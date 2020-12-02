Хондзинский – Святитель Филарет Московский
В истории русской духовной мысли святителю Филарету принадлежит место, которое в истории русской словесности принято отводить Пушкину. Как Пушкин обращал в поэзию все, к чему бы ни прикасался, так под пером святителя все становилось богословием. При этом его мысли была свойственна одна загадочная, на первый взгляд, черта: хотя эта мысль всегда органична, самостоятельна, точно выражена и не сводима ни к чьей чужой, она (при малом количестве прямых цитат) несет в себе множество аллюзий на сочинения самых разных церковных и не церковных авторов.
Примирить одно с другим возможно, только усвоив святителю дар синтезировать исходный материал на ином, высшем уровне. Чтобы быть принятым или отвергнутым, это интуитивное ощущение нуждается в исследовании источников, с которыми работал святитель, того, как он работал с ними, и чего в результате достиг. Как известно, формирование богословского гения святителя Филарета пришлось на первую четверть XIX столетия. Сегодня оценка этого времени двойственна: если в отношении русской культуры она однозначно положительна, то в разговорах о богословских достижениях эпохи слышатся снисходительные нотки.
Значит ли это, что так странно раздвоился национальный гений и, завоевав всемирную славу духовностью своей культуры, оказался немощным в области собственно духовной? Что, никто не изложил тогда истины веры «по внушению Духа применительно к времени»? Конечно, нет. И именно имя святителя Филарета должно быть названо здесь первым, как имя великого не только в слове, но и в жизни, кратко сказать — в святости. Что по сей день мешает этому? Более всего, кажется, лежащая на синодальном богословии «тень Запада».
Протоиерей Павел Хондзинский – Святитель Филарет Московский: богословский синтез эпохи: Историко-богословское исследование
2-е издание
Издательство – «ПСТГУ» – 304 с.
Москва – 2012 г.
ISBN 978-5-7429-0710-7
Протоиерей Павел Хондзинский – Святитель Филарет Московский: богословский синтез эпохи: Историко-богословское исследование – Оглавление
- Введение
Глава первая. Контекст
- Историческая преамбула
- «Реформа» богословия — преосвященный Феофан Прокопович («Theologia Christiana» и другие сочинения)
- Авторы школы
- Святитель Георгий Конисский
- Святитель Тихон Задонский
- Архиепископ Анастасий (Братановский)
- Митрополит Платон (Левшин)
- «Мирское» богословие
- И. В. Лопухин
- Гр. Сковорода
- А. Ф. Лабзин
- Западные мистико-аскетические учения. Фенелон
- Богословские итоги XVIII в
Глава вторая. Метод
- Формирование стиля
- Характерные черты личности и среда
- Первые опыты
- От филологии к богословию
- Святитель в Петербурге
- Работа с западными источниками
- Академическая экзегеза
- Отношение к платонизму
- Преодоление школы
- Учение о слове
- Определение метода
Глава третья. Синтез
- Формирование экклесиологической концепции
- Исходная позиция
- Исторические основания
- Догматические основания
- Библейская экклесиология свт. Филарета
- Церковь и храм
- Священное царство
Глава четвертая. Вперед - к святителю Филарету
- Учение свт. Филарета и Предание вселенской Церкви
- Итоги
- Список библиографических сокращений
- Список источников и литературы
Протоиерей Павел Хондзинский – Святитель Филарет Московский: богословский синтез эпохи: Историко-богословское исследование – Святитель Георгий Конисский
«В 1751 г. Георгий Конисский в Киеве» стал читать «догматическое богословие по системе Феофана, с некоторыми, впрочем, изменениями...» Недавно прославленный святитель Георгий (1717-1795) — выдающийся деятель русской Церкви, на выход в свет посмертного собрания сочинений которого откликнулся Пушкин, — был человеком искреннего благочестия и глубокой веры. Возглавляя Могилевскую епархию, до первого раздела Польши находившуюся на территории Речи Посполитой, он немало сделал для защиты и возрождения православия в крае. Известно, что не один раз на жизнь его совершались покушения. Известно также, что в XIX веке дважды вскрывалась его гробница и оба раза было засвидетельствовано нетление его мощей.
Тем важнее проследить рецепцию Феофанова научного богословия в его творениях. В 1751 году он составил для Киево-Могилянской академии «систематический курс богословия Christiana orthodoxa Theologia... присоединив к нему в качестве вводной части герменевтику и библиологию». Труд остался неизданным, опубликован только конспект его — вполне согласный с Феофановой системой. Однако, и не прибегая к нему, возможно реконструировать богословские воззрения свт. Георгия, рассмотрев, какие всходы дала у него система Феофана на поле «открытого» богословия. Согласно свт. Георгию, Слово Божие есть послание Бога к человекам, и уже этого одного достаточно, чтобы внимать ему со вниманием и трепетом. Кроме того, только через него можно познать живущего во свете неприступном и в то же время сосредотачивающего в себе добро и жизнь Бога.
То, что оно есть именно слово Божие, свидетельствуется содержащимися в нем пророчествами, чудесами апостолов и пророков, но вообще его собственное внутреннее свидетельство выше всякого чуда и ему подобает верить более, чем даже чьему-нибудь воскресению из мертвых. Задача сводится только к тому, чтобы основательно вникнуть в смысл Писания, для чего необходимо в том числе и знание языков. Всякое же слово человеческое «никакого уважения, разве когда о вещи важной, не заслуживает». Под определение «человеческого слова» попадают даже и писания святых мужей, что явствует хотя бы из того, что они неоднократно переделывали их, тогда как слово Божие написано прямо под водительством Святого Духа.
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