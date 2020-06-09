Великая подвижническая традиция священнобезмолвия и умного делания хранилась и приумножалась веками, на всем протяжении истории Православия, от древних отцов-пустынников до иноков наших дней. Она всегда высоко почиталась на Руси, ее выдающимися представителями были преподобные Сергий Радонежский, Нил Сорский, Паисий Величковский, Серафим Саровский, святители Игнатий Бряпчанинов и Феофан Затворник, вне этой традиции нельзя понять творчество преподобного Андрея Рублева. Печать этой традиции воспринял сам духовный строй русского человека.

Сергей Хоружий (ред.) - Исихазм. Аннотированная библиография

М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви. 2004 год— 912 с.

ISBN 5-94625-090-6

Сергей Хоружий (ред.) - Исихазм. Аннотированная библиография - Содержание

Предисловие. Foreword С. С. Хоружий

1. Общие вопросы православной аскезы. General Topics of Orthodox Asceticism. С. С. Хоружий

Исихазм: эволюция рецепции

Библиография

2. Православное учение о молитве. Orthodox Teaching on Prayer С. С. Хоружий

Исихазм: сокровенное ядро

Библиография

Предисловие к греко-византийским разделам. Introduction to the Byzantine-Greek Sections А. Г. Дунаев

3. Справочно-библиографические и источниковедческие материалы к греко-византийским разделам. Reference Books, bibliographical Materials and Source Guides to the Byzantine-Greek Sections А. Г. Дунаев

Библиография

Библиографические и справочные пособия по византинистике

Литература по смежным и вспомогательным историческим дисциплинам

Первоисточники

Собрания источников

Документы

Описания греческих рукописей в мировых архивах

Персональные библиографии исследователей византийского исихазма

4. Древний этап Традиции: «исихазм до исихазма». Early Period of the Tradition: "Hesychasm before Hesychasm" А. Г. Дунаев

Библиография

Справочно-библиографические материалы

Исследования

Общие проблемы древней аскезы

Смежные вопросы: источники, церковные истории, археология и география, папирология

Раннее египетское монашество

Палестинское монашество

Константинопольское монашество. Акимиты

Подвижники и тексты Традиции

«Жития и поучения подвижников»

("Apophthegmata Patrum")

«История монахов в Египте»

«Лавсаик»

Павел Фивейский

Антоний Великий

Иларион Газский

Аммон

Синклитикия

Иоанн Колов

Онуфрий Великий

(Псевдо-) Макарий Египетский / Великий

Аммон епископ

Пимен Великий

Евагрий Понтийский

Евагрий и проблема монашеского оригенизма

Шенуте из Атрипы и его ученик Беса

Нил Синайский

«Дневник» Эгерии

Апфий

Нил Алкирский

Иоанн Кассиан

Стефан Фивейский

Арсений Великий

Иперихий

Филимон

Иоанн Отшельник

Исайя отшельник Газский (Скитский?)

Диадох Фотикийский

Марк Подвижник

Варсануфий и Иоанн

Авва Дорофей

Досифей, ученик аввы Дорофея

Иоанн Карпафийский

Даниил Скитской (младший)

Кирилл Скифопольский

Иоанн Мосх. «Луг духовный»

Максим Исповедник

Фалассий Ливийский

Иоанн Синайский (Лествичник)

Исихий Синаит

Михаил Синкелл

Феодор Эдесский

Михаил Малеин

Филофей Синайский

5. Древнесирийский исихазм. Early Syriac Hesychasm. А. В. Муравьев

Сирийский исихазм как духовный феномен

Библиография

Справочно-библиографические материалы

Библиографические указатели

Общие руководства по сирийскому богословию и литературе

Подвижники и тексты традиции

Афраат

«Книга степеней»

Ефрем Сирин

Иоанн Апамейский (Иоанн Савва, Иоанн Отшельник)

Иаков Саругский

Филоксен / Аксенойо

Стефан бар Судайле

Сергий Решанский

Абрахам Натпарский

Шубха-л-маран Кашкарский

Мартирий / Сахдона

Григорий Кипрский

Исаак Нинивийский (Сирин)

