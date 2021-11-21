Отфрид Хёффе – Справедливость: Философское введение

Изначально справедливость означала лишь соответствие действующему праву. До сих пор ведомство, занимающееся вопросами права, судебная система, называется юстицией. Однако уже давно понятие справедливости приобрело более широкое и моральное значение, не теряя при этом тесной связи с правом. В первом приближении оно означает как содержательную правильность права с объективной точки зрения, так и добропорядочность какого-либо лица с субъективной. Особенно в качестве объективной справедливости оно является основным понятием человеческих потребностей: предметом человеческих стремлений и человеческих требований одновременно. Ни одна культура и ни одна эпоха не желают отказываться от справедливости. С древних времен одной из главных целей человечества было то, чтобы в мире воцарилась справедливость.

Однако относительно рано всплывает и этикоправовой релятивизм. Так как в других странах наблюдаются иные представления о справедливости, то возникают сомнения в существовании справедливости, независимой от культуры и эпохи. Уже античный скептик Карнеад (214-129 до н.э.) выступил в этом духе с двумя речами, сознательно противоречивыми по своей направленности - с одной в поддержку, а с другой против справедливости. Блез Паскаль (1623-1662) также язвительно заключил, что граница справедливости проходит по реке, так как по разные стороны Рейна господствуют различные представления о справедливости. Однако часто люди становятся жертвой оптического обмана. Паскаль также не делает различия между не столь элементарными представлениями о справедливости, - вроде тех, согласно которым старшие наследуют все, — и ее неоспоримым ядром. Тем самым сомневающиеся упускают из вида то, что является общим практически для всех культур т. е. справедливость, которая даже в эмпирическом смысле значима не только для одного региона или одной эпохи. По их поводу следует возразить Гёте, когда он утверждает: «Справедливость: свойство и фантом немцев».

Благодаря всеми признанной справедливости, охватывающей [различные] культуры и эпохи, о человечестве в целом можно говорить, как о сообществе справедливости. Общечеловеческое начинается с принципа равенства: одинаковые случаи следует рассматривать одинаковым образом. Как в его негативном виде, запрете произвола, так и в его позитивном виде, заповеди беспристрастности, он требует рассматривать спорные случаи невзирая на лица. В этом смысле изобразительное искусство представляет первичную справедливость, богиню Юстицию, с повязкой на глазах. Мужчина или женщина, богатый или бедный, могущественный или слабый — беспристрастность первого уровня, беспристрастность применения правил, гласит, что с каждым нужно обращаться согласно соответствующим правилам: перед законом все равны. Для решения следующей задачи — точно отмерить каждому ему полагающееся — Юстиция часто держит в руке весы. А меч символизирует ее двойное предназначение, как защищать, так и наказывать.

Впрочем, этой беспристрастности первого уровня, беспристрастности применения правил, недостаточно. Скорее она должна быть дополнена беспристрастностью второго уровня, беспристрастностью установления правил. При этом не стоит ожидать одного-единственного правила для всех сфер жизни. В случае основных прав и прав человека действует равенство: «Каждому — по его ценности человека как такового». В случае элементарного обеспечения существования выдвигается аспект потребности: «Каждому по потребностям». В трудовой и профессиональной сфере действует принцип достигнутого результата, а в уголовных процессах учитывается тяжесть правонарушения. соединенная с размером субъективной вины.

Межкультурно признаются также принципы процессуальной справедливости, затем идея взаимности или обоюдности, связанная с «золотым правилом» («Не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой») и с той равноценностью получаемого и даваемого («справедливость обмена»), которая ни в коем случае не распространяется лишь на экономические отношения. Точно так же к общему наследию справедливости относится идея компенсирующей («исправительной») справедливости. В гражданском праве она требует компенсации за понесенные убытки, а в уголовном праве — за причиненную несправедливость. Далее практически везде охраняются одни и те же основные правы. Повсюду карается убийство, кража и грабеж, как и оскорбления, далее подделка мер, весов и документов и не в последнюю очередь элементарные экологические нарушения, например, отравления колодцев в предыдущие времена. Наконец, царит единство относительно того, что наказывать нужно только виновных, и относительно связанной с этим заповеди, гласящей, что менее тяжкие правонарушения следует наказывать посредством менее тяжких наказаний, а более тяжки е — более тяжких. Таким образом, сходство впечатляюще велико, так что развивающаяся сегодня глобальная цивилизация в своих межкультурных правовых дискурсах может ориентироваться на понятие справедливости.

Отфрид Хёффе – Справедливость: Философское введение

М.: Праксис, 2007. – 192 с.

ISBN 978-5-901574-64-5

Отфрид Хёффе – Справедливость: Философское введение – Содержание

I. НАСЛЕДИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

1.Межкультурное сходство

2. Божественное происхождение (Древность)

Египет и Месопотамия

Древний Израиль

Греция

3. Установить порядок (Платон)

4. Основополагающие различения (Аристотель)

II. К ПОНЯТИЮ СПРАВЕДЛИВОСТИ

1. Вызов

Ограниченность [ресурсов] или конфликт

Дееспособность

2. Вмененная социальная мораль

3. Справедливость как добродетель

4. Экскурс: божественная справедливость

III. СКЕПСИС ОТНОСИТЕЛЬНО СПРАВЕДЛИВОСТИ

1. Правовой позитивизм

2. Системно-теоретический скепсис

3. Утилитаризм как альтернатива?

IV. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ИЛИ ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО?

1. Идея естественного права

2. Возражения

3. Критическое естественное право

V. ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

VI. ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПА

1. «Живи честно»

2. «Ни с кем не поступай несправедливо»

3. «Отдавай каждому должное»

VII. ЮСТИЦИЯ

1. Принципы справедливости в юстиции

2. В качестве дополнения: праведность

3. Опасность: государство судей

VIII. К ОБОСНОВАНИЮ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

1. Модель кооперации (Аристотель)

2. Модель конфликта (теории договора)

3. Справедливость как частность (Роулз)

4. Справедливость как обмен

IX. ПРИНЦИПЫ СРЕДНЕГО УРОВНЯ: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

1. Права человека и основные права

2. Взгляд на историю идей

3. Правовые свободы, социальные и культурные права, права на участие

X. СПРАВЕДЛИВОСТЬ [УГОЛОВНОГО] НАКАЗАНИЯ

1. Дать дефиницию наказания

2. Установить норму наказания

3. Легитимировать наказание

4. Упразднить наказание?

XI. СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

1. Справедливость обмена

2. Возмещающая справедливость

3. Справедливость между поколениями

4. Справедливость и солидарность

5. Справедливость в отношении животных?

XII. СПРАВЕДЛИВОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПЛЮРАЛИЗМА: ТОЛЕРАНТНОСТЬ

XIII. ГЛОБАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

1. Всемирная федеративная республика

2. Право на различие

3. Глобальные правовые задачи

Всемирная юстиция

Всемирная гражданская защита

Глобальное социальное и экологическое государство

4. Анамнетическая справедливость

5. Всемирное понимание права и всемирное чувство справедливости

6. Реалистическое предвиденье

XIV. ОСОБЫЕ СТРАТЕГИИ

1. Гражданское неповиновение

2. Гуманитарная интервенция

XV. БОЛЬШЕ ЧЕМ СПРАВЕДЛИВОСТЬ: ЧУВСТВО ОБЩНОСТИ И ДРУЖБА

ЛИТЕРАТУРА

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