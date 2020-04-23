В древние времена крещение и миропомазание совершались не в храме или его притворе, а в особом здании, называемом баптистерием [крестильней]. Поэтому сразу же после миропомазания новокрещёных, облачённых в белые одежды и со свечами в руках, епископ и священнослужители, помогавшие ему в совершении таинства, вели в храм, где собравшаяся община ожидала их прибытия, чтобы вместе с ними совершить пасхальную литургию.

Ранние комментарии всегда представляют и объясняют участие в этом шествии как существенную и неотъемлемую часть крещального таинства, как конечное проявление его смысла и значения. И даже сейчас, несмотря на все преобразования и развитие, несмотря на литургический разрыв между совершением крещения и празднованием Пасхи, этот обряд сохранился. Поэтому весьма важно восстановить его смысл, что должно способствовать восстановлению понимания крещения во всей его полноте.

Хрестоматия по мистагогии : В 4 Кн. Книга 2 : Приложения к таинствоводственным темам первой ступени : Таинство евхаристии. Экклезиология

М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2019. 488 с.

Сост. свящ. Георгий Кочетков

ISBN 978-5-89100-183-1

Хрестоматия по мистагогии : В 4 Кн. Книга 2 : Приложения к таинствоводственным темам первой ступени : Таинство евхаристии. Экклезиология - Содержание

Начала жизни человека и церкви в приобщении к Любви Христовой — таинство собирания церкви во Христе, благодарения Отца и причащения телу и крови Христа, или Таинство евхаристии

Приложение 1-5

Начала веры человека и церкви в новозаветную Церковь — Экклезиология

Приложение 1-11

Хрестоматия по мистагогии : В 4 Кн. Книга 2 : Приложения к таинствоводственным темам первой ступени : Таинство евхаристии. Экклезиология - Литургический канон теперь и прежде

Если богослужение — сердце церковной жизни, если литургия — сердце богослужения, то литургический канон — сердце самой литургии. Это сердце сердец, подлинный центр бытия Церкви, фокус, собирающий все рассеянные нити церковности, дно, где кристаллизуется и затвердевает церковное сознание. Прав Хомяков, говорящий: «Только тот понимает Церковь, кто понимает литургию». Сквозь прочную ткань канона нам просвечивает вся бездонная глубь церковной веры, вся полнота мистических откровений христианства, поскольку она открыта и пережита в религиозном опыте Церкви. Но мистическое содержание христианства открывается до конца лишь всему церковному телу, Церкви святой в её соборном кафолическом единстве, вне граней времени и пространства. Церковное сознание, рассматриваемое в известный исторический момент, хотя и хранит в себе нерушимой и цельной святыню Церкви, тем не менее выявляет её вовне лишь отчасти и притом в определённых формах, точно обусловленных обстоятельствами момента.

Поэтому и литургический канон, отражающий церковное сознание в известный исторический момент, неизбежно носит на себе печать истории. Он двухсторонен, он выявляет не только вневременный, сверхисторический лик Церкви, но и её эмпирический образ, со всеми тенями, неизбежно на нём лежащими. История Церкви знает бесчисленное множество литургических канонов, и те каноны, которые теперь во всеобщем церковном употреблении, представляют определенный этап в развитии литургии, и ничто не говорит нам за то, что этот этап будет конечным пунктом развития. Поэтому к канону мы имеем право подойти именно с исторической точки зрения, рассматривать его не только как памятник, отражающий сокровенные глубины нашей веры, но и как живое свидетельство о внутреннем состоянии церковного сознания в наши дни. Литургический канон, с этой точки зрения, есть верный показатель нашей религиозной силы или нашей немощи.

Так наши каноны — это верные свидетели о тех несметных сокровищах и неисчислимых богатствах, которые доныне хранятся в нашем пресветлом Православии. Они говорят нам непререкаемо, что в Православии живёт и действует доныне Христос Иисус, что в нём хранится вся полнота вселенской истины, вселенского кафолического христианства, «полнота Духа Святого», как читаем мы в заключении канона. В своём полном и конечном превосходстве над всякой другой формой богослужения, в частности над латинской мессой, он являет миру абсолютное совершенство Православия, его немеркнущую славу, его вечную, божественную, абсолютную красоту и правду, перед которой меркнет относительная правда, относительная красота других исповеданий.