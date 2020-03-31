Христианство как интегрирующий фактор мировой культуры
Туровская епископия – одна из древнейших епископий Русской Церкви. При этом история ее появления является одной из наиболее проблемных в науке. Так, следует отметить, что до наших дней не дошли не только летописные памятники раннего Турова, если таковые имелись, но даже указания на то, что таковые вообще были.
Иными словами, отсутствие летописного контекста сильно усложняет работу историка. Обрисуем проблему комплексно, прежде чем разбирать детали. Имя первого епископа Турова неизвестно, на это место в разных древнерусских памятниках претендуют разные персоны, причем сами произведения относятся к относительно позднему времени. Наиболее ранним древнерусским памятником, в котором, как считается, упомянут туровский епископ – это Лаврентьевская летопись, где под 6622 (1114) годом читается запись: «Том же лет(е) поставиша Кирила епс(ко)п(о)м м(е)с(я)ца нояб(ря) в 6 д(е)нь» [10, стб. 290].
Данное упоминание было Е. Е. Голубинским отождествлено с Туровом по принципу «исключенного третьего» [4, с. 222] – поскольку он считал Туровскую епископию учрежденной при князе Владимире, а по его подсчету только Туровская кафедра (не считая исключенной им по иным причинам Ростовской) была свободна [2, с. 334–336, 338, 679–681]. Возникает, однако, вопрос: откуда суздальский летописец узнал о событии в Турове и почему оно его заинтересовало? Туров в Лаврентьевской летописи за пределами Повести временных лет упоминается, самое раннее, под 6635 годом и только в связи с рассаживанием князей великим князем киевским (под 6635 (1127), 6640–6642 (1132–1135), 6646 (1138) и далее) [10, стб. 297, 302, 306–307]. Места в летописи, где Туров подразумевался бы, но не был назван, отсутствуют, что делает более чем странным идентификацию епископа Кирилла с туровским епископом.
Христианство как интегрирующий фактор мировой культуры
Сборник докладов XXIV международных Кирилло-Мефодиевских чтений / ГУО «Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла» Белорусского государственного университета: С. И. Шатравский, священник Святослав Рогальский.
Минск.: Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла, 2019 - 484 с.
ISBN 978-985-90501-3-8
Христианство как интегрирующий фактор мировой культуры - СОДЕРЖАНИЕ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Протоиерей К. А. Костромин.К ВОПРОСУ О ПОЯВЛЕНИИ ТУРОВСКОЙ ЕПИСКОПИИ
Г. В. Синило ПСАЛОМ 137/136-й И ЕГО СУДЬБА В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ
В. А. Салеев ДУХОВНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
М. А. Можейко ФЕНОМЕН МАЛОЙ РОДИНЫ: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОСМЫСЛЕНИЯ
СЕКЦИЯ 1 ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СЕКЦИЯ 2 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
СЕКЦИЯ 3 БИБЛИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
СЕКЦИЯ 4 БОГОСЛОВИЕ КУЛЬТУРЫ
СЕКЦИЯ 5 КУЛЬТУРА ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДОБРОСОСЕДСТВА
СЕКЦИЯ 6 ХРИСТИАНСТВО И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ
СЕКЦИЯ 7 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДУХОВНОМ МИРЕ В ИСЛАМЕ
СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Христианство как интегрирующий фактор мировой культуры - Экологическое служение в белорусской православной церкви
Началом церковно-экологической деятельности в Беларуси можно считать небольшие инициативы как церковных, так и светских организаций по сохранению природного окружения. Одним из первых инициаторов церковно-экологической деятельности со стороны Белорусской Православной Церкви была Международная общественная организация «Христианский образовательный центр им. Свв. Мефодия и Кирилла (МОО ХОЦ). Христианский образовательный центр был создан в 1996 г. под председательством Патриаршего Экзарх всея Беларуси, Митрополита Минского и Слуцкого Филарета. Деятельность Христианского образовательного центра в экологической сфере разделялась на образование в области христианского отношения к творению и на практические экологические акции с вовлечением христиан.
Так, начиная с 2001 года, Христианский образовательный центр провел ряд образовательных и практических экологических мероприятий. Важное событие произошло в 2001 году: с 26 по 31 мая по благословению Филарета, Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Христианский образовательный центр провел в Раубичах III Ассамблею Европейской Христианской Экологической Сети (ECEN) 2. Это был первый опыт Беларуси в обсуждении экологической темы на конференции организованной церковной структурой. После этого вплоть до последних лет Христианский образовательный центр периодически организовывал конференции, в частности Кирилло-Мефодиевские чтения, одной из тем которых была ответственность человека за Божье творение [1].
Гродненская епархия, в свою очередь, создала единственный в Беларуси экологический отдел при гродненском епархиальном управлении. Одно из основных направлений экологического отдела – создание «экокоманд» при православных приходах. Отдел организовывает экологические летние лагеря для детей, осуществляет программу «Источники» по уборке мусора возле водоемов [2]. Объединение молодежи Белорусской Православной Церкви (ОМБПЦ) [3] вносит свой вклад в сохранение Божьего творения через организацию акций среди православной молодежи по уборке мусора и проведение ежегодного семинара, посвященного дню молитвы о Божием творении. Помимо этого, во время проведения практически любых мероприятий для православной молодежи тем или иным образом ОМБПЦ затрагивает проблемы экологии. Минские духовные школы периодически проводят семинары, посвященные проблеме экологии. Один из таких семинаров проводился в 2013 г. [4].
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