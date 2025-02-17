Если вы действительно хотите понять, что такое криптовалюты, мы начнем с краткого исторического обзора, чтобы понять концепцию денег в целом. Не волнуйтесь, это будет быстро и безболезненно. ;-)

ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ?

Чтобы объяснить, что такое деньги в своей основной форме, скажу, что это не что иное, как любой метод передачи определенного типа ценности (продукта чьего-то труда или мастерства) от одного человека к другому. Продовольствие, соль, шкуры животных, золото, серебро, долговые расписки и просто что-то блестящее — это все в определенное время служило деньгами. Та ценность, которую мы называем деньгами, может быть затем преобразована во все виды других вещей, таких как услуги или продукты.

Очевидно, что деньги за прошедшие годы меняли свою форму: от физических монет и банкнот до более цифровых видов. И такая трансформация происходит с давних времен. Это началось 10 тысяч лет до нашей эры, торговля основными продуктами, такими как мясо, соль, сахар и т. д., превратилась в использование драгоценных металлов в качестве денег около двух тысяч лет до нашей эры, поскольку общества становились все более сложными.

ЧТО ТАКОЕ ВАЛЮТА?

Валюта — это действительное воплощение теоретической концепции денег. Чтобы это работало, валюта должна соответствовать трем критериям:

1. Быть хорошим средством сохранения стоимости.

2. Обеспечивать эффективный метод передачи ценности.

3. Быть подходящей мерой стоимости, которую можно сравнить и измерить.

Самое главное, всем трем критериям должно доверять общество. Это объясняет, почему животные, скот, ракушки и другие вещи не являются деньгами. Они не являются хорошими валютами, поскольку не сохраняют ценность; их трудно переносить, их трудно измерять и сравнить. Однако из всех валют самой старой и самой известной является золото.

ЗОЛОТО В КАЧЕСТВЕ ДЕНЕГ

Самая старая известная форма денег — золото — обладает несколькими очень важными преимуществами перед другими товарами, что делает его превосходной валютой:

1. Золото — редкий металл, и его нельзя воспроизвести. Оно не растет просто так на деревьях. Его добыча из земли требует работы. Использование других товаров, таких как скот, сахар или соль, не обязательно соответствует этому критерию. Золото не портится или не изменяется, и его нельзя фактически употреблять. Это очень важная характеристика. Да, золото можно использовать для изготовления ювелирных изделий, но оно по-прежнему остается золотом. Таким образом, золото кажется хорошим средством сохранения стоимости.

2. Золото можно транспортировать. Оно имеет очень высокую плотность и занимает очень мало места. Это большое преимущество перед, например, домашними животными, и делает золото хорошим методом передачи ценности.

Хосп Джулиан - О криптовалюте просто - Биткоин, эфириум, блокчейн, децентрализация, майнинг, ICO & Co.

СПб.: Питер, 2019. — 256 с.: ил. — (Серия «IT для бизнеса»).

ISBN 978-5-4461-0975-3

Хосп Джулиан - О криптовалюте просто – Содержание

Благодарности

От издательства

Предисловие

Чего ожидать

Почему вам надо слушать именно меня?

Глава 1 | От золота к криптовалютам

Что такое деньги?

Что такое валюта?

Золото в качестве денег

Что такое доверие?

Что такое долговая расписка?

Что такое бумажные деньги?

Каковы роли в денежной системе?

Что такое централизация?

Что такое децентрализация?

Какова главная проблема цифровых денег?

Деньги как метод контроля

Глава 2 | Основы блокчейна и криптовалют

Что такое проблема двойной траты?

Что такое блокчейн?

Как блокчейн используется в системе цифровых валют?

Что такое криптовалюта?

Система названий в блокчейне и криптовалютах

Какая была первая децентрализованная валюта?

Глава 3 | Закрытые ключи и публичные адреса

Как работает децентрализованное управление счетами?

Что такое закрытый ключ и публичный адрес?

Что означает открытый исходный код?

Зачем нам нужны закрытые ключи и публичные адреса?

Глава 4 | Майнинг

Что такое майнинг?

Кто такие пользователи, ноды и майнеры?

Что такое консенсус?

Что такое алгоритм консенсуса?

Как подтверждается транзакция?

Как находить блоки?

Как блоки соединяются в блокчейне?

Что такое брошенные блоки?

Почему майнинг сложен?

Что такое хешрейт?

Какие бывают виды майнинга?

Майнинг — это выгодно?

Существуют ли экономические применения майнинга?

Что такое SPV

Что такое дебаты по масштабированию?

Что такое SegWit?

Каковы возможные решения по масштабированию?

Как объяснить транзакции в блокчейне десятилетнему?

Как блокчейн выглядит в реальности?

