Эта книга о Майстере Экхарте. Она не претендует на исчерпывающее изложение жизни и учения великого средневекового мистика. Как и любая подобная книга историко-философского жанра, она является лишь введением в мир великого мыслителя, ориентиром в пространстве его мысли. На своих современников Майстер Экхарт производил ошеломляющее впечатление, о чем сохранилось немало свидетельств людей, слушавших его проповеди. Но, тем не менее, до нашего времени не дошло ни одного его портрета либо словесного описания его внешности. Ни одной малейшей детали! Личность Экхарта, осужденного современниками, в истории словно бы лишена плоти и превратилась в чистый дух. Возможно, сам Майстер Экхарт был бы не против такой судьбы. Его учению внимали с восторгом, его сочинения завораживали открывавшейся за метафоричностью языка глубиной и неординарностью мысли. Лишенное однозначных интерпретаций и не укладывающееся в рамки каких бы то ни было дидактических схем, учение Экхарта обладало уникальной способностью с благодарностью отзываться в сердцах и умах людей, даруя просветление и надежду. За многочисленными наслоениями встречающихся в историко-философской литературе "актуальных интерпретаций" и причудливых образов Экхарта, вызванных и вызываемых к жизни стремительными историческими переменами и столкновением мировоззрений, часто теряется главный вопрос: кем в действительности был Майстер Экхарт — человек, живший в реальности своего века и действовавший в окружении своих современников, которым он адресовал свои слова и для которых создавал свои произведения? В этой книге мы попытаемся приблизиться к исторической действительности жизни и учения Экхарта, насколько это позволяют его сохранившиеся сочинения и другие исторические документы. Автор далек от намерения исчерпывающе представить в своем труде всю систему мышления Экхарта, понимая герменевтическую беспочвенность подобных притязаний в отношении философских текстов, заведомо обладающих гораздо более обширным смысловым богатством, чем предполагает жанр монографии. Тексты^ подобные экхартовским, для того, чтобы что-то в них понять, имеет смысл читать долго, постоянно, всю жизнь, открывая каждый раз при обращении к ними что-то новое, подчас неожиданное, возрастая умом и душой. Только такое чтение может дать некоторое несомненное знание об Экхар-те. Приглашением к подобному чтению и является эта книга.

Михаил Львович Хорьков - Майстер Экхарт - Введение в философию великого рейнского мистика

М.Л. Хорьков

М.: Наука, - 2003. - 278 с.

ISBN 5-02-006312-6

Михаил Хорьков - Майстер Экхарт - Введение в философию великого рейнского мистика - Содержание

Предисловие

Глава 1. Многоликий и загадочный мастер

Глава 2. Эпоха испытаний и ее религиозный пульс

Глава 3. Схоластические основоположения

"Парижские вопросы" ("Quaestiones Parisienses")

Первый "Парижский вопрос"

Второй "Парижский вопрос"

Третий "Парижский вопрос"

"Трехмастный труд" С О pus tripartitum")

"Комментарий на Экклесиаст": учение об аналогии

"Комментарий на Евангелие от Иоанна"

Глава 4. Возвышенный учитель

Монах: "Речи о различении" ("Наставления")

О мистике Экхарта

Проповедник и духовный наставник

Отрешенность и проблема границ метафизики в немецких проповедях Майстера Экхарта

Бог есть Истина, Истина есть Бог

Смысл отрешенности

Человек внешний и человек внутренний

Искра Божия в душе человека

Праведный и праведность: о сущности единства с Богом

"Книга Божественного утешения". "О благородном человеке"

Глава 5. Процесс

Примечания

Основные даты

Избранная литература

Список сокращений

Summary

Михаил Хорьков - Майстер Экхарт - Введение в философию великого рейнского мистика - Глава 1 - Многоликий и загадочный мастер

Мало найдется мыслителей, трактовка идей которых различными исследователями отличалась бы столь взаимоисключающими характеристиками, какие имели место за почти двухсотлетнюю историю научного изучения философского наследия и личности Майстера Экхарта. И хотя большинство этих оценок все же являются продуктом той или иной идеологии, тем не менее удивительно, что средневековый теолог пришелся по вкусу представителям не просто прямо противоположных, но зачастую взаимоисключающих доктрин. Емкую характеристику этой историографической ситуации, как она существует на сегодняшний день, дал один из крупнейших современных знатоков творчества Экхарта Алоис Хаас, заметивший, что Экхарта изображали «...и как марксиста (накануне революции, а до этого — как предтечу протестантизма), и как индийского йога, и как анонимного дзэн-буддиста, и как тайного антропософа, и как апостола психоделии, и как представителя радикальной не-теистической религии, и как выразителя марксистского "принципа надежды" в смысле Эрнста Блоха, и как служителя "внешней строгости и внутренней глубины мысли" в смысле Мартина Хайдеггера». Ко всему перечисленному реальный исторический Майстер Экхарт, конечно, не имеет никакого отношения. Но отринув эти и им подобные интерпретации, однозначно ответить на вопрос "кем был Майстер Экхарт и чему он учил?" тем не менее не удается. В немецкоязычных странах об Экхарте написаны горы книг, однако наиболее проницательные исследователи уже давно смирились с тем, что по мере научного прояснения "загадки Экхарта" все более ясными становятся лишь его неисчерпаемость и неоднозначность.

Церковное осуждение Экхарта в 1329 г. привело к тому, что на длительное время его труды были забыты, а имя фигурировало в лучшем случае лишь в контексте легенды. Тем не менее нельзя говорить о том, что Экхарт был сразу после осуждения забыт. Своими ближайшими учениками и последователями он, к счастью, забыт не был. Генрих Сузо посвятил защите учителя свою "Книгу Истины", в которой он, цитируя Экхарта, отзывается о нем не иначе, как о великом наставнике. В аналогичных выражениях говорит об Экхарте Иоганн Таулер. «Достолюбез-ный учитель... говорил с позиции вечности, а вы понимаете его слова с точки зрения временности. Возвышенный учитель... говорил с позиции сверхчувственного знания, вне каких-либо "что" и "как". Но многие понимают это внешним образом, и поэтому в них проникает яд».

Экхарт существенно повлиял на монастырскую мистику и религиозность рейнско-алеманнского региона XIV—XV вв., где его сочинения, несмотря на их официальный запрет, продолжали распространяться, хотя и в виде флорилегиев и мозаических трактатов на немецком языке. Эти мистические сборники, где Экхарт чаще всего представлен отдельными цитатами и фрагментами сочинений и очень редко — целыми поизведениями, легли в основу современных изданий немецких сочинений Экхарта. Часть проповедей Экхарта (как правило, фрагменты) распространялась анонимно с характерным началом: "Учитель (майстер) сказал"; еще большая часть фигурировала в сборниках под именем Таулера. Ранние печатные издания сочинений Таулера (Базель, 1521 и 1522; Хальберштадт, 1523; Кёльн, 1543) также содержат проповеди Экхарта (об издании сочинений Экхарта под его собственным именем до XIX в. не могло быть и речи). Непосредственным образом рукописные мистические сборники с текстами Экхарта, получившие широкое распространение как в Германии, так и в Голландии, повлияли на мистику Фомы Кемпийского, Гарфия и Сандея, а через них косвенно — на испанскую мистику XVI в. и французскую мистику XVII в. В немецкой постреформационной мистике XVII в. (Ангелус Силезиус, Якоб Бёме) также заметно влияние Экхарта.