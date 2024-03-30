Хондзинский - Введение в богословскую традицию

«״Велик Ты, Господи, и всемерной достоин хвалы; велика сила Твоя и неизмерима премудрость Твоя“. И славословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих... Ты услаждаешь нас этим славословием, ибо Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе»1. Эти слова, которыми начинается одна из самых известных книг христианской традиции, «Исповедь» блаженного Августина, открывают суть живущей в душе каждого человека потребности. Разные люди обозначают ее по-разному: блаженство, смысл жизни, любовь, бессмертие, — но слова блж. Августина указывают нам истинную причину нашего беспокойства и неудовлетворенной тоски. Человек ищет Бога, ибо Бог создал его для общения с Собой. История религии знает множество форм религиозного сознания, религиозных культов, проявлений религиозной жизни в человеческой истории, и все они сводятся к одному: человек ищет Бога (собственно, и само слово «религия» иногда производят от латинского гeligo — «связываю», чем подчеркивается назначение всякой религии: установить/восстановить связь человека с Богом2).

Почему, изучая любое общество, мы рано или поздно сталкиваемся с религией? Потому что «неспокойно сердце наше».

Почему этих религий так много, и они так очевидно различаются между собой? Потому что с их помощью человек ищет Бога сам, сам представляет Его себе таким или иным, сам придумывает, каким образом он сможет вернуть себе общение с Ним; иными словами, пытается вести диалог с Богом, сам спрашивая и сам отвечая себе.

Почему, несмотря на все различия, эти религии все же в чем-то схожи между собой, так что многие даже думают сегодня, что все равно, как верить? Потому что все они ищут Одного, утрата Которого связывается со смутным чувством вины и представлением о том, что эту вину чем-то надо загладить, а для этого, например, принести жертву или помолиться. Но беда в том и состоит, что люди ищут Бога вслепую, не имея ясного представления о Том, Кого они ищут, и где и как надо Его искать. И разве из того, что каждая религия обещает нас привести к Нему, следует, что каждая исполнит свое обещание? А это значит, что не все равно, как верить.

Как бы то ни было, однажды в этих придуманных человеком религиях, точнее — религиях античного мира, — появляется термин «богословие» (θεολογία). Им обозначали истории о богах, их происхождении, действиях и нравах, однако уже античные философы предлагали рассматривать эти истории как аллегории, т. е. как истории, в лицах изображающие некие философские схемы, и не об этом богословии пойдет у нас речь.

Чтобы приблизиться к интересующему нас смыслу понятия, подойдем к вопросу с другой стороны: всякий человек, однажды обративший внимание на совершенство и красоту мира, может спросить себя: быть может, у мира есть Творец?

Всякий человек, ощутивший угрызения совести, сознает, что есть в нем что-то, что сильнее и выше его, что велит ему поступать так, а не иначе — быть может, этого хочет от него Бог?

Но действительно ли помнит о нас Творец мира? И что Он на самом деле хочет от нас?

Хондзинский Павел, прот. - Введение в богословскую традицию - Учебное пособие

Москва : Изд-во ПСТГУ, 2024. — 88 с.

ISBN 978-5-7429-1585-0

Хондзинский Павел, прот. - Введение в богословскую традицию - Содержание

I. Естественное богопознание

II. Христианство как богооткровенная религия

III. Церковь и богословие

IV. Богословие и его носители

V. Ортодоксия и ересь

VI. Догматическое сознание Церкви

VII. Историчность христианского богословия и ее истоки

VIII. Богословие в истории

IX. Общение слова

X. Языки богословия

XI. Богословие в культурно-исторических традициях христианского мира

XII. Богословие в кругу гуманитарного знания

XIII. Богословие и мир

XIV. Современная система богословского знания (теологическая энциклопедия)

Вопросы к зачету по курсу «Введение в богословскую традицию»