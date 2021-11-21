Отфрид Хёффе – Справедливость: Философское введение

Хёффе – Справедливость - Философское введение
Изначально справедливость означала лишь соответствие действующему праву. До сих пор ведомство, занимающееся вопросами права, судебная система, называется юстицией. Однако уже давно понятие справедливости приобрело более широкое и моральное значение, не теряя при этом тесной связи с правом. В первом приближении оно означает как содержательную правильность права с объективной точки зрения, так и добропорядочность какого-либо лица с субъективной. Особенно в качестве объективной справедливости оно является основным понятием человеческих потребностей: предметом человеческих стремлений и человеческих требований одновременно. Ни одна культура и ни одна эпоха не желают отказываться от справедливости. С древних времен одной из главных целей человечества было то, чтобы в мире воцарилась справедливость.
Однако относительно рано всплывает и этикоправовой релятивизм. Так как в других странах наблюдаются иные представления о справедливости, то возникают сомнения в существовании справедливости, независимой от культуры и эпохи. Уже античный скептик Карнеад (214-129 до н.э.) выступил в этом духе с двумя речами, сознательно противоречивыми по своей направленности - с одной в поддержку, а с другой против справедливости. Блез Паскаль (1623-1662) также язвительно заключил, что граница справедливости проходит по реке, так как по разные стороны Рейна господствуют различные представления о справедливости. Однако часто люди становятся жертвой оптического обмана. Паскаль также не делает различия между не столь элементарными представлениями о справедливости, - вроде тех, согласно которым старшие наследуют все, — и ее неоспоримым ядром. Тем самым сомневающиеся упускают из вида то, что является общим практически для всех культур т. е. справедливость, которая даже в эмпирическом смысле значима не только для одного региона или одной эпохи. По их поводу следует возразить Гёте, когда он утверждает: «Справедливость: свойство и фантом немцев».
Благодаря всеми признанной справедливости, охватывающей [различные] культуры и эпохи, о человечестве в целом можно говорить, как о сообществе справедливости. Общечеловеческое начинается с принципа равенства: одинаковые случаи следует рассматривать одинаковым образом. Как в его негативном виде, запрете произвола, так и в его позитивном виде, заповеди беспристрастности, он требует рассматривать спорные случаи невзирая на лица. В этом смысле изобразительное искусство представляет первичную справедливость, богиню Юстицию, с повязкой на глазах. Мужчина или женщина, богатый или бедный, могущественный или слабый — беспристрастность первого уровня, беспристрастность применения правил, гласит, что с каждым нужно обращаться согласно соответствующим правилам: перед законом все равны. Для решения следующей задачи — точно отмерить каждому ему полагающееся — Юстиция часто держит в руке весы. А меч символизирует ее двойное предназначение, как защищать, так и наказывать.
Впрочем, этой беспристрастности первого уровня, беспристрастности применения правил, недостаточно. Скорее она должна быть дополнена беспристрастностью второго уровня, беспристрастностью установления правил. При этом не стоит ожидать одного-единственного правила для всех сфер жизни. В случае основных прав и прав человека действует равенство: «Каждому — по его ценности человека как такового». В случае элементарного обеспечения существования выдвигается аспект потребности: «Каждому по потребностям». В трудовой и профессиональной сфере действует принцип достигнутого результата, а в уголовных процессах учитывается тяжесть правонарушения. соединенная с размером субъективной вины.
