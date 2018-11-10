В Фолиньо, небольшом городе близ Перуджи, на фреске домовой капеллы палаццо Тринчи изображен блаженный Иаков Ворагинский (ок. 1229-1298). Стоя перед Распятием среди святых, он держит епископский посох и книгу, которая прославила его имя и получила название Legenda Аurea - Золотая легенда. Зал палаццо Тринчи украшают аллегории семи свободных искусств и образы героев античного мира. По замыслу создателей программы росписей капеллы, Иаков Ворагинский - проповедник, писатель, миротворец - сопоставлен с великими умами древности и заслуженно входит в их круг.

Иаков Ворагинский кратко сообщает о себе и своих трудах в Генуэзской хронике, написанной им в конце жизни: «Брат Иаков из Ордена проповедников стал восьмым архиепископом Генуи в лето Господне 1292 и проживет, сколько будет угодно Богу... Когда он был простым монахом Ордена и позднее, став архиепископом, брат Иаков написал многие труды. Он собрал в одну книгу легенды о святых, дополнив их сведениями из Трехчастной истории, Схоластической истории, а также из Хроник, созданных многими авторами. Пролог к этому труду открывается словами: Адвент Господень».

Точная дата рождения Иакова из Варацце (Якопо да Варацце) не сохранилась. Предполагают, что он родился около 1229 г. в небогатой благородной семье. В Генуэзской хронике Иаков Ворагинский вспоминает о солнечном затмении, поразившем его в детстве: «В лето Господне 1239 произошло столь сильное затмение солнца, что ни один век не мог бы вспомнить затмения столь великого и мрачного. Среди дня появились звезды, как обыкновенно являются в ясную ночь. Мы же, хотя и пребывали еще в детском возрасте, созерцали эти сияющие звезды, явившиеся на небе».

Иаков Ворагинский - Золотая легенда - Том I

Москва, Издательство Францисканцев, 2017

Перевод выполнен с латинского оригинала по новейшему критическому изданию:

Jacobus de Voragine. Legenda Aurea - Goldene Legende / Hrsg. und ubersetzt von Bruno W. Hauptli. 2 Bds. Freiburg im Breisgau, 2014.

ISBN 978-5-89208-130-6

Иаков Ворагинский - Золотая легенда - Том I - Оглавление

И. В. Кувшинская. Иаков Ворагинский и его время

Пролог

Часть I. О праздниках, приходящихся на время обновления

Глава I Об Адвенте Господнем

Об Адвенте Господнем Глава II О святом апостоле Андрее

О святом апостоле Андрее Глава III О святом Николае

О святом Николае Глава IV О святой деве Луции

О святой деве Луции Глава V О святом апостоле Фоме

Часть II. О праздниках, приходящихся отчасти на время примирения, отчасти - на время странствия

