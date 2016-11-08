Религиозные представления и верования ингушей составляли наиболее важный элемент в жизни этноса во все исторические периоды, поскольку вместе с новой религиозной идеей зарождались новые догмы, культы, ритуалы и обряды, которые опутывали сознание, искажали восприятие мира, заставляли создавать все более вычурные и сложные метафизические конструкции мироздания и загробного существования. Укрепляясь в сознании людей, фиксируясь в памяти поколений, религия становилась частью культурного потенциала народа.

В своей истории ингушский народ прошел три религиозных этапа – языческий, христианский и мусульманский. Причем языческие представления и практики сохраняли жизнеспособность до относительно недавнего времени. Язычеству ингушей были присущи проявления анимистических и тотемистических представлений, магия, почитание объектов природы, в частности небесных светил, культ мертвых, культ домашнего очага и др.

Христианство на Северном Кавказе: история и современность

Сборник статей. Отв. ред. И.Л. Бабич, Л.Т. Соловьева

М.: УОП ИЭА РАН, 2011. 204 с.

ISBN 978-54211-00553

Христианство на Северном Кавказе: история и современность - Содержание

Введение

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ. История христианства

1.1. М.С.-Г. Албогачиева. Влияние христианства на ингушское общество в исторической ретроспективе

1.2. Н.В. Кратова. Христианство в Карачаево-Черкесии: вехи истории (Х–ХХ вв.)

1.3. И.Л. Бабич. Архивные материалы по православной жизни Адыгеи и Карачаево-Черкесии (1943–1960-е годы)

1.4. З.Н. Ионова. Динамика развития государственно-конфессиональных отношений на Черноморском побережье Кавказа: ХIХ–XX вв. (на примере города Сочи)

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ. Современное состояние христианства

2.1. И.Л. Бабич. Православие как доминирующий фактор формирования идентичности у казаков Северного Кавказа

2.2. И.А. Гиоева. Современное православие в Республике Северная Осетия–Алания

2.3. Е.В. Кратов. Альтернативное христианство в Карачаево-Черкесии в постсоветский период

2.4. И.Л. Бабич. Протестантское движение в Адыгее

ПРИЛОЖЕНИЕ

3.1. Л.Т. Соловьева. Библиография по истории и современному состоянию православия в Грузии

Об авторах

Христианство на Северном Кавказе: история и современность - Введение

Христианству принадлежит выдающаяся, исключительная роль в истории России. На протяжении тысячелетия православная церковь является национальной религией многих миллионов людей, была и остается общей высшей нравственной идеологической субстанцией, признанным стержнем социокультурного развития восточного славянства и соседствующих с ним народов, независимо от приходящих форм изменившейся их социальной организации, соотнесенностей внутреннего общественного подчинения, смены элит, внутренних и внешнеполитических потрясений, многократных перекроек административных границ.

В советское время преследование православия вылилось, в частности, в практически полное игнорирование научного учета положительной роли церкви, изучения ее духовной, моральной и социальной значимости. Этим надолго было введено в заблуждение общественное сознание, нанесен один из самых ощутимых ударов отечественному научному историческому знанию.

Сегодня перед научной мыслью четко определилась большая проблема: в полной мере восстановить истинную картину минувшего, ликвидировать искусственно созданный серьезный пробел в российской историографии, представить значение и место православия для нашего общества в обозримом будущем.

В 1990-е годы в Российской Федерации началось бурное «религиозное строительство», своеобразный процесс религиозного возрождения, когда появившаяся в нашей стране демократия и свобода совести и печати, дала мощный импульс для становления новой религиозной ситуации – с одной стороны, стали широко распространяться «традиционные» религии, т.е., которые веками складывались на территории Российской империи, - православие и ислам, а с другой, появились многочисленные христианские (и не христианские) объединения и группы. В России началось возрождение религиозной жизни, религиозного сознания, открытие многочисленных храмов, монастырей и мечетей. Этот процесс затронул и Кавказ вообще, и Северный Кавказ, в частности.

Наряду с этим возникшая в конце 1980-х годов «перестройка» и ее политические лидеры с удовольствием объявили «свободу» и сместили с пьедестала так называемую «советскую идеологию», основы советской морали, на базе которых в советские годы принудительно осуществлялось «формирование советского человека». Люди, почувствовав себя действительно свободными, стали счастливо жить без советской морали, однако к концу 1990-х годов как простые люди, так и представители творческой интеллигенции, и даже властных структур стали осознавать «кризис морали», «кризис духовных ценностей»: столь желанная свобода «перетекла» в анархию, при которой из общества исчез «моральный стержень». И в стране начался процесс формирования новой, «постперестроечной идеологии», начался поиск духовных ценностей, основ морали, которые могли бы стать путеводной нитью для жизни россиян в ХХI в. Освободившую «идеологическую нишу» и попытались занять «религиозные морали» - начался мощный процесс формирования современной морали, духовных ценностей на основе религиозных ценностей.

В предлагаемом сборнике авторы, на основе собранных ими собственных полевых этнографических материалов в различных регионах Северного Кавказа, стремились показать этапы христианского возрождения в современных обществах, описать специфику данного процесса и проанализировать причины сложившейся религиозной ситуации на «местах». Этим вопросам посвящен второй раздел данного сборника.

Как нам представляется, для того, чтобы правильно понимать то, что происходит в современном христианстве на Кавказе, надо представлять историю распространения религии в исследуемом регионе. Поэтому в первом разделе авторы сборника, на основе собранных в архивах, материалов, подготовили описание отдельных этапов развития христианства (православия и протестантизма в первую очередь) в различных регионах Северного Кавказа.