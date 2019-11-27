Карасев - Очерк православной мистики
Одним из самых авторитетных направлений в IV в. оказалось богословие отцов-каппадокийцев. Именно они сумели преодолеть соблазн философии и поставили ее на службу богословию, не идя ни на какие компромиссы. Философия для каппадокийцев была ступенью к Истине, но не самой Истиной. Философский язык, интерпретация, термины не могли в полной мере совместиться с богословским толкованием Нового Завета, поэтому святые отцы выработали христианские богословские термины, показали основные темы мистического богословия и раскрыли их идейное содержание, что в итоге легло в основу всей концепции мистического богословия.
Обладая глубокой верой, отцы-каппадокийцы как никто другой понимали превосходство веры над философией, превосходство богословского богопознания над философским поиском истины.
Они проделали огромную работу по включению наследия греческой мысли в христианскую догматику. Но это включение совершалось не за счет превосходства мысли над Откровением: они показали, что путь человеческого разума без благодати Божией ведет в никуда; путь богопознания есть путь откровения, приобщения, преображения, который просвещает не только разум, но всего человека. Святые отцы-каппадокийцы как богословы исходят из того, что центр истории мира и человечества есть Христос. Христос воспринял всего человека и всего уврачевал для того, чтобы он всецело приобщился ко Христу, чтобы человеческая природа могла достигнуть такого же совершенства во всей полноте, которым обладал Христос.
Протоиерей Карасев Николай - Очерк православной мистики
М.: Паломник, 2019. 336 с.
ISBN 978-5-87468-172-2
Протоиерей Карасев Николай - Очерк православной мистики - Оглавление
Введение
- I Актуальность исследования духовного опыта
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II. Проблема классификации мистики
- II.1. Мистика в обыденном сознании
- ІІ.2. Научная форма определения мистики
- ІІ.З. Религиозно-философская концепция мистики
- ΙΙ.4. Мистицизм
- ІІ.5. Религиозная форма мистики и ее виды
- ІІ.6. Мистическое богословие
- ІІ.7. Связь мистического богословия с катафатическим и апофатическим богословием на пути опытного богопознания
Глава 1. Введение в историю мистики
- 1.1. История и этимология понятия мистического
- 1.2. Библейские истоки мистицизма
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1.3. Три тайны
- 1.3.1. Тайна Царствия Небесного
- 1.3.2. Тайна Боговоплощения
- 1.3.3. Тайна обожения. Мистические средства достижения обожения
Глава 2. Формирование мистического богословия в святоотеческом наследии восточнохристианской Церкви в доникейский период (кон. I - нач. IV в.)
- 2.1. Формирование терминологии мистического богословия в I—III вв
- 2.2. Понимание мистики в творениях и духовном опыте мужей апостольских
- 2.3. Понимание мистики в творениях раннехристианских апологетов и борцов с гностицизмом ІІ-ІІІ вв
- 2.4. Понимание мистики в Александрийской школе ІІ-ІІІ вв
Глава 3. Становление и развитие мистического богословия в святоотеческом наследии восточнохристианской Церкви в эпоху Вселенских Соборов (IV-VIII вв.)
- 3.1. Золотой век святоотеческой письменности (IV - нач. V в.): становление мистического богословия
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3.2. Завершающий период формирования мистического богословия: «Ареопагитики» и прп. Максим Исповедник
- 3.2.1. «Ареопагитики»
- 3.2.2. Прп. Максим Исповедник
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3.3. Мистика в монашестве
- 3.3.1. Введение в историю монашества
- 3.3.2. Представление о духовном совершенствовании и его этапах в монашеской письменности
- 3.3.3. Прп. Антоний Великий
- 3.3.4. Прп. Макарий Египетский
- 3.3.5. Евагрий Понтийский
- 3.3.6. Прп. Нил Синайский, прп. Иоанн Кассиан Римлянин, прп. авва Дорофей (Газский)
- 3.3.7. Прп. Иоанн Лествичник
- 3.3.8. Прп. Исаак Сирин
Глава 4. Завершение формирования мистического богословия в святоотеческом наследии восточнохристианской Церкви в поздневизантийский период (X-XIV вв.)
- 4.1. Особенности православного мистического опыта и мистического богословия в поздневизантийский период
- 4.2. Прп. Симеон Новый Богослов
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4.3. Основные проблемы мистического богословия в системе богопознания свт. Григория Паламы
- 4.3.1. Введение
- 4.3.2. Вопрос первый — учение о природе обоживающей нас благодати
- 4.3.3. Вопрос второй — вопрос возможности нашего действительного приобщения Богу
- 4.3.4. Вопрос третий — возможности нашего мистического опыта; опыт реального обожения человека
- 4.3.5. Вопрос четвертый — вопрос видения Бога
Заключение
Библиография
- I. Источники
- II. Исследования
Протоиерей Карасев Николай - Очерк православной мистики - Актуальность исследования духовного опыта
1. Духовный опыт человека очень глубок, обширен и наполнен феноменами, которые он не всегда может понять. И с течением времени их количество и разнообразие возрастает. Нередко возникают особые религиозные и духовные состояния и переживания, которые вызывают аффективные состояния. Во всем мире отмечается широкое распространение нетрадиционных религий и сект, возрождение неоязычества, общий рост религиозно-мистических настроений, резкое возрастание интереса к мистике и мистицизму. Причины указанных явлений связывают с возникновением целого ряда проблем принципиального характера во всех сферах человеческой изнедеятельности: научной, технической, эстетической, социально-экономической, политической и других — и исторически доказанной несостоятельностью попыток их разрешения в рамках гуманистической и антропоцентрической парадигмы. Обращение к мистике и мистицизму, их превращение в общественно значимые социокультурные явления свидетельствует о переломном периоде культурно-исторического развития человечества, которое поставлено перед выбором новой духовно-нравственной шкалы ценностных ориентаций. В результате все актуальнее становится настоятельная необходимость изучения и уяснения истоков духовного кризиса как человека, так и общества в целом.
2. Мистику исследуют сейчас во всех направлениях, но нет единой системы подхода к исследованию этого явления. При этом понимание мистики и мистического, присутствующее в современной литературе и исследованиях, не всегда может дать решение проблем духовной жизни.
3. Православное богословие имеет свое понимание мистики. В современных богословских текстах часто встречаются термины «мистика», «мистический», «мистицизм». Но они не всегда совпадают с тем пониманием мистики, которое дает научная литература. С одной стороны, все христианские исследователи ведут историю мистики, отталкиваясь от Нового Завета, с другой — определения мистики очень часто не связываются с христианским контекстом понимания этого явления. Современный научный подход видит уже большую разницу между традиционным мистическим богословием и современным пониманием мистики. История расхождения в понимании мистического богословия и мистики, а также причины этого мало исследованы, имеющиеся объяснения этих расхождений состоят из одних только предположений. В русском академическом богословии начиная с XIX в. термин «мистика» употребляется православными богословами, исследуется сама область мистического, но единого православного определения этому явлению нет. В святоотеческом наследии есть понимание мистического богословия, которое оказало огромное влияние на богословскую мысль как Востока, так и Запада, но в учебном курсе духовных академий имеется догматическое, нравственное, сравнительное, апологетическое богословие, но нет мистического богословия. Духовная жизнь наполнена сверхъестественными явлениями, но систематические научнобогословские исследования этих феноменов не проводятся.
спасибо