Глава 5 | Как создаются криптовалюты

Что такое дефляционная валюта?

У всех криптовалют ограниченный запас?

Является ли дефляционная валюта проблемной?

Глава 6 | Кошельки

Что такое кошелек?

Что хранится в кошельке?

Какие бывают типы кошельков?

Что такое бумажный кошелек?

Как создать бумажный кошелек?

Что такое мысленный кошелек?

Что такое офлайн-кошельки?

Что такое онлайн-кошельки?

Что такое программные кошельки?

Что такое аппаратные кошельки?

Что такое холодное хранение?

Что такое горячее хранение?

Что если кошелек будет потерян?

Что делать, если вы НЕ контролируете закрытый ключ?

Что такое детерминированные кошельки?

Почему адрес постоянно меняется?

Что такое сид?

Можно ли взломать блокчейн?

Глава 7 | Форки и атаки

Что такое форк?

Что такое софт-форк?

Что такое хард-форк?

Что происходит с вашими монетами во время форка?

Почему не каждый форк приносит людям новые монеты?

Почему не все могут просто разветвить блокчейн?

Что такое атаки повторения?

Что вы должны делать во время разветвления?

Что такое атаки блокчейна?

Почему майнеры удерживают блоки?

Что такое атака 51 %?

Что такое атака Сивиллы?

Глава 8 | Уничтожение блокчейна

Квантовые вычисления

Регулирование и запреты

Отключение интернета

Размер Блокчейна

Централизация

Глава 9 | Конфиденциальность, анонимность и прозрачность

Что такое конфиденциальность?

Что такое анонимность?

Что такое KYC, KYB, AML и CTF?

Что такое прозрачность?

Что означает псевдоанонимность?

Удобны ли криптовалюты для незаконной деятельности?

Что такое приватность и секретность?

Глава 10 | Альткоины и биткоины

Что такое альткоины?

Как распознать мошенничество?

Какие есть законные источники получения информации?

На какие криптовалюты стоит обратить внимание?

Bitcoin Core/BTC

Кто такой Сатоши Накамото и сколько у него биткоинов?

Прогнозы относительно цены Биткоина

Что за разветвления Биткоина (Неймкоин, Лайткоин, Bitcoin Cash, …)?

Неймкоин — NMC

Лайткоин — LTC

Bitcoin Cash — BCH

Эфириум — ETH

Что такое смарт-контракты?

Что такое EVM (Ethereum Virtual Machine)?

Прогнозы относительно цены Эфириума

Как создавался Эфириум Classic?

Что такое токены ERC-20?

Что такое ICO?

Обзор токенов ERC20 (PAY, REP, ICN, MLN, DGD и т. д.)

Другие «децентрализованные платформы» (NEM, Lisk, Waves, Stratis и т. д.)

Другие применения или сторонние токены

Что такое токенизация?

Приватные монеты (Monero, Dash, ZCash, и т. д.)

Что такое испорченные монеты?

Кольцевая подпись (Monero XMR)

Миксеры (DASH…)

Доказательство с нулевым разглашением (ZCash, Эфириум, …)

Конфиденциальность — хорошо или плохо?

Монеты, с поддержкой фидуциарных денег (Ripple, Stellar Lumen, R3 и т. д.)

Неблокчейн технологии: IOTA Tangle и Хешграф

Объединение Блокчейнов (COMIT, Lightning, Raiden, Interledger, …)

COMIT

Каналы оплаты

Атомарные свопы

HTLC (Hashed Time Lock Contracts)

Глава 11 | Инвестиции в криптовалюту

Следует ли инвестировать в криптовалюты?

Криптовалюты — это мыльный пузырь?

Каково соотношение прибыли/риска в криптовалютах?

Сколько вам следует инвестировать в криптовалюты?

Когда лучше всего инвестировать?

Какова лучшая стратегия инвестирования в криптовалюту?

Что такое HODL?

Как правильно оценивать прибыль

Какие криптовалюты майнить?

Зима близко!

Как получить свою первую криптовалюту

Что случилось с MtGox?

Где хранить криптовалюты

Когда следует продавать криптовалюту?

Как криптовалюты облагаются налогом?

Как тратить криптовалюты?

Глава 12 | Будущее криптовалют

Как будут выглядеть платежи в ближайшие 5–7 лет?

Что такое определение цены?

Как будут выглядеть платежи через 10 лет?

Как будут выглядеть платежи через 15–20 лет?

Приложение | Первичное размещение монет (ICO)

Что такое ICO?

В чем разница между ICO и IPO?

Что такое продажа токенов/событие генерации токенов?

Почему компании проводят ICO?

Что делает ICO успешным?

Следует ли инвестировать в ICO?

Где вы можете найти дополнительную информацию об ICO?

ЧТО ДАЛЬШЕ?

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