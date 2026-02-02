Уле Мартин Хёйстад - История души от Античности до современности

Большинство людей верят в то, что обладают душой, но мало кто может объяснить, что это такое. В душе есть нечто удивительное, почти чарующее. Душа — это выражение чего-то глубоко внутреннего и личного, что трудно выразить в словах и понятиях. И совсем неслучайно такое название — соул — носит особый музыкальный жанр, возникший из афроамериканского отчаяния и унижения. Душа оказалась единственным, чем они обладали и что нельзя было поработить, о чем они пели в надежде на свободу и освобождение от всех своих оков.

Несоответствие между неясным смыслом души и большим значением, которое придает ей большинство людей, отражается в нашей повседневной речи. Мы можем говорить о цельной и чистой, о глубокой и честной душе. Мы что-то чувствуем в глубине души, нашу душу ранят, и мы боимся «душе своей повредить». Мы используем эти выражения, говоря о личных и моральных качествах. Бывают души сильные и слабые, свободные и скованные, замкнутые и открытые. Самые личные качества, касающиеся нашей внутренней силы и уязвимости, мы находим в глубине души. У некоторых душа ранимая и податливая. Мы можем быть больны телом и душой, и мы стремимся обрести покой в душе. Душа может быть мятущейся и расколотой. Так что же это — образные выражения, метафоры, применяемые к нашим личным качествам, или же слово «душа» соотносится с чем-то реальным и представляет собой особое измерение в человеке, наряду с разумом и чувствами. Именно такие вопросы лежат в основе этой книги.

На протяжении всей истории человечества душа была и остается той призмой, через которую рассматривается и понимается человек и его жизнь. Призыв Сократа к своим согражданам в Афинах заботиться о своей душе и христианские заповеди не повредить душе сформировали основы мировоззрения в нашей культуре. Душа понимается как выражение личности индивида, самости личности. И то, что задевает или ранит личность мыслью, словом или действием, задевает или ранит нашу душу. Душа — это цель и мерило всего того, за что выступает и несет ответственность индивид. Душа — это, возможно, то, что делает человека человеком, особый знак благородства или каинова печать.

Уле Мартин Хёйстад - История души от Античности до современности

Перевод с норвежского Светланы Карпушиной

Москва: Текст, 2019. 477[3] с.

Серия "Краткий курс"

ISBN 978-5-7516-1578-9

Уле Мартин Хёйстад - История души от Античности до современности - Содержание

Предисловие

Вступление

ЭТАПЫ ДРАМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДУШИ

АНТИЧНОСТЬ

СРЕДНИЕ ВЕКА

РЕНЕССАНС

ПРОСВЕЩЕННАЯ ДУША

РОМАНТИЗМ

НАУЧНАЯ ДУША

ОБНОВЛЕНИЕ

ДУША В ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

ДУША В ДРУГИХ КУЛЬТУРАХ И В НАШЕ ВРЕМЯ

Заключение