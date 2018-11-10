Иаков Ворагинский - Золотая легенда - Том I
В Фолиньо, небольшом городе близ Перуджи, на фреске домовой капеллы палаццо Тринчи изображен блаженный Иаков Ворагинский (ок. 1229-1298). Стоя перед Распятием среди святых, он держит епископский посох и книгу, которая прославила его имя и получила название Legenda Аurea - Золотая легенда. Зал палаццо Тринчи украшают аллегории семи свободных искусств и образы героев античного мира. По замыслу создателей программы росписей капеллы, Иаков Ворагинский - проповедник, писатель, миротворец - сопоставлен с великими умами древности и заслуженно входит в их круг.
Иаков Ворагинский кратко сообщает о себе и своих трудах в Генуэзской хронике, написанной им в конце жизни: «Брат Иаков из Ордена проповедников стал восьмым архиепископом Генуи в лето Господне 1292 и проживет, сколько будет угодно Богу... Когда он был простым монахом Ордена и позднее, став архиепископом, брат Иаков написал многие труды. Он собрал в одну книгу легенды о святых, дополнив их сведениями из Трехчастной истории, Схоластической истории, а также из Хроник, созданных многими авторами. Пролог к этому труду открывается словами: Адвент Господень».
Точная дата рождения Иакова из Варацце (Якопо да Варацце) не сохранилась. Предполагают, что он родился около 1229 г. в небогатой благородной семье. В Генуэзской хронике Иаков Ворагинский вспоминает о солнечном затмении, поразившем его в детстве: «В лето Господне 1239 произошло столь сильное затмение солнца, что ни один век не мог бы вспомнить затмения столь великого и мрачного. Среди дня появились звезды, как обыкновенно являются в ясную ночь. Мы же, хотя и пребывали еще в детском возрасте, созерцали эти сияющие звезды, явившиеся на небе».
Иаков Ворагинский - Золотая легенда - Том I
Москва, Издательство Францисканцев, 2017
Перевод выполнен с латинского оригинала по новейшему критическому изданию:
Jacobus de Voragine. Legenda Aurea - Goldene Legende / Hrsg. und ubersetzt von Bruno W. Hauptli. 2 Bds. Freiburg im Breisgau, 2014.
ISBN 978-5-89208-130-6
Иаков Ворагинский - Золотая легенда - Том I - Оглавление
- И. В. Кувшинская. Иаков Ворагинский и его время
- Пролог
Часть I. О праздниках, приходящихся на время обновления
- Глава I Об Адвенте Господнем
- Глава II О святом апостоле Андрее
- Глава III О святом Николае
- Глава IV О святой деве Луции
- Глава V О святом апостоле Фоме
Часть II. О праздниках, приходящихся отчасти на время примирения, отчасти - на время странствия
- Глава VI О Рождестве во плоти Господа нашего Иисуса Христа
- Глава VII О святой Анастасии
- Глава VIII О святом Стефане
- Глава IX О святом апостоле Иоанне
- Глава X О невинно убиенных младенцах
- Глава XI О святом Фоме Кентерберийском
- Глава XII О святом Сильвестре
- Глава XIII Об Обрезании Господнем
- Глава XIV О Богоявлении
- Глава XV О святом Павле пустыннике
- Глава XVI О святом Ремигии
- Глава XVII О святом Иларии
- Глава XVIII О святом Макарии
- Глава XIX О святом Феликсе
- Глава XX О святом Марцелле
- Глава XXI О святом Антонии
- Глава XXII О святом Фабиане
- Глава XXIII О святом Себастьяне
- Глава XXIV О святой деве Агнессе
- Глава XXV О святом Викентии
- Глава XXVI О святом епископе Василии
- Глава XXVII О святом Иоанне Милостивом
- Глава XXVIII Об обращении святого апостола Павла
- Глава XXIX О святой Павле
- Глава XXX О святом Юлиане
Часть III. О праздниках, приходящихся на время отпадения
- Глава XXXI О Семидесятнице
- Глава XXXII О Шестидесятнице
- Глава XXXIII О Пятидесятнице
- Глава XXXVI О Четыредесятнице
- Глава XXXV О постах четырех времен
- Глава XXXVI О святом Игнатии
- Глава XXXVII Об Очищении Пресвятой Девы Марии
- Глава XXXVIII О святом Власии
- Глава XXXIX О святой деве Агате
- Глава XL О святом Ведаете
- Глава XLI О святом Аманде
- Глава XLII О святом Валентине
- Глава XLIII О святой Юлиании
- Глава XLIV О Престоле святого Петра
- Глава XLV О святом апостоле Матфии
- Глава XLVI О святом Григории
- Глава XLVII О святом Лонгине
- Глава XLVIII О святой Софии и трех ее дочерях
- Глава XLIX О святом Бенедикте
- Глава L О святом Патрике
- Глава Ы О Благовещении Господнем
- Глава LII О святом Тимофее
- Глава LIII О Страстях Господних
Часть IV. О праздниках, приходящихся на время примирения
- Глава LIV О Воскресении Господнем
- Глава LV О святом Секунде
- Глава LVI О святой Марии Египетской
- Глава LVII О святом Амвросии
- Глава LVIII О святом Георгии
- Глава LIX О святом Марке
- Глава LX О святом Папе Марцеллине
- Глава LXI О святом Виталии
- Глава LXII О некоей деве из Антиохии
- Глава LXIII О святом мученике Петре
- Глава LXIV О святом Фабиане
- Глава LXV О святом апостоле Филиппе
- Глава LXVI О святой Аполлонии
- Глава LXVII О святом апостоле Иакове
