Христианство как интегрирующий фактор мировой культуры

Туровская епископия – одна из древнейших епископий Русской Церкви. При этом история ее появления является одной из наиболее проблемных в науке. Так, следует отметить, что до наших дней не дошли не только летописные памятники раннего Турова, если таковые имелись, но даже указания на то, что таковые вообще были.

Иными словами, отсутствие летописного контекста сильно усложняет работу историка. Обрисуем проблему комплексно, прежде чем разбирать детали. Имя первого епископа Турова неизвестно, на это место в разных древнерусских памятниках претендуют разные персоны, причем сами произведения относятся к относительно позднему времени. Наиболее ранним древнерусским памятником, в котором, как считается, упомянут туровский епископ – это Лаврентьевская летопись, где под 6622 (1114) годом читается запись: «Том же лет(е) поставиша Кирила епс(ко)п(о)м м(е)с(я)ца нояб(ря) в 6 д(е)нь» [10, стб. 290].

Данное упоминание было Е. Е. Голубинским отождествлено с Туровом по принципу «исключенного третьего» [4, с. 222] – поскольку он считал Туровскую епископию учрежденной при князе Владимире, а по его подсчету только Туровская кафедра (не считая исключенной им по иным причинам Ростовской) была свободна [2, с. 334–336, 338, 679–681]. Возникает, однако, вопрос: откуда суздальский летописец узнал о событии в Турове и почему оно его заинтересовало? Туров в Лаврентьевской летописи за пределами Повести временных лет упоминается, самое раннее, под 6635 годом и только в связи с рассаживанием князей великим князем киевским (под 6635 (1127), 6640–6642 (1132–1135), 6646 (1138) и далее) [10, стб. 297, 302, 306–307]. Места в летописи, где Туров подразумевался бы, но не был назван, отсутствуют, что делает более чем странным идентификацию епископа Кирилла с туровским епископом.