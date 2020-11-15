Кто не умиляется, кто не возносится горе, слушая евангельские повествования или церковные песнопения о вольных страданиях нашего Господа? Их возрождающая сила заявляет себя на глазах каждого, и, конечно, ежегодно Страстная седмица просветляет общественную и народную совесть, поддерживает веру, подавляет грех. Но несомненно и то, что эта сила влияет на нашу волю через чувство и редко какой христианин, даже богословски образованный, может себе дать сознательный отчёт в связи между Христовою страстью и смертью своих страстей. Эту связь старается восстановить наше богословие, но оно недостаточно оттеняет некоторые немаловажные её стороны, указанные в божественном откровении. Выяснить последние мы здесь и постараемся.

Наше спасение, по учению слова Божия, не есть только воздаяние праведнику за гробом, но и та самая новая благодатная жизнь на земле, когда всякий, отвергшийся себя ради Христа ныне, во время сие, среди гонений получает во сто крат более домов, и братьев и сестёр, и отцов, и матерей, и детей, и земель (Мк. 10, 30). Эти земли и стяжания благодати суть та «правда, и мир, и радость о Духе Святом», которую Господь обещал апостолам, говоря, что радости никто не отнимает от них (см. Ин. 16, 22), которая заключается во внутреннем удовлетворении открывшеюся нам через Христа любовью, усыновляющею нас Богу (см. 1 Ин. 4,7). Рай начинается ещё здесь для любящих Бога, ибо любовь и есть предвкушение райских наслаждений, как учили первые подвижники Египта свв. Антоний и Макарий.

Митрополит Антоний (Храповицкий) — О Догмате Искупления

М.: Айрис-пресс, 2013 г. - 128 с.

ISBN 978-5-8112-5003-5

Митрополит Антоний (Храповицкий) — О Догмате Искупления - Содержание

От составителя

Архим. Антоний (Храповицкий). Размышление о спасительной силе Христовых Страстей

Митр. Антоний. Догмат Искупления

Н. Кусаков. Юридическая ересь и Православная вера

Святитель Иоанн Шанхайский. О чем молился Христос в Гефсиманском саду

Святитель Филарет (Вознесенский). О страданиях Господа за род человеческий

Преподобный Иустин (Попович). Он между ними (Памяти Блаженнейшего Митрополита Антония)

Основные богословские труды Митрополита Антония (Храповицкого)

Митрополит Антоний (Храповицкий) — О Догмате Искупления - От составителя

В настоящее время не будет большим преувеличением утверждать, что одним из самых выдающихся богословских трудов Митрополита Антония (Храповицкого, 1863-1936) является книга «Догмат Искупления», которая по праву считается вершиной русской богословской мысли начала XX века. И далеко не случайно это замечательное сочинение с первых же дней своего выхода в свет на Валааме весной 1917 г. стало главным объектом всевозможнейших нападок со стороны всех либеральных и антиправославных сил в России и за ее пределами. Задолго до смутного времени русской богоборческой революции 1917 г. ревнители Истинного Православия в Российской Империи уже почитали Владыку Антония (Храповицкого) своим Великим Аввой. В свою очередь, его буйные идейные оппоненты, начиная с тех далёких времён и до сего времени, стараются выдумывать поводы для всё новых и новых обвинений в неслыханных ересях, к числу которых относится, например, и полностью вымышленная недоброжелателями Владыки т. н. «крестоборческая ересь», история которой, на самом деле, не имеет никакого отношения к экклезиологии РПЦЗ. Вскоре после публикации типографией Валаамского монастыря книги «Догмат Искупления» делегаты открывшегося 15 августа 1917 г. Священного Собора Православной Российской Церкви настояли на возвращении Владыки Антония из ссылки на о. Валаам (Ладожское озеро) и на приглашении его полноправным делегатом этого Собора от русского учёного монашества. Более того, архиепископ Антоний тайным голосованием был избран в число трёх претендентов на Патриаршую кафедру (как известно, жребий пал на митрополита Тихона). Вполне закономерно, что на фоне живейшего интереса, проявленного тогда российскими церковными кругами к названному сочинению Владыки, новым «демократическим» церковным властям Московской епархии РПЦ не оставалось ничего иного, как в октябре 1917 г. вновь переиздать этот труд.

Последовавшие затем неоднократные возвращения к этой теме русских богословов-эмигрантов объясняются тем, что от Митрополита Антония (Храповицкого), как от Первоиерарха РПЦЗ, постоянно требовали вразумительного ответа на вопрос — в чём состоят канонические и богословские сходства и различия между РПЦЗ и МП РПЦ? Не следует забывать в этой связи и о том, что церковную общественность России и Русского Зарубежья после принятия в 1927 г. Декларации митрополита Сергия (Стра- городского) смущало и до ныне продолжает смущать имевшее место в конце XIX в. близкое сходство их богословских позиций. Как известно, Владыка Антоний (Храповицкий) дал положительный отзыв на магистерскую диссертацию будущего советского патриарха Сергия (Страгородского) «Православное учение о спасении», и своим последующим сочинением «Догмат Искупления» блестяще завершил эту богословскую тему, доказав превосходство православного понимания этого вопроса над католическим и протестантским. Однако печально известная Декларация 1927 г. поставила точку в их былом весьма плодотворном творческом содружестве. Переиздания «Догмата Искупления» в 1926 и 1927 гг. в Белграде (Югославия) и в VII томе «Жизнеописаний Блаженнейшего Митрополита Антония Киевского и Галицкого», вышедшем в свет под редакцией архиепископа Никона (Рклицкого) в Нью-Йорке (США) в 1961 г., в силу небольших тиражей остаются известными лишь узкому кругу современных историков, далеко не всегда относящихся к числу ревнителей Русского Православия. Подобная участь постигла и раритетное ныне издание о Догмате Искупления, выпущенное в 1976 г. Религиозно-философским обществом РПЦЗ в Аргентине, в котором были подведены очередные итоги богословских споров XX века на данную тему.