Христофорова - Колдуны и жертвы
В книге рассматриваться вера в колдовство как социально-культурный феномен, фокус, где сходятся социальные структуры, модели поведения и мифологические сюжеты.
В книге пойдет речь о том, как в современном российском обществе, преимущественно сельском, формируются личные нарративы о сглазе и порче, каковы их традиционные основы и современные модификации, какие социально-психологические механизмы отвечают за истолкование тех или иных жизненных событий в терминах колдовского дискурса, почему эти представления и соответствующие поведенческие практики сохраняются и передаются следующим поколениям.
Особо подчеркну, что, говоря о феномене колдовства, я буду иметь в виду не приемы магического воздействия на материальный мир, а существующий в обществе комплекс представлений о колдовстве.
Христофорова Ольга - Колдуны и жертвы: Антропология колдовства в современной России
Российский государственный гуманитарный университет
Центр типологии и семиотики фольклора
Объединенное гуманитарное издательство
О. Б. Христофорова. — М.: ОГИ, 2010. - 432 с. — (Нация и культура / Антропология/Фольклор: Новые исследования).
ISBN 978-5-94282-617-8
Объединенное гуманитарное издательство
О. Б. Христофорова. — М.: ОГИ, 2010. - 432 с. — (Нация и культура / Антропология/Фольклор: Новые исследования).
ISBN 978-5-94282-617-8
ISBN 978-5-7281-1124-5
Христофорова Ольга - Колдуны и жертвы: Антропология колдовства в современной России - Содержание
Введение
Почему колдовство
Дудочка и кувшинчик
Колдовской дискурс
Объект и цель
Источники и методы
Структура и иллюстрации
Историко-этнографическая справка
Благодарности
Глава I. Антропология и колдовство
История изучения
Модели научного понимания
Как появляется, растет и исчезает вера в колдовство:
социальное устройство или мифология?
Российская наука и колдовство
Заключение
Модели научного понимания
Как появляется, растет и исчезает вера в колдовство:
социальное устройство или мифология?
Российская наука и колдовство
Заключение
Глава II. Колдовство, несчастья и репутация
Термины
Сломанная нога
Две объяснительные модели
Клима-колдун
Несчастье несчастью поянь
Сломанная нога
Две объяснительные модели
Клима-колдун
Несчастье несчастью поянь
Глава II. Колдовство, несчастья и репутация
Термины
Сломанная нога
Две объяснительные модели
Клима-колдун
Несчастье несчастью рознь
Репутация колдуна
Кто верит в колдовство
Сглаз и порча
Герменевтические возможности культуры
и соблазн веры в колдовство
Сломанная нога
Две объяснительные модели
Клима-колдун
Несчастье несчастью рознь
Репутация колдуна
Кто верит в колдовство
Сглаз и порча
Герменевтические возможности культуры
и соблазн веры в колдовство
Глава III. Власть, гендер и агрессия
Карпушатские колдуны
Колдуны сильные и слабые — 1
Доминантные эмоции
Колдуны сильные и слабые — 2
Мужчины и женщины
Обереги
Бахвалы
Маруся и Марина
Агрессия
И снова о власти
Доминантные эмоции
Колдуны сильные и слабые — 2
Мужчины и женщины
Обереги
Бахвалы
Маруся и Марина
Агрессия
И снова о власти
Глава IV. «Знать» и «делать»
Концепт «знать»
Концепт «делать»
Концепт «делать»
Глава V. «Свои» и «чужие»
Глава VI. Колдовство и воровство
Омрачила
Воры как колдуны
Магия против воров
Колдуны как воры
Семейные хлопоты
Воры как колдуны
Магия против воров
Колдуны как воры
Семейные хлопоты
Глава VII. Бред колдоветва: фольклор или психопатология?
Сорока
Во враждебном окружении
Интерпретации
Во враждебном окружении
Интерпретации
Глава VIII. Традиционные модели в городской культуре
Комната здорового ребенка
Коллеги по работе
Постоянство и модификации колдовского дискурса
Соседи по даче
Присушила
Еще примеры
Заключение
Примечания
Сокращения
Литература
Иллюстрации
Коллеги по работе
Постоянство и модификации колдовского дискурса
Соседи по даче
Присушила
Еще примеры
Заключение
Примечания
Сокращения
Литература
Иллюстрации
Христофорова Ольга - Колдуны и жертвы: Антропология колдовства в современной России - Сломанная нога
Ефросинья Пантелеевна сломала ногу. Корова в хлеву лягнула, да так сильно, что хозяйка никак не может оправиться — еле ходит по дому, в основном лежит. Будучи в 2005 г. в старообрядческом селе К., я навестила ее и ужаснулась — замотанная в какие-то тряпки, она лежала на разобранной постели в душной и давно не мытой избе. Как разительно отличалась эта картина от моих воспоминаний об этом доме и ее хозяйке.
