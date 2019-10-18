В ряду выдающихся иерархов Русской Православной Церкви первой половины XX века свое достойное место занимает приснопамятный митрополит Антоний (Храповицкий), вся жизнь и деятельность которого неразрывно связана с важнейшими событиями общецерковного и мирового масштаба, со скорбными судьбами русского народа.

Талантливый богослов, одаренный учитель, вдохновенный проповедник и лектор, активный публицист, бескомпромиссный поборник церковного возрождения, создавший целое движение ученого монашества, — таким запомнили в России образ архипастыря, одним своим обликом являвшего величие русского иерарха, отеческую любовь, очарование простоты, красоту высокой культуры. Именно он более всех потрудился для восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви. Недаром он был избран на Поместном Соборе Православной Российской Церкви 1917—1918 гг. первым кандидатом на патриарший престол. Но Бог судил иначе: жребий патриаршества выпал тогда митрополиту Тихону. А митрополит Антоний оказался старейшим и авторитетнейшим русским иерархом за пределами России, в изгнании.

Умудренному многими испытаниями владыке митрополиту всегда были свойственны горячность темперамента, яркость словесных образов. Он был увлекающимся человеком, склонным к крайностям и быстрым решениям. В это время невыносимо трудные противоречия и проблемы русской жизни на Родине и за рубежом заставляли искать новые формы организации церковного бытия, а найти их было нелегко. И богословские воззрения, и церковно-канонические взгляды митрополита Антония несут на себе печать постоянного искания истины. Многие из них неоднократно подвергались критике. Имя митрополита Антония и его деяния ныне принадлежат истории. Представляемая книга его избранных трудов, выходящая в 90-летнюю годовщину восстановления патриаршества, в год преодоления разделения в Русской Православной Церкви, когда зарубежная ее часть воссоединяется с церковной полнотой, будет, несомненно, полезна для лучшего понимания нашей недавней истории, она означает возвращение наследия митрополита Антония в Россию, на Родину.

Архиепископ Антоний (Храповицкий) - Избранные труды, письма, материалы

М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2007. 1056 с.

ISBN 9785-7429-0263-8

Архиепископ Антоний (Храповицкий) - Избранные труды, письма, материалы - Содержание

От РЕДАКЦИИ

Яковлев А.И. Церковный воитель

Хондзинекий П., свящ. Догмат любви

РАЗДЕЛ I. НРАВСТВЕННЫЕ ИСТОЛКОВАНИЯ ХРИСТИАНСКИХДОГМАТОВ

РАЗДЕЛ ІІ. СЛОВА И РЕЧИ

РАЗДЕЛ ІІІ. БОГОСЛОВСКИЕ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

РАЗДЕЛ IV. АРХИПАСТЫРСКИЕ ПОСЛАНИЯ

РАЗДЕЛ V. ПИСЬМА ПРИЛОЖЕНИЯ

Комментарии

Библиография

Указатель цитат из Священного Писания и ссылок на него

Указатель библейских и относящихся к евангельской истории имен

Именной указатель исторических лиц

Архиепископ Антоний (Храповицкий) - Избранные труды, письма, материалы - От редакции

Посвящая третий том «Русской богословской библиотеки» творчеству митрополита Антония (Храповицкого), составители исходили из того, что его большое и разнообразное наследие недостаточно известно современному отечественному читателю. При подготовке текста мы пользовались уже существующими публикациями, не ставя при этом задачи их текстологического анализа или уточнения первоисточника. Сочинения митр. Антония (Храповицкого) публикуются в основном по 17-томно- му зарубежному изданию, подготовленному архиепископом Никоном (Рклицким) в 1956—1971 гг. В этом собрании первые десять томов составляют «Жизнеописание блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галицкого»; собственные же труды Владыки опубликованы в 11—17-м томах. Тома 11—16-й вышли каждый под особым заголовком, без указания номера тома, однако традиционно в исследовательской литературе указанные тома также упоминаются под номерами. Это издание является третьим (посмертным) собранием сочинений митр. Антония. Первое в составе трех томов вышло в 1900 г. в типолитографии Казанского Императорского университета. Второе, дополненное, также в составе трех томов, осуществлено И.Л. Тузовым (СПб., 1911); 4-й, дополнительный том был напечатан в Киеве, в типографии Киево- Печерской лавры в 1918 г. (по другим данным, в Харькове в 1918 г.). Хотя все три собрания сочинений именуются полными, ни одно из них не включает все опубликованные работы митр. Антония, разбросанные по многочисленным русским провинциальным и эмигрантским периодическим изданиям. При ссылках на издание архиеп. Никона (Рклицкого) мы указывали только номера тома и страницы (например: 1. 5—11). Подробное библиографическое описание всех 17 томов, а также 1-го и 2-го изданий Собрания сочинений приведено в Библиографии митр. Антония в Приложениях.

