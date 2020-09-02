Александр Хосроев - История манихейства - Prolegomena

Принадлежность библиотеки одному из монастырей Пахомия, на мой взгляд, не выдерживает серьезной критики; проблема была мной всесторонне рассмотрена ранее (Khosroyev, 1995, 61—103) и решена в пользу того, что владельцами книг были маргинальные христиане, не имевшие к церковному христианству никакого отношения.

Новозаветные рукописи, преподносящие исследователям сюрпризы, находят и по сей день; так, конец XX в. ознаменовался находкой весьма интересной рукописи, поставившей новые вопросы о происхождении канонических евангелий. Речь идет о ставшем известным в 1999 г. папирусном кодексе (Codex Scheyen) первой половины IV в., который донес до нас на среднеегипетском диалекте коптского языка ранее не засвидетельствованную версию канонического Евангелия от Матфея; новая форма текста позволила издателю предположить (впрочем, кажется, слишком поспешно), что мы имеем дело с коптским переводом одной из греческих (отличной от канонической) версий Евангелия от Матфея, оригинал которого, по свидетельству Папия, был написан по-еврейски (МбфибЯпт мен пан ёвсбЯдй дйблЭкфщ фЬ льгйб ухнефЬобфп, ЮсмЮнехуен д' бхфЬ, ют Юн дхнбфьт Экбуфпт: Eus., З. Е. III. 39. 16); прав или нет Шенке в своей гипотезе, покажут дальнейшие исследования, но, очевидно, он прав, когда говорит, что этот текст заставляет «die sogenannte synoptische Frage noch einmal neu zu stellen» (Schenke, 2001, 33).

Эти тексты позволили не только переосмыслить многое из того, что исследователям истории религиозных движений времен Римской империи казалось незыблемым, но и подчас заново написать целые страницы этой истории.

Хронологическая таблица

Index locorum

Манихейская мифология

Именной и предметный указатель

Указатель географических названий

Библиография

Обнаруженные вскоре после Второй мировой войны где-то в Верхнем Египте так называемые папирусы Бодмера — собрание, по меньшей мере, девятнадцати кодексов III-Vbb. (около 1000 листов), содержащих на трех языках (греческий, коптский, латинский) около пятидесяти как христианских, так и языческих сочинений, многие из которых ранее не были известны [1] , — дали в наше распоряжение, помимо прочего, совершенно новый материал для библейской текстологии и коптской диалектологии.

Несколько сотен пергаменных свитков и фрагментов с текстами преимущественно на еврейском языке религиозного, литературного и хозяйственного содержания (так называемые рукописи Мертвого моря; II в.

до н. э. — I в. н. э.), — первые из которых случайно, а последующие уже в результате систематических раскопок открытые в конце 40-х гг. XX в., — существенно изменили наше представление о том, каким был поздний иудаизм и какова была его роль в возникновении христианства [2] , и т. д.

О том, что перечень находок еще рано закрывать и что он обязательно будет продолжен, свидетельствует теперь так называемый кодекс Чакос, сохранивший на коптском языке (среди прочих гностических сочинений) Евангелие Иуды [3] , которое в конце II в. по-гречески было известно уже Иринею Лионскому (Adv. Haer. I. 31. 1). К исследованию текстов этой рукописи ученые только приступают, и в ближайшее время должно увидеть свет факсимильное издание рукописи.

Однако найденные в двадцатом столетии манихейские сочинения, обилие и разнообразие которых, с одной стороны, и невероятная широта распространения самих текстов (от Западной Африки и Египта до Среднего Востока и Китая) — с другой, позволили не только увидеть воистину гигантский масштаб манихейства, но и впервые изучать это религиозное движение на основе оригинальных источников. Ведь если вспомнить, что наше знание о манихействе до введения в научный оборот этих текстов покоилось лишь на вторичной, можно сказать, пристрастной литературе, а именно — на сочинениях его оппонентов, писавших на разных языках, в разных странах, в разное время и с различных религиозных позиций, то значение этих находок, позволяющих приблизиться к объективному описанию этого религиозного движения, станет еще более очевидным.

В отличие от того направления религиозной мысли, которое в науке нового времени принято обозначать термином гностицизм и которое так и не смогло оформиться в самостоятельную религию, — т. е. внутри него не было создано ни своей единой церковной организации, ни единой религиозной практики, ни канона священных писаний (что, впрочем, делалось вполне сознательно, поскольку каждое течение внутри гностицизма претендовало на исключительное обладание знанием, отказывая в этом праве другим школам), и всегда, вплоть до своего довольно быстрого исчезновения с религиозной сцены, оставалось всего лишь конгломератом более или менее родственных учений [4] , — манихейство, избежав всего того, что в конечном счете обрекло гностицизм на исторический крах, уже при жизни своего основателя Мани (216-277) не только заявило о себе как о своего рода универсальном религиозном учении, но и, что важнее, успешно претворило на практике это заявление.

Рано распространившись (по сути дела, уже при жизни своего основателя) в различные края ойкумены, приобретшее там многочисленных последователей и просуществовавшее около тысячелетия, теперь манихейство вызывает интерес лишь у исследователей древности, хотя уже в первые века своего существования манихейство на Западе было самым опасным противником церковного христианства, а на Востоке — зороастризма, буддизма, а затем и мусульманства. Но даже и после того, как в начале второго тысячелетия манихейство практически исчезло с исторической сцены, оно продолжало вызывать ярость оппонентов и оставалось (и остается до сих пор) именем нарицательным для обозначения практически любой ереси [5]

В науке многие десятилетия продолжалась (а отдельными исследователями продолжается и до сих пор) дискуссия о том, в чем был залог столь удивительного и быстрого успеха этой новой религии и где искать ее корни: в христианстве ли, в иранских, а может быть, и в индийских религиозных представлениях, в греческой ли философии или, если отказываться от одного источника, в той особой религиозной культуре первых веков нашей эры, которую принято называть собирательным термином синкретизм...

Находящиеся в нашем распоряжении источники не позволяют пока написать полную историю манихейства: ведь как бы ни был велик объем доступного материала, мы, тем не менее, имеем дело с разрозненными свидетельствами из разных времен, языков и культур [6] . Однако многое в этом направлении уже сделано.