Насколько важно привить ребенку видение мира, которое поможет ему лучше понимать ваши требования, указания и наставления? Возможно, вы удивились, что эта книга называется «Как наставлять сердце ребенка», ведь когда мы хотим кого-то наставить на истинный путь, мы обращаемся не к сердцу, а к разуму.

Важная роль сердца

Считается, что разум отвечает за рациональный аспект поведения, а сердце — за эмоциональный, однако в Библии говорится другое. Бог устроил Великий потоп, потому что «все мысли и помышления сердца их [людей] были зло во всякое время» (Быт. 6:5). Мать Иисуса, Мария, услышав от пастухов, «что было возвещено им» о ее Сыне, вне себя от волнения «сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем» (Лк. 2:17, 19). Сила Господнего слова проявляется в том, как оно «судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12).

Согласно Библии, сердце способно мыслить и рассуждать, поэтому оно играет важную роль в жизни человека. Сердце также умеет горевать, радоваться, любить, ненавидеть, желать, бояться, молить, «потому что из него источники жизни» (Притч. 4:23).

Важная роль наставления

Наставлять сердце ребенка — значит не только передавать сыну или дочери свои знания. Это значит, что в их сердца должна войти истина. Именно об этом говорит Соломон: «Сын мой! если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце; и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем; потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь» (Притч. 23:15-19). Как мы видим, Соломон обращается к сердцу своего сына.

Тедд Трипп, Марджи Трипп - Как наставлять сердце ребенка

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2022. — 240 с. — (Христианское воспитание).

ISBN 978-5-6048065-3-1

Тедд Трипп, Марджи Трипп - Как наставлять сердце ребенка – Содержание

Предисловие

Важная роль сердца

Важная роль наставления

Чего ждать от книги о наставлении сердца ребенка?

Содержание книги

ЧАСТЬ I. ПРИЗЫВ К НАСТАВЛЕНИЮ, ФОРМИРУЮЩЕМУ ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА

Глава 1. Жизнь — это учебный класс Два фундаментальных ответа - Определение врага - Основанное на Библии наставление

Глава 2. Пять целей формирующего личность наставления Священное Писание — наша личная история - Желание жить по-христиански - Применение в повседневной жизни знаний, изложенных в Священном Писании - Пример духовного здоровья - Близкие, доверительные отношения в семье

Глава 3. Призыв к формирующему личность наставлению Определение наставления, формирующего личность ребенка - Правильно ли нас понимают наши дети - Не то же самое, что наказание ради исправления - Примеры из Ветхого Завета - Потребность в формирующем личность наставлении - Призыв к формирующему личность наставлению - Покажите детям реальную картину мира - Помогайте детям правильно интерпретировать события своей жизни - Наши надежды и поступки

ЧАСТЬ II. ПРИНЦИПЫ НАСТАВЛЕНИЯ, ФОРМИРУЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА

Глава 4. Три принципа наставления, формирующего личность ребенка Как объяснять детям библейские истины - Научите детей соотносить свою жизнь с библейскими историями - Глава 5. Что лежит в основе поведения ребенка? - Сердечные помыслы - В служении Иисуса сердцу уделялось особое внимание - Важная роль сердца и дети - Как обращаться к сердцу ребенка - Сердечные склонности - Сердечная потребность в Божьем милосердии - Сердечная потребность в людях - Служение детским сердцам

Глава 6. Библейский принцип «что посеешь, то и пожнешь» Сев и жатва - Духовное измерение закона сеяния и жатвы - Передача знаний детям - Последствия

Глава 7. Власть от Бога Иерархия, существующая во вселенной - Иерархия в отношениях между людьми - Почему это так важно - Христос как лучший пример покорности

Глава 8. Величие Господа Мы созданы, чтобы поклоняться Богу - Как помочь детям увидеть величие Господа - Почему это так важно?

Глава 9. Мудрость и глупость Библейское понимание глупости - Жизнь мудреца - Благословения мудрой жизни - Поговорите с детьми о глупости и мудрости

Глава 10. Совершенство во Христе

Глава 11. Главенствующая роль церкви Церковь — это Божья семья - Церковь — это продолжение нашей семьи - Церковь поддерживает христианский взгляд на мир - Церковь проповедует идею распределения семейных обязанностей - Церковь — наше духовное убежище - Как церковь объясняет жизненные испытания - Значение церкви для вашей семьи

ЧАСТЬ III. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ НАСТАВЛЕНИЯ, ФОРМИРУЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА

Глава 12. От поступка к сердцу Невнимание к сердцу опасно - Оценка бихевиоризма - Связь сердечных помыслов и поведения - Скользкая дорожка родительского лицемерия - Как добраться до причины поведения - В центре внимания —учение Христа

Глава 13. Наказание ради исправления — воплощение библейского принципа «что посеешь, то и пожнешь» Наказание ради исправления - Ободрение

Глава 14. Общение с ребенком в процессе его исправления Ваш способ общения с ребенком диктуется методом его воспитания - Сдержанность - Приятные слова - Цель общения состоит в понимании собеседника

Глава 15. Ведущая роль Евангелия Центральное место Евангелия - Как помочь детям ценить Евангелие - Как Евангелие удовлетворяет наши потребности - Божье милосердие

Примечания