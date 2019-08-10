Христианство в странах Восточной Юго-Восточной и Центральной Европы

В настоящей работе делается попытка рассмотреть процесс распространения и утверждения новой религии в местном обществе в течение первых десятилетий (а в ряде случаев — и первого столетия) после крещения.

Цель данной работы — выявить характерные специфические особенности местного христианства, как они сформировались на первых этапах проникновения новой религии в местную среду.

При этом, стремясь осветить все возможные аспекты темы (включая и такие традиционные, как сопротивление язычников христианизации или особенности материального обеспечения церковных учреждений), коллектив авторов обращает главное внимание на рассмотрение двух проблем — проблемы взаимодействия христианского (первоначально — пришлого) духовенства с местным светским обществом и проблемы взаимодействия каждой из принявших христианство стран с остальным христианским миром.

При рассмотрении первой темы авторы стремились выяснить, как протекало взаимодействие системы взглядов и представлений, иерархии ценностей, принесенной христианским духовенством, с системой ценностей, которой традиционно придерживались социальные верхи ранее языческих стран.

Особое внимание при этом уделялось выяснению характера тех идеальных представлений, в создании которых были заинтересованы обе стороны и которые бы отвечали требованиям их обеих (таков, например, образ идеального правителя на страницах исторических трудов, возникших в результате этого взаимодействия).

При рассмотрении второй из указанных проблем авторы хотели бы выяснить, какое представление о христианском мире и месте своей страны в нем сформировалось в местном обществе, традиции каких локальных центров христианского мира вызвали в этой среде благоприятный отклик и желание им следовать.

Коллектив полагает, что прежде всего исследование этих двух проблем в их взаимосвязи даст возможность ответить на вопрос о характерных чертах раннего христианства в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, где совсем недавно утвердилась христианская вера.

Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия

Рос. академия наук. Ин-т славяноведения; Отв. ред. Б. Н. Флоря

М.: Языки славянской культуры, 2002. - 480 с. - (Studia historica).

ISBN 5-94457-063-6

Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия - Содержание

Предисловие (Б. З. Флоря)

С.А. Иванов. Византийская религиозная миссия VIII—XI вв. с точки зрения византийцев

A.М. Кузнецова. Миссии латинской церкви: Опыт христианского Запада и Центральная и Юго-Восточная Европа на рубеже второго тысячелетия

B.Я. Петрухин. Христианство на Руси во второй половине X — первой половине XI в

Г.Г.Литаврин. Христианство в Болгарии в 927—1018 гг

Б. Н. Флоря. Христианство в Древнепольском и Древнечешском государстве во второй половине X — первой половине XI в

О. А. Акимова. Христианство в далматинских, хорватских и сербских землях в X—XI вв

А. М. Кузнецова. Христианство в Венгрии на пороге второго тысячелетия

А. А. Туршов, Б. Н. Флоря. Христианская литература у славян в середине X — середине XI в. и межславянские культурные связи

Список сокращений

Указатель

Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия - Византийская религиозная миссия

Превращение христианства в государственную религию Рима отнюдь не привело к тому подъему миссионерства, какого можно было бы ожидать с учетом колоссальных ресурсов Империи. В IV—V вв. христианство распространялось в Европе, Азии и Африке практически без участия центральной иерархии или имперской власти. Соединение дипломатических усилий с христианской пропагандой произошло в Византии лишь в VI в. Тогда Константинополь отряжал специальные миссии в Судан, Аравию, в Крым, на Кавказ. После середины седьмого столетия, когда мощь Империи была сильно поколеблена, византийцы надолго отказались от столь грандиозных предприятий.

В иконоборческое время, являвшееся кризисным для Византии, центральная власть в значительной мере утратила интерес к миссии. Правда, концепция «равноапосгольносги» императора впервые сформулирована как раз в деяниях Второго Никейского собора: «Подобно тому как в древности глава и свершитель нашего спасения Иисус силой Всесвятого Духа выедал своих всемудрых учеников и апостолов... точно так же и ныне он выставил своих слуг, соперников апостолов (τους άποστόλων έφαμ&λους), наших благоверных императоров, просвещенных все той же силой всемудрого духа ради нашего укрепления и научения» [1]

Обратим, однако, внимание на то, что к «высыланию» апостолов приравнено «выставление» императоров, которых тем самым их «равноапосгольность» никак не обязывает просвещать «варваров», а обязывает лишь «укреплять и учить» своих подданных. И все же упадок централизованной миссии не был всеобъемлющим, а кроме того отчасти компенсировался, как мы увидим, инициативой с мест. Именно в эту эпоху появляются источники, рисующие повседневную деятельность греческих проповедников среди «варваров», — а таких источников ничтожно мало дошло от всего византийского тысячелетия.