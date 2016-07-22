В книге рассматриваться вера в колдовство как социально-культурный феномен, фокус, где сходятся социальные структуры, модели поведения и мифологические сюжеты.

В книге пойдет речь о том, как в современном российском обществе, преимущественно сельском, формируются личные нарративы о сглазе и порче, каковы их традиционные основы и современные модификации, какие социально-психологические механизмы отвечают за истолкование тех или иных жизненных событий в терминах колдовского дискурса, почему эти представления и соответствующие поведенческие практики сохраняются и передаются следующим поколениям.

Особо подчеркну, что, говоря о феномене колдовства, я буду иметь в виду не приемы магического воздействия на материальный мир, а существующий в обществе комплекс представлений о колдовстве.



Христофорова Ольга - Колдуны и жертвы: Антропология колдовства в современной России

Российский государственный гуманитарный университет

Центр типологии и семиотики фольклора

Объединенное гуманитарное издательство



О. Б. Христофорова. — М.: ОГИ, 2010. - 432 с. — (Нация и культура / Антропология/Фольклор: Новые исследования).

ISBN 978-5-94282-617-8

ISBN 978-5-7281-1124-5

Христофорова Ольга - Колдуны и жертвы: Антропология колдовства в современной России - Содержание



Введение

Почему колдовство

Дудочка и кувшинчик

Колдовской дискурс

Объект и цель

Источники и методы

Структура и иллюстрации

Историко-этнографическая справка

Благодарности

Глава I. Антропология и колдовство

История изучения

Модели научного понимания

Как появляется, растет и исчезает вера в колдовство:

социальное устройство или мифология?

Российская наука и колдовство

Заключение

Глава II. Колдовство, несчастья и репутация

Термины

Сломанная нога

Две объяснительные модели

Клима-колдун

Несчастье несчастью поянь

Глава II. Колдовство, несчастья и репутация

Термины

Сломанная нога

Две объяснительные модели

Клима-колдун

Несчастье несчастью рознь

Репутация колдуна

Кто верит в колдовство

Сглаз и порча

Герменевтические возможности культуры

и соблазн веры в колдовство

Глава III. Власть, гендер и агрессия

Карпушатские колдуны

Колдуны сильные и слабые — 1

Доминантные эмоции

Колдуны сильные и слабые — 2

Мужчины и женщины

Обереги

Бахвалы

Маруся и Марина

Агрессия

И снова о власти

Глава IV. «Знать» и «делать»

Концепт «знать»

Концепт «делать»

Глава V. «Свои» и «чужие»

Глава VI. Колдовство и воровство

Омрачила

Воры как колдуны

Магия против воров

Колдуны как воры

Семейные хлопоты

Глава VII. Бред колдоветва: фольклор или психопатология?

Сорока

Во враждебном окружении

Интерпретации

Глава VIII. Традиционные модели в городской культуре

Комната здорового ребенка

Коллеги по работе

Постоянство и модификации колдовского дискурса

Соседи по даче

Присушила

Еще примеры

Заключение

Примечания

Сокращения

Литература

Иллюстрации



Христофорова Ольга - Колдуны и жертвы: Антропология колдовства в современной России - Сломанная нога

Ефросинья Пантелеевна сломала ногу. Корова в хлеву лягнула, да так сильно, что хозяйка никак не может оправиться — еле ходит по дому, в основном лежит. Будучи в 2005 г. в старообрядческом селе К., я навестила ее и ужаснулась — замотанная в какие-то тряпки, она лежала на разобранной постели в душной и давно не мытой избе. Как разительно отличалась эта картина от моих воспоминаний об этом доме и ее хозяйке.

В августе 2000 г. я вместе с другими участниками Археографической экспедиции МГУ была здесь на молении к Ильину дню.

Ефросинья Пантелеевна и ее муж Леонид Иванович принимали у себя стариков — членов собора. Чистая изба, молитвенная атмосфера, белые платки и черные дубасы-сарафаны соборных старушек, торжественные лица хозяев и других пришедших на моление мирских... Ефросинья Пантелеевна тогда тоже готовилась положить начал — вступить в собор. Да вот не вышло:

Судьба, видно, такая.

Во время нашего разговора хозяйка все время возвращалась к тому давнему происшествию, пытаясь объяснить мне (и, возможно, себе — снова и снова), почему с ней случилось несчастье.

Емельяновна говорит: «Это тебя Бог наказал, что не пошла на

Рождество со стариками молиться». А не пошла — у меня давление было.

Мы продолжали мирно беседовать, когда она вдруг заявила:

Д. Г. знат ведь!

Д. Г., почтенный пожилой человек, муж соборной старушки и сам собиравшийся приобщиться к собору...

— Д. Г. знат?! — вырвалось у меня.

— Да. Он мою корову сделал, дак вот это и вот тожну мне попало-то вот тут. Как она лягалась у нас! Как... Ой! Доить нельзя никак подойти было! Господи Исусе Христе, Исусе Христе... И счас не дает. Ну, счас лучше. Господи Исусе...

Ефросинья Пантелеевна никак не хотела оставить эту тему, и постепенно выяснилось, что ее сломанная нога — лишь последнее звено в цепи событий:

Доиться не дается, лягатся! Связали только, ноги ей свяжем — дак так и доили, вон чё.

Соб.: Это он испортил?

Испортил, ну! Бисйй-то насадил тута! Есть те, кто понимает в этом.

Соб.: В корову?

Ну.

Соб.: А за что он это сделал? За что? Так... Мы у него деньги попросили. У него деньги в долг просят. Нам чё-то купить надо было, мотоцикл хотели купить. А у нас деньги на книжке. На книжке у нас... у него [мужа Е. П.] на книжке деньги были. Мы: «Дай нам деньги!»

Он говорит:

«Да нету у меня, нету, нету, нету». — «Как нету, есть, мол, у тебя, дак не даешь тока».

Потом это... «Ты сходи». Я сходила — не дает.

Ладно, не надо. Потом, ну, это немного погодя, он по молоко пришел к нам. Молоко вроде бы ему надо было, молоко. Иваныч говорит: «Нет, ты деньги-те не дал, молоко тебе не дадим». Вот он и начал тожну над коровой издеваться. Вот чё ведь!...