Симеон (Шемьон) Благословенный

Иоанн Дальятский

Иосиф Прозорливый (Hazzaya)

Симеон Столпник

Фома Маргский

Несторианские мистики (общие работы)

Переводы греческой аскетической литературы на сирийский

Общие работы по сирийской мистико-аскетической традиции

6. Поздневизантийский исихазм и учение св. Григория Паламы. Late Byzantine Hesychasm and the Teaching of St Gregory Palamas. А. Г. Дунаев

Библиография

Справочно-библиографические материалы

A. От Симеона Нового Богослова до Исихастских споров

Подвижники и тексты Традиции

Симеон Благоговейный

Симеон Новый Богослов

«Метод священной молитвы и внимания»

Никита Стифат

Илья Экдик

Петр Дамаскин

Никифор Влеммид

Мелетий (Михаил) Галисиот

Иоанн XI Векк

Григорий (Георгий) II Кипрский

Афанасий I Константинопольский

Григорий Синаит

Иосиф Философ

Феогност

Никифор Уединенник (Исихаст, Итал)

Феодор Воил Музалон

Феолипт Филадельфийский

B. Исихастские споры и их последствия: от Паламы до крушения Византии

Исихазм XIV в.: религиозно-культурные измерения

Исихазм XIV в.: историко-социальные аспекты

Паламитские и антипаламитские соборы

Подвижники и другие деятели эпохи Исихастских споров

Мануил Гавала (Матфей Ефесский)

Иоанн XIV Калека (Априн)

Варлаам Калабриец

Феоктист Студит

Алексей Макремволит

Григорий Вриенний

Димитрий Кавасила

Иоанн VI Кантакузин

Никифор Григора

Григорий Палама [Житие и церковное почитание. Иконография. Творения. Энциклопедические статьи и библиографические обзоры. Исследования: Общие работы. Догматическое богословие и учение о Божественных энергиях. Обожение и благодать. Молитва и мистико-аскетический опыт. Философия и антропология. Компаративные и культурфилософские исследования. Биографические, исторические, социальные исследования. Рецепция Паламы в церковной традиции и современности]

Андроник III Палеолог

Нил Кавасила

Макарий Хрисокефал

Филофей Коккин

Давид Дисипат

Григорий Акиндин

Исаак Аргир

Ирина Евлогия Хумнина Палеологиня

Мина

Феодор Дексий

Игнатий Философ

Иакинф Кипрский

Матфей Властарь

Марк Кирт

Исидор I Вухир

Иосиф Калофет

Георгий Лапиф

Каллист Ангеликуд (Катафигиот, Тиликуд и др.)

Каллист I Константинопольский

Игнатий II, патриарх Антиохийский

Неофит Момицилас

Арсений Студит

Арсений Кизический

Иаков Трикана

Арсений Тирский

Иосиф Филагрий

Георгий Пелагонский

Иоанн Кипарисиот

Кирилл Сидский

Константин Арменопул

Феофан III Никейский

Нил Керамевс (Неофит)

Николай Кавасила Хамаэт

Димитрий Кидонис

Филофей Сили(м)врийский

Прохор Кидонис

Феодор Мелитиниот

Феофан Монах

Василий Монах

Каллист II Константинопольский и брат его Игнатий, Ксанфопулы

Макарий Анкирский

Мануил Калека(с)

Симеон Фессалоникийский (Солунский)

Иосиф Вриенний

Макарий Макрис (Философ)

Марк Ефесский (Евгеник)

Виссарион Никейский

Феодор Агаллиан (Феофан, митрополит Мидийский)

Геннадий (Георгий) Схоларий

7. Исихазм в Греции (от 1453 г. до наших дней). Hesychasm in Greece (from 1453 to the Present Day) А. Г. Дунаев

Библиография

Справочно-библиографические материалы

Историко-богословские исследования эпохи турецкого господства

Движение колливадов и духовное возрождение XVIII в.

