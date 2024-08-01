Христианская антропология является одной из наиболее открытых и развивающихся областей христианской богословской мысли, что побуждает не только к синтезу имеющихся знаний о человеке, но к поиску и познанию целостного представления о нём, включающего в себя сообразность человека Богу и откровение о его богоуподоблении. В 2020 г. в издательстве Свято-Филаретовского института вышла серия книг «Тайны и таинства Человека и Церкви. Опыт современной мистагогии второй ступени». Одна из последних книг в этой таинствоводственной серии носит название «Новая христианская (православная) антропология» [Кочетков 2020 б]. Издание открывается темой «Об устроении и спасении человека и человечества», что вновь ставит нас перед необходимостью ответить на вопрос: «Что (и кто) есть человек, что Ты (Господь) помнишь его?» (Пс 8:5). Плодом размышлений о таинствах церкви, в которые необходимо ввести новопросвещённых христиан, приобщаемых полноте христианского Откровения, явилась и постановка вопроса о «горизонтальном» и «вертикальном» измерении человека.

Антропологическая проблематика стала ключевой в среде православных (Н. А. Бердяев, А. С. Позов, архим. Киприан (Керн)), протестантских и католических богословов XX–XXI вв., что позволило Карлу Ранеру поставить вопрос об «антропологическом повороте» в теологии [Collins; Eicher; Losinger; Williams]. Среди наиболее значимых католических богословских концепций можно выделить диалогический персонализм (Р. Гвардини, Т. Штейнбюхель), ассимилирующий томизм (Ж. Марешаль, К. Ранер, Э. Корет, И. Лотц, Г. Шерер), экзистенциальный томизм (Э. Жильсон, Ж. Маритен, М. Кромпец, С. Каминьский, М. Гогач,

С. Здыбицка), тейярдизм (основатель Тейяр де Шарден), драматическую антропологию Х. У. фон Бальтазара и др.

Для протестантского богословия ХХ в. также характерен интерес к проблеме человека, который проявил себя в целом ряде направлений, таких как диалектическая теология (К. Барт), диалогический персонализм (Ф. Эбнер, Э. Бруннер, Р. Бультман, Ф. Гогартен), радикальная антропология (Д. Бонхёффер, П. ван Бурен, У. Гамильтон, Г. Ваханян, Д. Зелле), феминистская (П. Вошбон, К. Гонсалес, Х. Гонсалес, С. Терриен), теономная (П. Тиллих) и эсхатологическая антропологии (Э. Юнгель, Ю. Мольтман, П. Панненберг, Д. Чайлдз) и т. д.

Проблемам православной антропологии посвящён ряд современных статей и монографий на русском языке. Следует отметить работы С. С. Хоружего «Аналитический словарь исихастской антропологии» и «Очерки синергийной антропологии» [Хоружий 1998; Хоружий 2005], а также курс лекций свящ. Андрея Лоргуса «Православная антропология» [Лоргус]. В 2001 г. в Москве прошла конференция, организованная Синодальной богословской комиссией Русской православной церкви, «Учение церкви о человеке», материалы которой были изданы отдельным сборником в 2004 г. Тематика докладов была разбита на 4 раздела: библейско-патристическая антропология, богословско-философская антропология, аспекты индивидуального и социального существования человека [Православное учение]. Православное учение о человеке нашло отражение в официальных документах Русской православной церкви, прежде всего в документе «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», утверждённом на Архиерейском соборе 27 июня 2008 г.

Кочетков Георгий, свящ. – Новая христианская антропология - «Горизонтальное» и «вертикальное» измерение человека

Приложение к таинствоводству второй ступени. — М. : Свято-Филаретовский институт, 2024. — 48 с.

ISBN 9978-5-89100-303-3

Кочетков Георгий, свящ. – Новая христианская антропология – Содержание