Межкультурно признаются также принципы процессуальной справедливости, затем идея взаимности или обоюдности, связанная с «золотым правилом» («Не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой») и с той равноценностью получаемого и даваемого («справедливость обмена»), которая ни в коем случае не распространяется лишь на экономические отношения. Точно так же к общему наследию справедливости относится идея компенсирующей («исправительной») справедливости. В гражданском праве она требует компенсации за понесенные убытки, а в уголовном праве — за причиненную несправедливость. Далее практически везде охраняются одни и те же основные правы. Повсюду карается убийство, кража и грабеж, как и оскорбления, далее подделка мер, весов и документов и не в последнюю очередь элементарные экологические нарушения, например, отравления колодцев в предыдущие времена. Наконец, царит единство относительно того, что наказывать нужно только виновных, и относительно связанной с этим заповеди, гласящей, что менее тяжкие правонарушения следует наказывать посредством менее тяжких наказаний, а более тяжки е — более тяжких. Таким образом, сходство впечатляюще велико, так что развивающаяся сегодня глобальная цивилизация в своих межкультурных правовых дискурсах может ориентироваться на понятие справедливости.
Отфрид Хёффе – Справедливость: Философское введение
М.: Праксис, 2007. – 192 с.
ISBN 978-5-901574-64-5
Отфрид Хёффе – Справедливость: Философское введение – Содержание
I. НАСЛЕДИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
- 1.Межкультурное сходство
- 2. Божественное происхождение (Древность)
- Египет и Месопотамия
- Древний Израиль
- Греция
- 3. Установить порядок (Платон)
- 4. Основополагающие различения (Аристотель)
II. К ПОНЯТИЮ СПРАВЕДЛИВОСТИ
- 1. Вызов
- Ограниченность [ресурсов] или конфликт
- Дееспособность
- 2. Вмененная социальная мораль
- 3. Справедливость как добродетель
- 4. Экскурс: божественная справедливость
III. СКЕПСИС ОТНОСИТЕЛЬНО СПРАВЕДЛИВОСТИ
- 1. Правовой позитивизм
- 2. Системно-теоретический скепсис
- 3. Утилитаризм как альтернатива?
IV. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ИЛИ ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО?
- 1. Идея естественного права
- 2. Возражения
- 3. Критическое естественное право
V. ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
VI. ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПА
- 1. «Живи честно»
- 2. «Ни с кем не поступай несправедливо»
- 3. «Отдавай каждому должное»
VII. ЮСТИЦИЯ
- 1. Принципы справедливости в юстиции
- 2. В качестве дополнения: праведность
- 3. Опасность: государство судей
VIII. К ОБОСНОВАНИЮ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
- 1. Модель кооперации (Аристотель)
- 2. Модель конфликта (теории договора)
- 3. Справедливость как частность (Роулз)
- 4. Справедливость как обмен
IX. ПРИНЦИПЫ СРЕДНЕГО УРОВНЯ: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
- 1. Права человека и основные права
- 2. Взгляд на историю идей
- 3. Правовые свободы, социальные и культурные права, права на участие
X. СПРАВЕДЛИВОСТЬ [УГОЛОВНОГО] НАКАЗАНИЯ
- 1. Дать дефиницию наказания
- 2. Установить норму наказания
- 3. Легитимировать наказание
- 4. Упразднить наказание?
XI. СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
- 1. Справедливость обмена
- 2. Возмещающая справедливость
- 3. Справедливость между поколениями
- 4. Справедливость и солидарность
- 5. Справедливость в отношении животных?
XII. СПРАВЕДЛИВОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПЛЮРАЛИЗМА: ТОЛЕРАНТНОСТЬ
XIII. ГЛОБАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
- 1. Всемирная федеративная республика
- 2. Право на различие
- 3. Глобальные правовые задачи
- Всемирная юстиция
- Всемирная гражданская защита
- Глобальное социальное и экологическое государство
- 4. Анамнетическая справедливость
- 5. Всемирное понимание права и всемирное чувство справедливости
- 6. Реалистическое предвиденье
XIV. ОСОБЫЕ СТРАТЕГИИ
- 1. Гражданское неповиновение
- 2. Гуманитарная интервенция
XV. БОЛЬШЕ ЧЕМ СПРАВЕДЛИВОСТЬ: ЧУВСТВО ОБЩНОСТИ И ДРУЖБА
ЛИТЕРАТУРА
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
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