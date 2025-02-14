Христианские чтения – Ежегодник церкви АСД 1990

С незапамятных времен люди спорят о том, есть ли Бог, каков Он и как Он относится к человеку. Вряд ли найдется еще такая тема, которая порождала столь великое множество разноречивых и противоположных мнений и взглядов, которые так горячо и ожесточенно отстаивали бы и утверждали их защитники? Следует ли нам, людям, живущим в конце XX столетия, все еще продолжать разговор о Боге? Кажется, так много уже было сказано на эту тему! Но разве она уже исчерпана? Разве наши личные переживания не побуждают нас к новым и серьезным исследованиям, которые бы помогли нам обрести большую ясность о том, что происходит с нами, откуда мы пришли и куда мы идем? Или происходящие вокруг нас явления жизни с ее удивительными возможностями и озадачивающими нас проблемами убеждают нас, что можно обойтись и без Бога? Или, быть может, с выходом человека в космическое пространство мы получили такие неопровержимые доказательства и факты, которые окончательно утвердили нас в том, что, кроме нас, во вселенной нет других разумных существ и что нет смысла затрагивать и вести разговор о вечном Разуме? Бесспорно, ответы на эти вопросы и сегодня могут быть самые разные, но главное, что никто из нас не может уйти от ответа.

Для верующего человека слово «Бог» не есть некий символ абсолютной силы, мудрости, власти, знаний. С этим словом у него связано понятие о Вечном Существе, Которое любил сотворенного Им человека. Он открылся ему как его Спаситель и продолжает заботиться о нем. В связи с этим возникает вопрос: каким образом человек обретает познание о Боге? На этот вопрос не может быть однозначного ответа. Известно, что по любому предмету мы получаем познания из многих источников. Верующий тоже получает познания о Боге не из одного источника.

Главным источником познания о Боге для христиан является Библия. Эта священная книга свидетельствует о том, что Бог открывает Себя человеку тремя путями: посредством внутреннего откровения разуму и совести каждого человека (Рим. 2, 15; ср. Иоан. 1, 9), посредством внешнего откровения, приходящего к человеку через созерцание сотворенного Богом мира (Рим. 1, 20) и посредством особого откровения в священных Писаниях и в личности и делах Иисуса Христа. Это последнее откровение подтверждает и завершает вышеупомянутые откровения.

Для христианина все эти откровения представляются разумными и убедительными. Некто, говоря об откровениях, которые Бог дал о Себе в окружающей человека природе, заметил: «Требование человеческого разума видеть во всем причинность приводит к старому и единственному ответу — Бог».

Что же касается христианина, то он принимает истину о существовании Бога верою, но это не слепая вера. Эта вера основывается на доказательствах. И главные доказательства, как было выше сказано, находятся в Священных Писаниях, т. е. во вдохновенном свыше Слове Божьем. Но есть, конечно же, они и в окружающей нас природе. Надо сразу же оговориться, что доказательства, которые мы находим для себя в Библии, не даны нам в форме подробностей декларации или в форме логически построенных аргументов, в таком смысле Библия не доказывает существование Бога. В Библии рассказ о Боге не исходит из теоретической предпосылки, что должен непременно существовать некий Божественный мир. Библейские писатели более походят на корреспондентов, чем на спекулятивных поэтов или философов. Они сообщали о том, что они сами видели и слышали, и затем объясняли значение увиденного и услышанного. Разумеется, они не были беспристрастными наблюдателями, и в этом отношении они отличаются от современных объективных репортеров, но эта разница не должна скрыть от нас главного, а именно: «Библия дает сведения об определенных событиях и истолковывает их, но она не представляет собой философское исследование их». Библейские писатели знали Бога, служили Ему как Господу потому, что Он Сам установил с ними такие отношения, при которых они смогли бы узнать Его как Спасителя, избавляющего от вечной гибели их самих и окружающее их общество. По словам Карла Барта, писатели Библии на себе испытали, что они живут «не в мире, представленном себе самому, а в том мире, который Бог возлюбил и спас».

Христианские чтения – Ежегодник церкви АСД 1990

Москва, 1989. – 190 с.

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