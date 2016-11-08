Христианство на Северном Кавказе
Религиозные представления и верования ингушей составляли наиболее важный элемент в жизни этноса во все исторические периоды, поскольку вместе с новой религиозной идеей зарождались новые догмы, культы, ритуалы и обряды, которые опутывали сознание, искажали восприятие мира, заставляли создавать все более вычурные и сложные метафизические конструкции мироздания и загробного существования. Укрепляясь в сознании людей, фиксируясь в памяти поколений, религия становилась частью культурного потенциала народа.
В своей истории ингушский народ прошел три религиозных этапа – языческий, христианский и мусульманский. Причем языческие представления и практики сохраняли жизнеспособность до относительно недавнего времени. Язычеству ингушей были присущи проявления анимистических и тотемистических представлений, магия, почитание объектов природы, в частности небесных светил, культ мертвых, культ домашнего очага и др.
Христианство на Северном Кавказе: история и современность
Сборник статей. Отв. ред. И.Л. Бабич, Л.Т. Соловьева
М.: УОП ИЭА РАН, 2011. 204 с.
ISBN 978-54211-00553
Христианство на Северном Кавказе: история и современность - Содержание
Введение
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ. История христианства
- 1.1. М.С.-Г. Албогачиева. Влияние христианства на ингушское общество в исторической ретроспективе
- 1.2. Н.В. Кратова. Христианство в Карачаево-Черкесии: вехи истории (Х–ХХ вв.)
- 1.3. И.Л. Бабич. Архивные материалы по православной жизни Адыгеи и Карачаево-Черкесии (1943–1960-е годы)
- 1.4. З.Н. Ионова. Динамика развития государственно-конфессиональных отношений на Черноморском побережье Кавказа: ХIХ–XX вв. (на примере города Сочи)
ВТОРОЙ РАЗДЕЛ. Современное состояние христианства
- 2.1. И.Л. Бабич. Православие как доминирующий фактор формирования идентичности у казаков Северного Кавказа
- 2.2. И.А. Гиоева. Современное православие в Республике Северная Осетия–Алания
- 2.3. Е.В. Кратов. Альтернативное христианство в Карачаево-Черкесии в постсоветский период
- 2.4. И.Л. Бабич. Протестантское движение в Адыгее
ПРИЛОЖЕНИЕ
- 3.1. Л.Т. Соловьева. Библиография по истории и современному состоянию православия в Грузии
Об авторах
Христианство на Северном Кавказе: история и современность - Введение
Христианству принадлежит выдающаяся, исключительная роль в истории России. На протяжении тысячелетия православная церковь является национальной религией многих миллионов людей, была и остается общей высшей нравственной идеологической субстанцией, признанным стержнем социокультурного развития восточного славянства и соседствующих с ним народов, независимо от приходящих форм изменившейся их социальной организации, соотнесенностей внутреннего общественного подчинения, смены элит, внутренних и внешнеполитических потрясений, многократных перекроек административных границ.
В советское время преследование православия вылилось, в частности, в практически полное игнорирование научного учета положительной роли церкви, изучения ее духовной, моральной и социальной значимости. Этим надолго было введено в заблуждение общественное сознание, нанесен один из самых ощутимых ударов отечественному научному историческому знанию.
Сегодня перед научной мыслью четко определилась большая проблема: в полной мере восстановить истинную картину минувшего, ликвидировать искусственно созданный серьезный пробел в российской историографии, представить значение и место православия для нашего общества в обозримом будущем.
В 1990-е годы в Российской Федерации началось бурное «религиозное строительство», своеобразный процесс религиозного возрождения, когда появившаяся в нашей стране демократия и свобода совести и печати, дала мощный импульс для становления новой религиозной ситуации – с одной стороны, стали широко распространяться «традиционные» религии, т.е., которые веками складывались на территории Российской империи, - православие и ислам, а с другой, появились многочисленные христианские (и не христианские) объединения и группы. В России началось возрождение религиозной жизни, религиозного сознания, открытие многочисленных храмов, монастырей и мечетей. Этот процесс затронул и Кавказ вообще, и Северный Кавказ, в частности.
Наряду с этим возникшая в конце 1980-х годов «перестройка» и ее политические лидеры с удовольствием объявили «свободу» и сместили с пьедестала так называемую «советскую идеологию», основы советской морали, на базе которых в советские годы принудительно осуществлялось «формирование советского человека». Люди, почувствовав себя действительно свободными, стали счастливо жить без советской морали, однако к концу 1990-х годов как простые люди, так и представители творческой интеллигенции, и даже властных структур стали осознавать «кризис морали», «кризис духовных ценностей»: столь желанная свобода «перетекла» в анархию, при которой из общества исчез «моральный стержень». И в стране начался процесс формирования новой, «постперестроечной идеологии», начался поиск духовных ценностей, основ морали, которые могли бы стать путеводной нитью для жизни россиян в ХХI в. Освободившую «идеологическую нишу» и попытались занять «религиозные морали» - начался мощный процесс формирования современной морали, духовных ценностей на основе религиозных ценностей.
В предлагаемом сборнике авторы, на основе собранных ими собственных полевых этнографических материалов в различных регионах Северного Кавказа, стремились показать этапы христианского возрождения в современных обществах, описать специфику данного процесса и проанализировать причины сложившейся религиозной ситуации на «местах». Этим вопросам посвящен второй раздел данного сборника.
Как нам представляется, для того, чтобы правильно понимать то, что происходит в современном христианстве на Кавказе, надо представлять историю распространения религии в исследуемом регионе. Поэтому в первом разделе авторы сборника, на основе собранных в архивах, материалов, подготовили описание отдельных этапов развития христианства (православия и протестантизма в первую очередь) в различных регионах Северного Кавказа.
В книге нет всех страниц (пунктов 2.2, 2.3 и 2.4.)