Глава VI О Рождестве во плоти Господа нашего Иисуса Христа

О Рождестве во плоти Господа нашего Иисуса Христа Глава VII О святой Анастасии

О святой Анастасии Глава VIII О святом Стефане

О святом Стефане Глава IX О святом апостоле Иоанне

О святом апостоле Иоанне Глава X О невинно убиенных младенцах

О невинно убиенных младенцах Глава XI О святом Фоме Кентерберийском

О святом Фоме Кентерберийском Глава XII О святом Сильвестре

О святом Сильвестре Глава XIII Об Обрезании Господнем

Об Обрезании Господнем Глава XIV О Богоявлении

О Богоявлении Глава XV О святом Павле пустыннике

О святом Павле пустыннике Глава XVI О святом Ремигии

О святом Ремигии Глава XVII О святом Иларии

О святом Иларии Глава XVIII О святом Макарии

О святом Макарии Глава XIX О святом Феликсе

О святом Феликсе Глава XX О святом Марцелле

О святом Марцелле Глава XXI О святом Антонии

О святом Антонии Глава XXII О святом Фабиане

О святом Фабиане Глава XXIII О святом Себастьяне

О святом Себастьяне Глава XXIV О святой деве Агнессе

О святой деве Агнессе Глава XXV О святом Викентии

О святом Викентии Глава XXVI О святом епископе Василии

О святом епископе Василии Глава XXVII О святом Иоанне Милостивом

О святом Иоанне Милостивом Глава XXVIII Об обращении святого апостола Павла

Глава XXIX О святой Павле

О святой Павле Глава XXX О святом Юлиане

Часть III. О праздниках, приходящихся на время отпадения

Глава XXXI О Семидесятнице

О Семидесятнице Глава XXXII О Шестидесятнице

О Шестидесятнице Глава XXXIII О Пятидесятнице

О Пятидесятнице Глава XXXVI О Четыредесятнице

О Четыредесятнице Глава XXXV О постах четырех времен

О постах четырех времен Глава XXXVI О святом Игнатии

О святом Игнатии Глава XXXVII Об Очищении Пресвятой Девы Марии

Глава XXXVIII О святом Власии

О святом Власии Глава XXXIX О святой деве Агате

О святой деве Агате Глава XL О святом Ведаете

О святом Ведаете Глава XLI О святом Аманде

О святом Аманде Глава XLII О святом Валентине

О святом Валентине Глава XLIII О святой Юлиании

О святой Юлиании Глава XLIV О Престоле святого Петра

О Престоле святого Петра Глава XLV О святом апостоле Матфии

О святом апостоле Матфии Глава XLVI О святом Григории

О святом Григории Глава XLVII О святом Лонгине

О святом Лонгине Глава XLVIII О святой Софии и трех ее дочерях

О святой Софии и трех ее дочерях Глава XLIX О святом Бенедикте

О святом Бенедикте Глава L О святом Патрике

О святом Патрике Глава Ы О Благовещении Господнем

О Благовещении Господнем Глава LII О святом Тимофее

О святом Тимофее Глава LIII О Страстях Господних

Часть IV. О праздниках, приходящихся на время примирения

Глава LIV О Воскресении Господнем

Глава LV О святом Секунде

Глава LVI О святой Марии Египетской

Глава LVII О святом Амвросии

Глава LVIII О святом Георгии

Глава LIX О святом Марке

Глава LX О святом Папе Марцеллине

Глава LXI О святом Виталии

Глава LXII О некоей деве из Антиохии

Глава LXIII О святом мученике Петре

Глава LXIV О святом Фабиане

Глава LXV О святом апостоле Филиппе

Глава LXVI О святой Аполлонии

Глава LXVII О святом апостоле Иакове

Глава LXVIII Об Обретении Святого Креста

Глава LXIX О святом Иоанне у Латинских врат

О святом Иоанне у Латинских врат Глава LXX О Великой и Малой литаниях

О Великой и Малой литаниях Глава LXXI О святом мученике Бонифации

О святом мученике Бонифации Глава LXXII О Вознесении Господнем

О Вознесении Господнем Глава LXXIII О Святом Духе

О Святом Духе Глава LXXIV О святом Гордиане

О святом Гордиане Глава LXXV О святых Нерее и Ахилее

О святых Нерее и Ахилее Глава LXXVI О святом Панкратии

Часть V. О праздниках, приходящихся на время странствия

Глава LXXVII О святом Урбане

Глава LXXVIII О святой Петронилле

Глава LXXIX О святом Петре, экзорцисте

Глава LXXX О святых Приме и Фелициане

Глава LXXXI О святом апостоле Варнаве

Глава LXXXII О святых Вите и Модесте

Глава LXXXIII О святом Кирике и Иулитте, его матери

Глава LXXXIV О святой деве Марине

Глава LXXXV О святых Гервасии и Протасии

Комментарии

Аннотированный указатель имен авторов и названий сочинений

Библиографический указатель

Библиографические сокращения

Список иллюстраций

Иаков Ворагинский - Золотая легенда - Том I - Пролог

Начинается Пролог к «Легенде о святых», называемой иначе «Ломбардской историей», которую составил брат Иаков из Генуи, монах Ордена братъев-проповедников

