Хронос - ΧΡΟΝΟΣ - Церковно-исторический альманах

В византийской истории XIII в. произошло большое количество событий, которые оказали глубокое влияние на последний период существования империи. Прежде всего, это латинское завоевание Константинополя в апреле 1204 г., в результате которого город был потерян, и это событие совпало с объединением византийцев в изгнании, где они были вынуждены продолжать существовать около 57 лет. В 1261 г. был возвращен Константинополь. Затем – арсенитская схизма, направленная против Михаила VIII Палеолога, восстание Церкви против унии, заключенной на Лионском соборе 1274 г. Впоследствии военное давление сил Запада, чтобы снова завоевать Константинополь, вызвало внешнюю политику, направленную на приоритетное решение этого кризиса, что привело к очевидному равнодушию по отношению к вопросам, касающимся Малой Азии. Кроме того, в конце XIII в. Османская империя появилась в самом начале вдоль азиатской границы и начала разрастаться, а впоследствии она систематически сокрушила Византийское или Балканское сопротивление.

Кроме этих событий, которые сопровождали существование византийского государства на протяжение XIII в., трудноразрешимой проблемой является время введения помазания византийского императора в церемонию венчания. Впервые тема венчания и помазания была рассмотрена Вильгельмом Зикелем, который опубликовал всестороннее исследование о церемонии венчания византийских императоров до X в. По мнению немецкого ученого примерное время введения императорского обряда помазания восходит еще к императору Василию I (867–886). Гипотеза Зикеля была основана исключительно на связи между императором Василием I и израильским царем Давидом, также как и на влиянии Запада, где обряд помазания уже применялся. Также в подтверждение этого вывода он предпочел буквальное толкование отрывков, представляющих василевса как помазанника Господня. Фрэнк Эдуард Брайтман опубликовал пространное исследование о церемонии императорского венчания в течение всего византийского периода. Хотя английский ученый отметил трудность точного указания времени перехода от символического описания к исторической реальности, особенно в отношении времени помазания императора, он подверг пересмотру церемонию императорского венчания во время Комниновской династии.

Мартен Жюжи, французский католический священник, историк-византинист, предполагает, что помазание императора патриархом было введено после 1204 г., возможно, в 1208 г. во время венчания Феодора I Ласкаря, в подражание западной традиции. В период 1932–1973 гг. были опубликованы три исследования, посвященные этой теме, автором или соавтором которых был Георгий Острогорский. Толкование известного историка-византиниста сосредоточилось на латинском влиянии в Константинополе на придворную церемонию в Никее, предположительно выраженную моментом коронации. Согласно ему, латинский придворный церемониал в Константинополе, где Бодуэн I Фландрский был помазан и коронован в 1204 г., повлиял на изменение в обряде. К похожему выводу пришел французский историк Л.-П. Рейбо, который утверждал, что обряд помазания византийских императоров начал постоянно применяться, только начиная с первых императоров династии Палеологов. После публикации последнего текста Острогорского по этой теме, Дональд М. Никол посвятил обширное исследование исключительно обряду помазания василевса. Повторный анализ источников, предпринятых английским ученым, привел его к выводу, что Комниновский период намного больше подходит для изменений в обряде, так как эти императоры были явно намного ближе к латинским культурным ценностям, чем имперские жители Никеи.

ХРОНОС - ΧΡΟΝΟΣ - Церковно-исторический альманах. № 7–8

Гл. ред. А. В. Слесарев

Минск : Издательство Минской духовной академии, 2020. 277 с. : ил.

ISSN 2519-8122

ХРОНОС - ΧΡΟΝΟΣ - Церковно-исторический альманах. № 7–8 - Содержание

ИССЛЕДОВАНИЯ

А. В. Данилов Понятие «ὑπὲρ ἀνθρώπος» в раннехристианской антропологии Александрийской школы

В.С. Евтуховский Миропомазание византийских императоров в XIII в.

Протодиакон Павел Бубнов История изучения биографии святой праведной Софии, княгини Слуцкой

Иеромонах Агафангел (Будишин) Записка К. С. Сербиновича «О древних памятниках, в Западных губерниях открываемых»: историко-источниковедческий анализ

А. В. Гиндренас Литовская духовная семинария в период возглавления Вячеславом Васильевичем Богдановичем (октябрь 1919 – октябрь 1922 гг.)

ПУБЛИКАЦИИ

Воспоминания гомельского протоиерея Петра Рылло (1884–1937). Часть 3 Вступительная статья И.А. Грищенко, публикация и примечания протоиерея Александра Лопушанского

Звароты Мітрапаліта Варшаўскага Дзіянісія на беларускай мове ў міжваенны перыяд Уступны артыкул, публікацыя і заўвагі П. Ю. Булатага і А.С. Горнага

Дневник архимандрита Антония (Мельникова) за 1961 г. Вступительная статья, публикация и комментарии иерея Никодима Пашкова

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