Подвижники и тексты Традиции

Афанасий Парийский

Макарий Коринфский

Никодим Святогорец

"Добротолюбие"

Нектарий Эгинский

Неафонские подвижники-исихасты XIX—XX в.

8. Афон. Athos А. Г. Дунаев

Библиография

Справочно-библиографические материалы

Библиографии

Каталоги рукописей и книг, исследования рукописных собраний

Акты

Архивы и документы

Путешествия и научные экспедиции

История отдельных монастырей

Исторические, историко-культурные, богословские исследования

Агиография

Афонские подвижники

Петр Афонский

Евфимий Младший (Фессалоникийский)

Василий Солунский

Афанасий Афонский

Евфимий и Неофит Дохиарские

Павел Ксиропотамский

Иоанн Кукузель

Дамиан Есфигменский

Афонские монахи, убитые латинофилами при Михаиле VIII

Афанасий Метеорский

Дионисий Афонский

Герман Святогорец

Григорий Византийский

Максим Кавсокаливит

Нифонт Афонский

Савва младший

Феодосий Трапезунтский

Нектарий Карейский

Филофей, афонский монах

Нифонт, патриарх Константинопольский

Нил Мироточивый

Косма Этолийский

Георгий Афонский (Хаджи-Георгий)

Василий из Ставроникиты

Иосиф Афонский (Пещерник)

Паисий Афонский

Другие афонские подвижники поствизантийского периода

9. Исихазм в России. Hesychasm in Russia С. С. Хоружий

Русский исихазм: черты облика и проблемы изучения

Библиография (приучастии Л. Г. Кришталевой)

Справочно-библиографические материалы

Библиографические издания

Персональные библиографии

Справочные издания

Каталоги печатных изданий

Описания и каталоги рукописей

Указатели содержания журналов

Патерики

Киево-Печерский патерик

Прочие патерики и патериковая литература

Подвижники, тексты и очаги Традиции

Антоний и Феодосии Печерские

Сергий Радонежский

Нил Сорский

Тихон Задонский

Паисий Величковский

Славянское «Добротолюбие»

Серафим Саровский

Игнатий Брянчаиинов

Феофан Затворник

Русское «Добротолюбие»

«Откровенные рассказы странника духовному своему отцу»

Валаам

Оптина пустынь и старцы оптинские

Афон Русский

Алексий и Сергий Мечевы

Силуан Афонский и архимандрит Софроний

Отдельные обители и подвижники

Исследования

10. Имяславие. Name-Praising Movement С. С. Хоружий

Русский исихазм: спор об Имени и его уроки

Библиография

Первоисточники: документы «афонской смуты»

Философско-богословские апологии имяславия

Современные исследования и материалы

11. Исихазм в Болгарии. Hesychasm in Bulgaria Эмил Димитров (София)

Исихазм в Болгарии: встреча славянского слова с греческим богомыслием

Библиография

12. Исихазм в Сербии. Hesychasm in Serbia Зоран Ранкович (Белград)

Исихазм у сербов

Библиография (приучастии Веры Ристич-Георгиевой, Ниш)

13. Исихазм в Румынии. Hesychasm in Roumania Иоанн Молдовяну (Бухарест)

Краткая общая история румынского исихазма О scurta si generala istorie a isihasmului romanesc

Библиография (с дополнениями С. С. Хоружего)

Справочно-библиографические материалы

Творения исихастов на румынском языке (включая важнейшие рукописи и переводы с греческого и славянского языков)

Исследования

14. Исихазм в Грузии. Hesychasm in Georgia Л.Г. Дуларидзе

Особенности исихастской традиции в Грузии

Библиография

Справочно-библиографические материалы

История Грузии

История христианства и Церкви в Грузии

История древнегрузинской литературы

Древнецерковная и агиографическая литература. Описания и каталоги грузинских рукописей в мировых архивах