В августе 2000 г. я вместе с другими участниками Археографической экспедиции МГУ была здесь на молении к Ильину дню.
Ефросинья Пантелеевна и ее муж Леонид Иванович принимали у себя стариков — членов собора. Чистая изба, молитвенная атмосфера, белые платки и черные дубасы-сарафаны соборных старушек, торжественные лица хозяев и других пришедших на моление мирских... Ефросинья Пантелеевна тогда тоже готовилась положить начал — вступить в собор. Да вот не вышло:
Судьба, видно, такая.
Ефросинья Пантелеевна и ее муж Леонид Иванович принимали у себя стариков — членов собора. Чистая изба, молитвенная атмосфера, белые платки и черные дубасы-сарафаны соборных старушек, торжественные лица хозяев и других пришедших на моление мирских... Ефросинья Пантелеевна тогда тоже готовилась положить начал — вступить в собор. Да вот не вышло:
Судьба, видно, такая.
Во время нашего разговора хозяйка все время возвращалась к тому давнему происшествию, пытаясь объяснить мне (и, возможно, себе — снова и снова), почему с ней случилось несчастье.
Емельяновна говорит: «Это тебя Бог наказал, что не пошла на
Рождество со стариками молиться». А не пошла — у меня давление было.
Мы продолжали мирно беседовать, когда она вдруг заявила:
Д. Г. знат ведь!
Д. Г., почтенный пожилой человек, муж соборной старушки и сам собиравшийся приобщиться к собору...
— Д. Г. знат?! — вырвалось у меня.
Емельяновна говорит: «Это тебя Бог наказал, что не пошла на
Рождество со стариками молиться». А не пошла — у меня давление было.
Мы продолжали мирно беседовать, когда она вдруг заявила:
Д. Г. знат ведь!
Д. Г., почтенный пожилой человек, муж соборной старушки и сам собиравшийся приобщиться к собору...
— Д. Г. знат?! — вырвалось у меня.
— Да. Он мою корову сделал, дак вот это и вот тожну мне попало-то вот тут. Как она лягалась у нас! Как... Ой! Доить нельзя никак подойти было! Господи Исусе Христе, Исусе Христе... И счас не дает. Ну, счас лучше. Господи Исусе...
Ефросинья Пантелеевна никак не хотела оставить эту тему, и постепенно выяснилось, что ее сломанная нога — лишь последнее звено в цепи событий:
Доиться не дается, лягатся! Связали только, ноги ей свяжем — дак так и доили, вон чё.
Доиться не дается, лягатся! Связали только, ноги ей свяжем — дак так и доили, вон чё.
Соб.: Это он испортил?
Испортил, ну! Бисйй-то насадил тута! Есть те, кто понимает в этом.
Соб.: В корову?
Ну.
Соб.: А за что он это сделал? За что? Так... Мы у него деньги попросили. У него деньги в долг просят. Нам чё-то купить надо было, мотоцикл хотели купить. А у нас деньги на книжке. На книжке у нас... у него [мужа Е. П.] на книжке деньги были. Мы: «Дай нам деньги!»
Испортил, ну! Бисйй-то насадил тута! Есть те, кто понимает в этом.
Соб.: В корову?
Ну.
Соб.: А за что он это сделал? За что? Так... Мы у него деньги попросили. У него деньги в долг просят. Нам чё-то купить надо было, мотоцикл хотели купить. А у нас деньги на книжке. На книжке у нас... у него [мужа Е. П.] на книжке деньги были. Мы: «Дай нам деньги!»
Он говорит:
«Да нету у меня, нету, нету, нету». — «Как нету, есть, мол, у тебя, дак не даешь тока».
«Да нету у меня, нету, нету, нету». — «Как нету, есть, мол, у тебя, дак не даешь тока».
Потом это... «Ты сходи». Я сходила — не дает.
Ладно, не надо. Потом, ну, это немного погодя, он по молоко пришел к нам. Молоко вроде бы ему надо было, молоко. Иваныч говорит: «Нет, ты деньги-те не дал, молоко тебе не дадим». Вот он и начал тожну над коровой издеваться. Вот чё ведь!...
Ладно, не надо. Потом, ну, это немного погодя, он по молоко пришел к нам. Молоко вроде бы ему надо было, молоко. Иваныч говорит: «Нет, ты деньги-те не дал, молоко тебе не дадим». Вот он и начал тожну над коровой издеваться. Вот чё ведь!...
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