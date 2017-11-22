В настоящей книге представлен перевод с латинского языка новооткрытых Проповедей Хроматия, епископа североитальянского города Аквилеи (нач. V века).

Текстам предшествует небольшой очерк, в котором освещаются события и фигуры христианской общины Аквилеи, история открытия Проповедей в 60-х годах XX в., а также богословское и литургическое значение творений святителя Хроматия.

Апокалиптический XX век ознаменовался не только мученичеством и смертью современных христиан, но и воскресением великих христиан древности. Благодаря найденным вновь текстам теперь встают в полный рост неизвестные ранее авторы и после многих веков забвения с той же силой, что и в прошлом, а, может быть, и с еще большей, свидетельствуют о Христе. В лике вновь явленных миру святых учителей смиренно стоит фигура святителя Аквилейского Хроматия. Он жил на Севере Италии в конце IV века в несуществующем ныне городе Аквилее. Сохранились сведения о том, что он общался со святителем Амвросием Медиоланским, что его как отца любили Руфин и Иероним, что он сопереживал злоключениям святителя Иоанна Златоуста. Но до счастливых находок 1960-х годов только историк, умеющий читать эти разрозненные свидетельства, мог догадываться о незаурядности личности святителя Хроматия. Перевод с латыни новооткрытых Проповедей святителя Хроматия Аквилейского призван дать русскому читателю возможность вкусить от этого старого выдержанного вина, которое история, оправдывая Евангельский упрек, сохранила к концу своего брачного пира. «А откуда то вино, знали только служители, почерпавшие воду» (Ин. 2,9).

Святитель Хроматий Аквилейский - Проповеди

Вступительная статья и перевод Кима С.С.

М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2014. - 308 с.

Серия «Исторические источники»

ISBN 978-5-91244-114-1

Святитель Хроматий Аквилейский - Проповеди - Содержание

Вместо предисловия

Введение

1. Церковь Аквилеи

2. Предшественники и современники святителя Хроматия Епископ Аквилейский Фортунациан Влияние святителя Афанасия Великого Валериан, Амвросий Медиоланский и Аквилейский собор 381 г. Пресвитер Руфин Блаженный Иероним Стридонский Святитель Иоанн Златоуст

3. Святитель Хроматий Аквилейский и его сочинения Биографические сведения Сочинения Хроматия Аквилейского Влияние текстов Хроматия на последующую традицию

4. Богословские и литургические особенности Проповедей святителя Хроматия Экзегетический метод Литургический год Оглашение и крещение Список сокращений



Слово 1. На Деяния апостольские, о том месте, где апостолы исцелили хромого

Слово 2. На чтение из Деяний апостольских, где повествуется о Симоне Волхве

Слово 3. О Корнилии сотнике и о Симоне Петре

Слово 4. О торговцах, изгнанных из Храма

Слово 5. На слово Господне: «Блаженны нищие духом»

Слово 6. На Евангелие от Матфея, там, где говорится:«Светильник для тела есть око» и так далее

Слово 7. О дне мученичества святых Феликса и Фортуната

Слово 8. На Вознесение Господне

Слово 9. На тринадцатый псалом о безумных и невежественных

Слово 10. На Евангелие от Матфея, на то место, где говорится о царе, устроившем брачный пир для своего сына

Слово 11. О той, которая помазала ноги Господа

Слово 12. На послание к Римлянам

Слово 13. На Евангелие от Матфея, на то место, где говорится:«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков»

Слово 14. Об исцелении расслабленного и о крещении

Слово 15. Обумовении ног

Слово 16. В Великую ночь

Слово 17. В Великую ночь

Слово 17л. О Пасхе

Слово 18. О Никодиме и о крещении

Слово 18л (фрагмент). О крещении и о Святом Духе

Слово 19. О страстях Господних, где сказано: «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на Него багряную хламиду»

Слово 20 (фрагмент). О страстях

Слово 21. О святом Иоанне, евангелисте и апостоле

Слово 22. О святом Иоанне евангелисте

Слово 23. О Каине и Авеле

Слово 24. О святом патриархе Иосифе

Слово 25. О святом Илии

Слово 26. На освящение церкви в Конкордии

Слово 27. О воскрешенном Лазаре

Слово 28. На слова апостола: «Не знаете ли, что бегущиена ристалище...»