Грузинское монашество в Грузии и за ее пределами

Грузия и Афон. Монастырь Ивирон

Грузинские подвижники

Петр Ивер, еп. Майумский

Сирийские отцы

Иларион Грузин

Григол (Григорий) Хандзтели

Серапион Зарзмели

Иоанэ-Зосимэ

Иованэ (Иоанн) Афонский

Эптвимэ (Евфимий) Афонский

«Повесть о Варлааме и Иоасафе»

Гиорги (Георгий) Иверский (Святогорец)

Иованэ-Торникэ 790 Иоанн Грдзелис-дзе, Арсен Ниноцмидели, Иоанн Хахулели, Захарий Мирдатис-дзе, Гиоргий Олтисари

Эптвимэ ( Евфимий) Новый Иверский

Гиорги (Георгий) Отшельник

Прохор Грузин

Ефрем Мцире (Малый)

Иоанэ Петрици

Схимонах Виссарион (Кикодзе)

Иеросхимонахи Венедикт (Китиашвили) и Иларион (Канчашвили)

Грузинские переводы и версии исихастской литературы

Исследования

Указатель сокращений. Index of Abbreviations

Указатель имен. Index of Names

Указатель визуальных материалов. Index of visual Materials

Сергей Хоружий (ред.) - Исихазм. Аннотированная библиография - Предисловие

Свод открывает вводный раздел (Раздел 1), который содержит литературу по общим вопросам восточнохристианской аскезы, а отчасти и аскезы как таковой (с учетом актуальности исследований самой природы аскетизма, его антропологического существа). Поскольку ядро и сугь исихазма как духовной практики составляет определенная школа молитвенного опыта (дисциплина непрестанного творения молитвы Иисусовой, или "умное делание", πράξνς νοερά), то литература, созданная в связи с этой школой, принадлежит также к общей литературе, относящейся к исихазму в целом, вне каких-либо подразделений; и, соответственно, она собрана нами в особый подраздел общего раздела (Раздел 2).

Далее следует центральная часть Корпуса: разделы, отвечающие истории главного, византийско-греческого ареала Традиции. Им предшествует вспомогательный Раздел 3, где собрана разнообразная справочная и источниковедческая литература но данному ареалу. Затем идут два самых обширных раздела, наделенные собственной структурой: они посвящены основным и наиболее изучавшимся этапам истории исихазма. Раздел 4 представляет древний период: истоки Традиции в египетском и палестинском уединенном монашестве IV—V вв. и примыкающее вплотную к ним формирование зрелого исихазма (где современная наука особенно акцентирует роль так наз. синайского исихазма VII—X вв.). Как по языковым, так и по топологическим признакам, в этом периоде выделяется особняком феномен (древне)сирийского исихазма; его литературе посвящен отдельный подраздел 5. Раздел 6 — поздневизантийский период, от мистики преп. Симеона Нового Богослова и становления афонского подвижничества — до падения Константинополя и Византии.

Во всех важнейших аспектах, и внешних, и внутренних, это — кульминационное время вжизни Традиции, которое наделяют именем Исихастского возрождения. Исихастская практика достигает наиболее совершенных форм, развиваясь в высокоорганизованную дисциплину духовного восхождения: всецелого (холистического) преобразования и претворения человеческого существа действием благодати и синергии. Отвечая на вызов критики, она также осуществляет собственную рефлексию, дополняясь в трудах святителя Григория Паламы углубленным богословским учением. Борьба исихастов с нападками Варлаама, поздней — Акиндина, Никифора Григоры и других, перерастает рамки монашеской жизни и становится общенациональным явлением. Период середины XIV в., известный под именем «Исихастских споров», — уникальная эпоха, когда мистическая традиция делается истинным стержнем существования нации, ведущим фактором не только религиозной, по и культурной, социальной, политико-государственной жизни. Эта уникальная особенность периода, разумеется, отразилась и на составе библиографии: по сравнению с другими разделами, здесь заметно выше доля работ, относящихся не собственно к исихастской аскезе, но к жизни исихастской традиции во всем комплексе ее социокультурных связей (понятно, скажем, что следовало отразить деятельность не только защитников, но и противников исихазма, аптипаламитов).