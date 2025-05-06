Христу - Логос души

Вес психотерапии как науки будет зависеть от ценности, которой мы наделим все то, что относится к понятию души. При этом оно — равно как и понятия «дух» и «материя» — может быть истолковано бессчетным числом способов. Более того, смысловые различия будут необходимо возникать в силу как теоретических расхождений внутри одной науки, так и принципиально разных подходов к действительности в целом. Иными словами, все утверждения конкретного ученого или философа о материи, душе и духе всегда подчинены, во-первых, логике науки или философии, а во-вторых, тем или иным принципам в рамках существующих научных теорий и философских учений.

Логика современной науки отлична от логики иных фундаментальных картин мира и действительности в том, что ее истины — сколь незыблемыми ни казались бы лежащие в их основе законы — всегда допускают корректировку новым опытом. Так вот, принципы всякой науки о душе должны касаться не столько определений понятия души, сколько установления опытных критериев для верификации такого рода определений. Более того, эти критерии и очерчиваемая ими область, в свою очередь, будут полагаться на концептуально-методологическую базу наблюдения и описания того, что можно было бы назвать психологическим переживанием.

Смысл научной психотерапии, таким образом, напрямую вытекает из того, насколько глубоко она способна проникнуть в тайну психической реальности и психологического переживания. При этом тайна эта, как и другие великие тайны науки, есть эмпирическая неизвестная, поддающаяся исследованию и опытной корректировке.

Впрочем, критерии научной верификации, основанные на опыте, зависят не только от наблюдения за определенного рода фактами, но и, как мы уже отмечали, от понятийного аппарата, благодаря которому наблюдение вообще имеет смысл. И все то, что не укладывается в рамки метода, не может быть обнаружено, подтверждено или опровергнуто той или иной наукой, сколь тщательными ни были бы наблюдения. А значит, отвержение гипотезы на том лишь основании, что она не подтверждается «фактами», не будет иметь содержательной ценности, ведь главное — это понять, был ли для сбора и интерпретации этих «фактов» использован подходящий метод.

Христу Э. - Логос души - Методологические основы психологии

Пер. с англ, и предисл. В.И. Фролова. — М.: Издательская группа «Альма Матер», 2025. — 179 с. — (Методы психологии).

ISBN 978-5-00264-013-3

Христу Э. - Логос души – Содержание

Предисловие переводчика в форме эссе (В. И. Фролов)

Вступительное слово (Дж. Хиллман)

Введение

Часть 1. Общее прояснение философ с ко-научных понятий

Глава I 1. Наука и философия 2. Аналитический и синтетический методы 3. Миф знания 4. Наблюдение и обоснование 5. Тайна души 6. Миф знания в психологии 7. Выводы

Глава II 1. Психологическое переживание 2. Реальность в науке и философии 3. Реальность психологического переживания 4. Выводы



Часть 2. К науке о душе

Глава III 1. Верификация 2. Психология и тело 3. Психология и сознание 4. Психология и душа 5. Выводы

Глава IV 1. Смысл в психологическом переживании 2. Наблюдение 3. Интерпретация и формулировка 4. Выводы



Приложение

Извлечения из записных книжек и писем