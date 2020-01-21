Рад представить читателю сборник библейских и более поздних иудейских религиозных текстов «И сказал Господь Моисею ... ». Он отличается как от трудов, предназначенных лишь для верующих-иудеев, так и от изданий, рассматривающих иудаизм «извне» - с иных мировоззренческих позиций. Книга призвана дать первоначальные сведения о духовных и нравственных традициях иудаизма последователям самых разных религиозных и философских воззрений. Несмотря на скромный объем, книга широко и разнообразно представляет многотысячелетнее наследие иудейских пророков, мудрецов и поэтов. Вместе с тем в живых и выразительных комментариях бережно сохранен традиционный для иудаизма подход к интерпретации священных текстов. Такое соединение первоисточников с комментариями позволяет читателю самому убедиться в истинности библейских слов: «Учение мудрого - источник жизни» (Прит. 13, 15).

Нужда в подобном издании ощущалась давно - и вот оно состоялось. Хотелось бы, чтобы читатель испытал при чтении этой книги ту сердечную радость, о которой говорит пророк-псалмопевец Давид: «Повеления Господа праведны, радуют сердце; заповедь Господа светла, просветляет очи» (Пс. 18, 9)

И сказал Господь Моисею - Первоисточники иудаизма

Издательство Теревинф, 2017. — 225 с.

[Электронный ресурс - 4-е издание]

ISBN 978-5-4212-0457-2

И сказал Господь Моисею - Первоисточники иудаизма - Содержание

Об этой книге. Главный раввин России А. С. Шаевич

Скрижали завета. Д. В. Щедровицкий

Танах (Священное Писание)

Сефарим Хицоним (Апокрифы)

Тексты Кумрана

Иудео-эллинская литература

Талмудическая традиция

Богослужебные тексты

Этика иудейских философов

Каббала

Хасидизм

Секты Иудаизма

Редакционно-библиографические замечания

И сказал Господь Моисею - Первоисточники иудаизма - Сефарим хицоним (апокрифы)

Канон Танаха окончательно был утвержден в 90 г. н. э. в Святой земле, в городе Явне (Ямнии), Синедрионом - собранием раввинов-законоучителей, постановления которого обязательны для всех иудеев. Произведения древнееврейской религиозной литературы, не включенные в канон, получили название «сефар им хицоним» - «внешние [по отношению к канону] книги», по-гречески «апокрифы». Часть их сохранилась в переводе на греческий (бывший в ту эпоху разговорным языком обширной иудейской диаспоры) и вошла в состав православной и католической Библии. Древнееврейские оригиналы некоторых апокрифов найдены в XIX-XX вв. в генизе (хранилище пришедших в ветхость рукописей) при каирской караимской синагоге и в Кумране. Будучи источником ценных нравственных идей и ярких образов, апокрифы оказали влияние на многие темы и сюжеты мировой литературы отразились в изобразительном искусстве.

Маккавим (Маккавеи)

Книги Маккавйм (Маккавеи), описывающие героическую борьбу иудеев против войск сирийского царя Антиоха Епифана в 167- 141 гг. до н. э., дошли до нас в греческом переводе. Под руководством свяшенников из рода Хасмонеев, получивших боевое прозвище «Маккавим» (означающее «молоты»), народ Иудеи восстал против чудовищного замысла сирийского царя уничтожить иудейскую веру и одержал полную победу. Это привело к восстановлению еврейской государственности в Святой земле. С момента провозглашения указа Антиоха о запрете под угрозой смерти изучать Тору и следовать заповедям Господа и вплоть до полной победы над врагом десятки тысяч людей, оставшихся верными Торе, приняли жестокие мучения и расстались с жизнью с молитвой «llieмa» на устах (см. коммент. к Втор. 6, 1-9). Их беспримерное мужество и жертвенная самоотдача стали ярчайшим в истории примером «освящения имени Божьего» - мученической смерти за веру.