Коллективная монография, предлагаемая вниманию читателей, явилась результатом трудов сотрудников Отдела классических литератур Запада и сравнительного литературоведения ИМЛИ им. А.М. Горького РАН и ученых, работающих в научных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока. Проблемы христианской гимнографии вызывают большой интерес как в зарубежной, так и в отечественной науке, однако далеко не всегда гимнографией занимаются филологи.

Обычно к церковной поэзии обращаются музыковеды, изучающие средневековую музыку, и богословы, интересы которых лежат в области истории богослужения. В этих случаях тексты песнопений редко рассматриваются как художественные произведения, имеющие собственную ценность. Опубликованные работы часто посвящены отдельным памятникам или литургической поэзии отдельных стран/регионов.

Трудов, в которых бы исследовалось происхождение христианской поэзии, ее развитие в рамках различных христианских конфессий, в иных культурах, на сегодняшний день нет. Авторы статей в коллективной монографии «Христианская гимнография: история и современность» попытались до некоторой степени восполнить этот пробел, обращаясь к проблемам, которые нечасто попадают в поле зрения исследователей.

Возникновение гимнографии неразрывно связано с возникновением христианского богослужения, цель которого состоит в прославлении Бога, Пресв. Богородицы, святых, ангелов, в просьбе о заступничестве, в сокрушении о грехах. После эдикта Константина, давшего права христианам (христианство - государственная религия), образованные клирики начинают создавать поэтические тексты, находившие свое место в службах суточного круга.

Христианская гимнография: история и современность

Издательство – «ИМЛИ РАН» – 592 с.

Москва – 2019 г.

ISBN 978-5-9208-0588-1

Христианская гимнография: история и современность – Содержание

М.Р. Ненарокова. Пути христианской гимнографии

Т.Л. Александрова. Гомеровские центоны и византийская гимнография

М.Р. Ненарокова. Жанр секвенции и его разновидности в Средние века/ Приложение. Латинские секвенции XI-XV вв. пер. с лат. М.Р.Ненароковой, Р.Хабибуллиной

М.В. Яценко. «Гимн Кэдмона» и «поэмы Кэдмона» в контексте древнеанглийской христианской гимнографии

Н.Ю. Гвоздецкая. Древнеанглийская поэтическая гимнография: парафразы Краткого Славословия

О.А. Крашенинникова. Древнеславянские песнопения в честь Св. Троицы и их последующая судьба в славянских странах

А.В. Топорова. Жанровая специфика средневековой итальянской гимнографии

М.Ю. Игнатьева (Оганисьян). Гонсало де Берсео и особенности ранней испанской гимнографии

Н.Л. Огуречникова. «Лилия»: текст и контекст/ Приложение. «Лилия» (перевод с древнеисландского)

Л.Д. Жук. Geistliche Lieder Мартина Лютера: от духовной песни к гимну

Л.Е. Махов. Пассионы Иоганна Себастьяна Баха: между драмой и лирикой

Р.П. Зыкова. Английская религиозная гимнография XVIII века

Л.Д. Жук. Судьба классического гимна в немецкой литературе последней четверти XVIII века и в XIX веке: от богослужебного варианта к светскому

А.В. Коровин. Скандинавская литургическая поэзия XVI-XVIII веков

М.А. Федотова. Гимнографические сочинения, посвященные святителю Димитрию Ростовскому

Приложения

Л.И. Жолудева. Особенности поэтики гимнов «Римского бревиария» в стихотворном переводе архиепископа Раффаэле Персоне

Н.В. Захарова. Перевод текста службы Навечерия Рождества Христова на китайский язык в конце XIX в

М. Номанн, Н.С. Найденова. Гимнография афро-христианских культов: на примере конголезского религиозного движения «матсуанизм»

Е.А. Осипова. О некоторых особенностях сербской гимнографии. Традиция восхваления ратного и христианского героизма князя Лазаря и других мучеников Косовских

Н.А. Федоровская. Церковнославянская гимнография в зеркале покаянного духовного стиха

А.Д. Жук. Гимн-этюд во французской и немецкой литературе последней четверти XVIII-XIX вв

Л.И. Щеголева. Новый Завет, богослужение, гимнография в пьесе М.А.Булгакова «Бег»

Об авторах

Maria Nenarokova. Summary. The Evolution of Christian

Hymnography from the Late Antiquity to the Present

Предметно-именной указатель. М.Р.Ненарокова

Contents

Христианская гимнография: история и современность – Гомеровские центоны и Византийская гимнография

Жанр центона был довольно широко распространен в поздней античности, хотя оставался элитарным и оценивался неоднозначно: некоторые видели в нем своего рода литературную игру образованных аристократов, чуждую подлинного творчества. Именно такую оценку дает ему латинский поэт Авзоний, сам составивший Вергилианский свадебный центон по просьбе императора Валентиниана I, который также отдал дань этому увлечению. С другой стороны, христиане, стремившиеся к подвижничеству, тоже скептически относились к центонам. Так, блж. Иероним Стридонский считает, что подобные эксперименты с текстом Писания и подчинение текста собственным вкусам «свойственны детям и шарлатанам».

Подобная заниженная оценка центонов перекочевала и в Новое время, когда им практически не уделялось внимания и они считались некоей тупиковой ветвью позднеантичной литературы, не имевшей продолжения. До сих пор распространено мнение, что классическая традиция в позднеантичную эпоху выдохлась и поэты, писавшие классическими размерами на христианские темы (даже такие крупные фигуры, как Григорий Богослов или Синезий Киренский), фактически трудились всуе, поскольку «их попытка соединить в стихах дух классики и дух христианства не удалась». Однако представляется, что это мнение, хотя и высказанное С. Трипанисом, издателем кондаков Романа, прекрасно знающим ранневизантийскую гимнографическую традицию, основывается на укоренившемся предвзятом отношении к «нетворческим» созданиям поэтов поздней античности.

Верно лишь то, что для IV-V вв. восточной традиции мы не располагаем литургическими гимнами, подобным гимнам свт. Амвросия Медиоланского на Западе и что ни стихи Григория Богослова, ни гимны Синезия Киренского нельзя назвать литургической поэзией, хотя гимны Синезия, по-видимому, использовались в богослужении4, а цитаты если не из стихов, то из прозаических сочинений Григория Богослова нередки в богослужебных текстах. Представляется, что поэзия, классическая по форме (в частности, центонная), и «новаторская» гимнографическая поэзия, соприкасались теснее, чем кажется на первый взгляд, и испытывали взаимопроникновение и взаимовлияние; в их развитии наблюдается некий параллелизм.