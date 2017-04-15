Мгновенные решения человеческих трудностей, технологические неурядицы в действительности очень часто не могут дать ответы на вопросы или им удается всего лишь заменить один круг проблем другим, еще более неразрешимым. Отсюда создавшаяся в контркультуре критическая ситуация.

Мы видим, что резко увеличивается интерес к волшебству, суевериям (никогда еще астрология не была так популярна) и идеям о перевоплощении личности, присущим восточным религиям, как реакция на объективность науки и на манипуляторные возможности технологии.

Джон Хьютон - Играет ли Бог в кости?

Москва, Христианская миссия «Триада» 1998 г. – 159 с.

ISBN 5-86181-140-7

Джон Хьютон - Играет ли Бог в кости? – Содержание

Глава 1. В поисках истины

Глава 2. Большой взрыв и пр.

Глава 3. Бог, Который сокрыт

Глава 4. Пространство и время

Глава 5. Пятое измерение

Глава 6. Личное познание Бога

Глава 7. Волны, частицы и воплощение

Глава 8. Догма и сомнение

Глава 9. Объяснение вещей

Глава 10. Естественное или сверхъестественное?

Глава 11. Человек, распоряжающийся Божьим миром

Глава 12. От восхищения к поклонению

Джон Хьютон - Играет ли Бог в кости? – Глава 1. В поисках истины

Порядок — это главный небесный закон.

(Александр Поуп)

Поразмышляем о Вселенной. За время, потраченное на написание этого предложения, расстояние до отдаленных галактик увеличилось еще на миллион километров. Вселенная расширяется: звезды и галактики мчатся прочь друг от друга. «Мчатся прочь» - подходящее выражение, ибо по человеческим меркам рассматриваемые скорости необычайно велики, однако, ввиду огромных размеров космического пространства эти перемещения кажутся медленными. Расположение звезд и созвездий в ночном небе лишь незначительно отличается от того, что, по сохранившимся сведениям, наблюдали люди на заре человеческой истории.

Насколько велика известная нам Вселенная? Начнем ответ на этот вопрос с Солнечной системы, которая состоит из Солнца с вращающимися вокруг него девятью планетами. Наше Солнце, имея около 1,5 миллиона километров в диаметре, находится в 150 миллионах километров от Земли и приблизительно в 6 миллиардах километров от Плутона, который является наиболее удаленной из девяти планет.

Солнце — неприметный член в скоплении звезд, называемом галактикой. Галактика напоминает раскинувшийся по небу плоский диск, его-то мы и называем Млечным путем. Наше Солнце расположено в одном из спиральных рукавов галактики примерно на полпути от центра к краю. Вся галактика, медленно вращаясь, перемещается в пространстве. Расстояние от края до края составляет около миллиарда миллиардов (1018) километров. Сами размеры достаточно головокружительны, но еще более поражает число звезд, содержащихся в галактике, — около 100 миллиардов (1011), ближайшая из которых удалена примерно на 40 миллионов (4x1013) километров.

Недалеко от нашей галактики находятся две галактики меньших размеров, Магеллановы облака, которые видны как туманности в небе южного полушария. На большем удалении около тридцати галактик в пределах 40 миллиардов миллиардов (4x1019) километров образуют наше скопление галактик. Остальные группы и скопления галактик, всего более миллиарда, распределены во Вселенной более или менее равномерно, причем наиболее удаленные галактики, которые можно наблюдать в телескоп, находятся приблизительно на расстоянии в 100000 миллиардов (1023) километров.

Для того чтобы более наглядно представить эти масштабы, вообразите модель, согласно которой Солнце и все планеты поместились бы в доме средних размеров. Тогда Солнце было бы величиной с горошину, а Земля и другие планеты напоминали бы просто пылинки. В этом случае ближайшая звезда была бы удалена на 100 километров, противоположный край галактики - более чем на миллион километров, а край Вселенной — на сотни тысяч миллионов километров. Даже при таком уменьшении расстояния кажутся непостижимыми.

Так как эти числа очень велики, астрономы измеряют расстояния временем, которое бы мы затратили, летя в нужном направлении со скоростью света. Двигаясь с такой скоростью, мы достигли бы Солнца за восемь минут, поэтому говорят, что Солнце находится на расстоянии в восемь световых минут. До ближайшей звезды мы добрались бы за четыре года (т.е. она удалена на 4 световых года), до края нашей галактики — примерно за 100000 лет и до края Вселенной — приблизительно за 10 миллиардов (1010) лет.

Измеряя расстояния в световых годах, трудно не обратить внимание на то, что видимому свету от звезд и галактик потребовалось много времени для того, чтобы достичь нас. По этой причине мы наблюдаем эти объекты такими, какими они были некоторое время назад, а не такими, какие они сейчас. Мы видим Солнце таким, каким оно было восемь минут назад, а ближайшую звезду такой, какой она была четыре года назад. Когда 4 июля 1054 года в районе Крабовидной туманности был замечен взрыв, наблюдавшие его астрономы на самом деле видели событие, происшедшее около 5000 лет до того. Гигантская галактика вблизи края Вселенной, которую можно наблюдать в один из самых больших телескопов, видна такой, какой она была около 10 миллиардов лет назад. Так как информацию невозможно передать со скоростью, превышающей скорость света, то никаким способом нельзя определить, что произошло с далекими галактиками с тех пор.

С другой стороны, наблюдение удаленных частей Вселенной такими, какими они были давно, дает нам возможность узнать, что представляли собой эти части на ранних этапах развития вселенной. Более того, изучая объекты, удаленные на различные расстояния, и тем самым углубляясь в прошлое, мы можем составить картину эволюции Вселенной. Собирая мозаику истории Вселенной, астрономы пришли к следующему заключению: около 20 миллиардов лет назад вся материя и энергия Вселенной была сконцентрирована в одной центральной точке при очень высоких значениях плотности, давления и температуры. В то время событие, которое теперь называют Большим Взрывом, положило начало расширению Вселенной.