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Трипп - Как наставлять сердце ребенка

Тедд Трипп, Марджи Трипп - Как наставлять сердце ребенка
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Насколько важно привить ребенку видение мира, которое поможет ему лучше понимать ваши требования, указания и наставления? Возможно, вы удивились, что эта книга называется «Как наставлять сердце ребенка», ведь когда мы хотим кого-то наставить на истинный путь, мы обращаемся не к сердцу, а к разуму.

Важная роль сердца

Считается, что разум отвечает за рациональный аспект поведения, а сердце — за эмоциональный, однако в Библии говорится другое. Бог устроил Великий потоп, потому что «все мысли и помышления сердца их [людей] были зло во всякое время» (Быт. 6:5). Мать Иисуса, Мария, услышав от пастухов, «что было возвещено им» о ее Сыне, вне себя от волнения «сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем» (Лк. 2:17, 19). Сила Господнего слова проявляется в том, как оно «судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12).

Согласно Библии, сердце способно мыслить и рассуждать, поэтому оно играет важную роль в жизни человека. Сердце также умеет горевать, радоваться, любить, ненавидеть, желать, бояться, молить, «потому что из него источники жизни» (Притч. 4:23).

Важная роль наставления

Наставлять сердце ребенка — значит не только передавать сыну или дочери свои знания. Это значит, что в их сердца должна войти истина. Именно об этом говорит Соломон: «Сын мой! если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце; и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем; потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь» (Притч. 23:15-19). Как мы видим, Соломон обращается к сердцу своего сына.

Тедд Трипп, Марджи Трипп - Как наставлять сердце ребенка

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2022. — 240 с. — (Христианское воспитание).

ISBN 978-5-6048065-3-1

Тедд Трипп, Марджи Трипп - Как наставлять сердце ребенка – Содержание

Предисловие

  • Важная роль сердца

  • Важная роль наставления

  • Чего ждать от книги о наставлении сердца ребенка?

  • Содержание книги

ЧАСТЬ I. ПРИЗЫВ К НАСТАВЛЕНИЮ, ФОРМИРУЮЩЕМУ ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА

  • Глава 1. Жизнь — это учебный класс Два фундаментальных ответа - Определение врага - Основанное на Библии наставление

  • Глава 2. Пять целей формирующего личность наставления Священное Писание — наша личная история - Желание жить по-христиански - Применение в повседневной жизни знаний, изложенных в Священном Писании - Пример духовного здоровья - Близкие, доверительные отношения в семье

  • Глава 3. Призыв к формирующему личность наставлению Определение наставления, формирующего личность ребенка - Правильно ли нас понимают наши дети - Не то же самое, что наказание ради исправления - Примеры из Ветхого Завета - Потребность в формирующем личность наставлении - Призыв к формирующему личность наставлению - Покажите детям реальную картину мира - Помогайте детям правильно интерпретировать события своей жизни - Наши надежды и поступки

ЧАСТЬ II. ПРИНЦИПЫ НАСТАВЛЕНИЯ, ФОРМИРУЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА

  • Глава 4. Три принципа наставления, формирующего личность ребенка Как объяснять детям библейские истины - Научите детей соотносить свою жизнь с библейскими историями - Глава 5. Что лежит в основе поведения ребенка? - Сердечные помыслы - В служении Иисуса сердцу уделялось особое внимание - Важная роль сердца и дети - Как обращаться к сердцу ребенка - Сердечные склонности - Сердечная потребность в Божьем милосердии - Сердечная потребность в людях - Служение детским сердцам

  • Глава 6. Библейский принцип «что посеешь, то и пожнешь» Сев и жатва - Духовное измерение закона сеяния и жатвы - Передача знаний детям - Последствия

  • Глава 7. Власть от Бога Иерархия, существующая во вселенной - Иерархия в отношениях между людьми - Почему это так важно - Христос как лучший пример покорности

  • Глава 8. Величие Господа Мы созданы, чтобы поклоняться Богу - Как помочь детям увидеть величие Господа - Почему это так важно?

  • Глава 9. Мудрость и глупость Библейское понимание глупости - Жизнь мудреца - Благословения мудрой жизни - Поговорите с детьми о глупости и мудрости

  • Глава 10. Совершенство во Христе

  • Глава 11. Главенствующая роль церкви Церковь — это Божья семья - Церковь — это продолжение нашей семьи - Церковь поддерживает христианский взгляд на мир - Церковь проповедует идею распределения семейных обязанностей - Церковь — наше духовное убежище - Как церковь объясняет жизненные испытания - Значение церкви для вашей семьи

ЧАСТЬ III. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ НАСТАВЛЕНИЯ, ФОРМИРУЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА

  • Глава 12. От поступка к сердцу Невнимание к сердцу опасно - Оценка бихевиоризма - Связь сердечных помыслов и поведения - Скользкая дорожка родительского лицемерия - Как добраться до причины поведения - В центре внимания —учение Христа

  • Глава 13. Наказание ради исправления — воплощение библейского принципа «что посеешь, то и пожнешь» Наказание ради исправления - Ободрение

  • Глава 14. Общение с ребенком в процессе его исправления Ваш способ общения с ребенком диктуется методом его воспитания - Сдержанность - Приятные слова - Цель общения состоит в понимании собеседника

  • Глава 15. Ведущая роль Евангелия Центральное место Евангелия - Как помочь детям ценить Евангелие - Как Евангелие удовлетворяет наши потребности - Божье милосердие

Примечания

Views 2 311
Rating 5.0 / 5
Added 01.08.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (10)

Comments (5 comments)

E
eroxin 1 year ago

Спасибо большое, хотя еще 6 ссылок не скачиваются, Аттемов, Платте, Римос, Розенштраух, Человек умер и Росс
E
esxatos 1 year ago

не может быть, эти ссылки работают
B
brat Eduard 3 years ago

Огромное спасибо! Не забываем, что для нас важна практичность, что ЭТО действительно можна и нужно практиковать.
S
Sasha Pro 3 years ago
Спасибо!
S
Sergey05 3 years ago

Спасибо за ценную подборку по душепопечению!

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