Наше издание предваряют краткое жизнеописание митр. Антония и общий очерк его богословских взглядов. При этом составители сознательно отказались от подробного обсуждения вопроса об отношении митр. Антония к имяславию (предмет отдельной и обширной богословско-критической работы), поскольку в рамках настоящего издания мы стремились прежде всего дать общий «богословский портрет» автора. Однако поскольку совсем уклониться от этой темы также было бы невозможно, мы публикуем доклад об имяславии, сделанный Владыкой на заседании Синода 16—17 мая 1913 г., снабдив его минимальными постраничными комментариями. Библейские цитаты в издании выделены курсивом. Ссылки на текст Священного Писания, заключенные в круглые скобки, принадлежат автору или первым публикаторам. В квадратных скобках даны редакционные ссылки. Цитаты из богослужебных текстов приводятся в кавычках. Кроме того, сохранен курсив там, где он указывает на смысловые акценты текста или прямую речь и принадлежит если не автору, то первым публикаторам текста. Текст приводимых митр. Антонием цитат из Священного Писания не всегда совпадает с текстом Елизаветинской Библии или ее синодальным переводом. Из публикаций видно весьма критическое отношение митр. Антония к последнему (которым, тем не менее, он активно пользовался), что позволяет говорить о сознательном характере этих разночтений. Поэтому такие цитаты в основном оставлены нами в неприкосновенности с оговоркой наиболее заметных разночтений в подстрочных примечаниях. К этому, впрочем, следует добавить, что при своей известной блестящей памяти Владыка в большинстве случаев цитировал, очевидно, не сверяясь с первоисточником, так что возникающие отсюда неточности порой позволяют лучше понять его мысль, порой же приводят и к курьезам. Например, «железный рог», упоминаемый пророком Михеем (см.: Мих. 4:13), превращается у него в «железный цеп». Особенные же затруднения это вызывает, когда речь идет об источниках небиблейских, некоторые из которых идентифицировать так и не удалось.

Текст публикуется в орфографии, приближенной к современной, однако при сохранении некоторых особенностей (не всегда правильных, но чрезвычайно характерных) синтаксиса, стиля и пунктуации Владыки; например: тире после точки, не везде точное согласование единственного и множественного числа, слишком далекое расстояние между определением и определяемым словом и т. п. Общее правило, которым мы руководствовались при подготовке издания, — максимальное прояснение смысла авторского текста. При выработке подхода к употреблению прописных и строчных букв (так как у автора оно, как и словоупотребление при цитировании, зачастую зависит от контекста) составители ориентировались прежде всего на общеупотребительную ныне в церковных издательствах практику, отступая от нее там, где, по их представлению, это способствовало уточнению акцентов мысли Владыки. В настоящем сборнике сохранены подстрочные примечания первых изданий (обозначены Прим. авт. или Прим, публ., в том случае, когда они явно принадлежат первым публикаторам). По мере необходимости в них были внесены незначительные коррективы или дополнения в виде необходимых современному читателю подстрочных примечаний, которые обозначены: Прим, ред. Сведения об источниках публикации, датировке работ и необходимые исторические пояснения к конкретным текстам примечания вынесены в комментарии в конце книги. Издательство приносит благодарность всем, оказавшим помощь в работе над книгой, особенно: священнику Павлу Иванову (Джорданвилль, США), священнику Александру Мазырину (ПСТГУ), кандидату богословия А.А. Кострюкову (ПСТГУ), Н.Ю. Бутиной (РГБ, Москва), переводчику С.П. Фонову и редактору изд-ва «Паломник» А. Сыщиковой, зав. отделом периодики ГПИБ Г.И. Финогеновой, главному библиографу ГПИБ Н.Л. Калиткиной за предоставление материалов и консультации; сотруднику ИС РПЦ Е.С. Полищуку за внимательную помощь на последнем этапе работы над книгой.