- Глава LXVIII Об Обретении Святого Креста
- Глава LXIX О святом Иоанне у Латинских врат
- Глава LXX О Великой и Малой литаниях
- Глава LXXI О святом мученике Бонифации
- Глава LXXII О Вознесении Господнем
- Глава LXXIII О Святом Духе
- Глава LXXIV О святом Гордиане
- Глава LXXV О святых Нерее и Ахилее
- Глава LXXVI О святом Панкратии
Часть V. О праздниках, приходящихся на время странствия
- Глава LXXVII О святом Урбане
- Глава LXXVIII О святой Петронилле
- Глава LXXIX О святом Петре, экзорцисте
- Глава LXXX О святых Приме и Фелициане
- Глава LXXXI О святом апостоле Варнаве
- Глава LXXXII О святых Вите и Модесте
- Глава LXXXIII О святом Кирике и Иулитте, его матери
- Глава LXXXIV О святой деве Марине
- Глава LXXXV О святых Гервасии и Протасии
Комментарии
Аннотированный указатель имен авторов и названий сочинений
Библиографический указатель
Библиографические сокращения
Список иллюстраций
Иаков Ворагинский - Золотая легенда - Том I - Пролог
Начинается Пролог к «Легенде о святых», называемой иначе «Ломбардской историей», которую составил брат Иаков из Генуи, монах Ордена братъев-проповедников
Все время настоящей жизни разделено на четыре периода, а именно: время отпадения, время обновления или нового призвания, время примирения и время странствия. Отпадение началось с того, что Адам уклонился от Бога, и продолжалось оно вплоть до Моисея. Это время в церковном календаре соответствует периоду от Семидесятницы до Пасхи. Поэтому и читается тогда в церкви Книга Бытия, где описано отпадение первых людей. Время обновления, или нового призвания, началось с Моисея и продолжалось вплоть до рождения Христа. В это время люди были вновь призваны к вере и обновлены через пророков. В церковном календаре ему соответствует период от начала Адвента до Рождества Христова. Поэтому и читается тогда в Церкви Книга Исайи, где ясно сказано о новом призвании.
Время примирения есть то время, когда во Христе мы примирились с Богом. Этому времени в церковном календаре соответствует период от Пасхи до Пятидесятницы. Поэтому и читается тогда Откровение Иоанна Богослова, в котором полностью раскрыта тайна этого примирения. Время странствия есть время настоящей жизни, в котором мы скитаемся и ведем постоянную брань. Этому времени в церковном календаре соответствует период от октавы Пятидесятницы до начала Адвента. Поэтому и читаются тогда Книги Царств и Маккавейские книги, в которых рассказывается о многочисленных битвах, знаменующих нашу духовную брань.
Период от Рождества Господня до Семидесятницы представляет отчасти время примирения, то есть время радости. Это период от Рождества до октавы Богоявления и вплоть до Семидесятницы. Такой порядок времен можно уяснить в четырех смыслах. Во-первых, исходя из сравнения с четырьмя временами года. Таким образом, зима соотносится с первым временем, весна - со вторым, лето - с третьим, а осень - с четвертым. Причины их сопоставления достаточно очевидны.
Во-вторых, можно понять такое разделение времен исходя из сравнения с частями суток, таким образом, что ночь будет соотноситься с первым временем, утро - со вторым, полдень - с третьим, а вечер - с четвертым. И хотя отпадение случилось прежде обновления, Церковь, тем не менее, начинает свой отсчет времен скорее с обновления, чем с отпадения, то есть с Адвента, а не с Семидесятницы. Делается это по двум причинам. Во-первых, дабы не показалось, что Церковь начинает с заблуждения. Ибо она, как то часто делают и евангелисты, держится сути, а не следует за порядком времен. Во-вторых, поскольку через Пришествие Христово все обновилось. Поэтому Адвент и называется временем обновления, как сказано в Апокалипсисе: Се творю все новое (Откр 21:5). Следовательно, подобает, чтобы в это время обновления и Церковь обновляла все свои богослужения.
Таким образом, чтобы сохранить церковное разделение времен, мыповедем речь: во-первых, о праздниках, приходящихся на время обновления, которое в церковном календаре соответствует периоду от начала Адвента до Рождества Господня. Во-вторых, о праздниках, которые приходятся на время, отчасти связанное с примирением, отчасти - со странствием. Это время в церковном календаре соответствует периоду от окончания Адвента до Семидесятницы. В-третьих, о праздниках, которые приходятся на время отпадения. В церковном календаре оно соответствует периоду от Семидесятницы до Пасхи. В-четвертых, о праздниках, которые приходятся на время примирения. В церковном календаре оно соответствует периоду от Пасхи до октавы Пятидесятницы. В-пятых, о праздниках, которые приходятся на время странствия. В церковном календаре оно соответствует периоду от октавы Пятидесятницы до начала Адвента.
Завершается Пролог. Начинается «Легенда о святых», или «Ломбардская история»
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