Слово 29 (фрагмент). О святом Петре, о том, как он был выведен из темницы

Слово 30. О начатках рождающейся Церкви

Слово 31. Об апостолах, исцелявших больных

Слово 32. На Рождество Господа

Слово 33. О слове «аллилуйя»

Слово 34 (фрагмент). О Крещении Господнем

Слово 35 (фрагмент). О Сусанне

Слово 36 (фрагмент)

Слово 37 (фрагмент). Об укрощении бури

Слово 38 (фрагмент). О словах: «Сделал Бог Адаму и жене его одежды кожаные»

Слово 39 (фрагменты). О блаженствах

Слово 40. Введение в молитву Господню

Слово 41. Хроматия, епископа Римского, на пятую главу Евангелия от Матфея, или Слово о восьми блаженствах

Слово 42 (фрагмент, возможно, неподлинный) О страдании святого Петра

Слово 43 (фрагмент). О победе Креста Господня

Приложение. Крещальный катехизис IX-го века

Библиография

Святитель Хроматий Аквилейский - Проповеди - Введение

1. Церковь Аквилеи

Представляя вниманию читателя новооткрытые Проповеди [1] святителя Хроматия Аквилейского, мы решили начать с небольшого очерка истории Аквилеи и ее христианской общины, затронуть отношения святителя Хроматия и его современников, описать историю открытия Проповедей и, наконец, дать их краткий анализ.

Аквилея была основана римлянами в 181 г. до P. X. у подножия Альп, на расстоянии 12-13 км от Адриатического моря. Она служила для Рима форпостом в борьбе с набегами цизальпинских галлов. Располагаясь на перекрестке между Западом и Востоком Римской империи, поселение скоро разрослось и стало сочетать в себе роль важнейшего административного центра Северной Италии после Милана и самого большого порта Северной Адриатики.

К юго-востоку от Аквилеи находится область, носившая в древности наименование «Иллирик», где христианство имеет апостольское происхождение. Апостол Павел в послании к Римлянам замечает, что, проповедуя Евангелие, он посещал окрестности Иллирика: «Благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика» (Рим. 15, 19). Из этих слов апостола Павла можно было бы с небольшой натяжкой сделать вывод о том, что он проповедал Евангелие и в окрестностях Аквилеи. Однако, по тонкому замечанию Г. Бьязутти [2] , апостол делает акцент на том, что он дошел именно до Иллирика, то есть воздержался от дальнейшего движения на северо-запад, к Аквилее. Ученый видит причину, почему тот дошел только до Иллирика, в словах самого апостола Павла: «Я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании» (Рим. 15,20).

Действительно, основание многих христианских общин в Северной Италии издревле связывалось с памятью другого апостола - святого Марка. Почитание его живо вплоть до настоящего времени; своим покровителем его считают жители Градо и Венеции, городов, которые после угасания Аквилеи разделили между собой права ее преемства как в церковном, так и в гражданском отношении.

Согласно легенде [3] , апостол и евангелист Марк основал Церковь в Аквилее, крестив здесь одного знатного жителя, Ермагора. Ермагор, обращенный апостолом Марком и рукоположенный в епископа апостолом Петром, был, таким образом, первым патриархом [4] Аквилеи. Однако современные исследователи христианства в Северной Италии приходят к выводу о том, что легенда о происхождении аквилейской кафедры от апостола Марка не исторична и была создана около второй половины V века, когда Аквилейские епископы стали стремиться тому, чтобы их кафедра была признана митрополией и чтобы Аквилейский епископ именовался «патриархом» [5]

Также эта легенда была использована для утверждения авторитета Аквилейского епископа после V Вселенского собора во время споров о «Трех главах», в которых Аквилея принимала активное участие [6] . Само существование первого епископа Аквилеи Ермагора (и его архидиакона Фортуната) подвергается сомнению. Некоторые агиографы указывают на возможность того, что для создания поздней аквилейской легенды было использовано имя реально существовавшего мученика, чтеца Ермагора, пострадавшего при Диоклетиане в Сингидунуме (совр. столица Сербии, Белград), чьи мощи, возможно, были принесены в древности в Аквилею.