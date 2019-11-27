Одним из самых авторитетных направлений в IV в. оказалось богословие отцов-каппадокийцев. Именно они сумели преодолеть соблазн философии и поставили ее на службу богословию, не идя ни на какие компромиссы. Философия для каппадокийцев была ступенью к Истине, но не самой Истиной. Философский язык, интерпретация, термины не могли в полной мере совместиться с богословским толкованием Нового Завета, поэтому святые отцы выработали христианские богословские термины, показали основные темы мистического богословия и раскрыли их идейное содержание, что в итоге легло в основу всей концепции мистического богословия.

Обладая глубокой верой, отцы-каппадокийцы как никто другой понимали превосходство веры над философией, превосходство богословского богопознания над философским поиском истины.

Они проделали огромную работу по включению наследия греческой мысли в христианскую догматику. Но это включение совершалось не за счет превосходства мысли над Откровением: они показали, что путь человеческого разума без благодати Божией ведет в никуда; путь богопознания есть путь откровения, приобщения, преображения, который просвещает не только разум, но всего человека. Святые отцы-каппадокийцы как богословы исходят из того, что центр истории мира и человечества есть Христос. Христос воспринял всего человека и всего уврачевал для того, чтобы он всецело приобщился ко Христу, чтобы человеческая природа могла достигнуть такого же совершенства во всей полноте, которым обладал Христос.

Протоиерей Карасев Николай - Очерк православной мистики

М.: Паломник, 2019. 336 с.

ISBN 978-5-87468-172-2

Протоиерей Карасев Николай - Очерк православной мистики - Оглавление

Введение

I Актуальность исследования духовного опыта

II. Проблема классификации мистики II.1. Мистика в обыденном сознании ІІ.2. Научная форма определения мистики ІІ.З. Религиозно-философская концепция мистики ΙΙ.4. Мистицизм ІІ.5. Религиозная форма мистики и ее виды ІІ.6. Мистическое богословие ІІ.7. Связь мистического богословия с катафатическим и апофатическим богословием на пути опытного богопознания



Глава 1. Введение в историю мистики

1.1. История и этимология понятия мистического

1.2. Библейские истоки мистицизма

1.3. Три тайны 1.3.1. Тайна Царствия Небесного 1.3.2. Тайна Боговоплощения 1.3.3. Тайна обожения. Мистические средства достижения обожения



Глава 2. Формирование мистического богословия в святоотеческом наследии восточнохристианской Церкви в доникейский период (кон. I - нач. IV в.)

2.1. Формирование терминологии мистического богословия в I—III вв

2.2. Понимание мистики в творениях и духовном опыте мужей апостольских

2.3. Понимание мистики в творениях раннехристианских апологетов и борцов с гностицизмом ІІ-ІІІ вв

Понимание мистики в творениях раннехристианских апологетов и борцов с гностицизмом ІІ-ІІІ вв 2.4. Понимание мистики в Александрийской школе ІІ-ІІІ вв

Глава 3. Становление и развитие мистического богословия в святоотеческом наследии восточнохристианской Церкви в эпоху Вселенских Соборов (IV-VIII вв.)

3.1. Золотой век святоотеческой письменности (IV - нач. V в.): становление мистического богословия

3.2. Завершающий период формирования мистического богословия: «Ареопагитики» и прп. Максим Исповедник 3.2.1. «Ареопагитики» 3.2.2. Прп. Максим Исповедник

3.3. Мистика в монашестве 3.3.1. Введение в историю монашества 3.3.2. Представление о духовном совершенствовании и его этапах в монашеской письменности 3.3.3. Прп. Антоний Великий 3.3.4. Прп. Макарий Египетский 3.3.5. Евагрий Понтийский 3.3.6. Прп. Нил Синайский, прп. Иоанн Кассиан Римлянин, прп. авва Дорофей (Газский) 3.3.7. Прп. Иоанн Лествичник 3.3.8. Прп. Исаак Сирин



Глава 4. Завершение формирования мистического богословия в святоотеческом наследии восточнохристианской Церкви в поздневизантийский период (X-XIV вв.)

4.1. Особенности православного мистического опыта и мистического богословия в поздневизантийский период

4.2. Прп. Симеон Новый Богослов

4.3. Основные проблемы мистического богословия в системе богопознания свт. Григория Паламы 4.3.1. Введение 4.3.2. Вопрос первый — учение о природе обоживающей нас благодати 4.3.3. Вопрос второй — вопрос возможности нашего действительного приобщения Богу 4.3.4. Вопрос третий — возможности нашего мистического опыта; опыт реального обожения человека 4.3.5. Вопрос четвертый — вопрос видения Бога

Основные проблемы мистического богословия в системе богопознания свт. Григория Паламы

Заключение

Библиография

I. Источники

II. Исследования

Протоиерей Карасев Николай - Очерк православной мистики - Актуальность исследования духовного опыта

1. Духовный опыт человека очень глубок, обширен и наполнен феноменами, которые он не всегда может понять. И с течением времени их количество и разнообразие возрастает. Нередко возникают особые религиозные и духовные состояния и переживания, которые вызывают аффективные состояния. Во всем мире отмечается широкое распространение нетрадиционных религий и сект, возрождение неоязычества, общий рост религиозно-мистических настроений, резкое возрастание интереса к мистике и мистицизму. Причины указанных явлений связывают с возникновением целого ряда проблем принципиального характера во всех сферах человеческой изнедеятельности: научной, технической, эстетической, социально-экономической, политической и других — и исторически доказанной несостоятельностью попыток их разрешения в рамках гуманистической и антропоцентрической парадигмы. Обращение к мистике и мистицизму, их превращение в общественно значимые социокультурные явления свидетельствует о переломном периоде культурно-исторического развития человечества, которое поставлено перед выбором новой духовно-нравственной шкалы ценностных ориентаций. В результате все актуальнее становится настоятельная необходимость изучения и уяснения истоков духовного кризиса как человека, так и общества в целом.

2. Мистику исследуют сейчас во всех направлениях, но нет единой системы подхода к исследованию этого явления. При этом понимание мистики и мистического, присутствующее в современной литературе и исследованиях, не всегда может дать решение проблем духовной жизни.

3. Православное богословие имеет свое понимание мистики. В современных богословских текстах часто встречаются термины «мистика», «мистический», «мистицизм». Но они не всегда совпадают с тем пониманием мистики, которое дает научная литература. С одной стороны, все христианские исследователи ведут историю мистики, отталкиваясь от Нового Завета, с другой — определения мистики очень часто не связываются с христианским контекстом понимания этого явления. Современный научный подход видит уже большую разницу между традиционным мистическим богословием и современным пониманием мистики. История расхождения в понимании мистического богословия и мистики, а также причины этого мало исследованы, имеющиеся объяснения этих расхождений состоят из одних только предположений. В русском академическом богословии начиная с XIX в. термин «мистика» употребляется православными богословами, исследуется сама область мистического, но единого православного определения этому явлению нет. В святоотеческом наследии есть понимание мистического богословия, которое оказало огромное влияние на богословскую мысль как Востока, так и Запада, но в учебном курсе духовных академий имеется догматическое, нравственное, сравнительное, апологетическое богословие, но нет мистического богословия. Духовная жизнь наполнена сверхъестественными явлениями, но систематические научнобогословские исследования этих феноменов не проводятся.