» богословия. Согласно свт. Георгию, Слово Божие есть послание Бога к человекам, и уже этого одного достаточно, чтобы внимать ему со вниманием и трепетом. Кроме того, только через него можно познать живущего во свете неприступном и в то же время сосредотачивающего в себе добро и жизнь Бога.

То, что оно есть именно слово Божие, свидетельствуется содержащимися в нем пророчествами, чудесами апостолов и пророков, но вообще его собственное внутреннее свидетельство выше всякого чуда и ему подобает верить более, чем даже чьему-нибудь воскресению из мертвых. Задача сводится только к тому, чтобы основательно вникнуть в смысл Писания, для чего необходимо в том числе и знание языков. Всякое же слово человеческое «никакого уважения, разве когда о вещи важной, не заслуживает». Под определение «человеческого слова» попадают даже и писания святых мужей, что явствует хотя бы из того, что они неоднократно переделывали их, тогда как слово Божие написано прямо под водительством Святого Духа.