Все время настоящей жизни разделено на четыре периода, а именно: время отпадения, время обновления или нового призвания, время примирения и время странствия. Отпадение началось с того, что Адам уклонился от Бога, и продолжалось оно вплоть до Моисея. Это время в церковном календаре соответствует периоду от Семидесятницы до Пасхи. Поэтому и читается тогда в церкви Книга Бытия, где описано отпадение первых людей. Время обновления, или нового призвания, началось с Моисея и продолжалось вплоть до рождения Христа. В это время люди были вновь призваны к вере и обновлены через пророков. В церковном календаре ему соответствует период от начала Адвента до Рождества Христова. Поэтому и читается тогда в Церкви Книга Исайи, где ясно сказано о новом призвании.

Время примирения есть то время, когда во Христе мы примирились с Богом. Этому времени в церковном календаре соответствует период от Пасхи до Пятидесятницы. Поэтому и читается тогда Откровение Иоанна Богослова, в котором полностью раскрыта тайна этого примирения. Время странствия есть время настоящей жизни, в котором мы скитаемся и ведем постоянную брань. Этому времени в церковном календаре соответствует период от октавы Пятидесятницы до начала Адвента. Поэтому и читаются тогда Книги Царств и Маккавейские книги, в которых рассказывается о многочисленных битвах, знаменующих нашу духовную брань.

Период от Рождества Господня до Семидесятницы представляет отчасти время примирения, то есть время радости. Это период от Рождества до октавы Богоявления и вплоть до Семидесятницы. Такой порядок времен можно уяснить в четырех смыслах. Во-первых, исходя из сравнения с четырьмя временами года. Таким образом, зима соотносится с первым временем, весна - со вторым, лето - с третьим, а осень - с четвертым. Причины их сопоставления достаточно очевидны.

Во-вторых, можно понять такое разделение времен исходя из сравнения с частями суток, таким образом, что ночь будет соотноситься с первым временем, утро - со вторым, полдень - с третьим, а вечер - с четвертым. И хотя отпадение случилось прежде обновления, Церковь, тем не менее, начинает свой отсчет времен скорее с обновления, чем с отпадения, то есть с Адвента, а не с Семидесятницы. Делается это по двум причинам. Во-первых, дабы не показалось, что Церковь начинает с заблуждения. Ибо она, как то часто делают и евангелисты, держится сути, а не следует за порядком времен. Во-вторых, поскольку через Пришествие Христово все обновилось. Поэтому Адвент и называется временем обновления, как сказано в Апокалипсисе: Се творю все новое (Откр 21:5). Следовательно, подобает, чтобы в это время обновления и Церковь обновляла все свои богослужения.

Таким образом, чтобы сохранить церковное разделение времен, мыповедем речь: во-первых, о праздниках, приходящихся на время обновления, которое в церковном календаре соответствует периоду от начала Адвента до Рождества Господня. Во-вторых, о праздниках, которые приходятся на время, отчасти связанное с примирением, отчасти - со странствием. Это время в церковном календаре соответствует периоду от окончания Адвента до Семидесятницы. В-третьих, о праздниках, которые приходятся на время отпадения. В церковном календаре оно соответствует периоду от Семидесятницы до Пасхи. В-четвертых, о праздниках, которые приходятся на время примирения. В церковном календаре оно соответствует периоду от Пасхи до октавы Пятидесятницы. В-пятых, о праздниках, которые приходятся на время странствия. В церковном календаре оно соответствует периоду от октавы Пятидесятницы до начала Адвента.

Завершается Пролог. Начинается «Легенда о святых», или «Ломбардская история»